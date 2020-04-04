Divergentes

Beschreibung

Dieser Expert Advisor (EA) implementiert eine Strategie, die auf Preisdivergenzen zwischen dem Mini-Dollar (WDO$N) und dem Full-Dollar (DOL$N) basiert. Er überwacht mögliche Diskrepanzen zwischen diesen beiden Vermögenswerten Sekunden vor der Markteröffnung oder während des Tages (je nach gewähltem Modus) und platziert Orders auf den Mini-Dollar, wobei er auf eine zukünftige Konvergenz setzt.

Wichtigste Merkmale

Konfigurierbare minimale Divergenz:

Die Strategie verwendet einen minimalen Divergenzparameter von 10 Punkten, der je nach Risikoprofil des Benutzers einstellbar ist.

Maximale Divergenzgrenze:

Um zu verhindern, dass der EA auf der Grundlage atypischer Daten handelt, werden Divergenzen von mehr als 100 Punkten verworfen, wodurch unsinnige Eingaben und verzerrte Ergebnisse herausgefiltert werden, insbesondere in Voreröffnungsphasen.

Tick- und Volumenprüfung:

Der EA prüft, ob das Tick-Volumen und das Intervall zwischen den Ticks innerhalb vernünftiger Parameter liegen, um den Handel mit unvollständigen oder qualitativ schlechten Daten zu vermeiden.

Einstiegsschlusszeit:

Ermöglicht die Schließung neuer Einträge ab einer konfigurierbaren Zeit (Standard: 18:00), um den Handel in Zeiten geringer Liquidität zu vermeiden.

Betriebsmodi:

Der EA bietet drei Betriebsmodi: Nur vor der Eröffnung (MODE_OPEN_ONLY): Arbeitet nur vor der Markteröffnung. No Opening (MODE_NO_OPEN): Funktioniert nur nach der offiziellen Öffnungszeit. Vollständig (MODE_FULL): Funktioniert den ganzen Tag über (Standardmodus).

Positionserhöhung:

Möglichkeit, die Position zu erhöhen, wenn sich der Markt gegen den Handel bewegt, mit konfigurierbaren Auslösungspunkten, Anzahl der zusätzlichen Kontrakte und Ausstiegsziel nach der Erhöhung.

Ausstiegsoptionen: Ausgleich: Schließt die Position automatisch, wenn die Divergenz auf das vordefinierte Niveau zurückkehrt. Fester Gewinn (Limit Order): Legt ein festes Gewinnziel (in Punkten) über eine Pending Order fest.



Schwierigkeiten beim Backtesting aufgrund der Datenqualität

Das Backtesting dieser Strategie kann schwierig sein, weil:

Historische Tick- und Volumendaten können je nach Quelle oder Broker in ihrer Qualität erheblich variieren, was zu unrealistischen Schwankungen führen kann.

In Voreröffnungs- oder Nachbörsenzeiten sind die Daten häufig unvollständig oder verzerrt, was zu absurden Ergebnissen und falschen Signalen führen kann.

Wir empfehlen die Verwendung hochwertiger historischer Daten und, wann immer möglich, das Testen auf einem Demokonto, um die Strategie unter realen Marktbedingungen zu validieren.

Haftungsausschluss und Haftung

RISIKOWARNUNG: Dieser Expert Advisor wurde entwickelt, um Divergenzen zwischen WDO$N und DOL$N zu identifizieren, aber ich bin nicht verantwortlich für Verluste oder finanzielle Schäden, die aus der Verwendung dieses EA entstehen. Wenn Sie diesen EA verwenden, übernehmen Sie die volle Verantwortung für Ihre Operationen und die damit verbundenen Risiken. Wichtig! Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Wir empfehlen, den EA auf einem Demokonto zu testen, bevor Sie live handeln.

Verwalten Sie Ihr Risiko immer richtig und passen Sie die Parameter entsprechend Ihrem Profil und den Marktbedingungen an. Ich rufe die Gemeinschaft auf: Ich lade die Gemeinschaft der Trader und Entwickler ein, diesen EA zu testen, zu validieren und an der kontinuierlichen Weiterentwicklung und Verbesserung mitzuwirken. Ihre Anregungen, konstruktive Kritik und Beiträge sind unerlässlich, wenn wir uns gemeinsam weiterentwickeln und immer robustere und effizientere Lösungen schaffen wollen.



