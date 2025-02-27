Buy and Sell Power
- Indicadores
- Marco Engstermann
- Versión: 1.6
- Actualizado: 19 diciembre 2025
Sencillo indicador que muestra el volumen de compra y venta en porcentaje.
El indicador Potencia de Compra y Venta para MetaTrader 5 calcula y muestra los porcentajes estimados de volumen de compra/venta durante un periodo definido por el usuario (por defecto: 14 barras) utilizando datos de volumen de ticks. Superpone etiquetas de texto en el gráfico mostrando Buy % (con "Up" si >51%), Sell % (con "Dn" si >51%), y una señal de tendencia basada en umbrales: Neutral (<55%), Tendencia: Compra/Venta (55%+), Tendencia: Compra/Venta fuerte (62%+), Tendencia máxima al alza/baja (65%+), o Cambio de tendencia pronto (70%+ a cada lado). Las opciones personalizables incluyen frecuencia de actualización, tamaño de fuente, posiciones y colores para la visualización del impulso en tiempo real.
Ajustes:
- Tamaño de fuente para las etiquetas de porcentaje
- Desplazamiento horizontal desde el borde derecho (píxeles)
- Desplazamiento vertical de la etiqueta Señal desde la parte inferior (píxeles)
- Desplazamiento vertical de la etiqueta de compra desde la parte inferior (píxeles)
- Desplazamiento vertical de la etiqueta Vender desde la parte inferior (píxeles)
- Color de la etiqueta de compra
- Color de la etiqueta de venta
- Color de la señal de compra fuerte
- Color de la señal de compra
- Color de la señal de venta fuerte
- Color para señal de venta
- Color para señal Neutral
- Por defecto cada tick
добър индикатор