Dynamic TP XAU Scalper


🤖 EA Name: Dynamic Hybrid Scalper (XAU Spezialist)

"Eine synergetische Mischung aus Trendfolge und Smart-Grid-Logik für konsistenten Goldhandel"

🌟 Key Highlights

  • Multi-Timeframe-Analyse: Dreischichtige Trendanalyse, die den Trend des High Timeframe (HTF) bis hinunter zum spezifischen Einstiegssignal Timeframe für maximale Präzision überwacht.

  • 5-Faktoren-Signal-Bestätigung: Ein ausgeklügeltes Filtersystem, das fünf Hauptmetriken verwendet: EMA-Trend, RSI, MACD, ADX-Stärke und Price Action Breakout.

  • Dynamisches Lot-Management: Ein intelligenter Algorithmus für die Losgröße, der sich auf der Grundlage des Konto-Drawdowns anpasst und eine schnellere Erholung bei Marktumkehrungen ermöglicht.

  • Erweiterte Sicherheits-Suite: Verfügt über einen eingebauten Point-Loss-Notfallstopp, Break-Even-Locking und eine Post-Trade-Verzögerung, um ein Überhandeln während volatiler Spitzen zu verhindern.

  • Interaktive Dashboard-Benutzeroberfläche: Professionelle Echtzeitanzeige mit Indikatorstatus, Trendausrichtung und Live-Drawdown-Metriken für vollständige Transparenz.

📈 Handelsstrategie

Dieser EA wurde speziell für XAUUSD (Gold) und Paare mit hoher Volatilität entwickelt und verwendet einen disziplinierten systematischen Ansatz:

  1. Trendausrichtung: Führt Trades nur in Richtung des Haupttrends (EMA 200 auf HTF) aus, um das Risiko, gegen den Markt zu handeln, deutlich zu reduzieren.

  2. Momentum-basierter Einstieg: Orders werden nur dann ausgelöst, wenn Momentum (MACD), Trendstärke (ADX) und Preisausbrüche perfekt übereinstimmen.

  3. Smart Grid & Netting-Optimierung: Wenn sich der Markt gegen die Position bewegt, nutzt der EA wichtige Unterstützungs-/Widerstandsniveaus, um Pending Orders zu platzieren und den durchschnittlichen Einstiegskurs für einen sicheren Ausstieg zu optimieren.

  4. Flexible Ausstiegsstrategie: Sichert Gewinne durch den Gruppen-Take-Profit und schützt das Kapital mit einem automatischen Trailing-Stop, der Gewinne festhält, wenn sich der Kurs zu Ihren Gunsten entwickelt.

⚙️ Technische Daten

  • Plattform: MetaTrader 5 (MT5)

  • Konto-Typ: Unterstützt sowohl Netting- als auch Hedging-Konten.

  • Empfohlene Paare: XAUUSD (Gold), EURUSD.

  • Zeitrahmen: M5 / M15 für Scalping; H1 für Swing Trading.

  • Mindesteinlage: Empfohlen $200 ( abhängig von der eingestellten Lotgröße).

🛡 Risikomanagement-Funktionen

  • Zeitfilter: Anpassbare Handelszeiten zur Vermeidung von wichtigen Nachrichten oder Marktschließungen mit geringer Liquidität.

  • Spread-Schutz: Verhindert die Ausführung in Zeiten extremer Volatilität oder übermäßiger Spreads.

  • Drawdown-Schutz: Fest kodierter Gruppen-Stopp-Loss (gemessen in Punkten) zur Liquidierung von Positionen, wenn der Markt eine vordefinierte Sicherheitsschwelle überschreitet.

💡 Hinweis für Anleger

Der Dynamic Hybrid Scalper wurde für Händler entwickelt, die ein diszipliniertes, mathematisch getriebenes System suchen, das emotionale Verzerrungen ausschließt. Der EA ist vollständig anpassbar und ermöglicht es dem Benutzer, RSI-Levels und EMA-Perioden zu optimieren, um seiner spezifischen Risikobereitschaft zu entsprechen.



🛡️ RISIKO- & LOT-MANAGEMENT

Parameter Wert Beschreibung
LotStart 0.01 Anfängliches Handelsvolumen
MaxLot 0.03 Maximal zulässige Losgröße
TakeProfitCalc 350.0 DD-basierter Lot-Skalierungsdivisor

🚪 AUSSTIEGS- UND NACHLAUFSTRATEGIE

Parameter Wert (Punkte) Beschreibung
GruppeGewinnmitnahmePt 20000 Korb Zielgewinn
GruppeStopLossPt 27000 Korb Stop Loss
TrailingStart / Schritt 4000 / 300 Aktivierungs- und Bewegungsschritt
BreakEvenStart / Sperre 4000 / 300 BE Trigger und Gewinn bis Lock

⛓️ GRID & SCHWEBENDE AUFTRÄGE

Ebene 1 Status: Deaktiviert Dist: 2000 | Count: 0
Schicht 2 Status: Aktiviert Dist: 5500 | Count: 1
Schicht 3 Status: Aktiviert Dist: 8500 | Count: 1

📉 ANZEIGEFILTER

Indikator Zeitrahmen Schlüssel-Einstellungen
HTF Trend (EMA) H1 Zeitraum: 200
Trend & Signal MA M4 / M5 Rückblick: 145 / 43
RSI-Bestätigung M5 Kaufen < 100 | Verkaufen > 10
ADX Stärke M5 Mindeststand: 25

⏰ ZEITFILTER

Handelsfenster: 08:00 - 21:00 (Serverzeit) Abkühlung: 60 Sekunden nach Handelsschluss

