Buy and Sell Power
- Indikatoren
- Marco Engstermann
- Version: 1.6
- Aktualisiert: 19 Dezember 2025
Einfacher Indikator, der das Kauf- und Verkaufsvolumen in Prozent anzeigt.
Der Buy and Sell Power-Indikator für MetaTrader 5 berechnet und zeigt geschätzte Kauf-/Verkaufsvolumen-Prozentsätze über einen benutzerdefinierten Zeitraum (Standard: 14 Balken) unter Verwendung von Tick-Volumendaten an. Er blendet Textbeschriftungen auf dem Diagramm ein, die den prozentualen Anteil der Käufe (mit "Up", wenn >51%), den prozentualen Anteil der Verkäufe (mit "Dn", wenn >51%) und ein auf Schwellenwerten basierendes Trendsignal anzeigen: Neutral (<55%), Trend: Kaufen/Verkaufen (55%+), Trend: Starker Kauf/Verkauf (62%+), Trend Max UP/Down (65%+) oder Trendwechsel in Kürze (70%+ auf beiden Seiten). Zu den anpassbaren Optionen gehören Aktualisierungsrate, Schriftgröße, Positionen und Farben für die Echtzeit-Darstellung des Momentums.
Einstellungen:
- Schriftgröße für Prozentangaben
- Horizontaler Abstand vom rechten Rand (Pixel)
- Vertikaler Versatz für Signal-Label von unten (Pixel)
- Vertikaler Versatz für die Beschriftung Kaufen von unten (Pixel)
- Vertikaler Versatz für das Etikett "Verkaufen" vom unteren Rand (Pixel)
- Farbe für die Beschriftung Kaufen
- Farbe für Verkaufslabel
- Farbe für starkes Kaufsignal
- Farbe für das Kaufsignal
- Farbe für starkes Verkaufssignal
- Farbe für Verkaufssignal
- Farbe für neutrales Signal
- Standardeinstellung für jeden Tick
добър индикатор