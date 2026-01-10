📌 PRODUKTBESCHREIBUNG - HYPERX GOLD

🔶 Übersicht

HyperX Gold ist ein professioneller Expert Advisor, der für den Handel mit XAUUSD (Gold) entwickelt wurde und eine direktionale Logik, interne Filter und ein konsequentes Risikomanagement verwendet.

Er ist leichtgewichtig, unkompliziert und einfach zu konfigurieren, ohne Martingale, Grid oder irgendeine Form der Lot-Multiplikation. Mindestkapital für echte Konten: US$ 10.000 ( Idealerweise: US$ 20.000 )

🔶 Strategie

Der EA eröffnet Trades nur dann, wenn es eine Übereinstimmung zwischen:

Dem Haupttrend (H4)

Interne Volatilitätsbedingungen

Interne Vertrauensfilterung

Benutzerdefinierte Handelstage und Stunden

Die Logik zielt auf direktionale Bewegungen im Gold mit kurzen Stop-Losses und längeren Take-Profits ab, um ein günstiges Risiko-Ertrags-Profil zu erreichen.

Alle strategischen Filter sind intern und müssen nicht manuell konfiguriert werden.

🔶 Merkmale

Direktionaler Handel auf Basis des Trends

Dynamischer SL/TP unter Verwendung von ATR (intern)

Interner Vertrauensfilter

Kompatibel mit jedem Broker (Symbol konfigurierbar)

Kein Martingal, kein Grid, keine Lot-Multiplikation

Niedrige Frequenz, hochwertige Signale

Optimierter und schlanker Code

Einfach zu bedienen, auch für Anfänger

🔶 Sichtbare Eingaben

InpSymbol : Goldsymbol bei Ihrem Broker (z.B. XAUUSD, GOLD, XAUUSD.a)

: Goldsymbol bei Ihrem Broker (z.B. XAUUSD, GOLD, XAUUSD.a) InpLotSize : feste Losgröße pro Handel

: feste Losgröße pro Handel AllowMonday - AllowFriday : erlaubte Handelstage

: erlaubte Handelstage TradingStartHour / TradingEndHour : tägliches Handelsfenster

: tägliches Handelsfenster MagicNumber: eindeutiger Bezeichner für Aufträge

🔶 Wie man testet

Verwenden Sie "Jeder Tick basierend auf echten Ticks".

Empfohlener Zeitraum: 2024-2025

Verwenden Sie die mitgelieferte Voreinstellung für konsistente Ergebnisse

🔶 Anforderungen

MetaTrader 5

Gold-Symbol aktiviert

Variabler Spread empfohlen

🔶 Haftungsausschluss

Dieser EA garantiert keine Gewinne.

Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Verwenden Sie ein Ihrem Profil entsprechendes Risikomanagement.

Wenn Sie möchten, kann ich auch eine englische Version für die Vorversion des Marktplatzes vorbereiten.