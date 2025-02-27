Buy and Sell Power

4.6

Sencillo indicador que muestra el volumen de compra y venta en porcentaje.

El indicador Potencia de Compra y Venta para MetaTrader 5 calcula y muestra los porcentajes estimados de volumen de compra/venta durante un periodo definido por el usuario (por defecto: 14 barras) utilizando datos de volumen de ticks. Superpone etiquetas de texto en el gráfico mostrando Buy % (con "Up" si >51%), Sell % (con "Dn" si >51%), y una señal de tendencia basada en umbrales: Neutral (<55%), Tendencia: Compra/Venta (55%+), Tendencia: Compra/Venta fuerte (62%+), Tendencia máxima al alza/baja (65%+), o Cambio de tendencia pronto (70%+ a cada lado). Las opciones personalizables incluyen frecuencia de actualización, tamaño de fuente, posiciones y colores para la visualización del impulso en tiempo real.


Ajustes:

  • Tamaño de fuente para las etiquetas de porcentaje
  • Desplazamiento horizontal desde el borde derecho (píxeles)
  • Desplazamiento vertical de la etiqueta Señal desde la parte inferior (píxeles)
  • Desplazamiento vertical de la etiqueta de compra desde la parte inferior (píxeles)
  • Desplazamiento vertical de la etiqueta Vender desde la parte inferior (píxeles)
  • Color de la etiqueta de compra
  • Color de la etiqueta de venta
  • Color de la señal de compra fuerte
  • Color de la señal de compra
  • Color de la señal de venta fuerte
  • Color para señal de venta
  • Color para señal Neutral
  • Por defecto cada tick




Comentarios 6
Jordan Bob
83
Jordan Bob 2025.10.31 22:59 
 

добър индикатор

Findolin
1900
Findolin 2025.10.03 12:28 
 

Ein sehr guter Indikator, der hilfreiche Signale gibt. Vielen Dank dafür!

Benjamin Afedzie
3430
Benjamin Afedzie 2025.07.04 21:13 
 

best indicator

Productos recomendados
TimeFrameLow milliseconds
Israel Goncalves Moraes De Souza
Indicadores
El indicador muestra el precio o el volumen en milisegundos, ideal para identificar las almohadillas de entrada por presión de precio o volumen y escalado rápido. Características Periodo de tiempo de WPR en milisegundos Oscilador de presión de aire Tela personalizable El indicador puede indicar movimientos de entrada, como: Cruzamiento de línea 0.0 Identificación de almohadillas de onda La velocidad de ejecución del gráfico dependerá de su hardware, cuanto menor sea el número de milisegundos, m
FREE
The Sandman
Maxwell Brighton Onyango
Asesores Expertos
The Sandman EA - MT5 Scalping Robot para la precisión tranquila en el caos "Otros han visto lo que es y se han preguntado por qué. Nosotros hemos visto lo que podría ser y nos hemos preguntado por qué no". Presentamos The Sand man - un robot de scalping MT5 de alta precisión y sin tonterías diseñado para aportar calma y control a su experiencia de trading. Visión general El mercado es caótico e impredecible, incluso los operadores experimentados sufren pérdidas. Sandman fue creado para liberarl
FREE
Weis Waves Volumes
HENRIQUE ARAUJO
Indicadores
Weis Waves es un indicador técnico desarrollado por David Weis, inspirado en los principios de Richard Wyckoff. A diferencia del volumen tradicional, que se muestra barra por barra, Weis Waves acumula el volumen en “olas” alcistas o bajistas, reiniciando el conteo cada vez que el precio cambia de dirección. Este método permite al trader ver con claridad la fuerza real del movimiento del mercado, ya que cada ola refleja la intensidad del volumen que sostiene la secuencia de velas. Característi
FREE
Candle Timer Simple
Jithin Sajan Sajan
5 (1)
Indicadores
AJUSTES Asegúrese de seleccionar la opción Desplazamiento del gráfico en el gráfico . (Haga clic con el botón derecho en el gráfico ---> Propiedades (cuadro de diálogo) ----> Seleccione Desplazamiento del gráfico) Por favor, valore y comente el producto para su actualización y soporte. Cuando utilice temporizadores de velas, tenga en cuenta que el tiempo de los patrones de velas puede desempeñar un papel crucial en su estrategia de negociación. Por ejemplo, los diferentes marcos temporales (c
FREE
Crystal Volume Profile Auto POC
Muhammad Jawad Shabir
4.5 (10)
Indicadores
Crystal Volume Profile Auto POC — Análisis profesional de volumen para decisiones precisas Descripción general Crystal Volume Profile Auto POC es un indicador para MetaTrader 5 que muestra la distribución de volumen e identifica automáticamente el Punto de Control (POC). Permite a los traders detectar zonas de soporte y resistencia generadas por la concentración de volumen. Funciones principales Perfil de volumen dinámico para el rango visible o un intervalo seleccionado Detección automática de
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Indicadores
La idea de un indicador Value Chart se presentó en un libro muy bueno que leí allá por 2020 , "Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", de los autores Mark Helweg y David Stendahl. La idea es simple y el resultado es pura genialidad: Presentar el análisis de precios de velas de una manera sin tendencia. CÓMO LEER ESTE INDICADOR Busque los niveles de sobrecompra y sobreventa. Por supuesto, tendrá que probar los ajustes mucho para encontrar el "correcto" p
FREE
Friend of the trend
Anderson De Assis
Indicadores
Friend of the Trend: Tu Rastreador de Tendencias Domina el mercado con Friend of the Trend , el indicador que simplifica el análisis de tendencias y te ayuda a identificar los mejores momentos para comprar, vender o esperar. Con un diseño intuitivo y visualmente impactante, Friend of the Trend analiza los movimientos de precios y entrega señales claras a través de un histograma colorido: Barras Verdes : Señalan una tendencia alcista, indicando oportunidades de compra. Barras Rojas : Alertan sobr
FREE
Reversal Oscillator
Rafael Grecco
Indicadores
Oscilador de reversión - Detector avanzado de cambios de impulso Reversal Oscillator es un indicador gratuito diseñado para resaltar zonas de precios que están estadísticamente fuera de sus patrones normales de movimiento, ayudando a los traders a anticipar potenciales puntos de inflexión antes de que ocurran. A diferencia de los osciladores tradicionales que reaccionan principalmente a las condiciones de sobrecompra/sobreventa, este indicador aplica el análisis de la tercera derivada (la "ac
FREE
Crimson Volcanic Overlord AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del Producto: Crimson Volcánica Overlord AI [Subtítulo: Volatility Breakout | Keltner Channels | Prop Firm Safe] Introducción Crimson Volcanic Overlord es una solución de trading algorítmico basada en los principios de la lógica Volatility Breakout. A diferencia de las estrategias que intentan predecir retrocesos en mercados oscilantes, este Asesor Experto (EA) identifica periodos de consolidación de precios (El Volcán) y ejecuta operaciones
Stackable VWAP
Flavio Javier Jarabeck
3.5 (4)
Indicadores
El precio medio ponderado por volumen (VWAP) es una referencia de negociación utilizada habitualmente por los grandes operadores que indica el precio medio al que se ha negociado un símbolo a lo largo del día. Se basa tanto en el volumen como en el precio. Adicionalmente ponemos en este indicador el MVWAP (Moving Volume Weighted Average Price). Para aquellos que no conocen el uso y la importancia de este indicador recomiendo un gran artículo sobre este tema en Investopedia (https://www.investop
FREE
EAVN001 Moving Average Single
Hong Thai Pham
Asesores Expertos
EAVN001 - Una solución de negociación sencilla, eficaz y flexible En el mundo de las operaciones financieras, la simplicidad puede ser a menudo la clave de la eficacia. EAVN001 está diseñado basándose en el principio de la Media Móvil de Línea Única , lo que permite a los operadores identificar rápidamente las tendencias y tomar decisiones oportunas. Su funcionamiento es sencillo: abra una posición de COMPRA cuando el precio cruce por encima de la línea MA , y abra una posición de VENTA cuando
FREE
RSI Auto Trader
Harun Benge
Asesores Expertos
El Asesor Experto (EA) de Estrategia de Compra Automática Basada en RSI está diseñado para abrir automáticamente posiciones de compra cuando el indicador RSI entra en la zona de sobreventa. Espacia inteligentemente las nuevas operaciones manteniendo una distancia mínima entre las posiciones abiertas para evitar una exposición excesiva. Con niveles de toma de ganancias (TP) y tamaños de lote ajustables, este EA está específicamente diseñado para el par XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo M5. Este
White Weis Volume Ticks
Ricardo Almeida Branco
5 (4)
Indicadores
Volumen Weis Blanco Este indicador muestra la suma del volumen en cada onda, alcista o bajista, tal como fue idealizado por David Weis , pero trae un agregado importante , que es la marcación de la barra con mayor volumen de la onda (Barra Blanca)! En la codificación del indicador, se buscó optimizar el código para que requiera el mínimo procesamiento durante su uso y no sobrecargue el mt5. El indicador puede ser utilizado para el análisis y estudio pre-trading, donde el trader analiza posibl
Amiguinhos Bar Counter
Eduardo Correia Da Silva
3.67 (3)
Indicadores
El Contador de Barras de Amiguinho es un indicador de la acción del precio para mostrar el conteo de barras (velas) con algunas opciones interesantes. Sobre el parámetro "Período de análisis si el marco de tiempo actual está en minutos, entonces el período de análisis se considerará en días; si el timeframe actual está en días, entonces el periodo de análisis se considerará en meses; o si el periodo de análisis se considerará en años.
FREE
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.67 (15)
Asesores Expertos
La esencia del sistema consiste en la identificación del momento de formación de la vela compuesta "de vuelta" con características determinadas (tamaño de la vela en puntos, estructura de sombras).En el análisis de las velas japonesas el análogo de estas velas de vuelta son "Martillo" (Hammer) y "Hombre colgado" (Hanging Man), pero en este sistema el cuerpo de la vela no tiene que ser obligatoriamente pequeño, y la vela resultante se construye de varias velas. Parámetros de entrada del sistema:
FREE
Analysis Professor
Israr Hussain Shah
Indicadores
FiboPivot Dashboard - Indicador profesional de punto de giro Qué hace FiboPivot Dashboard es una potente herramienta de análisis técnico que calcula y muestra automáticamente los puntos de pivote basados en Fibonacci en su gráfico. Identifica niveles clave de soporte y resistencia basados en la acción del precio del día anterior, ayudando a los operadores a anticipar posibles puntos de reversión de precios y niveles de ruptura. Cómo utilizarlo 1. **Instalar y aplicar**: Simplemente conecte
FREE
Cybertrade Keltner Channels
Emanuel Andriato
4.75 (4)
Indicadores
Cybertrade Canales Keltner - MT5 Creado por Chester Keltner, es un indicador de volatilidad utilizado por el análisis técnico. Permite seguir la tendencia de los precios de los activos financieros y generar patrones de soporte y resistencia. Además, las envolventes son una forma de seguir la volatilidad para identificar oportunidades de compra y venta de estos activos. Funciona en periodos más largos que el periodo visible en el gráfico. Todos los valores están disponibles en forma de buffers
FREE
MIDAS Super VWAP
Flavio Javier Jarabeck
4.4 (10)
Indicadores
Imagine VWAP, MVWAP y MIDAS en un solo lugar... ¡Pues lo ha encontrado! Ahora puede seguir el movimiento de los grandes operadores de varias maneras, ya que en general persiguen los puntos de referencia relacionados con esta medición, calibrando si tuvieron una buena o mala ejecución en sus órdenes. Los operadores y los analistas utilizan el VWAP para eliminar el ruido que se produce a lo largo del día, de modo que puedan medir qué precios están negociando realmente los compradores y los vendedo
FREE
VWAP Personnal Custom
Vincent Jose Proenca
Indicadores
VWAP_PC_MQL5 — indicador casero tipo VWAP que muestra el precio promedio ponderado por volumen en tiempo real en MT5. TF: Funciona en todos los marcos temporales. Par: Compatible con Forex, índices, materias primas y acciones. Ajustes: Applied Price – tipo de precio usado en el cálculo Line Color / Width / Style – personalización visual Session Reset – reinicio diario o modo continuo Funcionamiento (principio del VWAP): VWAP = (Suma de Precio × Volumen) / (Suma de Volumen) Muestra el precio p
FREE
Scale in points per bar
Vitaliy Kostrubko
Indicadores
(Promoción especial de Año Nuevo - ¡precio libre!) El indicador muestra la 'Escala en puntos por barra' actual (idéntica a la configuración manual en el Terminal, ver captura de pantalla) en la esquina superior derecha del gráfico. El valor mostrado cambia INSTANTANEAMENTE cada vez que se cambia la escala del gráfico. (Esto es muy conveniente cuando se planifican capturas de pantalla). En Ajustes: Cambiar idioma (Ruso/Inglés), tamaño de letra del texto mostrado, coeficiente de desplazamiento
FREE
VWAP and MVWAP
Flavio Javier Jarabeck
4.29 (7)
Indicadores
El precio medio ponderado por volumen (VWAP) es una referencia de negociación utilizada habitualmente por los grandes operadores que indica el precio medio al que se ha negociado un símbolo a lo largo del día. Se basa tanto en el volumen como en el precio. Adicionalmente ponemos en este indicador el MVWAP (Moving Volume Weighted Average Price). Para aquellos que no conocen el uso y la importancia de este indicador recomiendo un gran artículo sobre este tema en Investopedia (https://www.investope
FREE
Wave Box Market Frenquency
Jean Jacques Huve Ribeiro
4.75 (4)
Indicadores
Totalmente vinculado al resultado de un movimiento y a la duración que tuvo. Su altura registra cuántos ticks recorrió el activo durante un determinado movimiento, su anchura nos muestra la duración que movimiento tuvo. Su configuración debe estar en línea con la configuración del Indicador de Onda Weis para observar la fuerza del movimiento y puede indicar una posible acumulación o distribución del movimiento;
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (49)
Asesores Expertos
Esta es la última versión de mi famoso scalper, Goldfinch EA, publicado por primera vez hace casi una década. Escalifica el mercado en las expansiones repentinas de volatilidad que tienen lugar en cortos períodos de tiempo: asume e intenta capitalizar la inercia en el movimiento de los precios después de una aceleración repentina de los precios. Esta nueva versión se ha simplificado para permitir al operador utilizar la función de optimización del probador fácilmente para encontrar los mejores p
FREE
Advanced Pivot Point Indicator for Charts
Mr Harvey Creighton Walker
Indicadores
El indicador avanzado de punto pivote es una potente herramienta diseñada para ayudar a los operadores a identificar los niveles clave de soporte y resistencia del mercado. Este versátil indicador ofrece una interfaz personalizable y fácil de usar, que permite a los operadores seleccionar entre cinco métodos diferentes de cálculo de puntos pivote: Suelo, Woodie, Camarilla, Tom DeMark y Fibonacci. Con sus líneas de fácil lectura para los puntos pivote (PP), los niveles de soporte (S1, S2, S3, S4)
FREE
VWAP Indicator
LUC JACOBUS A VERHEECKE
4.2 (25)
Indicadores
Precio medio ponderado por volumen (VWAP) El precio medio ponderado por volumen (VWAP) es una referencia de negociación utilizada por los operadores que proporciona el precio medio al que se ha negociado un valor a lo largo del día, basándose tanto en el volumen como en el precio. Es importante porque proporciona a los operadores una visión tanto de la tendencia como del valor de un valor. Este indicador VWAP V2 es gratuito y es la versión manual del indicador Easy VWAP ampliado (30 euros), en e
FREE
Swing BOS Structure
Shodibek Babaev
Indicadores
Swing BOS Structure es un indicador de estructura de mercado para MetaTrader 5. El indicador detecta automáticamente: - Swing High (SH) - Swing Bajo (SL) - Ruptura de Estructura (BOS) - Cambio de Carácter (CHoCH) Los Swings se confirman sólo después de un número definido de velas, asegurando que no se repitan. Las señales BOS indican la continuación de la tendencia. Las señales CHoCH indican un cambio potencial en la estructura del mercado y pueden aparecer con menos frecuencia dependiendo de
FREE
WaPreviousCandleLevelsMT5
Wachinou Lionnel Pyrrhus Sovi Guidi
Indicadores
!!!Esta Versión Gratuita sólo funciona con EURUSD!!! Wa Previous Candle Levels MT5 muestra los niveles de velas anteriores, muestra los niveles de velas anteriores Open High Low Close (Niveles OHLC) en diferentes marcos de tiempo. Está diseñado para ayudar al operador a analizar el mercado y prestar atención a los niveles de velas anteriores en diferentes marcos de tiempo. Todos sabemos que los niveles OHLC en mensual, semanal y diario son muy fuertes y la mayoría de las veces, el precio reacci
FREE
LT Round Numbers MT5
Thiago Duarte
4.89 (18)
Utilidades
Los números redondos (o niveles clave) son una estrategia sorprendente. Estos números son fuertes niveles de soporte y resistencia. Lo que hace este indicador es dibujar líneas horizontales en el gráfico para ayudarle a encontrar estos niveles. Configuraciones: Niveles clave en pips - distancia entre las líneas. Color - color de las líneas . Estilo - estilo de las líneas . Ancho - ancho de las líneas. Mostrar en el fondo - dibujar las líneas delante o detrás de las velas. Seleccionable - activar
FREE
CDS SR Fractal Level MT5
Muammar Cadillac Sungkar
Indicadores
CDS SR Nivel Fractal: Soporte y Resistencia Fractal Dinámico con Alertas de Ruptura Visión general ¿Cansado de trazar y actualizar manualmente líneas de soporte y resistencia? El indicador CDS SR Fractal Level automatiza este proceso crucial mediante la identificación inteligente de niveles clave de mercado basados en fractales. Esta herramienta ligera y eficiente le permite centrarse en su estrategia de negociación, no en la configuración de los gráficos, asegurando que nunca se pierda un nivel
FREE
Midas VWAP
Paulo Henrique Faquineli Garcia
4 (2)
Indicadores
El precio medio ponderado por volumen (VWAP) es una referencia de negociación utilizada habitualmente por los grandes operadores que indica el precio medio al que se ha negociado un símbolo a lo largo del día. Se basa tanto en el volumen como en el precio. Este indicador contiene el VWAP Diario y el VWAP de MIDAS, lo que significa que usted puede anclar el inicio de los cálculos de MIDAS y, por lo tanto, podrá utilizar esta metodología para estudiar los movimientos de precio versus volumen despu
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indicadores
Gold Entry Sniper – Panel Profesional ATR Multitemporal para Scalping y Swing Trading en Oro Gold Entry Sniper es un indicador avanzado para MetaTrader 5 diseñado para dar señales de compra/venta precisas en XAUUSD y otros símbolos, usando lógica de Trailing Stop ATR y análisis multitemporal . Ideal para scalpers y traders de medio plazo. Características y Ventajas Clave Análisis Multitemporal – Visualiza la tendencia en M1, M5, M15 en un solo panel. Trailing Stop Basado en ATR – Ajuste dinámico
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Le presentamos un indicador revolucionario que cambia las reglas del juego en el mundo del comercio de tendencias. El indicador está diseñado para repensar el rendimiento y elevar su experiencia comercial a una altura sin precedentes. Nuestro indicador cuenta con una combinación única de características avanzadas que lo diferencian de la competencia. La tecnología avanzada "real Pricing Factors" proporciona una sostenibilidad sin igual incluso en las condiciones de mercado más difíciles y voláti
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
Support And Resistance Screener está en un indicador de nivel para MetaTrader que proporciona múltiples herramientas dentro de un indicador. Las herramientas disponibles son: 1. Cribador de estructura de mercado. 2. Zona de retroceso alcista. 3. Zona de retroceso bajista. 4. Puntos pivotes diarios 5. Puntos de pivote semanales 6. Puntos Pivotes mensuales 7. Fuerte soporte y resistencia basado en patrón armónico y volumen. 8. Zonas de nivel de banco. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de so
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indicadores
Easy Buy Sell es un indicador de mercado para la apertura y cierre de posiciones. Facilita el seguimiento de las entradas en el mercado mediante alertas. Indica los puntos de cambio de tendencia cuando un precio alcanza valores extremos y el momento más favorable para entrar en el mercado. es tan eficaz como un Fibonacci para encontrar un nivel pero utiliza herramientas diferentes como un algoritmo basado en los indicadores ATR y el Oscilador Estocástico. Usted puede modificar estos dos paráme
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indicadores
El indicador   Trend Line PRO   es una estrategia comercial independiente. Muestra el cambio de tendencia, el punto de entrada a la transacción, así como calcula automáticamente tres niveles de Take Profit y la protección contra la pérdida de Stop Loss Trend Line PRO   es perfecto para todos los símbolos de Meta Trader: monedas, metales, criptomonedas, acciones e índices. El indicador se utiliza en el comercio con cuentas reales, lo que confirma la fiabilidad de la estrategia. Los robots que ut
Otros productos de este autor
Multi Timeframe Buy and Sell Power
Marco Engstermann
Indicadores
Multi Timeframe Poder de Compra y Venta El indicador Multi Timeframe Buy and Sell Power para MetaTrader 5 es una herramienta versátil diseñada para proporcionar a los operadores una representación visual clara de la presión del mercado a través de nueve marcos de tiempo estándar, de M1 a MN1. Al agregar los porcentajes de fuerza de compra y venta derivados de la reciente acción del precio y el volumen de ticks, ayuda a identificar posibles tendencias, retrocesos y condiciones neutrales en tiem
FREE
UT Bot with Alerts
Marco Engstermann
Indicadores
UT Bot con Alertas El indicador UT Bot con alertas para MetaTrader 5 es una herramienta de negociación versátil que genera señales de compra y venta basadas en la lógica de trailing stop basada en ATR. Muestra las señales con flechas, dibuja una línea de precio de entrada e incluye un temporizador de cuenta atrás de velas. El indicador ofrece alertas personalizables (pop-up, correo electrónico, notificaciones push) y una etiqueta de texto que muestra los detalles de la señal. Los usuarios puede
FREE
Vector Candles Indicator
Marco Engstermann
Indicadores
Indicador Vector Candles Esta es una herramienta fácil y segura para MetaTrader 5 (MT5). Colorea las velas en su gráfico basándose en el volumen de operaciones para detectar cambios de tendencia. Vela Vectorial Alcista: Si una vela verde con alto volumen cierra (color lima o azul), venda. Es probable que el precio retroceda hasta el punto de inicio de la vela. Vela de vector bajista: Si una vela roja con alto volumen cierra (color rojo o púrpura), comprar. Es probable que el precio vuelva a sub
FREE
Multi Timeframe Buy and Sell Power MT4
Marco Engstermann
5 (1)
Indicadores
Multi Timeframe Poder de Compra y Venta MT4 El indicador Multi Timeframe Buy and Sell Power para MetaTrader 4 es una herramienta versátil diseñada para proporcionar a los operadores una representación visual clara de la presión del mercado a través de nueve marcos de tiempo estándar, de M1 a MN1. Al agregar los porcentajes de fuerza de compra y venta derivados de la reciente acción del precio y el volumen de ticks, ayuda a identificar posibles tendencias, retrocesos y condiciones neutrales en
FREE
Trend Dot Indicator
Marco Engstermann
Indicadores
Indicador de Punto de Tendencia - Sistema de inversión limpio y potente Una línea Trend Step Regression (TSR) de reacción rápida con puntos codificados por colores muestra instantáneamente la tendencia actual. Las señales de COMPRA/VENTA de alta probabilidad sólo aparecen cuando se produce una inversión real, confirmada por la longitud mínima de la tendencia y la fuerza del ADX. Descripción aquí: https: //www.mql5.com/en/blogs/post/765867 Características: Línea TSR visual clara + puntos (azul =
Trend Dot Indicator MT5
Marco Engstermann
Indicadores
Indicador Trend Dot MT5 - Sistema de Reversión Limpio y Potente Una línea Trend Step Regression (TSR) de reacción rápida con puntos codificados por colores muestra instantáneamente la tendencia actual. Las señales de COMPRA/VENTA de alta probabilidad sólo aparecen cuando se produce una inversión real, confirmada por la longitud mínima de la tendencia y la fuerza del ADX. Descripción aquí: https: //www.mql5.com/en/blogs/post/765867 Características: Línea TSR visual clara + puntos (azul = alcista
Buy and Sell Power MT4
Marco Engstermann
5 (2)
Indicadores
Indicador simple que muestra el volumen de compra y venta en porcentaje. Ajustes : Tamaño de fuente para las etiquetas de porcentaje Desplazamiento horizontal desde el borde derecho (píxeles) Desplazamiento vertical de la etiqueta Señal desde la parte inferior (píxeles) Desplazamiento vertical de la etiqueta de compra desde la parte inferior (píxeles) Desplazamiento vertical de la etiqueta Vender desde la parte inferior (píxeles) Color de la etiqueta de compra Color de la etiqueta de venta Colo
FREE
MACD Custom Indicator CM
Marco Engstermann
Indicadores
CM MACD Indicador Personalizado - Multiple Time Frame (V2.1) Este avanzado indicador MT5, adaptado del script TradingView de ChrisMoody, ofrece un potente MACD Multi-Timeframe con visuales y alertas personalizables. Trazando líneas MACD, línea de señal, y un histograma codificado por colores, destaca la dirección de la tendencia y el impulso con colores distintos para histogramas crecientes/ decrecientes por encima/debajo de cero. Las señales cruzadas se marcan con flechas, y los usuarios puede
FREE
Buy and Sell ATR
Marco Engstermann
3 (1)
Indicadores
Indicador de compra y venta ATR El indicador ATR de compra y venta es una potente herramienta de seguimiento de tendencias para MT5, que combina la detección de tendencias basada en el ATR con la confirmación del RSI. Traza una línea de tendencia dinámica y genera señales claras de compra (flechas azules) y venta (flechas rojas) cuando la acción del precio confirma una tendencia en un número de velas definido por el usuario. Un exclusivo filtro de mercado plano, basado en el ATR medio, evita la
FREE
Trade Hunter Indicator
Marco Engstermann
4 (4)
Indicadores
Trade Hunter MT5 - Indicador de compra y venta ¡Desbloquee oportunidades de trading precisas con Trade Hunter MT5! Este potente indicador identifica potenciales señales de compra y venta mediante el análisis de los movimientos de precios durante un período personalizable. Las flechas azules marcan las oportunidades de compra por debajo de los mínimos clave, mientras que las flechas rojas destacan las señales de venta por encima de los máximos críticos. Con parámetros ajustables como el rango
FREE
Support Resistance Channel MT5
Marco Engstermann
Indicadores
Canal Soporte Resistencia MT5 El indicador Support Resistance Channel MT5 traza niveles dinámicos de soporte y resistencia basados en un periodo de retroceso configurable, mostrándolos como líneas verdes y rojas respectivamente. Opcionalmente muestra flechas de color dorado cuando el precio toca estos niveles, indicando posibles cambios de tendencia (no señales explícitas de compra/venta) , junto con etiquetas personalizables "RES" y "SUP". Con parámetros ajustables como el periodo de retroceso
FREE
MA Filling Indicator MT5
Marco Engstermann
Indicadores
El indicador MA Filling, desarrollado por Scriptong, es una herramienta avanzada de análisis técnico diseñada para MetaTrader 4 (MT4) que mejora el indicador tradicional de media móvil (MA) incorporando una función de relleno visualmente intuitiva. El indicador MA Filling es una herramienta versátil adecuada tanto para operadores principiantes como experimentados que buscan mejorar sus estrategias de seguimiento de tendencias con una representación clara y codificada por colores de la dinámica d
FREE
Show Label
Marco Engstermann
4.5 (2)
Utilidades
Muestra su ganancia o pérdida junto a la vela. Esta es una herramienta útil si un EA no tiene esta característica incorporada. Configuración: Color de fuente Color de fondo para ganancias Color de fondo para pérdidas Tamaño de la fuente Desplazamiento horizontal desde la vela (píxeles) Desplazamiento vertical desde el máximo/mínimo de la vela (píxeles) Filtro de número mágico (0 = todas las operaciones) Filtro de comentarios (vacío = todas las operaciones) Mostrar sólo las operaciones para el s
FREE
Buffer Finder MT5
Marco Engstermann
Utilidades
Buscador de Buffer MT5 Es una Utilidad técnica personalizada para MetaTrader 5, diseñada para inspeccionar y analizar buffers de otros indicadores para la integración de EAs, detección de señales o depuración. Características principales Panel de control fácil de usar : Introduzca el nombre de un indicador y haga clic en "Buscar" para escanear el gráfico o cargarlo dinámicamente a través de iCustom desde las carpetas estándar (Indicadores, Mercado, Ejemplos). Inspección de la memoria intermedia
Filtro:
Jordan Bob
83
Jordan Bob 2025.10.31 22:59 
 

добър индикатор

Findolin
1900
Findolin 2025.10.03 12:28 
 

Ein sehr guter Indikator, der hilfreiche Signale gibt. Vielen Dank dafür!

Soli Nem
18
Soli Nem 2025.09.20 17:20 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Benjamin Afedzie
3430
Benjamin Afedzie 2025.07.04 21:13 
 

best indicator

traderspeed
423
traderspeed 2025.04.15 19:46 
 

ótimo indicador, obrigado por deixa-lo gratuito.

Marco Engstermann
10879
Respuesta del desarrollador Marco Engstermann 2025.04.15 20:57
Welcome :-)
Agbakeleke Idowu
719
Agbakeleke Idowu 2025.03.04 17:38 
 

The Refreshing interval is not working

Marco Engstermann
10879
Respuesta del desarrollador Marco Engstermann 2025.03.06 02:18
Thank you for your feedback. There now a new version 1.1
I added real time refresh. Regards Marco
Respuesta al comentario