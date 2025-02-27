Buy and Sell Power

VWAP Indicator LUC JACOBUS A VERHEECKE 4.2 (25) Indicadores

Precio medio ponderado por volumen (VWAP) El precio medio ponderado por volumen (VWAP) es una referencia de negociación utilizada por los operadores que proporciona el precio medio al que se ha negociado un valor a lo largo del día, basándose tanto en el volumen como en el precio. Es importante porque proporciona a los operadores una visión tanto de la tendencia como del valor de un valor. Este indicador VWAP V2 es gratuito y es la versión manual del indicador Easy VWAP ampliado (30 euros), en e