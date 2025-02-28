Smart OrderBlocks

Smart OrderBlocks-Indikator für MetaTrader 5

🧠 Eine differenzierte Sichtweise und ein bisschen Preisaktion!

Smart OrderBlocks ist ein fortschrittlicher Indikator, der die Marktstruktur aus einer einzigartigen Perspektive durch intelligente Erkennung von Angebots- und Nachfragezonen aufzeigt.

🔍 Hauptmerkmale

OrderBlocks-Erkennung

  • Interne OrderBlöcke: Erfassen der Marktdynamik auf Mikroebene
  • Swing OrderBlocks: Erkennen von Makromarktdynamik-Trends

Erweiterte Volatilitätsintelligenz

  • Volatilitätserkennung mit:
    • Adaptive Average True Range (ATR)
    • Innovative Analyse des kumulativen Mittelwerts der Volatilität
  • Dynamische Anpassung der Blocksensitivität mit Präzision

Umfassende Anpassung

Vollständig konfigurierbare Parameter umfassen:

  • Multi-Timeframe-Unterstützung
  • Adaptive Zickzack-Tiefe und -Empfindlichkeit
  • Flexible Blockgröße und Sichtbarkeit
  • Intelligenter Volatilitätsmultiplikator
  • Personalisierte Farbschemata

🚀 Technologischer Durchbruch

  • Smart Mitigation Tracking: Automatische Überwachung der Zonen, in denen Aufträge ungültig werden
  • Adaptive Pivot-Punkt-Analyse: Identifizieren Sie kritische Marktumkehrpunkte mit Präzision
  • Optimierte Leistung: Effizienter Algorithmus mit minimalem Berechnungsaufwand

💡 Befähigung zum Handel

Perfekt für Trader, die suchen:

  • Erweiterte Trenderkennung
  • Präzises Mapping von Unterstützung und Widerstand
  • Verfeinerte Einstiegs- und Ausstiegsbestätigungen
  • Einblicke in die Marktstruktur über mehrere Zeitrahmen hinweg

📊 Intelligente Visualisierung

  • Intuitive farbkodierte Blöcke
  • Klare Darstellungen von bullischen und bearischen Orderblöcken
  • Vollständig anpassbare Anzeige und Erweiterung

Profi-Tipp: Kombinieren Sie mit robustem Risikomanagement und ergänzenden Bestätigungssignalen.



