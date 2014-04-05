Okkultes Orakel MT5



ist ein leistungsstarker Trendfolge-Indikator für MetaTrader 5, der Händlern hilft, Marktrichtungen mit Präzision und Leichtigkeit zu identifizieren. Er verfügt über eine dynamische farbige Stufenlinie (rot für Abwärtstrends, blau für Aufwärtstrends), die sich mit optimierten Amplitudenperioden an das Kursgeschehen anpasst, mit optionaler Auto-Optimierung für maximale Rentabilität auf der Grundlage historischer Simulationen.

Der Occult Oracle MT5-Indikator ist vollständig konfigurierbar und ermöglicht es Händlern, Amplitudeneinstellungen (manuell oder automatisch optimiert), Pfeilstile, Balkenvisualisierungen für höhere Zeitrahmen, Pivot-Labels und Alarmoptionen an jede Handelsstrategie und jeden Zeitrahmen anzupassen.

Zu den wichtigsten Highlights gehören: (detaillierte Beschreibung im ersten Kommentar)

Auf-/Abwärtspfeile, die Trendumkehrungen signalisieren, mit anpassbaren Wingdings-Codes und Verschiebungen.

Integrierte Balkenanzeige mit höherem Zeitrahmen (z. B. H1 auf M5-Charts), die Candlestick-Darstellungen und prozentuale Veränderungen in Echtzeit zeigt.

Tägliche Pivot-Levels (PP, R1/R2, S1/S2) mit Anti-Overlap-Etiketten für eine schnelle Unterstützung/Widerstand-Referenz.

Warnungen per Pop-up, Push-Benachrichtigung oder E-Mail bei neuen Signalen.

Einstellungen

Wichtige Anpassungsgruppen:

Auto-Amplitude: Schaltet die automatische Anpassung über die Gewinnsimulation ein; legt den minimalen/maximalen Bereich (3-25 Standard) und die Haltebalken (10 Standard) fest.

Schaltet die automatische Anpassung über die Gewinnsimulation ein; legt den minimalen/maximalen Bereich (3-25 Standard) und die Haltebalken (10 Standard) fest. Manuelle Amplitude: Feste Werte pro Zeitrahmen (M1 bis MN1, Standardwert 5), wenn die automatische Einstellung deaktiviert ist.

Feste Werte pro Zeitrahmen (M1 bis MN1, Standardwert 5), wenn die automatische Einstellung deaktiviert ist. Lookback-Balken: Historische Balken für die Auto-Optimierung pro Zeitrahmen (Standardwerte 100-900).

Historische Balken für die Auto-Optimierung pro Zeitrahmen (Standardwerte 100-900). Pfeile: Wingdings-Codes für oben/unten (Standardwerte 233/234); vertikale Verschiebung (Standardwert 20 Pixel).

Wingdings-Codes für oben/unten (Standardwerte 233/234); vertikale Verschiebung (Standardwert 20 Pixel). Höherer TF-Balken: Mini-Candlestick anzeigen (Standardeinstellung, H1); Position (25 Pixel), Größen (Body 20, Docht 2), Farben (grün/rot), Label-Offsets (5/0), Text (weiß, Größe 10) einstellen.

Mini-Candlestick anzeigen (Standardeinstellung, H1); Position (25 Pixel), Größen (Body 20, Docht 2), Farben (grün/rot), Label-Offsets (5/0), Text (weiß, Größe 10) einstellen. Benachrichtigungen: Aktivieren Sie Pop-ups, Push-Benachrichtigungen oder E-Mails bei Signalen. Passen Sie Strategien, Zeitrahmen und Grafiken an, wobei der automatische Modus auf die Leistung ausgerichtet ist.





Haftungsausschluss Dieser Indikator wird nur zu Informations- und Bildungszwecken bereitgestellt und sollte nicht als Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Vermögenswerten betrachtet werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der Handel an den Finanzmärkten birgt ein erhebliches Verlustrisiko und ist nicht für alle Anleger geeignet. Die Nutzer sind allein für ihre Handelsentscheidungen verantwortlich und sollten vor der Nutzung dieses Tools einen qualifizierten Finanzberater konsultieren. Der Entwickler, Marco Engstermann, lehnt jegliche Haftung für Verluste ab, die bei der Verwendung des Occult Oracle MT5 entstehen. Copyright 2025.



