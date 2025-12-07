Trend Dot Indikator MT5



- Sauberes & leistungsfähiges Umkehrsystem

Eine reaktionsschnelle Trend Step Regression (TSR) Linie mit farbkodierten Punkten zeigt sofort den aktuellen Trend an. Hochwahrscheinliche KAUF/VERKAUF-Signale erscheinen nur, wenn eine echte Umkehr stattfindet, die durch die minimale Trendlänge und ADX-Stärke bestätigt wird.

Beschreibung hier: https: //www.mql5.com/en/blogs/post/765867

Merkmale:

Klare visuelle TSR-Linie + Punkte (blau = aufwärts, rot = abwärts)

Gefilterte Umkehrsignale mit Textbeschriftung

Echtzeit-Volumendruck-Dashboard (Kauf/Verkauf % + 8-stufige Trendstärke)

Info-Panel: Symbol, Zeitrahmen, letztes Signal, Spread, Volumentrend

Warnungen (Pop-up, Push, E-Mail)

Sauberer Chart, starke Signale, funktioniert auf allen Märkten und Zeitrahmen (am besten M15-D1).





Trend Dot Indicator MT5 - Eingabeparameter (Vollständige Beschreibung)

TSR-Einstellungen

TSR Step (Standardwert 0,02) - Anfangs- und Schrittgröße des Beschleunigungsfaktors. Kleiner = gleichmäßiger, größer = reaktiver.

(Standardwert 0,02) - Anfangs- und Schrittgröße des Beschleunigungsfaktors. Kleiner = gleichmäßiger, größer = reaktiver. TSR Maximum (Standardwert 0,2) - Begrenzt die Beschleunigung, damit die Linie nicht zu weit hinter dem Preis zurückbleibt.

(Standardwert 0,2) - Begrenzt die Beschleunigung, damit die Linie nicht zu weit hinter dem Preis zurückbleibt. Min Bars in Trend für Signal (Standardwert 4) - Verhindert Signale bei sehr kurzen, gefälschten Umkehrungen. Gibt nur dann ein Signal aus, wenn der vorherige Trend mindestens so viele Takte gedauert hat.

(Standardwert 4) - Verhindert Signale bei sehr kurzen, gefälschten Umkehrungen. Gibt nur dann ein Signal aus, wenn der vorherige Trend mindestens so viele Takte gedauert hat. Signal Offset (Standardwert 0,0004) - Abstand (in Preis), um den die BUY/SELL-Etiketten und Pfeilpuffer von der TSR-Linie verschoben werden, um eine bessere Sichtbarkeit zu gewährleisten.

(Standardwert 0,0004) - Abstand (in Preis), um den die BUY/SELL-Etiketten und Pfeilpuffer von der TSR-Linie verschoben werden, um eine bessere Sichtbarkeit zu gewährleisten. ADX Periode (Standardwert 14) - Periode des eingebauten ADX-Filters.

(Standardwert 14) - Periode des eingebauten ADX-Filters. ADX Threshold (Standardwert 25.0) - Minimaler ADX-Wert, der für ein Signal erforderlich ist. Filtert schwankende/abgehackte Märkte aus.

(Standardwert 25.0) - Minimaler ADX-Wert, der für ein Signal erforderlich ist. Filtert schwankende/abgehackte Märkte aus. Enable Alerts / Mobile / Email - Schaltet Pop-up-, Push- und E-Mail-Benachrichtigungen unabhängig voneinander ein/aus.

- Schaltet Pop-up-, Push- und E-Mail-Benachrichtigungen unabhängig voneinander ein/aus. Label Shift (Standardwert -2) - Horizontale Position der BUY/SELL-Textlabels (in Balken).

Volumen-Einstellungen

Volumenperiode (Standardwert 14) - Anzahl der letzten Balken, die für die Berechnung der Kauf-/Verkaufsdruck-Prozentsätze verwendet werden.

(Standardwert 14) - Anzahl der letzten Balken, die für die Berechnung der Kauf-/Verkaufsdruck-Prozentsätze verwendet werden. Aktualisierungsrate - Wie oft das Volumen-Dashboard aktualisiert wird (Jeder Tick → 1 Stunde oder mit dem aktuellen Chart-Zeitrahmen synchronisieren).

- Wie oft das Volumen-Dashboard aktualisiert wird (Jeder Tick → 1 Stunde oder mit dem aktuellen Chart-Zeitrahmen synchronisieren). Schriftgröße, XOffset, YOffsets - Präzise Platzierung und Größe der Volumenbeschriftungen (Buy %, Sell %, Trend Strength).

- Präzise Platzierung und Größe der Volumenbeschriftungen (Buy %, Sell %, Trend Strength). Alle Farben - Vollständig anpassbar für Kauf-/Verkaufsprozentsätze und jede Trendstärkestufe (Strong Buy, Max Up, Trend Change Soon, etc.).

Dashboard-Einstellungen

Dashboard X / Y - Pixelposition des Hauptinformationspanels (Symbol, Zeitrahmen, letztes Signal, Spread, Volumentrend).

Alle Parameter sind logisch gruppiert und verfügen über sinnvolle Voreinstellungen - einfach anhängen und handeln oder in Sekundenschnelle für jeden Markt oder Zeitrahmen feinjustieren.





Risiko-Warnung:

