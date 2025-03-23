ZenScalp MultiWave

EA Matsuwa Hong Ling Mu Asesores Expertos

Gracias por ver esta información sobre el Robot Forex Matsuwa. Parece que la lógica principal de negociación del robot se basa en el análisis de la brecha de precios entre el precio actual y el precio de las velas que han pasado por un período de barback especificado. Al parecer, la lógica de negociación principal del robot se basa en el análisis de la diferencia de precios entre el precio actual y el precio de las velas que han pasado durante un periodo de retroceso especificado. Basándose en