Asistant Salavat Yulamanov 4.93 (14) Утилиты

Торговая панель для открытия ордеров по 1 клику ! В помощь трейдеру, выставляет тейк профиты, стоп лоссы, отложенные ордера Стоповые и Лимитные , переводит в безубыток, тралит. Имеется и частичное закрытие ордера в % Все параметры настраиваемые. Устанавливается в эксперты ! Настройки Lots -- 0.02 Лот StopLoss --- 700 Стоп Лосс TakeProfit --- 400 Тейк Профит