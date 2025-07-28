Double RSI Trend EA

4.5

🔁 Double RSI EA - Intelligente Multi-Timeframe Strategie

Dieser Expert Advisor verwendet zwei RSI-Indikatoren aus verschiedenen Zeitrahmen, um Kauf-/Verkaufssignale zu bestätigen. Ein Handel wird nur dann eröffnet, wenn beide RSI-Werte das erforderliche Niveau erreichen - dies reduziert Fehleinstiege und verbessert die Genauigkeit.

  • 📊 Doppelte RSI-Bestätigung (z. B. H1 + M15)

  • 🎯 Kursbasierter SL/TP und optionaler Trailing-Stop

  • 🔄 Nur ein aktiver Handel zur gleichen Zeit

  • 🔁 Reverse Trades nach Signalwechsel möglich

  • 🖥️ On-Chart-Status-Panel für RSI1, RSI2 & Handelsstatus

Funktioniert am besten auf XAUUSD (Gold), unterstützt aber auch alle wichtigen Forex-Paare.
Vollständig backtestbar und MQL5 Market-konform.

⚠️ Kein Martingal. Kein Raster. Kein Scalping.
Zuerst auf Demo verwenden. Wenden Sie sich an den Entwickler für Unterstützung oder Upgrades.

Yong Ming Jiang
550
Yong Ming Jiang 2025.07.28 20:55 
 

Hello! Can I trade BTCUSD? Is there a Set setting file? Or just use the default settings? Looking forward to your reply, thank you!

wallicom
63
wallicom 2025.12.10 06:57 
 

Bonjour, Le robot est très facile à mettre en route et très réactif ! je suis dans les réglages et j'essaie de l'adapter aux situations du marché. Il ne tourne que depuis quelques jours, il me semble que son potentiel est très importants. Félicitations au développeur, Walli

toanle
16
toanle 2025.12.18 09:52 
 

I'm experimenting and it's working great.

