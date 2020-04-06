Xalper HFT and Intraday

Xalper ist ein HFT-Skalierer und Intraday-Handels-EA, der speziell für Gold (XAUUSD) entwickelt wurde. Er verfügt über ein innovatives und neuartiges Adaptive Grid-Handelsprotokoll, das automatisch die Grid-Abstände basierend auf vergangenen Trades, Änderungen des Spreads und der Handelskosten anpasst, um den traditionellen Grid-Handelsansatz zu verbessern. Noch wichtiger ist, dass es den Nutzern ermöglicht, sowohl das klassische Martingale Grid als auch das innovative Adaptive Grid in einer Hochfrequenzhandelsumgebung für das Scalping von XAUUSD zu handeln, einem der aktivsten Kontrakte weltweit. Eine weitere wichtige Neuerung ist die automatische Provisionsberechnung. Wenn Ihr Broker eine Kommission erhebt, führt der EA alle komplizierten Kommissionsberechnungen in Ihrer Basiswährung durch und berücksichtigt sie bei den Handelspositionen. Der EA kann an den XAUUSD-Chart mit beliebigem Zeitrahmen angehängt werden und sowohl mit Raw- als auch mit Standard-Spread-Brokern verwendet werden.

Alle Backtest-Ergebnisse werden mit 100% Qualität Every Tick Based on Real Ticks, die der genaueste Weg, um einen EA zu testen ist erhalten.

Der EA enthält drei voreingestellte HFT-Modi, die auf der erforderlichen Handelsgeschwindigkeit basieren. Zusätzlich haben fortgeschrittene Händler die Möglichkeit, eine benutzerdefinierte HFT-Rate für maximale Präzision einzustellen. Benutzer können zwischen den voreingestellten Zeiten für die New Yorker und Londoner Sitzungen handeln oder eine benutzerdefinierte Handelssitzung wählen, indem sie die Start- und Endzeit manuell einstellen. Für Benutzer, die eine langsamere Handelsgeschwindigkeit als das HFT-Scalping bevorzugen, ist ein spezieller Intraday-Handelsmodus enthalten, der den EA zu einem vollständigen EA für Ihr XAUUSD-Day-Trading macht.


Eingaben

  • Symbol Name
Verbinden Sie den EA mit einem beliebigen Zeitrahmen-Chart von Gold. Geben Sie den Symbolnamen so ein, wie er im Chart erscheint. Verschiedene Broker können unterschiedliche Symbolnamen für Gold haben.
  • Magische Zahl
Geben Sie eine positive Zahl ein, mit der der Bot die von diesem EA platzierten Trades identifizieren kann. Dies ist besonders nützlich, wenn mehrere EAs auf demselben Symbol laufen.
  • Handelssitzung
Sie können zwischen den voreingestellten Zeitpunkten der New Yorker und Londoner Sitzung wählen oder eine benutzerdefinierte Sitzung auswählen. Für benutzerdefinierte Sitzungszeiten geben Sie die Start- und Endzeit entsprechend der Zeit in der Marktüberwachung Ihres Handelsterminals ein.
  • Anfängliche Losgröße
Dies ist die anfängliche Losgröße des Handels, die vom System übernommen wird. Anfängern wird empfohlen, mit 0,01 Lots zu beginnen und diese dann langsam zu erhöhen. Erfahrene Händler können die Größe nach ihren Vorlieben einstellen.
  • EA-Frequenz-Einstellung
Diese Einstellung bestimmt die Häufigkeit des HFT-Scalpings und die Breite des Rasters. Die folgenden voreingestellten Modi sind verfügbar
  1. HFT schnell: Erfordert einen Broker mit geringer Slippage und minimaler Latenz. Er bietet eine bessere Leistung in VPS-Einstellungen und erfordert eine ununterbrochene Internetverbindung.
  2. HFT mittel: Geeignet für die meisten voll- und halbregulierten Broker
  3. HFT slow: Bester Modus für neuere Trader
  4. Intraday: Geeignet für Benutzer, die regelmäßigen Intraday-Handel bevorzugen
Fortgeschrittene Benutzer können eine benutzerdefinierte Frequenzrate festlegen, indem sie eine Zahl zwischen 1 und 100 einstellen, wobei 1 die höchste Frequenzeinstellung ist.
  • Grid-Betriebsmodus
Es stehen drei Rasterbetriebsarten zur Verfügung: Klassisches Martingal, Adaptiv 1 und Adaptiv 2. Die adaptiven Modi passen die Rasterabstände auf der Grundlage des bisherigen Handelsverlaufs, des Spreads und der Transaktionskosten an.
  • Provision
Die Round-Trip-Provision in der Einheit der Basiswährung Ihres Kontos. Wenn Sie mit einem Broker mit Standard-Spread oder ohne Provision handeln, kann dieser Wert auf Null gesetzt werden.
  • Geschützter Stop-Loss
Der schützende Stop-Loss kann je nach Präferenz ein- oder ausgeschaltet werden und die Stop-Loss-Punkte können festgelegt werden.


Schauen Sie sich meine anderen EAs an: www.mql5.com/en/users/prasaddsa/seller

Danke! DM mich für alle Fragen und / oder weitere Details.


Risiko-Hinweis

Der Handel mit Derivaten ist mit Risiken verbunden und kann unabhängig von der Handelsstrategie zu einem schnellen Kapitalverlust führen. Grid- und Martingale-Ansätze können zu Margin-Engpässen führen. Ein EA kann auch aufgrund von Fehlern und falschen Eingaben Verluste machen. Backtests sind optimiert und nicht aussagekräftig für die zukünftige Performance. Es wird empfohlen, die EAs zu testen, bevor man sich zum Kauf verpflichtet.

