Beschreibung

Smart Order Blocks EA - Automatisierter Handel mit OrderBlocks

Der Smart Order Blocks EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Order-Block-Formationen zu identifizieren, zu visualisieren und automatisch zu handeln - ein leistungsfähiges Konzept, das von vielen Tradern genutzt wird. Dieses Tool ist sehr umfassend und in der Lage, Marktchancen mit Präzision zu erkennen und Strategien autonom auszuführen.

Was sind Orderblöcke?

Order Blocks sind bestimmte Bereiche auf dem Chart, die Zonen der Unterstützung und des Widerstands darstellen, in denen starke Kursbewegungen vor bedeutenden Umkehrungen oder Fortsetzungen stattfanden. Diese Formationen fungieren auch als dynamische Zonen und gelten als ideale Einstiegspunkte für Trades. Der EA identifiziert diese Strukturen automatisch und klassifiziert sie als:

Interne Orderblöcke : Kurzfristige Formationen mit hohem Potenzial für eine sofortige Reaktion

: Kurzfristige Formationen mit hohem Potenzial für eine sofortige Reaktion Swing-Order-Blöcke: Mittel-/langfristige Formationen, die als wichtige Strukturebenen fungieren können

Wichtigste Merkmale

Erweiterte Identifikation und Visualisierung

Automatische Erkennung von Orderblöcken durch optimierten ZigZag-Algorithmus

Visuelle Unterscheidung zwischen bullischen und bearischen Blöcken

Anpassbare Farbvisualisierung zur einfachen Identifizierung

Identifizierung von Bars mit hoher Volatilität durch ATR-Analyse

Automatische Erweiterung von OrderBlocks für Zukunftsprojektionen

Vielseitiges Handelssystem

4 Handelsmodi : Normaler Modus : Kaufen bei Bullish OB, Verkaufen bei Bearish OB Umgekehrter Modus : Buy on Bearish OB, Sell on Bullish OB Spezieller Kaufmodus : Nur Kaufaufträge (Buy Limit und Buy Stop) Spezieller Verkaufsmodus : Nur Verkaufsaufträge (Sell Limit und Sell Stop)

: Operationen auf interne und/oder Swing OrderBlocks

Präzise Orderpositionierung mit anpassbaren Prozentsätzen

Überwachung und automatische Schließung von Blöcken (Block Mitigation)

Professionelles Risikomanagement

Losgrößenberechnung basierend auf Risikoprozentsatz oder fester Größe

Anpassbares Trailing-Stop-System

Automatische Gewinnmitnahme

Limits für schwebende Aufträge pro OrderBlock und insgesamt

Maximale Zeit für offene Aufträge

Automatische Verwaltung von verschwundenen OrderBlocks

Intuitive visuelle Schnittstelle

Farbige Blöcke zeigen alle aktiven Formationen an

Informationspanel mit Echtzeit-Statistiken

Visuelle Unterscheidung zwischen internen und Swing-Blöcken

Visuelle Verfolgung von entschärften OB

Anpassbare Parameter

Der EA bietet eine breite Palette von Einstellungen, um sich an jeden Handelsstil anzupassen:

ZigZag-Einstellungen

Passen Sie die Empfindlichkeit der Marktstrukturerkennung mit den Parametern Tiefe, Abweichung und Backstep an.

OrderBlocks Einstellungen

Passen Sie die Größe, das Aussehen, die Erweiterung und die Sichtbarkeit von internen und Swing-OrderBlocks an.

Volatilität Einstellungen

Wählen Sie zwischen den Methoden ATR oder Cumulative Average für die Volatilitätsanalyse, mit anpassbaren Multiplikatoren.

Handelseinstellungen

Definieren Sie Lots, Risikoprozentsatz, Stop-Loss, Take-Profit und wählen Sie zwischen den verschiedenen Betriebsmodi.

Visuelle Einstellungen

Passen Sie die Farben der Blöcke an, um das Diagramm besser zu visualisieren und zu analysieren.

Vorteile

Vollständige Automatisierung : Identifiziert, analysiert und führt Trades ohne manuelle Eingriffe aus

: Identifiziert, analysiert und führt Trades ohne manuelle Eingriffe aus Fortgeschrittener Ansatz : Basiert auf Konzepten, die von vielen Händlern verwendet werden

: Basiert auf Konzepten, die von vielen Händlern verwendet werden Anpassungsfähiges System : Funktioniert auf mehreren Währungspaaren und Zeitrahmen

: Funktioniert auf mehreren Währungspaaren und Zeitrahmen Integriertes Risikomanagement : Schützt Ihr Kapital mit fortschrittlichen Tools

: Schützt Ihr Kapital mit fortschrittlichen Tools Vollständige Individualisierung : Passen Sie den EA an Ihren persönlichen Handelsstil an

: Passen Sie den EA an Ihren persönlichen Handelsstil an Visuelle Analyse: Bietet eine klare Darstellung wichtiger Marktstrukturen

Nutzungsempfehlungen

Der Smart Order Blocks EA eignet sich für verschiedene Handelsstile, vom Scalping bis zum Swing-Trading, je nach dem angewandten Zeitrahmen. Für beste Ergebnisse wird empfohlen,:

Beginnen Sie mit den Standardeinstellungen für die wichtigsten Währungspaare Testen Sie verschiedene Zeitrahmen, um denjenigen zu finden, der am besten zu Ihrem Stil passt Optimieren Sie die Parameter schrittweise entsprechend dem Marktverhalten Verwenden Sie ein angemessenes Risikomanagement und beginnen Sie mit kleineren Lots.

Dieser EA stellt eine Komplettlösung für Händler dar, die Strategien auf der Basis von Orderblöcken implementieren möchten und dabei fortschrittliche technische Analyse mit präziser automatischer Ausführung in einem robusten und anpassbaren Tool kombinieren möchten.





P.S.: Wenn Sie eine MQL4-Version wünschen, senden Sie mir bitte eine DM hier im MQL5-Chat