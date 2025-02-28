🧠 Eine differenzierte Sichtweise und ein bisschen Preisaktion!

Smart OrderBlocks-Indikator für MetaTrader 5

Smart OrderBlocks ist ein fortschrittlicher Indikator, der die Marktstruktur aus einer einzigartigen Perspektive durch intelligente Erkennung von Angebots- und Nachfragezonen aufzeigt.

🔍 Hauptmerkmale

OrderBlocks-Erkennung

Interne OrderBlöcke : Erfassen der Marktdynamik auf Mikroebene

: Erfassen der Marktdynamik auf Mikroebene Swing OrderBlocks: Erkennen von Makromarktdynamik-Trends

Erweiterte Volatilitätsintelligenz

Volatilitätserkennung mit: Adaptive Average True Range (ATR) Innovative Analyse des kumulativen Mittelwerts der Volatilität

Dynamische Anpassung der Blocksensitivität mit Präzision

Umfassende Anpassung

Vollständig konfigurierbare Parameter umfassen:

Multi-Timeframe-Unterstützung

Adaptive Zickzack-Tiefe und -Empfindlichkeit

Flexible Blockgröße und Sichtbarkeit

Intelligenter Volatilitätsmultiplikator

Personalisierte Farbschemata

🚀 Technologischer Durchbruch

Smart Mitigation Tracking : Automatische Überwachung der Zonen, in denen Aufträge ungültig werden

: Automatische Überwachung der Zonen, in denen Aufträge ungültig werden Adaptive Pivot-Punkt-Analyse : Identifizieren Sie kritische Marktumkehrpunkte mit Präzision

: Identifizieren Sie kritische Marktumkehrpunkte mit Präzision Optimierte Leistung: Effizienter Algorithmus mit minimalem Berechnungsaufwand

💡 Befähigung zum Handel

Perfekt für Trader, die suchen:

Erweiterte Trenderkennung

Präzises Mapping von Unterstützung und Widerstand

Verfeinerte Einstiegs- und Ausstiegsbestätigungen

Einblicke in die Marktstruktur über mehrere Zeitrahmen hinweg

📊 Intelligente Visualisierung

Intuitive farbkodierte Blöcke

Klare Darstellungen von bullischen und bearischen Orderblöcken

Vollständig anpassbare Anzeige und Erweiterung

Profi-Tipp: Kombinieren Sie mit robustem Risikomanagement und ergänzenden Bestätigungssignalen.







