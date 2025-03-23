ZenScalp MultiWave
- Asesores Expertos
- Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
ZenScalp MultiWave es un Asesor Experto de scalping multigrupo construido para aprovechar los rápidos movimientos del mercado utilizando una combinación inteligente de estrategia de medias móviles exponenciales (EMA) alto-bajo. Diseñado para los operadores que prefieren la precisión y el control, este EA opera con eficacia en los marcos de tiempo más bajos, como M1, M5 y M15, capturando la acción del precio a corto plazo a través de diferentes fases del mercado.
Características principales:
-
Gestión de operaciones multigrupo: Abre y gestiona múltiples posiciones de scalping simultáneamente utilizando una lógica agrupada.
-
Filtrado EMA Alto-Bajo: Utiliza señales basadas en EMA para entrar en operaciones con mayor precisión durante micro-tendencias y retrocesos.
-
Gestión automática de lotes: Tamaño de lote configurable y gestión del riesgo para estrategias agresivas y conservadoras.
-
Ejecución rápida: Optimizado para un rendimiento de baja latencia en brokers ECN con spreads reducidos.
-
Confirmación de tendencias: Los filtros opcionales permiten a los operadores utilizar la acción del precio, el impulso o indicadores adicionales junto con la lógica EMA.
Plazos:
-
Recomendado sólo para M1, M5 y M15.
-
Funciona mejor en los principales pares de divisas con spreads bajos y alta liquidez.
Capital mínimo:
-
$500 recomendado para un rendimiento seguro y consistente.
-
Los operadores pueden ajustar la configuración para adaptarse a estilos de negociación más agresivos o conservadores, dependiendo de su apetito de riesgo.
Notas adicionales:
-
Los resultados de las pruebas retrospectivas pueden variar en función de las condiciones del broker y la configuración de los spreads.
-
Utilícelo en un VPS para obtener el mejor rendimiento y una ejecución ininterrumpida.
-
Todas las entradas clave como el tamaño del lote, la brecha, tomar ganancias, y la configuración de arrastre son ajustables por el usuario para adaptarse a diferentes condiciones de mercado.
