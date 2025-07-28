Double RSI Trend EA
- Experten
- Hasmukh B Kholia
- Version: 1.0
🔁 Double RSI EA - Intelligente Multi-Timeframe Strategie
Dieser Expert Advisor verwendet zwei RSI-Indikatoren aus verschiedenen Zeitrahmen, um Kauf-/Verkaufssignale zu bestätigen. Ein Handel wird nur dann eröffnet, wenn beide RSI-Werte das erforderliche Niveau erreichen - dies reduziert Fehleinstiege und verbessert die Genauigkeit.
-
📊 Doppelte RSI-Bestätigung (z. B. H1 + M15)
-
🎯 Kursbasierter SL/TP und optionaler Trailing-Stop
-
🔄 Nur ein aktiver Handel zur gleichen Zeit
-
🔁 Reverse Trades nach Signalwechsel möglich
-
🖥️ On-Chart-Status-Panel für RSI1, RSI2 & Handelsstatus
Funktioniert am besten auf XAUUSD (Gold), unterstützt aber auch alle wichtigen Forex-Paare.
Vollständig backtestbar und MQL5 Market-konform.
⚠️ Kein Martingal. Kein Raster. Kein Scalping.
Zuerst auf Demo verwenden. Wenden Sie sich an den Entwickler für Unterstützung oder Upgrades.
beitreten discord community server
15 EA völlig kostenlos für den Einsatz und alle paar Tage ein Upgrade der EA qty. auch
https://discord.gg/jTdK4kC2na
Hello! Can I trade BTCUSD? Is there a Set setting file? Or just use the default settings? Looking forward to your reply, thank you!