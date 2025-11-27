🔧 Einfach, effizient, profitabel - ein Expert Advisor, der für Sie arbeitet

Dieser EA wurde für Trader entwickelt, die Wert auf Einfachheit und Kontrolle legen. Mit minimalen Einstellungen ist er unglaublich einfach zu konfigurieren und zu starten - keine komplexe Optimierung erforderlich.

📌 Hält jeweils nur eine Marktposition - kein Durcheinander, keine Überschneidungen.

🔄 Flexible Strategieauswahl - wählen Sie die Strategie, die am besten zu Ihrem Handelsstil passt.

💰 Backtesting-Ergebnisse zeigen:

Bestimmte Währungspaare schneiden bei Rabattdiensten außergewöhnlich gut ab und generieren ein konstantes Handelsvolumen.

außergewöhnlich gut ab und generieren ein konstantes Handelsvolumen. Andere - darunter auch Metalle - können auch ohne Rabatte echte Gewinne abwerfen.

Dieser EA ist die perfekte Wahl für Händler, die ein einfaches, zuverlässiges und anpassungsfähiges Werkzeug für den täglichen Handel suchen.



