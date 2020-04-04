Divergentes

Beschreibung

Dieser Expert Advisor (EA) implementiert eine Strategie, die auf Preisdivergenzen zwischen dem Mini-Dollar (WDO$N) und dem Full-Dollar (DOL$N) basiert. Er überwacht mögliche Diskrepanzen zwischen diesen beiden Vermögenswerten Sekunden vor der Markteröffnung oder während des Tages (je nach gewähltem Modus) und platziert Orders auf den Mini-Dollar, wobei er auf eine zukünftige Konvergenz setzt.

Wichtigste Merkmale

  • Konfigurierbare minimale Divergenz:
    Die Strategie verwendet einen minimalen Divergenzparameter von 10 Punkten, der je nach Risikoprofil des Benutzers einstellbar ist.

  • Maximale Divergenzgrenze:
    Um zu verhindern, dass der EA auf der Grundlage atypischer Daten handelt, werden Divergenzen von mehr als 100 Punkten verworfen, wodurch unsinnige Eingaben und verzerrte Ergebnisse herausgefiltert werden, insbesondere in Voreröffnungsphasen.

  • Tick- und Volumenprüfung:
    Der EA prüft, ob das Tick-Volumen und das Intervall zwischen den Ticks innerhalb vernünftiger Parameter liegen, um den Handel mit unvollständigen oder qualitativ schlechten Daten zu vermeiden.

  • Einstiegsschlusszeit:
    Ermöglicht die Schließung neuer Einträge ab einer konfigurierbaren Zeit (Standard: 18:00), um den Handel in Zeiten geringer Liquidität zu vermeiden.

  • Betriebsmodi:
    Der EA bietet drei Betriebsmodi:

    1. Nur vor der Eröffnung (MODE_OPEN_ONLY): Arbeitet nur vor der Markteröffnung.

    2. No Opening (MODE_NO_OPEN): Funktioniert nur nach der offiziellen Öffnungszeit.

    3. Vollständig (MODE_FULL): Funktioniert den ganzen Tag über (Standardmodus).

  • Positionserhöhung:
    Möglichkeit, die Position zu erhöhen, wenn sich der Markt gegen den Handel bewegt, mit konfigurierbaren Auslösungspunkten, Anzahl der zusätzlichen Kontrakte und Ausstiegsziel nach der Erhöhung.

  • Ausstiegsoptionen:

    • Ausgleich: Schließt die Position automatisch, wenn die Divergenz auf das vordefinierte Niveau zurückkehrt.

    • Fester Gewinn(Limit Order): Legt ein festes Gewinnziel (in Punkten) über eine Pending Order fest.

Schwierigkeiten beim Backtesting aufgrund der Datenqualität

Das Backtesting dieser Strategie kann schwierig sein, weil:

  • Historische Tick- und Volumendaten können je nach Quelle oder Broker in ihrer Qualität erheblich variieren, was zu unrealistischen Schwankungen führen kann.

  • In Voreröffnungs- oder Nachbörsenzeiten sind die Daten häufig unvollständig oder verzerrt, was zu absurden Ergebnissen und falschen Signalen führen kann.

  • Wir empfehlen die Verwendung hochwertiger historischer Daten und, wann immer möglich, das Testen auf einem Demokonto, um die Strategie unter realen Marktbedingungen zu validieren.

Haftungsausschluss und Haftung

RISIKOWARNUNG:

Dieser Expert Advisor wurde entwickelt, um Divergenzen zwischen WDO$N und DOL$N zu identifizieren, aber ich bin nicht verantwortlich für Verluste oder finanzielle Schäden, die aus der Verwendung dieses EA entstehen.

Wenn Sie diesen EA verwenden, übernehmen Sie die volle Verantwortung für Ihre Operationen und die damit verbundenen Risiken.

Wichtig!

  • Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

  • Wir empfehlen, den EA auf einem Demokonto zu testen, bevor Sie live handeln.

  • Verwalten Sie Ihr Risiko immer richtig und passen Sie die Parameter entsprechend Ihrem Profil und den Marktbedingungen an.

Ich rufe die Gemeinschaft auf:

Ich lade die Gemeinschaft der Trader und Entwickler ein, diesen EA zu testen, zu validieren und an der kontinuierlichen Weiterentwicklung und Verbesserung mitzuwirken. Ihre Anregungen, konstruktive Kritik und Beiträge sind unerlässlich, wenn wir uns gemeinsam weiterentwickeln und immer robustere und effizientere Lösungen schaffen wollen.


Empfohlene Produkte
Marca Dagua
Erison Francisco De Sales
3 (1)
Indikatoren
Fügt ein Wasserzeichen mit dem Namen des gehandelten Vermögenswerts hinzu. Kann durch Einstellung von Schriftgröße und Textfarbe angepasst werden. Getestet mit verschiedenen B3- und Forex-Werten Zum Chart hinzufügen und nach Bedarf konfigurieren. Wenn Sie irgendwelche Probleme haben, lassen Sie es uns wissen und wir werden sie so schnell wie möglich beheben. ______________________________
FREE
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (42)
Indikatoren
Wenn Sie dieses Projekt mögen, hinterlassen Sie eine 5-Sterne-Bewertung. Dieser Indikator zieht die offenen, hohen, niedrigen und schließenden Preise für die angegebenen und kann für eine bestimmte Zeitzone eingestellt werden. Dies sind wichtige Ebenen, die von vielen institutionellen und professionellen Händler und kann nützlich sein, um die Orte, wo sie vielleicht mehr aktiv. Die verfügbaren Zeiträume sind: Vorheriger Tag. Vorherige Woche. Vorheriger Monat. Vorheriges Viertel. Vorheriges Jahr
FREE
Colored TRIX
Flavio Javier Jarabeck
4.5 (2)
Indikatoren
Der von Jack Hutson in den 80er Jahren entwickelte Triple Exponential Moving Average (auch bekannt als TRIX ) ist ein technischer Momentum-Indikator, der den Prozentsatz der Veränderung eines gleitenden Durchschnitts anzeigt, der dreimal exponentiell geglättet wurde. Der Glättungsprozess wurde eingeführt, um Preisbewegungen herauszufiltern, die für den gewählten Analysezeitraum als unbedeutend angesehen werden. Wir bei Minions Labs fanden es schwierig, der Glättung der ursprünglichen TRIX-Linie
FREE
Bidu Position Count
Victor Borring Vieira
Indikatoren
Indikator, der ein Panel zur Überwachung der Gesamtzahl der offenen Positionen im Chart-Asset erstellt. Die Daten werden angezeigt: Chart Vermögenswert Offene Verkaufspositionen insgesamt Volumen der offenen Verkaufspositionen Offene Kaufpositionen insgesamt Volumen der offenen Kaufpositionen. Einfaches, aber effizientes Panel für den Orderausgleich
FREE
Pivot Point Fibo RSJ
JETINVEST
4.4 (20)
Indikatoren
Pivot Point Fibo RSJ ist ein Indikator, der die Unterstützungs- und Widerstandslinien des Tages mithilfe von Fibonacci-Kursen verfolgt. Dieser spektakuläre Indikator erzeugt bis zu 7 Unterstützungs- und Widerstandsebenen durch Pivot Point unter Verwendung von Fibonacci-Kursen. Es ist fantastisch, wie die Preise jedes Niveau dieser Unterstützung und dieses Widerstands respektieren, wo es möglich ist, mögliche Einstiegs- / Ausstiegspunkte einer Operation zu erkennen. Merkmale Bis zu 7 Unterstü
FREE
LT Round Numbers MT5
Thiago Duarte
4.89 (18)
Utilitys
Runde Zahlen (oder Schlüsselebenen) sind eine erstaunliche Strategie. Diese Zahlen sind starke Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Dieser Indikator zeichnet horizontale Linien auf dem Diagramm, um Ihnen zu helfen, diese Niveaus zu finden. Konfigurationen: Key Levels in Pips - Abstand zwischen den Linien. Farbe - Farbe der Linien . Stil - Stil der Linien . Breite - Breite der Linien. Anzeige im Hintergrund - Linien vor oder hinter der Kerze zeichnen. Wählbar - schaltet die Option zur Auswahl
FREE
MTF Lines PRO
Renato Fiche Junior
5 (1)
Indikatoren
Dieser Indikator wurde entwickelt, um die Analyse mehrerer Zeitrahmen zu unterstützen. In den Indikatoreinstellungen kann der Benutzer die Farbe, die Breite und den Stil der horizontalen Linien für jeden Zeitrahmen festlegen. Wenn die horizontalen Linien in das Diagramm eingefügt werden, werden sie mit den Einstellungen des Zeitrahmens gezeichnet. MTF Lines ermöglicht auch die Sichtbarkeitskontrolle von anderen Objekten wie Rechtecken, Trendlinien und Texten. Dieses Produkt wurde von Renato Fi
FREE
TendencyLine
Samuel De Souza Ferreira
Indikatoren
Tendenzlinienindikator - Markttrendanalyse (Ein exklusiver Indikator von PPF - Past Project Future) Allgemeine Beschreibung TendencyLine ist ein technischer Indikator, der von PPF - Past Project Future entwickelt wurde, um Händlern zu helfen, den vorherrschenden Markttrend zu erkennen. Er überlagert eine Trendlinie, die auf einem vom Benutzer ausgewählten gleitenden Durchschnitt basiert, auf dem Preisdiagramm und zeigt ein farbiges Histogramm an, das die Trendrichtung anzeigt. Hauptmerkmal
FREE
YKL Regressao Linear
Ygor Keller Luccas
Indikatoren
Linearer Regressionsindikator - Asset-Paar Der Indikator ist ein Oszillator, der das Residuum darstellt, das sich aus der linearen Regression zwischen den beiden Vermögenswerten ergibt, die als Eingabe für den Indikator eingegeben wurden, dargestellt durch die Formel: Y = aX + b + R Dabei ist Y der Wert des abhängigen Vermögenswerts, X ist der Wert des unabhängigen Vermögenswerts, a ist die Steigung der Linie zwischen den beiden Vermögenswerten, b ist der Schnittpunkt der Linie und R ist der Res
FREE
Friend of the trend
Anderson De Assis
Indikatoren
Freund des Trends: Ihr Trend-Tracker Meistern Sie den Markt mit Friend of the Trend , dem Indikator, der die Trendanalyse vereinfacht und Ihnen hilft, die besten Momente zum Kaufen, Verkaufen oder Abwarten zu erkennen. Mit seinem intuitiven und visuell ansprechenden Design analysiert Friend of the Trend die Kursbewegungen und liefert Signale über ein farbiges Histogramm: Grüne Balken : signalisieren einen Aufwärtstrend und weisen auf Kaufgelegenheiten hin. Rote Balken : Warnen vor einem Abwärtst
FREE
Selective PinBar mt5
Daniel Opoku
Indikatoren
Der selektive Pin-Balken dient dazu, Umkehrungen zu erkennen. Um den selektiven Pin Bar effektiv zu nutzen, suchen Händler in der Regel nach einer starken Ablehnung: Der Schwanz des Pin Bar sollte deutlich über die umgebende Kursbewegung hinausgehen. Dies deutet darauf hin, dass höhere oder niedrigere Kurse während des Handelszeitraums scharf zurückgewiesen wurden. Eine starke Ablehnung deutet darauf hin, dass sich die Marktstimmung ändern könnte.
FREE
Niki Ai
Tomas Vanek
Experten
Black Friday PROMO Start Mein Portfolio . Ich gebe diese Expertenberater für FREE. Der Expert Advisor wurde von AI für Nikkei und M15 Zeitrahmen entwickelt. Es besteht keine Notwendigkeit, Parameter einzustellen, alle Einstellungen sind bereits optimiert und fein abgestimmt. Empfohlen Broker RoboForex wegen der EET-Zeitzone. Meine Empfehlung ist, auch einen Blick auf den Rest meiner Produkte im Portfolio zu werfen, da sie in Kombination sehr gut funktionieren. Prüfen Sie andere Portfolio-Scree
FREE
MACD Colored ZeroLag
Farzin Sadeghi Bonjar
4.7 (10)
Indikatoren
Es ist die MQL5 Version von Zero Lag MACD, die für MT4 hier verfügbar war: https://www.mql5.com/en/code/9993 Es gab auch eine farbige Version davon hier, aber sie hatte einige Probleme: https://www.mql5.com/en/code/8703 Ich habe die MT4-Version korrigiert, die 95 Zeilen Code hat. Ich habe 5 Tage gebraucht, um die MT5-Version zu schreiben (Lesen der Logs und mehrfaches Testen, um den Unterschied zwischen MT5 und MT4 herauszufinden). Meine erste MQL5-Version dieses Indikators hatte 400 Zeilen Code
FREE
LT Donchian Channel
Thiago Duarte
4.83 (6)
Indikatoren
Donchian Channel ist ein von Richard Donchian entwickelter Indikator. Er wird aus dem höchsten Hoch und dem niedrigsten Tief des letzten angegebenen Zeitraums in Kerzen gebildet. Der Bereich zwischen Hoch und Tief ist der Kanal für den gewählten Zeitraum. Seine Konfiguration ist einfach. Es ist möglich, den Durchschnitt zwischen der oberen und der unteren Linie liegen zu lassen, und Sie können sich benachrichtigen lassen, wenn der Kurs eine Seite berührt. Wenn Sie Fragen haben oder Fehler finden
FREE
Keltner Colorido
Sergio Domingues
Indikatoren
Die Idee des Indikators ist es, die Farbe zu ändern, sobald die Kerze das Band durchbricht; Wenn die Kerze das obere Band durchbricht, färbt er die Kerze rot, Wenn die Kerze das untere Band durchbricht, wird die Kerze grün gefärbt, Wenn die Kerze irgendwann den Durchschnitt durchquert, nimmt sie eine graue Farbe an; Kerzen, die den Durchschnitt nicht durchqueren oder das Band nicht durchbrechen, werden schwach grün gefärbt, wenn sie bullisch sind, und schwach rot, wenn sie bearisch sind. und ein
FREE
Closing Price Reversal
Flavio Javier Jarabeck
5 (11)
Indikatoren
Closing Price Reversal ist ein sehr bekanntes und gehandeltes Candlestick-Muster. Dieser kleine Indikator malt mit spezifischen (vom Benutzer ausgewählten) Farben die Muster Closing Price Reversal Up und Down, sowie die Inside Bars (als Bonus). Höhere Zeitrahmen sind effektiver als bei allen anderen Candlestick-Mustern. Handeln Sie NICHT ausschließlich nach diesem Indikator. Suchen Sie im Internet nach "Closing Price Reversal", um mehr über die verschiedenen Ansätze zu erfahren, die mit diesem M
FREE
Risk Guard Pro
Muniz Machado Thiago
Experten
RiskGuard PRO - Intelligente Verteidigung für ernsthafte Trader auf EURJPY M15 RiskGuard PRO ist ein hochleistungsfähiger Expert Advisor, der ausschließlich für das EURJPY-Paar im M15-Zeitrahmen entwickelt wurde und sich ganz auf Kapitalerhalt, fortschrittliches Risikomanagement und die strategische Ausführung mehrerer operativer Ansätze konzentriert. Im Gegensatz zu herkömmlichen EAs wurde RiskGuard PRO mit einer proprietären Technologie und intelligenten Architektur entwickelt, die in der Lag
Trend Follower MQLSquare
Maziar Safaeinajafabadi
Experten
Wählen Sie Ihre gewünschte Losgröße und Ihr Gewinnziel, und beobachten Sie, wie die Magie geschieht! Wir stellen Ihnen den Trend Follower EA vor, Ihren ultimativen Assistenten für den trendfolgenden Handel. Dieser intelligente Algorithmus folgt unermüdlich den Markttrends und handelt in der gewählten Richtung, bis Ihr Gewinnziel in Dollar erreicht ist. Zusätzlich bieten wir eine einzigartige "Single Cycle"-Option. Wenn diese aktiviert ist (dringend empfohlen ), entfernt sich der EA nach Errei
FREE
Timeframe Separator
Alexandre Borela
5 (2)
Indikatoren
Wenn Sie dieses Projekt mögen, hinterlassen Sie eine 5-Sterne-Bewertung. Oft sind wir mit Brokern, die außerhalb der GMT-0 Zeitzone sind, diese nicht nur Dinge kompliziert, aber, es kann zu sehen, wenn eine Trading-Sitzung beginnt ein bisschen schwieriger, als es sollte. Mit diesem Indikator können Sie einen Zeitzonen-Offset einstellen, der eine vertikale Linie für den: Tag. Woche. Monat. Quartal. Jahr.
FREE
Bollinger Bands Gold Reversal Pro
Gaurav Chouhan
Experten
Bollinger Bands Reversal Strategy: Verkauft automatisch am oberen Band und kauft am unteren Band. Smart Position Averaging: Eröffnet mehrere Positionen, um die Einstiegskosten bei Rücksetzern zu senken. Optimiert für XAUUSD: Bewährte Ergebnisse bei Gold mit hohem Gewinnpotenzial. Funktioniert am besten in unsicheren Seitwärtsmärkten Funktionsweise: Dieser Expert Advisor (EA) macht sich die Mittelwertumkehr in volatilen, unsicheren Märkten zunutze, indem er Präzisionsgeschäfte ausführt , wenn d
FREE
AP Fibonacci Retracement PRO MT5
Allan Graham Pike
Experten
AP Fibonacci Retracement PRO (MT5) Überblick AP Fibonacci Retracement PRO ist ein Trendfortsetzungs-Pullback EA. Er wartet auf einen bestätigten Swing, berechnet die Fibonacci-Retracement-Zone und sucht nach Einstiegen in die Richtung der ursprünglichen Bewegung. Kein Raster, kein Martingal. Logik der Strategie Ermittelt das letzte gültige Swing-Hoch/Tief unter Verwendung von Fraktalen auf dem ausgewählten Signal-Zeitrahmen. Berechnet die Retracement-Zone zwischen 38,2% und 61,8% (konfigurierba
FREE
Atr Size Alert
Flavia Freitas Claro Dos Santos Claro
5 (2)
Indikatoren
Indikator auf Basis der ATR (Avarage True Range), der die Größe des Assets in Pips oder Punkten anzeigt. Der ATR SIZE ALERT-Indikator löst einen Alarm aus, wenn der Preis eine benutzerdefinierte Anzahl von Pips erreicht: Eingabe: Periode (ATR-Indikatorperiode) Pips (Größe der erwarteten Bewegung) Alert (akustischer Alarm) Zusätzlich zum akustischen Alarm verfügt der Indikator auch über einen visuellen Alarm.
FREE
Spike Catch Pro
Amani Fungo
4.14 (7)
Indikatoren
Spike Catch Pro 22:03 Neuerungen Erweiterte Engine für die Suche nach Handelseinträgen in allen Boom- und Crash-Paaren (300, 500 und 1000) Programmierte Strategien Verbesserungen Mx_Spikes (um Mxd,Mxc und Mxe zu kombinieren), Tx_Spikes, RegularSpikes, Litho_System, Dx_System, Md_System, MaCross, Omx_Entry(OP), Atx1_Spikes(OP), Oxc_Retracement (AT),M_PullBack(AT) Wir haben einen Pfeil zur Strategieidentifikation hinzugefügt, der auch beim visuellen manuellen Backtesting der enthaltenen Strategie
FREE
MTF Candles PRO
Renato Fiche Junior
1 (2)
Indikatoren
Tool, das die Anzeige von Kerzen in mehreren Zeitrahmen ermöglicht. Auf diese Weise hilft es bei der Analyse in mehreren Zeitfenstern. Dies ist ein weiteres Produkt, das von Renato Fiche Junior entwickelt wurde und allen MetaTrader 5 Benutzern zur Verfügung steht! Eingabe-Parameter - Option 1 - Zeitrahmen: Standard MT5-Zeitrahmen - Option 2 - Benutzerdefinierter TimeFrame (in Minuten): Wenn dieser Wert ungleich Null ist, wird der Zeitrahmen angepasst. Damit können Sie einen anderen Zeitrahmen
FREE
Bollinger Bands Pure Sound Alert No Plots
Robinson Alves Lemos
Indikatoren
Forex 17 – Bollinger Bands Pure Sound Alert No Plots erzeugt akustische Warnungen, wenn der Preis das obere oder untere Bollinger-Band überschreitet. Unterschiedliche Töne signalisieren Aufwärts- und Abwärtsdurchbrüche und helfen, potenziell überkaufte oder überverkaufte Situationen zu erkennen. Diese Version ohne grafische Darstellung zeichnet keine visuellen Elemente im Chart. Anpassbare Parameter sind unter anderem Periodenlänge, Abweichung und Alarmintervalle. Der rein akustische Ansatz eign
FREE
Watermark Centralized
Ronnie Ferreira Silva
3.67 (3)
Indikatoren
Wasserzeichen zentralisiert Fügt ein Wasserzeichen hinzu, das mit dem Asset-Namen und dem ausgewählten Zeitraum zentriert ist. Schriftart, Schriftgröße, Schriftfarbe und Trennzeichen können überschrieben werden. Das Wasserzeichen wird hinter den Kerzen positioniert und stört die Visualisierung nicht. Es hat eine automatische Neuzentrierung, wenn die Größe des Fensters geändert wird. Ich hoffe, dieser Indikator hilft Ihnen, gutes Trading ;)
FREE
Amiguinhos Bar Counter
Eduardo Correia Da Silva
3.67 (3)
Indikatoren
Amiguinho's Bar Counter ist ein Preisaktionsindikator zur Anzeige der Balkenanzahl (Kerzen) mit einigen interessanten Optionen. Über den Parameter "Analysezeitraum": Wenn der aktuelle Zeitrahmen in Minuten angegeben ist, dann wird der Analysezeitraum in Tagen angegeben; wenn der aktuelle Zeitrahmen in Tagen angegeben ist, dann wird der Analysezeitraum in Monaten angegeben; oder wenn der Analysezeitraum in Jahren angegeben wird.
FREE
Expert Amazo
Guilherme Geovanini Fraga
Experten
EXPERT AMAZO ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit WIN (Mini-Index) und WDO (Mini-Dollar) entwickelt wurde. Die Operation basiert auf der Eröffnung von Aufträgen unter Verwendung einer Reihe von Indikatoren wie Parabolic Sars, Gleitende Durchschnitte, Bollinger Bänder, Fibonacci, usw. AMAZO arbeitet nach 3 Strategiemodi und versucht, Marktbewegungen mit Operationen gegen und für den Trend vorherzusagen . Treten Sie unserer WhatsApp-Gruppe bei, um die besten Experteneinstellun
RandomChoice
Aleksei Lesnikov
5 (1)
Experten
Experte, der in der Lage ist, durch zufälliges Eröffnen von Positionen Gewinne zu erzielen. Zeigt gute Ergebnisse im langfristigen Handel - auf Zeitrahmen ab H12. Merkmale Der vollautomatische Modus ist verfügbar. Positionen werden nach dem Zufallsprinzip eröffnet. Martingale wird angewendet - wenn die vorherige Position mit einem Verlust geschlossen wurde, wird die aktuelle Position mit einem Volumen eröffnet, das diesen Verlust ausgleicht. Parameter Modus - Betriebsmodus des Experten: Automa
FREE
TG Ponto de Cobertura
Celestino Ferreira Gomes
Indikatoren
TG Ponto de Cobertura (Breakeven-Punkt) Dieser Indikator prüft Ihre Handelsergebnisse des Tages im Verhältnis zum jeweiligen Vermögenswert im Chart und fügt eine Linie zum Kurs hinzu, der dem Deckungspunkt (Breakeven) der offenen Position entspricht. Dabei werden Einstiegskurs und Lotgröße berücksichtigt. Der Deckungspunkt wird nach neuen Einstiegen basierend auf dem Durchschnittskurs der offenen Position und der Lotgröße neu berechnet. Bei einem Tagesergebnis von null wird eine Linie zum Kurs
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Weitere Produkte dieses Autors
FiboEvo Forex
Dion Lima Dasilva
Experten
FiboEvo FX: Hybride Fibo & Adaptive Grid Strategie NUR AUF HEDGE-KONTEN VERWENDEN Kurzbeschreibung "Graybox" Expert Advisor spezialisiert auf Forex . Er kombiniert technische Fibonacci-Einträge, Flow-Filter (VWAP/ADX) und ein ATR Adaptive Grid-System zur Positionserholung. Übersicht FiboEvo FX wurde für dynamische Forex-Marktbedingungen entwickelt. Es handelt mit Ausbrüchen und Fibonacci-Retracements zugunsten des Trends. Sein Hauptunterscheidungsmerkmal ist das Auto-Adaptive (ATR) System: Ansta
FREE
FiboEvo
Dion Lima Dasilva
4 (1)
Experten
FiboEvo WIN: Hybride Fibo-Strategie & Adaptives Raster Kurzbeschreibung Graybox Expert Advisor, spezialisiert auf den Mini-Index (WIN). Er kombiniert technische Fibonacci-Inputs, Flow-Filter (VWAP/ADX) und ein ATR Adaptive Grid-System zur Positionserholung. Überblick FiboEvo WIN wurde für die Realität des brasilianischen Marktes (B3) entwickelt. Er arbeitet mit Ausbrüchen und Retracements von Fibonacci-Levels zugunsten des Trends. Sein großes Unterscheidungsmerkmal ist das Auto-Adaptive Trading
FREE
