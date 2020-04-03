Descrição

Smart Order Blocks EA - Trading Automático com Orderblocks

O Smart Order Blocks EA é um Expert Advisor avançado projetado para identificar, visualizar e operar automaticamente com base em formações de Order Blocks - um conceito poderoso utilizado por muitos traders. Esta ferramenta é bastante completa, capaz de detectar oportunidades de mercado com precisão e executar estratégias de forma autônoma.

O que são Order Blocks?

Order Blocks são áreas específicas do gráfico que representam zonas especificas de suporte e resistência, onde ocorreram fortes movimentos de preço antes de reversões ou continuações significativas. Estas formações funcionam tambémcomo zonas dinâmicas e são consideradas pontos ideais para entrada em trades. O EA identifica automaticamente estas estruturas e as classifica como:

Order Blocks Internos : Formações de curto prazo com alto potencial de reação imediata

: Formações de curto prazo com alto potencial de reação imediata Order Blocks de Swing: Formações de médio/longo prazo que podem funcionar como níveis estruturais importantes

Principais Recursos

Identificação e Visualização Avançada

Detecção automática de Order Blocks usando algoritmo ZigZag otimizado

Diferenciação visual entre blocos bullish (alta) e bearish (baixa)

Visualização colorida personalizável para fácil identificação

Identificação de barras de alta volatilidade através de análise ATR

Extensão automática de OrderBlocks para projeções futuras

Sistema de Trading Versátil

4 Modos de Trading : Modo Normal : Compra em OB Bullish, Venda em OB Bearish Modo Reverso : Compra em OB Bearish, Venda em OB Bullish Modo Especial Compra : Apenas ordens de compra (Buy Limit e Buy Stop) Modo Especial Venda : Apenas ordens de venda (Sell Limit e Sell Stop)





: Operações em OrderBlocks internos e/ou de swing

Posicionamento preciso das ordens com percentuais personalizáveis

Acompanhamento de mitigação de blocos e fechamento automático

Gerenciamento de Risco Profissional

Cálculo de lote baseado em percentual de risco ou tamanho fixo

Sistema de trailing stop personalizável

Take Profit automático

Limites de ordens pendentes por OrderBlock e total

Tempo máximo para ordens abertas

Gerenciamento automático de ordens de OrderBlocks desaparecidos

Interface Visual Intuitiva

Blocos coloridos mostrando todas as formações ativas

Painel informativo com estatísticas em tempo real

Diferenciação visual entre blocos internos e de swing

Rastreamento visual de OB mitigados

Parâmetros Personalizáveis

O EA oferece uma ampla gama de configurações para adaptar-se a qualquer estilo de trading:

Configurações do ZigZag

Ajuste a sensibilidade da detecção de estruturas de mercado com parâmetros de profundidade, desvio e backstep.

Configurações de OrderBlocks

Personalize o tamanho, aparência, extensão e visibilidade dos OrderBlocks internos e de swing.

Configurações de Volatilidade

Escolha entre métodos ATR ou Média Cumulativa para análise de volatilidade, com multiplicadores personalizáveis.

Configurações de Trading

Defina lotes, percentual de risco, stop loss, take profit, e escolha entre os diversos modos de operação.

Configurações Visuais

Personalize as cores dos blocos para melhor visualização e análise do gráfico.

Benefícios

Automação Completa : Identifica, analisa e executa trades sem intervenção manual

: Identifica, analisa e executa trades sem intervenção manual Abordagem Avançada : Baseado em conceitos utilizados por muitos traders

: Baseado em conceitos utilizados por muitos traders Sistema Adaptável : Funciona em múltiplos pares de moedas e timeframes

: Funciona em múltiplos pares de moedas e timeframes Gerenciamento de Risco Integrado : Protege seu capital com ferramentas avançadas

: Protege seu capital com ferramentas avançadas Personalização Total : Adapte o EA ao seu estilo de trading pessoal

: Adapte o EA ao seu estilo de trading pessoal Análise Visual: Fornece uma representação clara das estruturas de mercado importantes

Recomendações de Uso

O Smart Order Blocks EA é adequado para diversos estilos de trading, desde scalping até swing trading, dependendo do timeframe aplicado. Para melhores resultados, recomenda-se:

Iniciar com configurações padrão em pares de moedas majores Testar diferentes timeframes para encontrar aquele que melhor se adapta ao seu estilo Otimizar gradualmente os parâmetros de acordo com o comportamento do mercado Utilizar gerenciamento de risco adequado, começando com lotes menores

Este EA representa uma solução completa para traders que desejam implementar estratégias baseadas em Order Blocks, combinando análise técnica avançada com execução automática precisa, tudo em uma ferramenta robusta e personalizável.



PS: Se quiser uma versão MQL4, me mande uma mensagem aqui no chat do mql5