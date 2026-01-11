Siller

  • Советник работает по стратегии пробоя трендового уровня и следования за трендом, анализируя старшие таймфреймы для максимальной точности.
  • Фиксированный стоп-лосс — строгий контроль рисков в каждой сделке.
  • Трейлинг-стоп — автоматическая фиксация прибыли при движении в вашу пользу.
  • Закрытие по общему профиту — достижение целевой прибыли в единицах депозита.
  • Простота, надежность и стабильность — ваш ключ к уверенной торговле

    •        мониторинг

    •        myfxbook.com/members/salavat1/gold-puls/11817746

    • Если необходимо увеличить лот  до  Lot    0.1        то необходимо и увеличить пропорционально величину   TotalProfitToClose    до   150 
    • Преимущества:

    • Фиксированный стоп-лосс — строгий контроль рисков в каждой сделке.
    • Трейлинг-стоп — автоматическая фиксация прибыли при движении в вашу пользу.
    • Закрытие по общему профиту — достижение целевой прибыли в единицах депозита.
    • Простота, надежность и стабильность — ваш ключ к уверенной торговле

    • Тайм фрейм M30

    • Торговая пара  XAGUSD    XAUUSD

    • Настройки 

    •     Lot                                             0.01;                  Initial Lot size
    •     TotalProfitToClose                          24;                  Close all trades if total profit reaches this amount
    •     SL                                              8500;                  Stop Loss in points   TP                  10000;                Take Profit in points
    •     NoLossPoints                              1760;                   SL to BreakEven after profit reaches this many points
    •     TrailingPoints                             3730;                   Trailing Stop distance in points (0 to disable)
    •     Color                                   clrYellow;                   Color (used for?) - Original use unclear
    •     Delta                                               1;                   Delta in points for level calculation from High/Low
    •     TimeSet                                  "00:00";                   Time to calculate levels ("00:00" for previous day's H/L)
    •     MaxSpread                                   500;                   Maximum allowed spread in points
    •     IncreaseFactor                              1.3;                   Lot increase factor after a loss
    •     magic                                     522236;                   Magic Number 

    •    "MA Filter"
    •     MA_Period                                    153;                   Moving Average Period
    •     MA_Method                        MODE_SMA;                   Moving Average Method
    •   
    •     EnableBuy                                   true;                    Allow Buy trades
    •     EnableSell                                  false;                    Allow Sell trades
    •     EnableTradingByDays                   true;                    Enable Trading only on specific days
    •     EnableTradingByTime                  true;                    Enable Trading only during specific times
    •     TradingDays                          "2,3,4,5";                    Days for trading (1=Mon, 2=Tue, .. 7=Sun) - CHECK THIS LOGIC
    •     TradingTimeStart     =              "04:00";                    Trading Start Time (HH:MM)
    •     TradingTimeEnd       =              "18:00";                    Trading End Time (HH:MM)
    • .
    • Настройки по умолчанию для Брокеров с 2 знаками после запятой для  XAUUSD для брокеров с 3 знаками после запятой необходимо в настройки добавить 0  в 
    •  SL                                                                                          
    •  TP                                                                                         
    •  NoLoss                                                                              
    •  Trailing 
    Стартовая цена: 100 долларов
    Постепенное повышение цены на советник

    Другие продукты этого автора
    Asistant
    Salavat Yulamanov
    4.93 (14)
    Утилиты
    Торговая панель для открытия ордеров по 1 клику ! В помощь трейдеру, выставляет тейк профиты, стоп лоссы, отложенные ордера Стоповые  и Лимитные , переводит в безубыток, тралит.  Имеется и частичное закрытие ордера в %  Все параметры настраиваемые. Устанавливается в эксперты !   Настройки           Lots --                  0.02                   Лот          StopLoss ---            700                     Стоп Лосс          TakeProfit ---          400                     Тейк Профит        
    FREE
    Trader Novus
    Salavat Yulamanov
    4.5 (2)
    Эксперты
    Советник  Для торговли на Новостях Советник выставляет отложенные ордера перед новостями по выставленному времени !!!   Величина порог расстояние от текущей цены, при срабатывании отложки откроется рыночный ордер а противоположная отложка увеличится вдвое, всего 3 цикла увеличения ! Тейки и стопы рассчитаны таким образом что ордер по тейку перекроет минус от стопового ордера в итоге получим общий +  !!!  1 модель ситуации   первый лот 0,01 например в селл если  идет безоткатное движение в одн
    FREE
    Multi Meter
    Salavat Yulamanov
    Индикаторы
    Тренд индикатор  Уникальная система определения тренда для каждого таймфрейма,  Позволяет по любой валютной паре иметь реальную картину тренда по всем стандартным таймфреймам! Зеленые квадратики BUY тренд а красные SELL. Техника торговли если мелкие тайм фреймы противоположны тренду старших то по инерционости движения рынка вход по старшим таймам как на скринах.
    FREE
    Mirror chart
    Salavat Yulamanov
    4.5 (2)
    Индикаторы
    Индикатор,  отображает на одном графике две различных пары,  предназначен для упрощения отображаемой информации,   Способен работать практически со всеми доступными в терминале инструментами (не только валютными парами, но и металлами, сырьем). Особенность использования  для визуального метода корреляции для любых валютных пар SubSymbol. Валютная пара выводится на экран цветными свечами. Это та самая коррелируемая пара. Mirroring. Вспомогательная валюта. Средствами индикатора отражается два тип
    FREE
    FoxFx
    Salavat Yulamanov
    Эксперты
    Fox — сеточная "откатная" торговая система основанная на  возврате цены к среднему значению с использованием индикаторов   RSI,  Bollinger Bands,  Двойной стохастик с разных тайфреймов !!!   С закрытием по общему профиту с частичным закрытием и хеджированием позиций. Валютные пары:    AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. Таймфрейм:  M15 Советник устанавливается только на один график для торговли всеми символами Если  брокер использует суффикс (например NZDCAD.с), вам следует вписать в  настройках с
    Hitech MT5
    Salavat Yulamanov
    Эксперты
    Hitech !  Профессиональный Советник для Максимальной Прибыли с Минимальными Рисками!     Сигналы myfxbook.com/members/salavat1/hitech/11522796#portfolioSettingsBtn            Ваш ключ к стабильности на рынке: Наш торговый советник сочетает в себе мощь алгоритмической торговли и глубокий анализ рынка. Система работает исключительно от глобальных уровней поддержки и сопротивления, которые формируются на основе многолетних данных, обеспечивая высочайшую точность входов. Это не просто уровни — это
    Фильтр:
    Нет отзывов
    Ответ на отзыв