Smart OrderBlocks
- Indikatoren
- Fillipe Dos Santos
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Smart OrderBlocks-Indikator für MetaTrader 5
🧠 Eine differenzierte Sichtweise und ein bisschen Preisaktion!
Smart OrderBlocks ist ein fortschrittlicher Indikator, der die Marktstruktur aus einer einzigartigen Perspektive durch intelligente Erkennung von Angebots- und Nachfragezonen aufzeigt.
🔍 Hauptmerkmale
OrderBlocks-Erkennung
- Interne OrderBlöcke: Erfassen der Marktdynamik auf Mikroebene
- Swing OrderBlocks: Erkennen von Makromarktdynamik-Trends
Erweiterte Volatilitätsintelligenz
- Volatilitätserkennung mit:
- Adaptive Average True Range (ATR)
- Innovative Analyse des kumulativen Mittelwerts der Volatilität
- Dynamische Anpassung der Blocksensitivität mit Präzision
Umfassende Anpassung
Vollständig konfigurierbare Parameter umfassen:
- Multi-Timeframe-Unterstützung
- Adaptive Zickzack-Tiefe und -Empfindlichkeit
- Flexible Blockgröße und Sichtbarkeit
- Intelligenter Volatilitätsmultiplikator
- Personalisierte Farbschemata
🚀 Technologischer Durchbruch
- Smart Mitigation Tracking: Automatische Überwachung der Zonen, in denen Aufträge ungültig werden
- Adaptive Pivot-Punkt-Analyse: Identifizieren Sie kritische Marktumkehrpunkte mit Präzision
- Optimierte Leistung: Effizienter Algorithmus mit minimalem Berechnungsaufwand
💡 Befähigung zum Handel
Perfekt für Trader, die suchen:
- Erweiterte Trenderkennung
- Präzises Mapping von Unterstützung und Widerstand
- Verfeinerte Einstiegs- und Ausstiegsbestätigungen
- Einblicke in die Marktstruktur über mehrere Zeitrahmen hinweg
📊 Intelligente Visualisierung
- Intuitive farbkodierte Blöcke
- Klare Darstellungen von bullischen und bearischen Orderblöcken
- Vollständig anpassbare Anzeige und Erweiterung
Profi-Tipp: Kombinieren Sie mit robustem Risikomanagement und ergänzenden Bestätigungssignalen.