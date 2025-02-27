Buy and Sell Power

4.6

Einfacher Indikator, der das Kauf- und Verkaufsvolumen in Prozent anzeigt.

Der Buy and Sell Power-Indikator für MetaTrader 5 berechnet und zeigt geschätzte Kauf-/Verkaufsvolumen-Prozentsätze über einen benutzerdefinierten Zeitraum (Standard: 14 Balken) unter Verwendung von Tick-Volumendaten an. Er blendet Textbeschriftungen auf dem Diagramm ein, die den prozentualen Anteil der Käufe (mit "Up", wenn >51%), den prozentualen Anteil der Verkäufe (mit "Dn", wenn >51%) und ein auf Schwellenwerten basierendes Trendsignal anzeigen: Neutral (<55%), Trend: Kaufen/Verkaufen (55%+), Trend: Starker Kauf/Verkauf (62%+), Trend Max UP/Down (65%+) oder Trendwechsel in Kürze (70%+ auf beiden Seiten). Zu den anpassbaren Optionen gehören Aktualisierungsrate, Schriftgröße, Positionen und Farben für die Echtzeit-Darstellung des Momentums.


Einstellungen:

  • Schriftgröße für Prozentangaben
  • Horizontaler Abstand vom rechten Rand (Pixel)
  • Vertikaler Versatz für Signal-Label von unten (Pixel)
  • Vertikaler Versatz für die Beschriftung Kaufen von unten (Pixel)
  • Vertikaler Versatz für das Etikett "Verkaufen" vom unteren Rand (Pixel)
  • Farbe für die Beschriftung Kaufen
  • Farbe für Verkaufslabel
  • Farbe für starkes Kaufsignal
  • Farbe für das Kaufsignal
  • Farbe für starkes Verkaufssignal
  • Farbe für Verkaufssignal
  • Farbe für neutrales Signal
  • Standardeinstellung für jeden Tick




Bewertungen 6
Jordan Bob
83
Jordan Bob 2025.10.31 22:59 
 

добър индикатор

Findolin
1900
Findolin 2025.10.03 12:28 
 

Ein sehr guter Indikator, der hilfreiche Signale gibt. Vielen Dank dafür!

Benjamin Afedzie
3437
Benjamin Afedzie 2025.07.04 21:13 
 

best indicator

Empfohlene Produkte
TimeFrameLow milliseconds
Israel Goncalves Moraes De Souza
Indikatoren
Der Indikator zeigt den Druck oder die Lautstärke in Millisekunden an, was eine schnelle Identifizierung von Eingangsbereichen durch Druck- oder Lautstärkeschwankungen und -steigerungen ermöglicht. Charakteristika Zeitdauer der WPR in Millisekunden Regler für die Vorspannung Individuell einstellbares Telefon O indicador pode indicar movimentos de entrada, como: Cruzamento da linha 0.0 Identifizierung von Einschaltvorgängen Die Ausführungsgeschwindigkeit des Bildes hängt von der Hardware ab, je
FREE
The Sandman
Maxwell Brighton Onyango
Experten
Der Sandman EA - MT5 Scalping Roboter für ruhige Präzision im Chaos "Andere haben gesehen, was ist, und gefragt, warum. Wir haben gesehen, was sein könnte, und gefragt, warum nicht." Wir stellen vor: The Sandman - ein hochpräziser, nüchterner MT5-Scalping-Roboter, der Ruhe und Kontrolle in Ihr Handelserlebnis bringt. Überblick Der Markt ist chaotisch und unberechenbar - selbst erfahrene Trader müssen mit Verlusten rechnen. Der Sandman wurde entwickelt, um Sie vom emotionalen Handel zu befreien.
FREE
Weis Waves Volumes
HENRIQUE ARAUJO
Indikatoren
Weis Waves ist ein technischer Indikator, entwickelt von David Weis und inspiriert von den Prinzipien Richard Wyckoffs. Im Gegensatz zum herkömmlichen Volumen, das Balken für Balken angezeigt wird, summiert Weis Waves das Volumen in Aufwärts- oder Abwärts-“Wellen” und startet die Zählung neu, sobald sich die Preisrichtung ändert. Diese Methode ermöglicht es Tradern, die wahre Stärke einer Marktbewegung klar zu erkennen, da jede Welle die Intensität des Volumens einer Kerzenfolge widerspiegelt.
FREE
Candle Timer Simple
Jithin Sajan Sajan
5 (1)
Indikatoren
EINSTELLUNGEN Vergewissern Sie sich, dass die Option Diagrammverschiebung im Diagramm aktiviert ist . (Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Diagramm ---> Eigenschaften (Dialogfeld) ----> Wählen Sie Diagrammverschiebung) Bitte bewerten und kommentieren Sie das Produkt für Upgrades und Support Bei der Verwendung von Candlestick-Timern sollten Sie bedenken, dass das Timing von Candlestick-Mustern eine entscheidende Rolle in Ihrer Handelsstrategie spielen kann. So können beispielsweise ve
FREE
Crystal Volume Profile Auto POC
Muhammad Jawad Shabir
4.5 (10)
Indikatoren
Crystal Volume Profile Auto POC — Volumenanalyse für präzise Handelsentscheidungen Überblick Crystal Volume Profile Auto POC ist ein Indikator für MetaTrader 5, der die Volumenverteilung berechnet und automatisch den Point of Control (POC) anzeigt. Damit können Trader wichtige Unterstützungs- und Widerstandszonen auf Basis von Handelsvolumen identifizieren. Hauptfunktionen Dynamisches Volumenprofil (sichtbarer Bereich oder benutzerdefinierter Bereich) Automatische POC-Erkennung Anpassbare Histo
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Indikatoren
Die Idee eines Value-Chart-Indikators wurde in dem sehr guten Buch "Dynamic Trading Indicators" aus dem Jahr 2020 vorgestellt, das ich gelesen habe : Winning with Value Charts and Price Action Profile ", von den Autoren Mark Helweg und David Stendahl. Die Idee ist einfach und das Ergebnis ist genial: Präsentieren Sie die Candlestick-Kursanalyse auf eine detrendierte Weise! WIE MAN DIESEN INDIKATOR LIEST Suchen Sie nach überkauften und überverkauften Niveaus. Natürlich müssen Sie die Einstellung
FREE
Friend of the trend
Anderson De Assis
Indikatoren
Freund des Trends: Ihr Trend-Tracker Meistern Sie den Markt mit Friend of the Trend , dem Indikator, der die Trendanalyse vereinfacht und Ihnen hilft, die besten Momente zum Kaufen, Verkaufen oder Abwarten zu erkennen. Mit seinem intuitiven und visuell ansprechenden Design analysiert Friend of the Trend die Kursbewegungen und liefert Signale über ein farbiges Histogramm: Grüne Balken : signalisieren einen Aufwärtstrend und weisen auf Kaufgelegenheiten hin. Rote Balken : Warnen vor einem Abwärtst
FREE
Reversal Oscillator
Rafael Grecco
Indikatoren
Reversal Oscillator - Fortgeschrittener Momentum-Shift-Detektor Der Reversal Oscillator ist ein kostenloser Indikator, der entwickelt wurde, um Preiszonen hervorzuheben, die statistisch gesehen außerhalb ihrer normalen Bewegungsmuster liegen, und Händlern zu helfen, potenzielle Wendepunkte zu antizipieren, bevor sie eintreten. Im Gegensatz zu traditionellen Oszillatoren, die hauptsächlich auf überkaufte/überverkaufte Bedingungen reagieren, wendet dieser Indikator die Analyse der dritten Ablei
FREE
Crimson Volcanic Overlord AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Karminroter vulkanischer Oberbefehlshaber AI [Untertitel: Volatilitätsausbruch | Keltner-Kanäle | Prop Firm Safe] Einführung Crimson Volcanic Overlord ist eine algorithmische Handelslösung, die auf den Prinzipien der Volatility Breakout-Logik entwickelt wurde. Im Gegensatz zu Strategien, die versuchen, Umkehrungen in schwankenden Märkten vorherzusagen, identifiziert dieser Expert Advisor (EA) Perioden der Preiskonsolidierung (der Vul
Stackable VWAP
Flavio Javier Jarabeck
3.5 (4)
Indikatoren
Der volumengewichtete Durchschnittspreis (VWAP) ist ein von den großen Akteuren häufig verwendeter Handelsmaßstab, der den Durchschnittspreis angibt, zu dem ein Symbol während des Tages gehandelt wurde. Er basiert sowohl auf dem Volumen als auch auf dem Preis. Zusätzlich haben wir in diesen Indikator den MVWAP (Moving Volume Weighted Average Price) aufgenommen. Für diejenigen, die den Gebrauch und die Bedeutung dieses Indikators nicht kennen, empfehle ich einen großartigen Artikel über dieses T
FREE
EAVN001 Moving Average Single
Hong Thai Pham
Experten
EAVN001 - Eine einfache, wirksame und flexible Handelslösung In der Welt des Finanzhandels kann Einfachheit oft der Schlüssel zur Effizienz sein. EAVN001 basiert auf dem Prinzip des gleitenden Durchschnitts einer einzelnen Linie und ermöglicht es Händlern, Trends schnell zu erkennen und zeitnahe Entscheidungen zu treffen. Die Funktionsweise ist einfach: Eröffnen Sie eine KAUF-Position, wenn der Kurs die MA-Linie überschreitet , und eröffnen Sie eine VERKAUF-Position, wenn der Kurs die MA-Linie
FREE
RSI Auto Trader
Harun Benge
Experten
Der RSI-basierte Expert Advisor (EA) Automatic Buy Strategy wurde entwickelt, um automatisch Kaufpositionen zu eröffnen, wenn der RSI-Indikator in den überverkauften Bereich eintritt. Er teilt neue Trades intelligent ein, indem er einen Mindestabstand zwischen den offenen Positionen einhält, um ein übermäßiges Engagement zu vermeiden. Mit einstellbaren Take-Profit-Levels (TP) und Losgrößen ist dieser EA speziell auf das Paar XAUUSD (Gold) im M5-Zeitrahmen zugeschnitten. Dieser Expert Advisor bie
White Weis Volume Ticks
Ricardo Almeida Branco
5 (4)
Indikatoren
Weißes Weis-Volumen Dieser Indikator zeigt die Summe des Volumens in jeder Welle, bullish oder bearish, wie von David Weis idealisiert, aber es bringt eine wichtige Ergänzung , die die Markierung der Bar mit dem höchsten Volumen der Welle (White Bar) ist! Bei der Codierung des Indikators wurde versucht, den Code zu optimieren, um eine minimale Verarbeitung während der Nutzung zu erfordern und nicht zu mt5 überlasten. Der Indikator kann für Analysen und Studien vor dem Handel verwendet werden,
Amiguinhos Bar Counter
Eduardo Correia Da Silva
3.67 (3)
Indikatoren
Amiguinho's Bar Counter ist ein Preisaktionsindikator zur Anzeige der Balkenanzahl (Kerzen) mit einigen interessanten Optionen. Über den Parameter "Analysezeitraum": Wenn der aktuelle Zeitrahmen in Minuten angegeben ist, dann wird der Analysezeitraum in Tagen angegeben; wenn der aktuelle Zeitrahmen in Tagen angegeben ist, dann wird der Analysezeitraum in Monaten angegeben; oder wenn der Analysezeitraum in Jahren angegeben wird.
FREE
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.67 (15)
Experten
Die Idee des Systems ist es, die Umkehrmuster anhand der Berechnung der zusammengesetzten Kerze zu erkennen. Die Umkehrmuster ähneln den "Hammer"- und "Hanging Man"-Mustern der japanischen Candlestick-Analyse. Es verwendet jedoch die zusammengesetzte Kerze anstelle der einzelnen Kerze und benötigt nicht den kleinen Körper der zusammengesetzten Kerze, um die Umkehrung zu bestätigen. Eingabeparameter: Range - maximale Anzahl von Bars, die für die Berechnung der zusammengesetzten Kerze verwendet we
FREE
Analysis Professor
Israr Hussain Shah
Indikatoren
FiboPivot Dashboard - Professioneller Pivotpunkt-Indikator Was es tut FiboPivot Dashboard ist ein leistungsstarkes technisches Analysetool, das automatisch Fibonacci-basierte Pivot-Punkte berechnet und auf Ihrem Chart anzeigt. Es identifiziert wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf der Grundlage der Kursentwicklung des Vortages und hilft Händlern, potenzielle Kursumkehrpunkte und Ausbruchsniveaus zu antizipieren. Wie man es benutzt 1. **Installieren & Anwenden**: Befestigen
FREE
Cybertrade Keltner Channels
Emanuel Andriato
4.75 (4)
Indikatoren
Cybertrade Keltner-Kanäle - MT5 Dieser von Chester Keltner entwickelte Volatilitätsindikator wird in der technischen Analyse verwendet. Es ist möglich, den Trend der Preise von Finanzanlagen zu verfolgen und Unterstützungs- und Widerstandsmuster zu erzeugen. Darüber hinaus sind die Hüllkurven eine Möglichkeit, die Volatilität zu verfolgen, um Gelegenheiten zum Kauf und Verkauf dieser Vermögenswerte zu identifizieren. Das Programm arbeitet mit Zeiträumen, die länger sind als der im Diagramm sic
FREE
MIDAS Super VWAP
Flavio Javier Jarabeck
4.4 (10)
Indikatoren
Stellen Sie sich VWAP, MVWAP und MIDAS an einem Ort vor... Nun, Sie haben es gefunden! Jetzt können Sie die Bewegungen der großen Akteure auf verschiedene Weise verfolgen, da sie im Allgemeinen die mit dieser Messung verbundenen Benchmarks verfolgen, um festzustellen, ob sie ihre Aufträge gut oder schlecht ausgeführt haben. Händler und Analysten verwenden den VWAP, um das Rauschen zu eliminieren, das im Laufe des Tages auftritt, so dass sie messen können, zu welchen Preisen Käufer und Verkäufer
FREE
VWAP Personnal Custom
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
VWAP_PC_MQL5 - ein einfacher, selbst entwickelter VWAP-Indikator, der volumengewichtete Preisniveaus in Echtzeit direkt auf Ihrem MT5-Chart anzeigt. TF: Funktioniert auf allen Zeitfenstern. Paar: Kompatibel mit allen Symbolen - Forex, Indizes, Rohstoffen und Aktien. Einstellungen: Angewandter Preis - Preistyp, der für die VWAP-Berechnung verwendet wird (Close, Typical, Weighted, etc.) Linienfarbe / -breite / -stil - passen Sie das Aussehen der VWAP-Linien an Session Reset - optionaler Reset pr
FREE
Scale in points per bar
Vitaliy Kostrubko
Indikatoren
(Spezielle Neujahrsaktion - kostenloser Preis!) Der Indikator zeigt die aktuelle 'Skala in Punkten pro Balken' (identisch mit der manuellen Einstellung im Terminal, siehe Screenshot) in der oberen rechten Ecke des Charts an. Der angezeigte Wert ändert sich SOFORT, wenn die Chart-Skala geändert wird! (Dies ist sehr praktisch bei der Planung von Screenshots). In den Einstellungen: Sprache ändern (Russisch/Englisch), Schriftgröße des angezeigten Textes, den Offset-Koeffizienten der Textbeschrift
FREE
VWAP and MVWAP
Flavio Javier Jarabeck
4.29 (7)
Indikatoren
Der volumengewichtete Durchschnittspreis (VWAP) ist eine von den großen Akteuren häufig verwendete Handelsbenchmark, die den Durchschnittspreis angibt, zu dem ein Symbol während des Tages gehandelt wurde. Er basiert sowohl auf dem Volumen als auch auf dem Preis. Zusätzlich haben wir in diesen Indikator den MVWAP (Moving Volume Weighted Average Price) aufgenommen. Für diejenigen, die den Gebrauch und die Bedeutung dieses Indikators nicht kennen, empfehle ich einen großartigen Artikel über dieses
FREE
Wave Box Market Frenquency
Jean Jacques Huve Ribeiro
4.75 (4)
Indikatoren
vollständig an das Ergebnis einer Bewegung und die Dauer, die er hatte. Die Höhe gibt an, wie viele Ticks das Asset während einer einer bestimmten Bewegung gelaufen ist, seine Breite zeigt uns die Dauer dieser Bewegung hatte. Seine Konfiguration muss mit der Konfiguration des Weis-Wave-Indikators übereinstimmen, um die Kraft der Bewegung zu beobachten, und kann eine mögliche Akkumulation oder Verteilung der Bewegung anzeigen;
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (49)
Experten
Dies ist die neueste Iteration meines berühmten Scalpers Goldfinch EA, der vor fast einem Jahrzehnt zum ersten Mal veröffentlicht wurde. Sie lenkt den Blick auf plötzliche Volatilitätsausweitungen, die in kurzen Zeiträumen stattfinden: Sie geht davon aus, dass die Trägheit der Preisbewegung nach einer plötzlichen Preisbeschleunigung ausgenutzt wird, und versucht, sie zu nutzen. Diese neue Version wurde vereinfacht, damit der Händler die Optimierungsfunktion des Testers leicht nutzen kann, um die
FREE
Advanced Pivot Point Indicator for Charts
Mr Harvey Creighton Walker
Indikatoren
Der Advanced Pivot Point Indicator ist ein leistungsfähiges Instrument, das Händlern hilft, wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf dem Markt zu identifizieren. Dieser vielseitige Indikator bietet eine anpassbare und benutzerfreundliche Schnittstelle, die es Händlern ermöglicht, aus fünf verschiedenen Pivot-Punkt-Berechnungsmethoden zu wählen: Floor, Woodie, Camarilla, Tom DeMark und Fibonacci. Mit seinen leicht ablesbaren Linien für Pivot-Punkte (PP), Unterstützungs- (S1, S2, S3, S4
FREE
VWAP Indicator
LUC JACOBUS A VERHEECKE
4.2 (25)
Indikatoren
Volumengewichteter Durchschnittspreis (VWAP) Der volumengewichtete Durchschnittspreis (VWAP) ist eine von Händlern verwendete Handelsbenchmark , die den Durchschnittspreis eines Wertpapiers im Laufe des Tages angibt, der sowohl auf dem Volumen als auch auf dem Preis basiert. Er ist wichtig, weil er Händlern einen Einblick sowohl in den Trend als auch in den Wert eines Wertpapiers gibt. Dieser Indikator VWAP V2 ist kostenlos und ist die manuelle Version des erweiterten Easy-VWAP-Indikators (30 Eu
FREE
Swing BOS Structure
Shodibek Babaev
Indikatoren
Swing BOS Structure ist ein Marktstrukturindikator für MetaTrader 5. Der Indikator erkennt automatisch: - Swing Hoch (SH) - Tiefstkurs (SL) - Bruch der Struktur (BOS) - Wechsel des Charakters (CHoCH) Umschwünge werden erst nach einer bestimmten Anzahl von Kerzen bestätigt, wodurch sichergestellt wird, dass sie sich nicht wiederholen. BOS-Signale zeigen eine Trendfortsetzung an. CHoCH-Signale weisen auf eine potenzielle Veränderung der Marktstruktur hin und können je nach Marktbedingungen und
FREE
WaPreviousCandleLevelsMT5
Wachinou Lionnel Pyrrhus Sovi Guidi
Indikatoren
Diese kostenlose Version funktioniert nur auf EURUSD!!! Wa Previous Candle Levels MT5 zeigt die vorherige Kerze Ebenen, es zeigt die vorherige Kerze Open High Low Close Ebenen (OHLC Levels) in verschiedenen Zeitrahmen. Es wurde entwickelt, um dem Händler zu helfen, den Markt zu analysieren und die Aufmerksamkeit auf die vorherigen Kerzenlevel in verschiedenen Zeitrahmen zu richten. Wir alle wissen, dass die OHLC-Levels auf Monats-, Wochen- und Tagesbasis sehr stark sind und dass der Preis in de
FREE
LT Round Numbers MT5
Thiago Duarte
4.89 (18)
Utilitys
Runde Zahlen (oder Schlüsselebenen) sind eine erstaunliche Strategie. Diese Zahlen sind starke Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Dieser Indikator zeichnet horizontale Linien auf dem Diagramm, um Ihnen zu helfen, diese Niveaus zu finden. Konfigurationen: Key Levels in Pips - Abstand zwischen den Linien. Farbe - Farbe der Linien . Stil - Stil der Linien . Breite - Breite der Linien. Anzeige im Hintergrund - Linien vor oder hinter der Kerze zeichnen. Wählbar - schaltet die Option zur Auswahl
FREE
CDS SR Fractal Level MT5
Muammar Cadillac Sungkar
Indikatoren
CDS SR Fractal Level: Dynamische fraktale Unterstützung und Widerstand mit Ausbruchswarnungen Übersicht Sind Sie es leid, Unterstützungs- und Widerstandslinien manuell zu zeichnen und zu aktualisieren? Der CDS SR Fractal Level-Indikator automatisiert diesen wichtigen Prozess, indem er auf intelligente Weise wichtige Marktniveaus auf Basis von Fraktalen identifiziert. Dieses leichtgewichtige und effiziente Tool ermöglicht es Ihnen, sich auf Ihre Handelsstrategie zu konzentrieren, anstatt sich mit
FREE
Midas VWAP
Paulo Henrique Faquineli Garcia
4 (2)
Indikatoren
Der volumengewichtete Durchschnittspreis (VWAP) ist eine von den großen Akteuren häufig verwendete Handelsbenchmark, die den Durchschnittspreis angibt, zu dem ein Symbol während des Tages gehandelt wurde. Er basiert sowohl auf dem Volumen als auch auf dem Preis. Dieser Indikator enthält Daily VWAP und MIDAS' VWAP, d.h. Sie können den Beginn der MIDAS-Berechnungen verankern und somit diese Methodik nutzen, um Preis- und Volumenbewegungen nach dem Ankerpunkt zu untersuchen. Sie können bis zu 3 HIG
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indikatoren
Gold Entry Sniper – Professionelles Multi-Timeframe-ATR-Dashboard für Gold-Scalping & Swing-Trading Gold Entry Sniper ist ein fortschrittlicher MetaTrader-5-Indikator, der präzise Kauf-/Verkaufssignale für XAUUSD und andere Märkte liefert. Mit ATR-Trailing-Stop-Logik und Multi-Timeframe-Analyse ist er ideal für Scalper und Swing-Trader. Wichtige Funktionen & Vorteile Multi-Timeframe-Analyse – Trends in M1, M5 und M15 auf einen Blick. ATR-basierter Trailing Stop – Dynamische Stops, die sich der V
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indikatoren
Support And Resistance Screener ist ein Level-Indikator für MetaTrader, der mehrere Tools innerhalb eines Indikators bietet. Die verfügbaren Werkzeuge sind: 1. Marktstruktur-Screener. 2. Bullische Pullback-Zone. 3. Bärische Pullback-Zone. 4. Tägliche Pivot-Punkte 5. wöchentliche Pivots-Punkte 6. monatliche Pivots-Punkte 7. Starke Unterstützung und Widerstand basierend auf harmonischem Muster und Volumen. 8. Zonen auf Bankebene. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: HV Support and Resistance Indicator ist
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indikatoren
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 ist ein Indikator für MetaTrader 5, der die Analyse der Marktstruktur und der ICT / Smart Money -Konzepte automatisiert. Er öffnet keine Trades und verwaltet keine Orders: Es ist ein visuelles Analyse-Tool , kein automatisierter Trading-Roboter. Was der Indikator anzeigt Der Indikator scannt den Chart und hebt folgende Informationen hervor : Marktstruktur : wichtige Swings, HH, HL, LH, LL Strukturbrüche : Brea
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Weitere Produkte dieses Autors
Multi Timeframe Buy and Sell Power
Marco Engstermann
Indikatoren
Multi Timeframe Buy and Sell Power Der Multi Timeframe Buy and Sell Power-Indikator für MetaTrader 5 ist ein vielseitiges Tool, das Händlern eine klare visuelle Darstellung des Marktdrucks über neun Standard-Zeitrahmen hinweg bietet, von M1 bis MN1. Durch die Aggregation von Kauf- und Verkaufsstärke-Prozentsätzen, die aus den jüngsten Kursbewegungen und dem Tick-Volumen abgeleitet werden, hilft der Indikator, potenzielle Trends, Umkehrungen und neutrale Bedingungen in Echtzeit zu erkennen. Der
FREE
UT Bot with Alerts
Marco Engstermann
Indikatoren
UT Bot mit Alarmen Der UT Bot Alerts Indicator für MetaTrader 5 ist ein vielseitiges Handelsinstrument, das Kauf- und Verkaufssignale auf der Grundlage der ATR-basierten Trailing-Stop-Logik erzeugt. Er zeigt Signale mit Pfeilen an, zeichnet eine Einstiegspreislinie und enthält einen Kerzen-Countdown-Timer. Der Indikator bietet anpassbare Warnungen (Pop-up, E-Mail, Push-Benachrichtigungen) und eine Textbeschriftung mit Signaldetails. Die Benutzer können die ATR-Empfindlichkeit, die Positionen de
FREE
Multi Timeframe Buy and Sell Power MT4
Marco Engstermann
5 (1)
Indikatoren
Multi Timeframe Buy und Sell Power MT4 Der Multi Timeframe Buy and Sell Power-Indikator für MetaTrader 4 ist ein vielseitiges Tool, das Händlern eine klare visuelle Darstellung des Marktdrucks über neun Standard-Zeitrahmen hinweg bietet, von M1 bis MN1. Durch die Aggregation von Kauf- und Verkaufsstärke-Prozentsätzen, die aus den jüngsten Kursbewegungen und dem Tick-Volumen abgeleitet werden, hilft der Indikator, potenzielle Trends, Umkehrungen und neutrale Bedingungen in Echtzeit zu erkennen.
FREE
Vector Candles Indicator
Marco Engstermann
Indikatoren
Vektor-Kerzen-Indikator Dies ist ein einfaches und sicheres Tool für MetaTrader 5 (MT5). Es färbt Kerzen auf Ihrem Chart basierend auf dem Handelsvolumen, um Trendänderungen zu erkennen. Aufwärts-Vektor-Kerze: Wenn eine grüne Kerze mit hohem Volumen schließt (Kalk- oder Blaufarbe), verkaufen Sie. Der Kurs wird wahrscheinlich wieder auf den Ausgangswert der Kerze zurückfallen. Abwärts-Vektor-Kerze: Wenn eine rote Kerze mit hohem Volumen schließt (rote oder violette Farbe), kaufen Sie. Der Kurs w
FREE
Trend Dot Indicator
Marco Engstermann
Indikatoren
Trend-Dot-Indikator - Sauberes und leistungsfähiges Umkehrsystem Eine schnell reagierende Trend Step Regression (TSR) Linie mit farbkodierten Punkten zeigt sofort den aktuellen Trend an. Hochwahrscheinliche KAUF/VERKAUF-Signale erscheinen nur, wenn eine echte Umkehr stattfindet, die durch die minimale Trendlänge und ADX-Stärke bestätigt wird. Beschreibung hier: https: //www.mql5.com/en/blogs/post/765867 Merkmale: Klare visuelle TSR-Linie + Punkte (blau = aufwärts, rot = abwärts) Gefilterte Umke
Trend Dot Indicator MT5
Marco Engstermann
Indikatoren
Trend Dot Indikator MT5 - Sauberes & leistungsfähiges Umkehrsystem Eine reaktionsschnelle Trend Step Regression (TSR) Linie mit farbkodierten Punkten zeigt sofort den aktuellen Trend an. Hochwahrscheinliche KAUF/VERKAUF-Signale erscheinen nur, wenn eine echte Umkehr stattfindet, die durch die minimale Trendlänge und ADX-Stärke bestätigt wird. Beschreibung hier: https: //www.mql5.com/en/blogs/post/765867 Merkmale: Klare visuelle TSR-Linie + Punkte (blau = aufwärts, rot = abwärts) Gefilterte Umke
MACD Custom Indicator CM
Marco Engstermann
Indikatoren
CM MACD Custom Indicator - Mehrere Zeitrahmen (V2.1) Dieser fortschrittliche MT5-Indikator, der dem TradingView-Skript von ChrisMoody nachempfunden ist, liefert einen leistungsstarken Multi-Timeframe-MACD mit anpassbaren Grafiken und Warnungen. Mit MACD-Linien, Signallinien und einem farbkodierten Histogramm hebt er Trendrichtung und Momentum mit unterschiedlichen Farben für wachsende/fallende Histogramme über/unter Null hervor. Kreuzsignale werden mit Pfeilen markiert, und der Benutzer kann fü
FREE
Buy and Sell Power MT4
Marco Engstermann
5 (2)
Indikatoren
Einfacher Indikator, der das Kauf- und Verkaufsvolumen in Prozent anzeigt. Einstellungen : Schriftgröße für Prozentangaben Horizontaler Versatz vom rechten Rand (Pixel) Vertikaler Versatz für die Signalbeschriftung von unten (Pixel) Vertikaler Versatz für die Beschriftung Kaufen von unten (Pixel) Vertikaler Versatz für das Etikett "Verkaufen" vom unteren Rand (Pixel) Farbe für die Beschriftung Kaufen Farbe für Verkaufslabel Farbe für starkes Kaufsignal Farbe für Kaufsignal Farbe für starkes Ver
FREE
Trade Hunter Indicator
Marco Engstermann
4 (4)
Indikatoren
Trade Hunter MT5 - Kauf- und Verkaufsindikator Erschließen Sie sich präzise Handelsmöglichkeiten mit Trade Hunter MT5! Dieser leistungsstarke Indikator identifiziert potenzielle Kauf- und Verkaufssignale durch die Analyse von Kursbewegungen über einen anpassbaren Zeitraum. Blaue Pfeile markieren Kaufgelegenheiten unter wichtigen Tiefstständen, während rote Pfeile Verkaufssignale über kritischen Höchstständen hervorheben. Mit einstellbaren Parametern wie Balkenbereich, prozentualem Offset und
FREE
Buy and Sell ATR
Marco Engstermann
3 (1)
Indikatoren
ATR-Indikator kaufen und verkaufen Der ATR-Indikator für Kauf und Verkauf ist ein leistungsstarkes Trendfolge-Tool für MT5, das die ATR-basierte Trenderkennung mit der RSI-Bestätigung kombiniert. Er zeichnet eine dynamische Trendlinie und generiert klare Kauf- (blaue Pfeile) und Verkaufssignale (rote Pfeile), wenn der Kursverlauf einen Trend über eine benutzerdefinierte Anzahl von Kerzen bestätigt. Ein einzigartiger Flat-Market-Filter, der auf der durchschnittlichen ATR basiert, verhindert Sign
FREE
Support Resistance Channel MT5
Marco Engstermann
Indikatoren
Unterstützung-Widerstand-Kanal MT5 Der Support Resistance Channel MT5-Indikator stellt dynamische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf der Grundlage eines konfigurierbaren Rückblicks dar, die als grüne bzw. rote Linien angezeigt werden. Er zeigt optional goldfarbene Pfeile an, wenn der Kurs diese Niveaus berührt, und weist so auf mögliche Trendänderungen hin (keine expliziten Kauf-/Verkaufssignale) , zusammen mit anpassbaren "RES"- und "SUP"-Beschriftungen. Mit einstellbaren Parametern wi
FREE
MA Filling Indicator MT5
Marco Engstermann
Indikatoren
Dies ist die MT5 konvertierte Version des MA Filling Indicator, entwickelt von Scriptong, ist ein fortschrittliches technisches Analysetool für MetaTrader 4 (MT4), das den traditionellen Moving Average (MA) Indikator durch eine visuell intuitive Füllfunktion erweitert. Der MA Filling Indicator ist ein vielseitiges Tool, das sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader geeignet ist, die ihre Trendfolgestrategien mit einer klaren, farbkodierten Darstellung der Marktdynamik verbessern wollen.
FREE
Show Label
Marco Engstermann
4.5 (2)
Utilitys
Zeigen Sie Ihren Gewinn oder Verlust neben der Kerze an. Dies ist ein hilfreiches Werkzeug, wenn ein EA diese Funktion nicht eingebaut hat. Einstellungen: Schriftfarbe Hintergrundfarbe für Gewinne Hintergrundfarbe für Verluste Schriftgröße Horizontale Verschiebung von der Kerze (Pixel) Vertikale Verschiebung von der Kerze hoch/tief (Pixel) Magische Zahl Filter (0 = alle Abschlüsse) Kommentar-Filter (leer = alle Abschlüsse) Nur Trades für das angehängte Chart-Symbol anzeigen
FREE
Buffer Finder MT5
Marco Engstermann
Utilitys
Buffer Finder MT5 Ist ein benutzerdefiniertes technisches Dienstprogramm für MetaTrader 5, das entwickelt wurde, um Puffer anderer Indikatoren für EA-Integration, Signalerkennung oder Debugging zu untersuchen und zu analysieren. Hauptmerkmale Benutzerfreundliches Dashboard : Geben Sie einen Indikatornamen ein und klicken Sie auf "Suchen", um den Chart zu scannen oder laden Sie ihn dynamisch über iCustom aus Standardordnern (Indikatoren, Markt, Beispiele). Puffer-Prüfung : Extrahiert die Daten d
Occult Oracle MT5
Marco Engstermann
Indikatoren
Okkultes Orakel MT5 ist ein leistungsstarker Trendfolge-Indikator für MetaTrader 5, der Händlern hilft, Marktrichtungen mit Präzision und Leichtigkeit zu identifizieren. Er verfügt über eine dynamische farbige Stufenlinie (rot für Abwärtstrends, blau für Aufwärtstrends), die sich dem Kursgeschehen unter Verwendung optimierter Amplitudenperioden anpasst, mit optionaler Auto-Optimierung für maximale Rentabilität auf der Grundlage historischer Simulationen. Die wichtigsten Highlights sind: Auf-/Ab
Auswahl:
Jordan Bob
83
Jordan Bob 2025.10.31 22:59 
 

добър индикатор

Findolin
1900
Findolin 2025.10.03 12:28 
 

Ein sehr guter Indikator, der hilfreiche Signale gibt. Vielen Dank dafür!

Soli Nem
18
Soli Nem 2025.09.20 17:20 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Benjamin Afedzie
3437
Benjamin Afedzie 2025.07.04 21:13 
 

best indicator

traderspeed
423
traderspeed 2025.04.15 19:46 
 

ótimo indicador, obrigado por deixa-lo gratuito.

Marco Engstermann
10988
Antwort vom Entwickler Marco Engstermann 2025.04.15 20:57
Welcome :-)
Agbakeleke Idowu
719
Agbakeleke Idowu 2025.03.04 17:38 
 

The Refreshing interval is not working

Marco Engstermann
10988
Antwort vom Entwickler Marco Engstermann 2025.03.06 02:18
Thank you for your feedback. There now a new version 1.1
I added real time refresh. Regards Marco
Antwort auf eine Rezension