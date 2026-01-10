HyperX Gold
- Experten
- Fabio Augusto Sales Nogueira
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
📌 PRODUKTBESCHREIBUNG - HYPERX GOLD
🔶 Übersicht
HyperX Gold ist ein professioneller Expert Advisor, der für den Handel mit XAUUSD (Gold) entwickelt wurde und eine direktionale Logik, interne Filter und ein konsequentes Risikomanagement verwendet.
Er ist leichtgewichtig, unkompliziert und einfach zu konfigurieren, ohne Martingale, Grid oder irgendeine Form der Lot-Multiplikation. Mindestkapital für echte Konten: US$ 10.000 ( Idealerweise: US$ 20.000 )
🔶 Strategie
Der EA eröffnet Trades nur dann, wenn es eine Übereinstimmung zwischen:
- Dem Haupttrend (H4)
- Interne Volatilitätsbedingungen
- Interne Vertrauensfilterung
- Benutzerdefinierte Handelstage und Stunden
Die Logik zielt auf direktionale Bewegungen im Gold mit kurzen Stop-Losses und längeren Take-Profits ab, um ein günstiges Risiko-Ertrags-Profil zu erreichen.
Alle strategischen Filter sind intern und müssen nicht manuell konfiguriert werden.
🔶 Merkmale
- Direktionaler Handel auf Basis des Trends
- Dynamischer SL/TP unter Verwendung von ATR (intern)
- Interner Vertrauensfilter
- Kompatibel mit jedem Broker (Symbol konfigurierbar)
- Kein Martingal, kein Grid, keine Lot-Multiplikation
- Niedrige Frequenz, hochwertige Signale
- Optimierter und schlanker Code
- Einfach zu bedienen, auch für Anfänger
🔶 Sichtbare Eingaben
- InpSymbol: Goldsymbol bei Ihrem Broker (z.B. XAUUSD, GOLD, XAUUSD.a)
- InpLotSize: feste Losgröße pro Handel
- AllowMonday - AllowFriday: erlaubte Handelstage
- TradingStartHour / TradingEndHour: tägliches Handelsfenster
- MagicNumber: eindeutiger Bezeichner für Aufträge
🔶 Wie man testet
- Verwenden Sie "Jeder Tick basierend auf echten Ticks".
- Empfohlener Zeitraum: 2024-2025
- Verwenden Sie die mitgelieferte Voreinstellung für konsistente Ergebnisse
🔶 Anforderungen
- MetaTrader 5
- Gold-Symbol aktiviert
- Variabler Spread empfohlen
🔶 Haftungsausschluss
Dieser EA garantiert keine Gewinne.
Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Verwenden Sie ein Ihrem Profil entsprechendes Risikomanagement.
