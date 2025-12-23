DoIt Alpha Pulse AI MT4

DoIt Alpha Pulse AI (MT5) - AI Trading EA / Handelsroboter für Forex, Gold EA (XAUUSD) und Krypto

ℹ️ℹ️ Hauptinfo und Ergebnisse in der MT5 Version: Check it outhereℹ️ℹ️

Hören Sie auf, Charts zu beobachten. Fangen Sie an, Ihr Leben zu leben.

Sie sind nicht in den Handel eingestiegen, um an einen Bildschirm gefesselt zu sein. Sie sind wegen der Freiheit eingestiegen: Zeitfreiheit, Flexibilität und Seelenfrieden. DoIt Alpha Pulse AI wurde für Händler entwickelt, die eine automatisierte Ausführung durch echte KI-Modelle wünschen, mit ernsthaften Risikokontrollen und transparentem Live-Tracking.

PREISE & ROADMAP (TRANSPARENT)

Early Adopters starteten bei 197 USD (Phase 1).
Aktueller Preis: 397 USD (stabile Phase mit mehreren Voreinstellungen + Multi-Provider AI Unterstützung).

Geplante nächste Phasen (Preiserhöhungen bei Auslieferung wichtiger Meilensteine):
Phase 3 - 597 USD: Modul für korrelierte Paare (nach Freigabe und Validierung).
Phase 4 - 997 USD: Portfoliomanagement / Allokationsebene (nach Freigabe und Validierung).

Gründe für die Preiserhöhung:
- In jeder Phase kommen weitere wichtige Funktionen, mehr Voreinstellungen und fortgesetzte Unterstützung für KI-Modelle hinzu
- Frühzeitige Käufer sichern sich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und erhalten Zugang zu laufenden Updates

Falls Sie es in Betracht ziehen: 397 USD ist die aktuelle Stufe vor dem nächsten großen Meilenstein.

🔴LIVE-ERGEBNISSE (ÜBERPRÜFEN SIE, BEVOR SIE KAUFEN)

Überprüfte Live-Signale (Vorwärtstests), die alle 24 Stunden aktualisiert werden:
Signal Baseline:https://shorturl.at/79YD9
Signal Spotline: https://shorturl.at/ubG6e

Tipp: Öffnen Sie jedes Signal und überprüfen Sie Wachstum, Drawdown und die Registerkarte Historie, um den Ausführungskontext zu erfahren. Die Ergebnisse variieren je nach Aufforderung und Risikoprofil.

WAS ES IST

DoIt Alpha Pulse AI ist ein MetaTrader 5 Expert Advisor, der eine direkte Verbindung zu führenden AI-Anbietern (GPT, Claude, Gemini, Grok, DeepSeek, Qwen) herstellt. Er analysiert Multi-Timeframe-Marktstrukturen in Echtzeit und kann auf der Grundlage der von Ihnen gewählten Voreinstellungen und Regeln Trades eröffnen, verwalten und schließen.

Dies ist keine "KI", die auf alte Indikatoren aufgesetzt wird. Es verwendet Live-KI, die auf Ihren Chartdaten basiert.

WAS SIE BEKOMMEN (WARUM ES WICHTIG IST)

- Verifizierte Live-Forward-Tests, die Sie vor dem Kauf überprüfen können (Links oben)
- Kein Martingal. Kein Raster. Keine gefährlichen Strategien
- Professionelles Risikomanagement für den realen Handel, kein Hype
- Inklusive Voreinstellungen, damit Sie nicht mit einer leeren Eingabeaufforderung beginnen müssen
- Funktioniert mit jedem Symbol (einschließlich spezieller Gold EA-Voreinstellungen für XAUUSD)

WARUM DIE MEISTEN EAs scheitern (UND WARUM DIESER ANDERS IST)

Märkte ändern sich. Statische Algorithmen tun das nicht.

Dieser EA verwendet echte KI, die sich an Trends, Schwankungen und volatile Bedingungen anpasst. Sie können auch zu neueren KI-Modellen wechseln, wenn diese verfügbar werden, ohne Ihre voreingestellte Logik zu ändern.

SIE BEHALTEN DIE KONTROLLE (WÄHLEN SIE AUTONOMIE)

Volle Autonomie: Die KI öffnet, verwaltet und schließt Positionen automatisch
Moderat: KI öffnet/schließt, verändert aber nicht SL/TP
Konservativ: KI schlägt nur vor, Sie führen manuell aus

Ihr Konto. Ihre Regeln.

EMPFOHLENE VOREINSTELLUNGEN (BESTE AUSGANGSBASIS)

Diese beiden Voreinstellungen sind die zuverlässigste Ausgangsbasis und für konsistentes, stressarmes Trading konzipiert:

Generische hohe Wahrscheinlichkeit
- Mittelwertumkehr in etablierten Bereichen
- Konservatives Design (Qualität vor Quantität)
- Entwickelt, um mit jedem Symbol zu arbeiten
- Konservative Konfidenzschwelle (65 %) konzentriert sich auf Setups mit hoher Überzeugungskraft
- Verwendet H1-Analyse mit M15/H4/D1-Kontext

Generische Trendfortsetzung mit hoher Wahrscheinlichkeit
- Trendfortsetzung über Pullback und Wiederbeschleunigung
- Geduldige Einstiege nur, wenn die Struktur klar ist
- Entwickelt, um das Verfolgen von Bewegungen zu vermeiden
- Entwickelt, um mit jedem Symbol zu arbeiten

ZUSÄTZLICHE VOREINSTELLUNGEN ENTHALTEN (EINSATZBEREIT)

XAUUSD Intraday M15 (Gold) - Multi-Timeframe-Strukturhandel
ICT Methodology M15 (Gold) - Orderblöcke, FVG, Liquiditäts-Sweeps
XAUUSD Lateral Expert (Gold) - Range-Trading, Mean-Reversion 24/7
XAUUSD Breakout Specialist (Gold) - Konservativer Breakout 24/7
XAGUSD Structure H1 (Silber) - Struktureller Swing-Handel
ETHUSD Default (Ethereum) - Krypto 24/7 Strukturhandel

Hinweis: Symbolspezifische Voreinstellungen sind für diese Märkte optimiert. Testen Sie sie immer zuerst in der Demo, wenn Sie sie für andere Paare verwenden.

RISIKOSCHUTZ (MEHRSCHICHTIG)

- Konfidenzschwellen (filtert Trades von geringer Qualität)
- ATR-basierter dynamischer Stop-Loss (passt sich der Volatilität an)
- Exposure-Kontrolle (verhindert Overtrading in derselben Zone)
- Daily Drawdown-Limits (automatischer Stop bei Überschreiten des Tagesverlusts)
- Trading-Idee-Limits (begrenzt Trades pro Idee)
- RRR-Filter (nimmt nur Trades oberhalb des Mindestrisikos:Reward an)
- PropFirm-kompatible Einstellungen (Schutz vor Daily Drawdown und Gewinnziele)

UNTERSTÜTZTE KI-ANBIETER (FLEXIBEL)

DoIt Alpha Pulse AI unterstützt die wichtigsten KI-Anbieterfamilien:
OpenAI (GPT / o-series)
Anthropic (Claude)
Google (Gemini)
xAI (Grok)
DeepSeek
Alibaba (Qwen)

Modell-Schnellauswahlen (Beispiele zur Vereinfachung):
OpenAI: GPT-5.2, GPT-4 Turbo, o1
Anthropic: Claude 4.5 Opus, Sonnet, Haiku
Google: Gemini 3 Pro, Gemini 3 Flash
xAI: Grok-4, Grok-3
DeepSeek: DeepSeek V3, Reasoner
Alibaba: Qwen Max, Plus, Flash

Wichtig: Die obige Modellliste ist NICHT erschöpfend. Sie können jeden Modellnamen eingeben/verwenden, der in Ihrem Anbieterkonto verfügbar ist (Modellnamen ändern sich im Laufe der Zeit).
Sie können jederzeit den Anbieter wechseln.

BENUTZERDEFINIERTE STRATEGIE-EINGABEAUFFORDERUNGEN (EINFACHE SPRACHE, KEINE KODIERUNG)

Definieren Sie Ihre eigene Handelslogik in einfacher Sprache.
Beispiel:
"Handeln Sie nur, wenn der Kurs das Hoch der Londoner Sitzung mit einer bärischen engulfing Kerze auf M15 ablehnt und das Tief der asiatischen Sitzung anvisiert."

WICHTIG, BEVOR SIE KAUFEN

AI-API-Zugang: Sie benötigen einen API-Schlüssel des von Ihnen gewählten Anbieters. Einige Anbieter bieten je nach Konto/Region kostenlose Stufen an. Typische Kosten sind etwa 5-20 $/Monat für aktiven Handel (je nach Anbieter/Modell und Aktivität).

Backtesting: in Strategy Tester nicht möglich, da der EA Live-AI-API-Verbindungen benötigt. Verwenden Sie die Live-MyFxBook-Forward-Tests und Demokonten zum Testen.

Verwendung mehrerer Paare: ja. Hängen Sie so viele Charts an, wie Sie möchten (jede Instanz benötigt ihre eigene magische Zahl). Generische Voreinstellungen sind so konzipiert, dass sie mit jedem Symbol funktionieren.

WAS ENTHALTEN IST

DoIt Alpha Pulse AI EA (MT5)
Vollständige Dokumentation (Setup, Konfiguration, Strategien)
12+ professionelle Presets (sofort einsatzbereit)

Lebenslange Updates (neue AI-Modelle, Funktionen, Verbesserungen)

Der Handel birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Testen Sie immer mit einem Demokonto und verwenden Sie ein verantwortungsvolles Risikomanagement.

DoIt Alpha Pulse AI - Intelligenter handeln. Besser leben.
Copyright 2025 DoIt Trading
Support: über MQL5 Nachrichten / Produktkommentare

Empfohlene Produkte
MAD Scalper Expert Advisor
Conor Dailey
Experten
MAD - Abstand zum gleitenden Durchschnitt Der MAD Scalper Expert Advisor verwendet ATR und den Abstand zu einem gleitenden Durchschnitt, um festzustellen, ob der Kurs das Potenzial für eine Umkehr hat (mean reversion). Trades werden geschlossen, wenn der Preis zum Mittelwert (gleitender Durchschnitt) + Puffer zurückkehrt. Wir verwenden ATR als unseren MA_Buffer. MAD enthält eine Mittelwertbildungsfunktion. Die Spanne wird durch ATR und den RangeMultiplier bestimmt. Je höher der RangeMultiplier i
AW Three MA EA
AW Trading Software Limited
1.5 (2)
Experten
Ein Expert Advisor, der am Schnittpunkt zweier gleitender Durchschnitte handelt, verwendet den dritten gleitenden Durchschnitt, um die aktuelle Trendrichtung zu filtern. Es hat flexible, aber gleichzeitig einfache Eingabeeinstellungen. Problemlösung ->   HIER   / MT5-Version ->   HIER   / Anleitung   ->       HIER     Vorteile: Intuitive einfache Einrichtung Geeignet für jede Art von Instrument und jeden Zeitrahmen Hat drei Arten von Benachrichtigungen Steckbares System zur Überlappung der erst
SynapseTrader EA
Ruben Villarreal Barajas
Experten
Der Expert Advisor (SynapseTrader EA) der Firma ProfitFXBot wurde entwickelt, um den Forex-Markt speziell auf GBP/USD zu handeln und dabei intelligente Strategien zu verwenden, um beständige Gewinne zu erzielen. Dieser Bot muss um 20:00 Uhr (New Yorker Zeit) eingeschaltet und um 5:00 Uhr morgens (UTC-5) manuell ausgeschaltet werden, der Bot muss in der Zeitlichkeit M1 platziert werden. Während dieser Stunden trifft der Bot Entscheidungen auf der Grundlage von Marktanalysen mit einer optimierten
ATR RSI x4
Aleksander Gladkov
Experten
Der Expert Advisor implementiert eine Handelsstrategie, die auf den Signalen der überkauften und überverkauften Zonen des ATR RSI i4-Indikators basiert, der im Code enthalten ist. Trend Following, Counter Trend System , DD Reduction Algoritm und Level Trading Algoritm werden verwendet. Um mit dem Handel zu beginnen, fügen Sie einfach den EA auf dem Chart, vorzugsweise EURUSD H1 Zeitrahmen. Live-Ergebnisse können hier eingesehen werden. Um mit dem neuen Forex-Instrument (standardmäßig EURUSD H1)
HFT King Ea
Ram Klein Caputol
Experten
Wir stellen HFT KING EA vor – den ultimativen HFT KING des Handels! Dieses vollautomatische Hochfrequenzhandelssystem wurde entwickelt, um Ihr Handelserlebnis mit seinem fortschrittlichen Algorithmus und den modernsten Funktionen zu revolutionieren. HFT King nutzt eine einzigartige Kombination aus technischer Analyse, künstlicher Intelligenz, Hochfrequenzhandel und maschinellem Lernen, um Händlern zuverlässige und profitable Handelssignale bereitzustellen. Die hochmoderne Technologie von HFT Kin
AwS Mt4
Marta Gonzalez
Experten
AwS Algorithmus mit Stocastic: Es ist ein Algorithmus-System, das das Stocastic-Signal als Referenz für den Einstieg in den Markt verwendet. Das System erkennt die wichtigen Punkte und betreibt den Trend oder den Pulback, Sie chosse die Richtung Sie können die Demo herunterladen und sie selbst testen. Sehr stabile Wachstumskurve als Ergebnis intelligenter Mittelwertbildungstechniken. Ansatz "Sicherheit zuerst" in der Entwicklung. Stresstests mit historischen Daten für mehrere Paare. Vollstän
Hfx61 Starter
PT Hastinapura Makmur Sejahtera
Experten
HFX 6.1 Starter Dieser Expert Advisor kann versuchen, alle möglichen frühen Markttrends in allen Zeitrahmen zu scannen, aber er ist gut genug, um EA auf den M15-Zeitrahmen zu setzen. Einige der eingebauten Oszillator-Indikatoren werden verwendet, um vorherzusagen, wohin der Marktpreis gehen wird. Wenn der frühe Trend fehlschlägt, verwendet EA eine Flat-Lot-Hedge mit kontrollierter Orderdistanz. Hier unten EA-Parameter:     Trade_Set_AUTO, Standard ist ## AUTO Trade Setting ##, Mittlere Note
EMA SignalLine Pro EA MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
EMA SignalLine Pro EA Optimieren Sie Ihre Strategie: Ihr Handel, Ihre Art! Der EMA SignalLine Pro EA ist ein dynamisches, flexibles Trading-Tool, das Händlern hilft, Trend-Momentum mit Präzision zu erfassen. Dieser EA ist nicht voroptimiert, so dass Sie die volle Kontrolle haben, um ihn an Ihre Handelsanforderungen anzupassen. Egal, ob Sie ein Anfänger oder ein erfahrener Trader sind, dieser EA ermöglicht es Ihnen, Ihre Strategie zu optimieren und zu meistern. Hauptmerkmale und Logik erklärt EM
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experten
Lieber Freund.. Ich teile mit Ihnen diese einfache Expert Adviser .. es ist voll automatisch dieser Expert Adviser folgt dem Trend des Paares, das Sie installieren, oder irgendwelchen Aktien oder Indizes, es funktioniert so: - wenn der Trend auf dem H4-Chart einen Aufwärtstrend anzeigt, wartet der Experte, bis die 15M- und 1H-Charts einen Aufwärtstrend anzeigen der EA wird direkt eine Kauforder eröffnen, und dasselbe bei einem Abwärtstrend tun und eine Verkaufsorder eröffnen Die Losgröße des Kau
FREE
Grid Averaging Pro MT4
Mean Pichponreay
Experten
Grid Averaging Pro ist eine Kombination aus Grid Trading und Cost Averaging mit einem ausgeklügelten Algorithmus und eingebautem Hedging, um Ihr Konto vor einem Drawdown zu schützen. Sobald Ihr anfänglicher Handel in den negativen Bereich gerät, setzt der Erholungsmechanismus ein und platziert aufeinanderfolgende Marktaufträge in dieselbe Richtung, die alle mit einem kombinierten Gewinn oder annähernd kostendeckend geschlossen werden. Produkt-Links Vollständige Beschreibung auf Englisch : [USER
PowerMax Pro EA
Sergey Belov
Experten
PowerMax Pro - es ist ein automatisierter Multicurrency Expert Advisor, der auf jeder Art von Konten und mit jeder Art von Spreads arbeitet. Der Expert Advisor setzt immer TakeProfit und dadurch, auch wenn es Unterbrechungen im Internet gibt, werden die Aufträge rechtzeitig und zu einem günstigen Preis geschlossen. Der Zeitrahmen auf dem Chart spielt keine Rolle, Sie können beliebige Ziffern einstellen. Der Arbeits-Zeitrahmen wird direkt in den Einstellungen des EA festgelegt. Um das Depot zu s
Griddy Calm EA
Mikhail Kornilov
Experten
Es sind noch 5 Exemplare für $149 übrig. Der nächste Preis ist $189. Griddy Calm EA verwendet die klassische Strategie der offenen Aufträge in Trendrichtung zum besten Preis. Bei Trendumkehr implementiert er das Soft Averaging Grid. Ein großer dynamischer Schritt, ein kleiner Lot-Multiplikator und ein Equity Stop Loss machen die Grid-Strategie sicher genug für den langfristigen Handel. Das Hauptmerkmal des EA ist ein Algorithmus der partiellen Schließung, der kleine Rollbacks des Preises nutzt,
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Experten
Magic Grid ist ein indikatorfreier Advisor, der eine Grid-Strategie verwendet. Die Strategie basiert auf der automatischen Wiedereröffnung von Grid Pending Orders nach dem Schließen ihrer Marktpositionen (durch Take-Profit, Stop-Loss oder manuell). Pending Orders werden mit einem bestimmten Schritt von den Anfangspreisen platziert, die manuell eingegeben oder automatisch generiert werden können (einmal zu Beginn des Handels ). Der Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, auf jedem Währungspaar, auf m
FREE
Trends EA Only one order at a time
Bo Xu
Experten
Trend EA "Schöpfer" 4.1.8 Version der neuesten Produkte, Kontaktinformationen qq398867673, WeChat 15940404448, (qq ist nicht oft eingeloggt, kann das Telefon WeChat sein) sind Real-Name-Authentifizierung. Domestic von autorisierten Kontoeröffnung Menge zu begrenzen, genehmigte Handelsposition zu begrenzen, genehmigte Verwendung von Zeitlimit als Bezugsgrundlage für die Preisgestaltung, unabhängig davon, ob Sie eine große oder kleine Fonds sind, haben die entsprechende Behörde Preis. Gold Builde
Trend Exploit Free
Casimiro Zampetti
4 (1)
Experten
Trend ausnutzen Die Logik hinter Trend Exploit EA ist sehr einfach, aber effektiv. Der EA nutzt Ausbrüche der Bollinger-Bänder für Einstiegs- und Ausstiegssignale und steigt in den Markt in Richtung eines starken Trends ein, nachdem eine angemessene Korrektur festgestellt wurde. Die Ausstiegslogik basiert ebenfalls auf dem Bollinger-Band-Indikator und schließt den Handel auch bei einem Verlust, wenn der Preis die Bollinger-Band-Linie durchbricht. Trend Exploit wurde streng nach der "Reversed Sa
FREE
Velocity Algo MT4
Phinnustda Warrarungruengskul
5 (1)
Experten
Velocity Algo: Dynamisches Martingal-Gitter für USDCAD M15 Velocity Algo ist ein leistungsstarker Expert Advisor (EA) , der für das Währungspaar USDCAD auf dem Zeitrahmen M15 entwickelt wurde. Er verwendet eine hochentwickelte Dynamic Grid Martingale-Strategie , die ihr Handelsverhalten automatisch an sich ändernde Marktbedingungen anpasst. Dieses System ist ideal für Händler, die eine robuste, automatisierte Lösung suchen, um von der Marktvolatilität zu profitieren. Live signal MT5 :   Click He
GAlpha
Evgenii Tarkov
Experten
Ein hochfrequentes Analysetool, das speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) entwickelt wurde. Es kombiniert moderne Marktanalysetechniken, maschinelles Lernen und eine anpassungsfähige Risikomanagementstrategie, um die Gewinne in dem für den Edelmetallmarkt typischen hochvolatilen Umfeld zu maximieren. Hauptmerkmale: Adaptive volatilitätsorientierte Strategie: Der Betrieb einer automatisierten Korrekturvorrichtung (Stop-Loss, Take-Profit) wird durch eine fluide Umgebung unter Verwendung de
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
Experten
Correlation Beast V2.05 - Bringen Sie Ihren Devisenhandel in Schwung! Erschließen Sie die Macht der Währungskorrelationen mit Correlation Beast V2.5 , dem ultimativen Expert Advisor für MetaTrader 4! Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die sich nach Präzision und Rentabilität sehnen, und nutzt fortschrittliche Korrelationsstrategien, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Ob Sie Anfänger oder Profi sind, dieses Tool ist Ihr Schlüssel zur Beherrschung des Forex-Marktes
Gilded Egg
Tsoi Chi Kin
Experten
Gilded Egg EA ist ein vollautomatisches Handelssystem, das besonders effektiv im Handel mit XAUUSD auf dem Forex-Markt ist. Mehrere Handelsmuster wurden in Gilded Egg EA integriert, um den Markttrend zu analysieren und den Einstiegspunkt zu finden. Es ist auch mit einem speziell entwickelten Marktfilter integriert, um das Kapital zu schützen. Preis: $220 LIVE-Signale: https://www.mql5.com/en/signals/1636889 Anforderungen: Mindestguthaben $2000 Empfohlene Hebelwirkung 1:200 oder mehr Webanfr
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (5)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Forex Diamond EA mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde Ih
EuroNest Egg
Tsoi Chi Kin
Experten
EuroNest Egg EA ist ein vollautomatisches Handelssystem, das besonders effektiv im Handel mit EURUSD auf dem Devisenmarkt ist. Mehrere Handelsmuster wurden in EuroNest Egg EA integriert, um den Markttrend zu analysieren und den Einstiegspunkt zu finden. Es ist auch mit einem speziell entwickelten Marktfilter integriert, um das Kapital zu schützen. Preis: $220 LIVE-Signale: https://www.mql5.com/en/signals/1636889 Anforderungen: Mindestguthaben $2000 Empfohlene Hebelwirkung 1:200 oder mehr We
Great Hunter
Pavel Malyshko
Experten
Die Strategie des Autors, die gute Ergebnisse auf dem Währungspaar eurchf m15 zeigt. Der Expert Advisor sucht in seiner Arbeit nach den wahrscheinlichsten Umkehrpunkten auf dem Chart und wenn das Signal bestätigt wird, eröffnet er ein Geschäft. Der Expert Advisor arbeitet rund um die Uhr, was ihn unabhängig von der Marktzeit universell einsetzbar macht, was ihn auch von den meisten Expert Advisors unterscheidet, die in einer streng begrenzten Zeit handeln. Da die Nachfrage nach dem Expert A
Gold SWmax EA 4
Sergei Linskii
Experten
Gold SWmax EA – ist einer der besten Expert Advisor für Meta Trader 4. Der einzigartige Algorithmus des Advisors analysiert die Bewegung des Vermögenspreises unter Berücksichtigung der Faktoren der technischen und mathematischen Analyse, bestimmt profitable Einstiegs- und Ausstiegspunkte und verwendet erweitertes Geldmanagement und Lot-Multiplikatoren.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex
Gold SDmax EA 4
Sergei Linskii
Experten
Gold SDmax EA – ist einer der besten Expert Advisor für Meta Trader 4. Der einzigartige Algorithmus des Advisors analysiert die Bewegung des Vermögenspreises unter Berücksichtigung der Faktoren der technischen und mathematischen Analyse, bestimmt profitable Einstiegs- und Ausstiegspunkte und verwendet erweitertes Geldmanagement und Lot-Multiplikatoren.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex
SAAD TrendTracker
Adnan Iqbal
4.03 (34)
Experten
SAAD TrendTracker ist ein vollautomatischer EA. Er basiert auf den mathematischen Algorithmen Trend Tracker Indikator und SAADScalper. Der EA scalpt Pips durch seine starke Einstiegsstrategie, die auf SAADScalper basiert. Trades, die nicht erfolgreich gescrollt werden können, werden auf eine andere Art und Weise von einem einzigartig entwickelten Algorithmus behandelt, der auf dem Trend Tracker Indikator basiert. EA ist für M1, M5, M15 und M30 konzipiert. Er konsultiert den Tageschart für eine e
FREE
Gecko
Profalgo Limited
4.4 (10)
Experten
NEUES PROMO: Nur noch wenige Exemplare zum Preis von 349$ verfügbar Nächster Preis: 449$ Schauen Sie sich unbedingt unser " Ultimatives EA-Kombipaket " in unserem Promo-Blog an ! Gecko ist eine einfache, aber sehr effektive und bewährte Strategie, die nach wichtigen Hochs und Tiefs sucht und die Ausbrüche handeln wird. Die tatsächliche Ausführung dieser Strategie ist jedoch das, was diesen EA wirklich glänzen lässt. Einstiegsberechnungen und Ausstiegsalgorithmen sind nicht nur einzigartig, sond
Brexit Breakout GbpUsd H1
Marek Kupka
Experten
Brexit-Ausbruch (GBPUSD H1) Dieser EA wurde für GBPUSD H1 entwickelt. Alles wurde für den H1-Zeitrahmen getestet . Die Strategie basiert auf dem Ausbruch des Indikators This Bar Open nach einer gewissen Zeit der Konsolidierung. Es wird sehr gut funktioniert auf diese Zeiten, wenn das Pfund bewegt. Sie verwendet Stop pending orders mit FIXED Stop Loss und Take Profit . Es verwendet auch PROFIT TRAILING , um von den Bewegungen so viel wie möglich zu profitieren. Um 21:00 Uhr schließen wir den Hand
Flowing Gold
Nguyen Hang Hai Ha
Experten
Expert Flowing Gold ist die neueste Generation eines automatischen Goldhandelsroboters, der mit einzigartigen und intelligenten Handelsalgorithmen programmiert wurde. Der EA analysiert die Preisbewegungen in Korrelation mit gängigen Indikatoren, um Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu finden. Die Handelsstrategie kombiniert Scalping und intelligentes Positionsmanagement, um die Performance zu optimieren und das Risiko zu reduzieren. Trades werden oft schnell durch Trailing geschl
Breakout Monster Mini
Abdulfattah Yahya Mohammed Alhazmi
5 (3)
Experten
Es ist ein sehr profitables EA, um Trends Ausbruch zu handeln, und verwalten Trades, takeprofit, stoploss, bewegen Sie sich zu breakeven, und Trailing Stop. Ich arbeite mit diesem EA, und die Umkehr / Pullback-Version seit 2014. Dies ist eine Demo Version des vollständigen Breakout Monster EA . Er funktioniert auf Real- und Demo-Konten. Einschränkungen der Demo-Version: Die Geldverwaltung ist deaktiviert. Die Lotgröße ist auf 0,01 Lots beschränkt (oder das vom Broker erlaubte Minimum). Numeri
FREE
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Experten
Magic EA ist ein Expert Advisor basierend auf Scalping, Elliot Waves und mit Filtern wie RSI, Stochastic und 3 anderen Strategien verwaltet und entschieden mit dem Roboter intelligent. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung von EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. EA kann auf allen Symbolen und allen Zeitrahmen han
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risikomanagement entwickelt und eignet sich für alle Forex-Währungspaare sowie Gold (XAUUSD) . Die beste Performance wird auf ECN-Konten mit Spreads un
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experten
ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experten
AlphaCore System ist ein professioneller Trading Advisor für MetaTrader 4 , der eine Handelsstrategie verwendet, die auf der dynamischen Analyse von lokalen Extremen und statistischen Ausbruchsprognosen basiert. === Kaufen Sie AlphaCore System für MT5 und erhalten Sie AlphaCore System für MT5 kostenlos! === Für weitere Details, kontaktieren Sie mich per privater Nachricht! Handelskonzept Der Advisor arbeitet mit der Methodik der adaptiven Preiskorridore . Das System überwacht kontinuierlich die
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experten
24-Stunden-Blitzverkauf - Nur $199.99 "HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für die Teilnahme an der HFT-Herausforderung entwickelt wurde und mit dem Währungspaar US30 handelt. Für weitere erstklassige Expert Advisors und Indikatoren besuchen Sie: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ich bin Los, bitte abonnieren Sie, um weitere Updates zu erhalten: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Was ist HFT? High-Frequency Trading (HFT) ist eine Ha
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experten
CyNera: Ihr Trading, Unsere Technologie Handbuch & Set-Files: kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Set-Files zu erhalten Preis: Preis steigt anhand der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 4 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Instrumente auf dem Markt, erfordert Präzision, tiefgehende Analysen und ein starkes Risikomanagement. Der CyNera Expert Advisor integriert diese Elemente nahtlos in ein hochentwickeltes System, das für den optimalen Goldhandel entwickelt
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Experten
KonokaSystemNEO ist eine der drei Schwestern ( NEO, JOY, FUN ) von KonokaSystem mit einer neuen Persönlichkeit und ist ein origineller EA. Der Handelsstil ist Daytrading und zielt auf Mitternacht bis Mittag japanischer Zeit ab. Das Währungspaar ist "USDJPY" und der Einstieg erfolgt zum Eröffnungskurs von M5. Jede der drei Schwestern hat eine andere Logik und ist mit zwei Arten von Einstiegen und zwei Arten von Ausstiegen ausgestattet. Es wird keine Grid- oder Martingale-Logik verwendet. Die int
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) STARTPROMO: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, di
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Experten
EvoTrade: Das erste selbstlernende Handelssystem auf dem Markt Darf ich Ihnen EvoTrade vorstellen? Ein einzigartiger Handelsberater, entwickelt mit modernster Technologie in den Bereichen Computer Vision und Datenanalyse. Es ist das erste selbstlernende Handelssystem auf dem Markt und arbeitet in Echtzeit. EvoTrade analysiert Marktbedingungen, passt Strategien an und reagiert dynamisch auf Veränderungen, um außergewöhnliche Präzision in jeder Umgebung zu gewährleisten. EvoTrade nutzt fortschritt
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Experten
Multi Gold Ai Robot ist ein sicheres System für den Handel mit Forex und Kryptowährungen. Entwickelt ausschließlich für das Paar XAUUSD (GOLD) und andere Währungspaare. Jetzt ausprobieren! Die profitabelsten Strategien im Inneren Close Order mit Money Profit, CutOff Technologie, Cutloss nach Anzahl der Trades. Super Special Edition für Trader und Introducing Broker und Partner WOW!!! Sonderpreis: $650 für nur 99 Kopien, Normalpreis $2,999 !!! Sonderaktion jede Woche. Der Ai Robot ist so konzip
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
W Drive Forex AI EA Pro MT4
Abhimanyu Hans
5 (2)
Experten
Über Warp Drive Forex AI ist ein GBPUSD-Scalper, der zur Nachtzeit handelt, wenn das Volumen gering und die Gewinnchancen hoch sind. Er verwendet eine hochpräzise Scalping-Strategie, die durch eine einzigartige und effektive Risikomanagement-Technik unterstützt wird. Treten Sie unserer MQL5-Gruppe bei , um weitere nützliche Informationen und Produkt-Updates zu erhalten. Außerdem können Sie die MT5-Version hier erhalten . Dies ist die Pro-Version von W Drive Forex AI. In der Pro-Version kann der
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experten
Fundamental Hunter - Der Smart Money Tracking Expert Advisor Sie kaufen eine einzigartige Gelegenheit, keinen EA. Frühe Käufer bekommen die Macht zuerst... zu einem Preis, den sie nie zurückbekommen werden. Der nächste Preis wird sein: $1200 | 3/10 Spot bleibt Der nächste Preis wird sein: $1600 | 10/10 Spot verbleibt Der nächste Preis wird sein: $2000 | 10/10 Endgültiger Preis: $2400 Live result Wenn Sie auf der Suche nach einem Expert Advisor sind, der über Indikatoren hinausgeht und den M
Dark Algo
Marco Solito
4.66 (62)
Experten
Letzte Kopie für 399$ -> nächster Preis 499$ Dark Algo ist ein vollautomatischer Expert Advisor für Scalping Trading auf Eurusd und Gbpusd . Dieser Expert Advisor basiert auf der neuesten Generation von Algorithmen und ist hochgradig anpassbar an Ihre Handelsbedürfnisse. Wenn Sie diesen Expert Advisor kaufen , können Sie ein Feedback auf dem Markt schreiben und erhalten einen zweiten EA kostenlos , für weitere Informationen kontaktieren Sie mich Die Grundstrategie dieses EA basiert auf einem hoc
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Experten
$10 bis $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Plattform:MT5 Kontotyp:Live Login-Nummer:40912 Anleger-Passwort:Leclote123# Liebe Nutzer, ich möchte Ihnen meinen neuen Trading Advisor The Tinga EA vorstellen. Der Tinga Advisor arbeitet auf der Plattform des Advisors, aber im Gegensatz zu diesem arbeitet er auf niedrigeren Zeitrahmen von M15 und verwendet andere Indikatoren, um Trades zu generieren, während er auch auf zwei Währungspaaren, XAUUSD und USDJPY, handelt, was un
GoldMiner mt4 pro
Van Hoa Nguyen
Experten
GOLDMINER MT4 PRO ist ein Gold-Handelsroboter für den M15- oder H1-Zeitrahmen, der Candlestick-Muster, technische Indikatoren sowie Unterstützungs- und Widerstandsausbrüche kombiniert. Der Roboter verwendet eine intelligente Trenderkennungsstrategie, um den EA stabil zu halten. Engagiert, um Sie in neuen Versionen zu begleiten und aktualisiert SETFILE eng nach jedem Marktzyklus hilft der Roboter stabil und geeignet für die Marktneigung zu jeder Zeit zu sein. GOLDMINER MT4 PRO ist eine sichere S
MicroTrend Scalping for Gold XAUUSD
Mahmud Hisso
Experten
MicroTrend Scalping EA for Gold XAUUSD (MT4) Automatischer MT4 Scalping Expert Advisor für Gold    XAUUSD M1 Trading , Gold Scalping EA , Microtrend Scalping , Tick Momentum Trading , Pullback Entry System , Trailing Stop Expert Advisor , Gold Hedging Scalper , Low Risk Gold EA , MT4 Expert Advisor für Gold Trading . Empfohlener Einsatzbereich • Symbol: Gold (XAUUSD) • Timeframe: M1 (1 Minute) • Minimales Startkapital: ab 300 € • Empfohlenes Startkapital: ab 500 € • Maximal offene Positi
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Experten
Der       Opening Range Breakout Master   ist ein professionelles algorithmisches Handelssystem, das darauf ausgelegt ist, institutionelle Handelskonzepte wie       ICT (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) und liquiditätsbasierte Strategien   . Dieser Expert Advisor automatisiert die Erkennung und Ausführung von       Eröffnungsbereichsausbrüche (ORB)       an wichtigen globalen Forex-Sitzungen, einschließlich       London, New York, Tokio und Midnight Killzones   , sodass Händler s
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experten
Promo starten! Nur noch wenige Exemplare für 449$ verfügbar! Nächster Preis: 599$ Endpreis: 999$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro tritt dem Club der Goldhandels-EAs bei, allerdings
ThraeX
Vasile Verdes
3.25 (4)
Experten
ThraeX – Scalping auf M1   (DAX, XAU, etc) Inspiriert von der Disziplin und Präzision der römischen Ära ist ThraeX ein spezialisierter Expert Advisor (EA) für MetaTrader 4 , der speziell für den Hochfrequenzhandel auf dem 1-Minuten-Chart (M1) entwickelt wurde. Er ist darauf ausgelegt, schnelle Marktschwankungen zu verarbeiten und kurzfristige Preisbewegungen mit hoher Geschwindigkeit und Anpassungsfähigkeit zu erkennen und darauf zu reagieren. Hauptmerkmale: ️ M1-Scalping-Logik – Entwickelt fü
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Experten
Bitcoin Robot Grid MT4 ist ein intelligentes Handelssystem, das entwickelt wurde, um den BTCUSD-Handel mit Hilfe der Grid-Handelsstrategie zu automatisieren. Diese Methode macht sich Marktschwankungen zunutze, indem sie eine strukturierte Reihe von Kauf- und Verkaufsaufträgen zu vordefinierten Kursniveaus platziert. Der Roboter überwacht kontinuierlich die Marktbedingungen und führt die Trades gemäß den voreingestellten Parametern aus, so dass ein konsistentes Marktengagement ohne manuelles Ein
Zen Flow 2 MT4
Hamza Ashraf
2.33 (6)
Experten
START-PROMOTION: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 1.700$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Instruction Blog Link to Channel Willkommen bei ZenFlow! ZenFlow ist ein fortschrittlicher EA, der entwickelt wurde, um sich präzise und schnell an sich ändernde Markttrends anzupassen. Er ist optimiert, um das Symbol XAUUSD( or GOLD) zu handeln und sollte nur auf einem Chart ausgeführt werden. Dieser EA verwendet ei
Weitere Produkte dieses Autors
AO unpaid divergences
Diego Arribas Lopez
Indikatoren
[   MT5-Version   ]  AO unbezahlte Abweichungen MT5  AO unbezahlte Divergenzen ist der erste Indikator, der entwickelt wurde, um regelmäßige und versteckte Divergenzen detailliert zu analysieren. Es verwendet diese Analyse, um mögliche Einstiegspunkte und Take Profit-Punkte zu finden. Nachfolgend einige der Merkmale dieses Indikators: Zeitersparnis Hochgradig anpassbar Funktioniert für alle Paare (Krypto, Forex, Aktien, Indizes, Rohstoffe...) Geeignet für Scalping oder Swing-Trading Mögliche Umk
DoIt GBP Master MT5
Diego Arribas Lopez
Experten
[ MT4 Version ] DoIt GBP Master - Zuversichtliche GBPUSD-Automatisierung für konsistentes, stressfreies Wachstum DoIt GBP Master wurde für Trader entwickelt, die echte Konsistenz, emotionale Kontrolle und stressfreie Automatisierung wünschen - ohne die übliche Komplexität und Frustration anderer Expert Advisors. Er konzentriert sich ausschließlich auf den GBPUSD aufgrund seines vorhersehbaren Verhaltens und seiner hohen Liquidität und bietet leistungsstarken Handel mit einer bewährten Li
Advanced Range Breakout MT4
Diego Arribas Lopez
Experten
MT5-Version Erweiterte Range Breakout Advanced Range Breakout ermöglicht es Ihnen, Ausbrüche auf eine Weise zu handeln, die für einen Menschen unmöglich ist. Dieser EA konzentriert sich darauf, in Ausbrüche einzusteigen, sobald sich der Kurs über sie bewegt, und einen engen Trailing-Stop-Loss (TSL) einzuhalten, um so viel wie möglich von den für Ausbrüche charakteristischen explosiven Kursbewegungen abzufangen und gleichzeitig den Handel zu schützen, falls er sich als Fakeout herausstellt. Sie k
MT5 to Telegram Signals
Diego Arribas Lopez
3 (2)
Utilitys
[MT4-Version ] [Discord-Signale ] MT5 zu Telegram-Signalen Verbinden Sie Ihr Broker-Konto mit Telegram und verpassen Sie keine wichtigen Benachrichtigungen mehr. Möchten Sie Telegram-Benachrichtigungen erhalten? Suchen Sie nach einer einfachen Möglichkeit, Handelssignale mit Ihren Anhängern zu teilen? Möchten Sie Ihre Trades mit einem automatischen Trading-Tagebuch dokumentieren? Dieses Dienstprogramm ist einfach zu bedienen und unterstützt eine Vielzahl von Einstellungen: Wählen Sie die gewünsc
Elliot Wave Oscillator MT4
Diego Arribas Lopez
Indikatoren
MT5-Version Elliot-Wave-Oszillator MT4 Der Elliot Wave Oscillator MT4 ist ein Indikator, der zur Unterstützung der Elliot Wave-Zählung entwickelt wurde. Die Standardeinstellungen helfen dabei, das Rauschen auf dem Markt herauszufiltern, was eine klare Wahrnehmung der Wellenzahlen in verschiedenen Zeiträumen ermöglicht.   Der hohe Anpassungsgrad des Elliot Wave Oscillator ermöglicht es Ihnen, diesen Indikator an Ihre persönlichen Vorlieben anzupassen. Kürzere Zeiträume und schneller reagierende M
Order Blocks ICT Multi TF MT5
Diego Arribas Lopez
Indikatoren
[ MT4 Version ] [ Kill Zones ] [ SMT Divergenzen ] Wie man mit Orderblöcken handelt: Klicken Sie hier Leistung der Benutzeroberfläche : Während der Tests im Strategietester kann es zu Verzögerungen in der Benutzeroberfläche kommen. Seien Sie versichert, dass dieses Problem nur in der Testumgebung auftritt und keinen Einfluss auf die Leistung des Indikators im Live-Handel hat. Verbessern Sie Ihre Handelsstrategie mit dem Order Blocks ICT Multi TF-Indikator, einem hochmodernen Tool, das Ihre Hande
Backtesting Simulator MT5
Diego Arribas Lopez
4 (1)
Indikatoren
[ MT4 Version ] Sind Sie es leid, monatelang auf Demo- oder Live-Konten zu sitzen, um Ihre Handelsstrategien zu testen? Der Backtesting-Simulator ist das ultimative Tool, mit dem Sie Ihre Backtesting-Erfahrung auf ein neues Niveau heben können. Durch die Verwendung historischer Metatrader-Symbolinformationen bietet er eine unvergleichliche Simulation realer Marktbedingungen. Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Testgeschwindigkeit, testen Sie Ideen schnell oder in einem langsameren Tempo und
Order Block Indicator MT5
Diego Arribas Lopez
5 (1)
Indikatoren
[ MT4 Version ] Order Block Indicator MT5 — Präzises Trading leicht gemacht Order Block Indicator MT5 wurde entwickelt, um Tradern zu helfen, wichtige Umkehrzonen schnell und mühelos zu erkennen — ohne überladene Charts oder Rätselraten. Ideal für Scalping , Swing-Trading und intelligentes Intraday-Trading , hebt er aktive Orderblöcke über mehrere Zeitrahmen hinweg präzise und individuell anpassbar hervor. Handeln Sie mit Klarheit, sparen Sie wertvolle Zeit und reagieren Sie sofort auf Ve
TTM Squeeze Momentum MT4
Diego Arribas Lopez
Indikatoren
MT5-Version   TTM Squeeze Momentum Der TTM Squeeze Momentum ist ein verbesserter Indikator, der ideal ist, um Perioden der Konsolidierung auf dem Markt und den Beginn der nächsten explosiven Bewegung zu identifizieren. Diese verbesserte Version basiert auf dem Volatilitätsindikator „TTM Squeeze“ von John Carter, bei dem das Histogramm eher auf einer linearen Regression als auf einem einfachen Impulsindikator basiert. JETZT KOSTENLOS AUSPROBIEREN! Der rote Punkt auf der mittleren Linie zeigt an,
Fibonacci Bollinger Bands MT5
Diego Arribas Lopez
5 (1)
Indikatoren
MT4 Version Most indicators draw lines. This one draws the battlefield. If you ever bought an EA or indicator based on a perfect equity curve — and then watched it bleed out live — you’re not alone. The problem? Static logic in a dynamic market. Fibonacci Bollinger Bands   adapts. It combines Bollinger structure with customizable Fibonacci levels to mark   zones of control   — where price reacts, pauses, or reverses. No magic. Just logic that follows volatility. Why this tool matters   It
FREE
MA Ribbon MT4
Diego Arribas Lopez
Indikatoren
MT5-Version MA-Band MT4 MA Ribbon ist ein erweiterter Indikator mit einem gleitenden Durchschnitt von 8 Perioden. Das MA-Band kann verwendet werden, um die Trendrichtung und   Umkehrung   zu identifizieren       und Marktfortsetzungspunkte sowie potenzielle Einstiegspunkte, partielle Gewinnpunkte und Ausstiegspunkte. JETZT KOSTENLOS AUSPROBIEREN! Einstiegspunkte für Long- und Short-Positionen können gefunden werden, wenn der Preis in das Band eintritt oder es verlässt, erneut testet oder eine de
MA Ribbon MT5
Diego Arribas Lopez
5 (1)
Indikatoren
MT4-Version MA-Band MT5 MA Ribbon ist ein erweiterter Indikator mit einem gleitenden Durchschnitt von 8 Perioden. Das MA-Band kann verwendet werden, um die Trendrichtung und   Umkehrung   zu identifizieren       und Marktfortsetzungspunkte sowie potenzielle Einstiegspunkte, partielle Gewinnpunkte und Ausstiegspunkte. JETZT KOSTENLOS AUSPROBIEREN! Einstiegspunkte für Long- und Short-Positionen können gefunden werden, wenn der Preis in das Band eintritt oder es verlässt, erneut testet oder eine de
Fibonacci Bollinger Bands MT4
Diego Arribas Lopez
Indikatoren
MT5 Version Most indicators draw lines. This one draws the battlefield. If you ever bought an EA or indicator based on a perfect equity curve — and then watched it bleed out live — you’re not alone. The problem? Static logic in a dynamic market. Fibonacci Bollinger Bands   adapts. It combines Bollinger structure with customizable Fibonacci levels to mark   zones of control   — where price reacts, pauses, or reverses. No magic. Just logic that follows volatility. Why this tool matters   It
FREE
Lumos
Diego Arribas Lopez
Utilitys
Lumos Lumos ist ein multifunktionaler Handelsassistent. Er gibt einen Überblick über die aktuelle Marktsituation, um eine bessere Entscheidungsfindung zu ermöglichen. Der Strategietester bietet lediglich eine Visualisierung der Anwendung. Lumos ist in hohem Maße anpassbar und gibt Ihnen Informationen in mehreren Zeitrahmen über: MAs, Preisstruktur, RSI, RSI MA und eine Übersicht über den Preisabstand zu möglichen SLs.
FREE
AO unpaid divergences MT4
Diego Arribas Lopez
Indikatoren
[   So verwenden Sie die Demo-Version   ] [   MT5-Version   ]  AO unbezahlte Abweichungen MT4  AO unbezahlte Divergenzen ist der erste Indikator, der entwickelt wurde, um regelmäßige und versteckte Divergenzen detailliert zu analysieren. Es verwendet diese Analyse, um mögliche Einstiegspunkte und Take Profit-Punkte zu finden. Nachfolgend einige der Merkmale dieses Indikators: Zeitersparnis Hochgradig anpassbar Funktioniert für alle Paare (Krypto, Forex, Aktien, Indizes, Rohstoffe...) Geeignet fü
Fear and Greed MT4
Diego Arribas Lopez
Indikatoren
MT5-Version Angst und Gier MT4-Indikator Unsicher zum Zeitpunkt der Entscheidung zur Realisierung von Gesamt- oder Teilgewinnen? Fear and Greed MT4 bietet eine große Hilfe mit einem hohen Maß an Zuverlässigkeit bei solchen Entscheidungen. JETZT KOSTENLOS AUSPROBIEREN! Fear and Greed MT4 ist der erste Indikator, der Informationen über das Fear and Greed-Level auf dem Markt für MT4 bietet. Es wurde entwickelt, um die Entscheidungsfindung zum Zeitpunkt des Einstiegs in einen Handel und der vollstän
Gaussian Channel MT4
Diego Arribas Lopez
Indikatoren
MT5-Version Gaußscher Kanal MT4 Der Gaussian Channel MT4 ist der erste Indikator auf dem Markt, der die Ehlers Gaußian Filter-Methode verwendet, um Trends zu definieren. Heute ist dieser Gaußsche Kanal weithin als Methode zur Unterstützung der HOLD-Technologie in Kryptowährungen bekannt. Liegt der Kurs über dem Kanal, ist der Trend stark, geht er zurück in den Kanal, kann dies als Widerstand reagieren, fällt der Kurs darunter, deutet dies auf den Beginn eines Bärenmarktes (oder Winters) hin. JE
Williams Vix Fix MT4
Diego Arribas Lopez
Indikatoren
MT5-Version Williams Vix Reparatur MT4 Benötigen Sie Hilfe beim Versuch, den Tiefpunkt des Marktes zu timen? Williams Vix Fix MT4 basiert auf der Marktvolatilität und bietet eine hervorragende Unterstützung, um herauszufinden, wann die Korrekturen vorbei sind. JETZT KOSTENLOS AUSPROBIEREN! Williams Vix Fix MT4 Abgeleitet von Larry Williams' VixFix-Indikator zum Anpassen   jede Anlageklasse   . VIX repräsentiert die Angst und Gier des Marktes basierend auf seiner Volatilität. Ein hoher VIX-Wert
Wave Trend MT4
Diego Arribas Lopez
Indikatoren
MT5-Version   Wellentrend MT4 Wave Trend ist ein Oszillator, der dabei hilft, Marktumkehrungen auf äußerst genaue Weise zu identifizieren. Dass der Oszillator über dem überkauften Niveau liegt und ein Abwärtskreuzen des schnellen in den langsamen MA zeigt normalerweise ein gutes VERKAUFS-Signal an. Wenn die Oszillatoren unter dem überverkauften Niveau liegen und der schnelle MA den langsameren MA kreuzt, hebt dies normalerweise ein gutes KAUFEN-Signal hervor. Der Wave Trend Indikator kann auch v
Order Block Indicator MT4
Diego Arribas Lopez
Indikatoren
[   MT5-Version   ]  Orderblock-Indikator MT4 Der Order Block Indicator MT4 ist derzeit der genaueste und anpassbarste Indikator auf dem Markt. Es wurde entwickelt, um die Analyse von Operationen basierend auf Auftragsblöcken und Angebots- und Nachfragezonen zu erleichtern. Diese Zonen sind mögliche Umkehrpunkte einer Bewegung. Orderblock Indicator MT4 hebt aktive Orderblöcke von bis zu 4 TFs gleichzeitig hervor. Gleichzeitig bietet der Order Block Indicator MT4 ein visuelles Warnsystem, mit dem
Multi Timeframe MA MT4
Diego Arribas Lopez
Indikatoren
MT5-Version Multi Timeframe MA   MT4 Multi Timeframe MA MT4 ist ein Indikator, der die Darstellung von bis zu 3 MAs mit unterschiedlichen Perioden und Zeitrahmen bietet. Auf diese Weise kann der Benutzer Informationen aus einem Zeitrahmen aus anderen Zeitrahmen zeichnen und grafisch darstellen und benachrichtigt werden, wenn einer der MAs einen anderen kreuzt. Multi Timeframe MA ist der   erste   Indikator auf dem Markt, der Interaktionen mit mehreren Zeitrahmen und eine hohe Anpassungsfähigkeit
Advanced Bollinger Bands RSi MT4
Diego Arribas Lopez
Indikatoren
[MT5 Version ] [EA ] Erweiterte Bollinger Bands RSI MT4 Advanced Bollinger Bands RSI ist ein Indikator, der auf den Funktionalitäten des Advanced Bollinger Bands RSI EA basiert. Dieser Indikator soll eine erschwinglichere Lösung für Benutzer bieten, die an den Alarmen der Strategie, aber nicht am Autotrading interessiert sind. Diese Strategie verwendet den Bollinger Bands Indikator in Kombination mit dem RSI. Das Signal wird nur ausgelöst, wenn sowohl der BB als auch der RSI gleichzeitig überkau
Supply and Demand Multitimeframe MT4
Diego Arribas Lopez
Indikatoren
[ MT5 Version ] Angebot und Nachfrage Multitimeframe Supply and Demand Multitimeframe ist der erste Indikator auf dem Markt, der mehrere Aspekte wie Handelsvolumen, Preisstruktur und Momentum kombiniert, um Angebots- und Nachfragezonen für jedes Asset zu identifizieren. Der Supply and Demand Indikator analysiert gleichzeitig bis zu 4 verschiedene TFs und stellt deren Informationen im aktuellen Diagramm dar. Seine interaktive Benutzeroberfläche hebt jedes Mal hervor, wenn der Preis in eine Angeb
Bulls and Bears Power MT4
Diego Arribas Lopez
Indikatoren
[ MT5 Version ] Bullen und Bären Macht Bulls and Bears Power ist ein Indikator, der deutlich aufzeigt, ob Bullen oder Bären den Markt derzeit kontrollieren. Eine Kursbewegung, die mit einer hohen Bullen-Kontrolle auf dem Markt beginnt, kann den Beginn einer neuen Trendbewegung anzeigen. Die relative Indikatorstärke zwischen den Preisspitzen zeigt auch an, ob die Bewegung an Stärke verliert und eine signifikante Korrektur oder eine Trendumkehr vorhersagen könnte. Der Bulls and Bears Power Indikat
Ultimate Alpha Trend MT4
Diego Arribas Lopez
Indikatoren
[MT5 Version ] Ultimate Alpha Trend MT4 Ultimate Alpha Trend ist der erste Trendindikator, der Volatilität, Volumen, Durchschnittspreis und Momentum kombiniert. Das Ergebnis ist eine äußerst vielseitige Darstellung von trendigen und seitwärts gerichteten Marktbedingungen, die gleichzeitig wichtige Angebots- und Nachfrageebenen hervorhebt. Der Ultimate Alpha Trend-Indikator kann verwendet werden, um Einstiegsmöglichkeiten zu finden und SLs unter Berücksichtigung der aktuellen Marktvolatilität, de
SMT Divergences MT4
Diego Arribas Lopez
Indikatoren
MT5 Version SMT-Abweichungen MT4 SMT Divergences ist einer der innovativsten Indikatoren auf dem Markt. Er bietet die Möglichkeit der Analyse von Preisdivergenzen zwischen 2 Paaren. SMT Divergences bietet Ihnen auch einen Kill-Zones-Indikator und die Möglichkeit, Divergenzen, die während dieser Kill-Zones auftreten, zu filtern. Der Strategie-Tester ist auf MT4 beschränkt. Kontaktieren Sie den Autor, um eine Demoversion zu erhalten. Dieser Indikator ist besonders leistungsfähig, wenn er bei 2 sta
Advanced Daily Breakout EA MT4
Diego Arribas Lopez
Experten
MT5-Version Fortgeschrittener täglicher Ausbruch Advanced Daily Breakout ermöglicht Ihnen den Handel mit Session Breakouts auf automatische Weise und mit einem präzisen Order- und Risikomanagement. Dieser EA konzentriert sich auf die Definition der Sitzungsspanne und den Handel mit ihrem Ausbruch. Sie können den Handel bis zum Ende der Sitzung laufen lassen oder einen engen Trailing-Stop-Loss (TSL) setzen, um so viel wie möglich von den charakteristischen explosiven Kursbewegungen der Ausbrüche
Kill Zones MT4
Diego Arribas Lopez
Indikatoren
MT5 Version Kill Zones Kill Zones ermöglicht es Ihnen, bis zu 3 Zeitzonen in den Chart einzufügen. Die visuelle Darstellung der Kill Zones im Chart zusammen mit einem Alarm- und Benachrichtigungssystem hilft Ihnen, falsche Handels-Setups zu ignorieren, die außerhalb der Kill Zones oder bestimmter Handelssitzungen auftreten. Die Verwendung von Kill Zones bei Ihrem Handel hilft Ihnen, Handels-Setups mit höherer Wahrscheinlichkeit herauszufiltern. Sie sollten Zeitbereiche auswählen, in denen der Ma
Order Blocks ICT MT4
Diego Arribas Lopez
Indikatoren
[ MT5 Version ] [ Kill Zones ] [ SMT Divergenzen ] Wie man mit Order Blocks handelt: Klicken Sie hier Erleben Sie die ultimative Handelspräzision mit dem Order Blocks ICT-Indikator, der Händlern unvergleichliche Einblicke in die Marktdynamik ermöglicht. Dieses fortschrittliche Tool nutzt die Orderflow- und Volumenanalyse, um den entscheidenden Kauf- und Verkaufsdruck aufzudecken, der das Kursgeschehen bestimmt. Warum sollten Sie sich für Order Blocks ICT entscheiden? Freisetzung von Markteinblic
Order Blocks ICT Multi TF MT4
Diego Arribas Lopez
Indikatoren
[ MT5 Version ] [ Kill Zones ] [ SMT Divergenzen ] Wie man mit Orderblöcken handelt: Klicken Sie hier Leistung der Benutzeroberfläche : Während der Tests im Strategietester kann es zu Verzögerungen in der Benutzeroberfläche kommen. Seien Sie versichert, dass dieses Problem nur in der Testumgebung auftritt und keinen Einfluss auf die Leistung des Indikators im Live-Handel hat. Verbessern Sie Ihre Handelsstrategie mit dem Order Blocks ICT Multi TF-Indikator, einem hochmodernen Tool, das Ihre Han
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension