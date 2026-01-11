Siller
- Asesores Expertos
- Salavat Yulamanov
- Versión: 1.1
- Activaciones: 5
- El Asesor Experto utiliza una estrategia de ruptura de tendencia y de seguimiento de tendencia, analizando los marcos temporales superiores para obtener la máxima precisión.
- Stop loss fijo: control estricto del riesgo en cada operación.
- Trailing stop - toma automática de beneficios cuando el mercado se mueve a su favor.
- Cierre de beneficio total - consecución del beneficio objetivo en unidades de su depósito.
- Sencillez, fiabilidad y estabilidad: la clave para operar con confianza.
- Supervisión
- myfxbook.com/members/salavat1/gold-puls/11817746
- Si necesita aumentar el tamaño del lote a Lote 0.1, también debe aumentar el valor de TotalProfitToClose proporcionalmente a 150.
- Ventajas:
- Plazos: M30
- Par de operaciones: XAGUSD XAUUSD
- Configuración
- Lote: 0.01; Tamaño del lote inicial
- TotalProfitToClose:24; Cerrar todas las operaciones si el beneficio total alcanza esta cantidad
- SL: 8500; Stop Loss en puntos
- TP: 10000; Take Profit en puntos
- NoLossPoints:1760; SL a BreakEven después de que el beneficio alcance esta cantidad de puntos
- TrailingPoints:3730;Trailing Stop distancia en puntos (0 a desactivar)
- Color: clrYellow; Color (¿utilizado para?) - Uso original: poco claro
- Delta: 1; Delta en puntos para cálculo de nivel a partir de Alto/Bajo
- TimeSet: "00:00"; Hora para calcular niveles ("00:00" para el High/Low del día anterior)
- DispersiónMáx: 500; Diferencial máximo permitido en puntos
- FactorIncremento 1.3; Factor de incremento del lote después de una pérdida
- mágico 522236; Número mágico
- MA_Period 153; Período de media móvil
- EnableBuy true; Permitir operaciones de compra
- HabilitarVenta false; Permitir operaciones de venta
- EnableTradingByDays true; Permitir operaciones sólo en días específicos
- EnableTradingByTime true; Permitir operaciones de compra Habilitar la negociación sólo durante horas específicas
- DíasDeNegociación"2,3,4,5"; Días de negociación (1=Lunes, 2=Martes, .. 7=Sol) - COMPRUEBE ESTA LÓGICA
- TradingTimeStart = "04:00"; Hora de inicio de la negociación (HH:MM)
- TradingTimeEnd = "18:00"; Hora final de negociación (HH:MM)
- Ajustes por defecto para los corredores con 2 decimales para XAUUSD. Para los corredores con 3 decimales, es necesario añadir 0 a la configuración.
- SL
- TP
- Sin pérdida
- Trailing
- Precio inicial: $100
- Aumento gradual del precio del Asesor Experto