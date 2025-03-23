ZenScalp MultiWave
- Experten
- Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
ZenScalp MultiWave ist ein Multi-Group Scalping Expert Advisor, der entwickelt wurde, um schnelle Marktbewegungen mithilfe einer intelligenten Kombination aus Exponential Moving Average (EMA) High-Low-Strategie zu nutzen. Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Kontrolle bevorzugen. Er arbeitet effektiv auf niedrigeren Zeitrahmen wie M1, M5 und M15 und erfasst kurzfristige Kursbewegungen in verschiedenen Marktphasen.
Hauptmerkmale:
-
Multi-Group Trade Management: Eröffnet und verwaltet mehrere Scalping-Positionen gleichzeitig mit gruppierter Logik.
-
EMA Hoch-Tief-Filterung: Nutzt EMA-basierte Signale, um während Mikrotrends und Pullbacks mit höherer Genauigkeit in Trades einzusteigen.
-
Automatische Lot-Verwaltung: Konfigurierbare Losgröße und Risikomanagement für aggressive und konservative Strategien.
-
Schnelle Ausführung: Optimiert für niedrige Latenzzeiten bei ECN-Brokern mit engen Spreads.
-
Trend-Bestätigung: Optionale Filter ermöglichen es Händlern, neben der EMA-Logik auch Price Action, Momentum oder zusätzliche Indikatoren zu verwenden.
Zeitrahmen:
-
Nur für M1, M5 und M15 empfohlen.
-
Funktioniert am besten bei den wichtigsten Devisenpaaren mit niedrigen Spreads und hoher Liquidität.
Mindestkapital:
-
500 $ empfohlen für eine sichere und konsistente Leistung.
-
Händler können die Einstellungen je nach ihrer Risikobereitschaft an einen aggressiveren oder konservativeren Handelsstil anpassen.
Zusätzliche Hinweise:
-
Backtest-Ergebnisse können je nach Broker-Bedingungen und Spread-Einstellungen variieren.
-
Verwenden Sie einen VPS für beste Leistung und ununterbrochene Ausführung.
-
Alle Schlüsseleingaben wie Losgröße, Gap, Take Profit und Trailing-Einstellungen können vom Benutzer angepasst werden, um verschiedenen Marktbedingungen gerecht zu werden.
