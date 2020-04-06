Descripción

Smart Order Blocks EA - Trading Automatizado con OrderBlocks

El EA Smart Order Blocks es un Asesor Experto avanzado diseñado para identificar, visualizar y operar automáticamente basándose en formaciones de Bloques de Órdenes - un poderoso concepto utilizado por muchos traders. Esta herramienta es bastante completa, capaz de detectar oportunidades de mercado con precisión y ejecutar estrategias de forma autónoma.

¿Qué son los Bloques de Órdenes?

Los Bloques de Órdenes son áreas específicas en el gráfico que representan zonas de soporte y resistencia, donde se produjeron fuertes movimientos de precios antes de retrocesos o continuaciones significativas. Estas formaciones también funcionan como zonas dinámicas y se consideran puntos de entrada ideales para las operaciones. El EA identifica automáticamente estas estructuras y las clasifica como:

Bloques de órdenes internas : Formaciones a corto plazo con alto potencial de reacción inmediata.

: Formaciones a corto plazo con alto potencial de reacción inmediata. Swing Order Blocks: Formaciones a medio/largo plazo que pueden funcionar como niveles estructurales importantes

Características principales

Identificación y visualización avanzadas

Detección automática de bloques de órdenes mediante el algoritmo ZigZag optimizado

Diferenciación visual entre bloques alcistas y bajistas

Visualización por colores personalizable para facilitar la identificación

Identificación de barras de alta volatilidad mediante análisis ATR

Ampliación automática de OrderBlocks para proyecciones futuras

Sistema de negociación versátil

4 Modos de Negociación : Modo Normal : Comprar en OB alcista, Vender en OB bajista Modo Inverso : Comprar en OB bajista, Vender en OB alcista Modo Especial de Compra : Sólo órdenes de compra (Buy Limit y Buy Stop) Modo Especial de Venta : Sólo órdenes de venta (Sell Limit y Sell Stop)

: Operaciones sobre OrderBlocks internos y/o swing

Posicionamiento preciso de órdenes con porcentajes personalizables

Monitorización de la mitigación de bloques y cierre automático

Gestión profesional del riesgo

Cálculo del tamaño del lote en función del porcentaje de riesgo o del tamaño fijo

Sistema de trailing stop personalizable

Take Profit automático

Límites de órdenes pendientes por OrderBlock y en total

Tiempo máximo de órdenes abiertas

Gestión automática de órdenes OrderBlocks desaparecidas

Interfaz visual intuitiva

Bloques de colores que muestran todas las formaciones activas

Panel informativo con estadísticas en tiempo real

Diferenciación visual entre bloques internos y oscilantes

Seguimiento visual de los OB mitigados

Parámetros personalizables

El EA ofrece una amplia gama de ajustes para adaptarse a cualquier estilo de trading:

Parámetros ZigZag

Ajuste la sensibilidad de la detección de la estructura del mercado con los parámetros de profundidad, desviación y retroceso.

Configuración de OrderBlocks

Personalice el tamaño, la apariencia, la extensión y la visibilidad de los OrderBlocks internos y oscilantes.

Ajustes de volatilidad

Elija entre los métodos ATR o Promedio Acumulativo para el análisis de volatilidad, con multiplicadores personalizables.

Ajustes de negociación

Defina lotes, porcentaje de riesgo, stop loss, take profit, y elija entre los distintos modos de operación.

Ajustes visuales

Personalice los colores de los bloques para una mejor visualización y análisis de los gráficos.

Ventajas

Automatización completa : Identifica, analiza y ejecuta operaciones sin intervención manual.

: Identifica, analiza y ejecuta operaciones sin intervención manual. Enfoque avanzado : Basado en conceptos utilizados por muchos operadores

: Basado en conceptos utilizados por muchos operadores Sistema adaptable : Funciona en múltiples pares de divisas y marcos temporales

: Funciona en múltiples pares de divisas y marcos temporales Gestión de riesgos integrada : Protege su capital con herramientas avanzadas

: Protege su capital con herramientas avanzadas Personalización total : Adapta el EA a tu estilo personal de trading

: Adapta el EA a tu estilo personal de trading Análisis visual: Proporciona una representación clara de las estructuras importantes del mercado

Recomendaciones de uso

El EA Smart Order Blocks es adecuado para varios estilos de trading, desde scalping hasta swing trading, dependiendo del marco temporal aplicado. Para obtener los mejores resultados, se recomienda:

Comenzar con la configuración por defecto en los principales pares de divisas Probar diferentes marcos temporales para encontrar el que mejor se adapte a su estilo Optimizar gradualmente los parámetros en función del comportamiento del mercado Utilice una gestión del riesgo adecuada, empezando con lotes más pequeños

Este EA representa una solución completa para traders que quieren implementar estrategias basadas en Bloques de Órdenes, combinando análisis técnico avanzado con ejecución automática precisa, todo en una herramienta robusta y personalizable.





P.D.: Si desea una versión MQL4, por favor envíeme un DM aquí en el Chat MQL5