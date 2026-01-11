Siller
- Experten
- Salavat Yulamanov
- Version: 1.1
- Aktivierungen: 5
- Der Expert Advisor verwendet eine Trendausbruchs- und Trendfolgestrategie und analysiert höhere Zeitrahmen für maximale Genauigkeit.
- Fester Stop-Loss - strenge Risikokontrolle bei jedem Handel.
- Trailing Stop - automatische Gewinnmitnahme, wenn sich der Markt zu Ihren Gunsten bewegt.
- Total Profit Closing - Erreichen des Zielgewinns in Einheiten Ihrer Einlage.
- Einfachheit, Zuverlässigkeit und Stabilität - Ihr Schlüssel zum sicheren Handel.
- Überwachung
- myfxbook.com/members/salavat1/gold-puls/11817746
- Wenn Sie die Lotgröße auf Lot 0.1 erhöhen wollen, müssen Sie auch den TotalProfitToClose-Wert proportional auf 150 erhöhen.
- Vorteile:
- Total Profit Closing - Erreichen des Zielgewinns in Einheiten Ihrer Einlage. Einfachheit, Zuverlässigkeit und Stabilität sind Ihr Schlüssel zum sicheren Handel.
- Zeitrahmen: M30
- Handelspaar: XAGUSD XAUUSD
- Einstellungen:
- Lot: 0.01; Anfängliche Lotgröße
- TotalProfitToClose:24; Alle Trades schließen, wenn der Gesamtgewinn diesen Betrag erreicht
- SL: 8500; Stop Loss in Punkten
- TP: 10000; Gewinnmitnahme in Punkten
- NoLossPoints:1760; SL zum BreakEven, nachdem der Gewinn diese Anzahl von Punkten erreicht hat
- NachlaufPunkte:3730;Trailing Stop Abstand in Punkten (0 bis deaktivieren)
- Farbe: clrYellow; Farbe (verwendet für?) - Ursprüngliche Verwendung: unklar
- Delta: 1; Delta in Punkten für Pegelberechnung aus High/Low
- TimeSet: "00:00"; Zeit für die Berechnung der Pegel ("00:00" für den Höchst-/Tiefstwert des Vortags)
- MaxSpread: 500; Maximal zulässige Spanne in Punkten
- IncreaseFactor: 1.3; Lot-Erhöhungsfaktor nach einem Verlust
- magische 522236; Magische Zahl
- MA_Periode 153; Gleitender Durchschnittszeitraum
- ErlaubenKaufen true; Kaufgeschäfte zulassen
- AktivierenVerkaufen false; Verkaufstransaktionen zulassen
- EnableTradingByDays wahr; Handel nur an bestimmten Tagen zulassen
- EnableTradingByTime wahr; Aktiviert den Handel nur zu bestimmten Zeiten
- HandelsTage"2,3,4,5"; Tage für den Handel (1=Mon, 2=Dienstag, .. 7=Sonntag) - PRÜFEN SIE DIESE LOGIK
- TradingTimeStart = "04:00"; Handelsstartzeit (HH:MM)
- TradingTimeEnd = "18:00"; Handelsendzeit (HH:MM)
- Standardeinstellungen für Makler mit 2 Dezimalstellen für XAUUSD. Bei Brokern mit 3 Dezimalstellen müssen Sie 0 zu den Einstellungen hinzufügen.
- SL
- TP
- NoLoss
- Nachlaufende
- Startpreis: $100
- Schrittweise Erhöhung des Preises für den Expert Advisor