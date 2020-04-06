Xalper HFT and Intraday

Xalper es un scalper HFT y EA de trading intradía especialmente diseñado para el Oro (XAUUSD). Cuenta con un innovador y primero de su tipo Adaptive Grid protocolo de negociación que ajusta automáticamente las distancias de cuadrícula basado en operaciones anteriores, los cambios en la propagación y los costos de negociación para mejorar el enfoque tradicional de comercio cuadrícula. Y lo que es más importante, permite a los usuarios operar tanto con la rejilla clásica de Martingala como con la rejilla adaptativa innovadora en un entorno de negociación de alta frecuencia para especular con el XAUUSD, que es uno de los contratos más activos en todo el mundo. Otra innovación significativa es el cálculo automático de comisiones. Si su broker tiene comisión, el EA hará todos los complicados cálculos de comisión requeridos en su divisa base y los tendrá en cuenta en las posiciones de trading. El EA se puede adjuntar al gráfico XAUUSD en cualquier marco de tiempo y se utiliza tanto con brókers de spreads brutos como con brókers de spreads estándar.

Todos los resultados de las pruebas retrospectivas se obtienen utilizando la calidad 100% Every Tick Based on Real Ticks, que es la forma más precisa de probar un EA.

El EA incluye tres modos HFT preestablecidos basados en la velocidad de trading requerida, además los traders avanzados tienen la opción de establecer una tasa HFT personalizada para obtener la máxima precisión. Los usuarios pueden operar entre las horas preestablecidas para las sesiones de Nueva York y Londres o elegir una sesión de negociación personalizada configurando manualmente la hora de inicio y fin. Para los usuarios que prefieren una velocidad de negociación más lenta que el scalping HFT, hay un modo especial de negociación Intradía incluido para que sea un EA completo para su XAUUSD day-trading.


Entradas

  • Nombre del símbolo
Adjunte el EA a cualquier gráfico de Oro. Introduzca el nombre del símbolo tal y como aparece en el gráfico. Diferentes brokers pueden tener diferentes nombres de símbolo para el Oro.
  • Número Mágico
Introduzca un número positivo para que el bot identifique las operaciones realizadas por este EA. Esto es particularmente útil cuando se ejecutan múltiples EAs en el mismo símbolo.
  • Sesión de negociación
Puede elegir entre los horarios preestablecidos de las sesiones de Nueva York y Londres o elegir una sesión personalizada. Para las sesiones personalizadas, introduzca la hora de inicio y la hora de finalización según la hora de la Observación del Mercado de su terminal de negociación.
  • Tamaño de Lote Inicial
Este es el tamaño del lote inicial de la operación que tomará el sistema. Se recomienda a los operadores principiantes comenzar con 0,01 lotes e ir incrementándolo poco a poco. Los operadores experimentados pueden establecer el tamaño según sus preferencias.
  • Configuración de Frecuencia del EA
Esta configuración determina la tasa de frecuencia de la scalping HFT y el ancho de la cuadrícula. Los siguientes modos preestablecidos están disponibles
  1. HFT rápido: Requiere un corredor de bajo deslizamiento con una ejecución de latencia mínima. Proporciona un mejor rendimiento en VPS y requiere conectividad ininterrumpida a Internet.
  2. HFT med: Adecuado para la mayoría de los brokers regulados y semi-regulados.
  3. HFT lento: El mejor modo para los traders más nuevos
  4. Intradía: Adecuado para usuarios que prefieren la negociación intradía de frecuencia regular.
Los usuarios avanzados pueden establecer una tasa de frecuencia personalizada estableciendo un número entre 1 y 100, siendo 1 la configuración de frecuencia más alta.
  • Modo de funcionamiento de cuadrícula
Existen tres modos de funcionamiento de la parrilla: Martingala Clásica, Adaptativa 1 y Adaptativa 2. Los modos adaptativos ajustan las distancias de la parrilla en función del historial de operaciones, el diferencial y los costes de transacción.
  • Comisión
La comisión de ida y vuelta en la unidad de moneda base de su cuenta. Si está operando con un spread estándar o con un broker sin comisión, este valor puede ser cero.
  • Stop Loss de protección
El Stop Loss de protección se puede activar o desactivar en función de las preferencias y los puntos de Stop Loss se pueden establecer.


Echa un vistazo a mis otros EAs en: www.mql5.com/en/users/prasaddsa/seller

¡Gracias! DM mí para cualquier consulta y / o más detalles.


Renuncia de Riesgo

El comercio de derivados implica un riesgo y puede conducir a una rápida pérdida de capital, independientemente de la estrategia de negociación. Los enfoques de rejilla y martingala pueden causar déficit de margen. Un EA también puede ocasionar pérdidas debido a fallos y entradas erróneas. Las pruebas retrospectivas están optimizadas y no son indicativas del rendimiento futuro. Se recomienda a los usuarios que prueben los EA antes de comprometerse a comprarlos.

