Buffer Finder MT5

Ist ein benutzerdefiniertes technisches Dienstprogramm für MetaTrader 5, das entwickelt wurde, um Puffer anderer Indikatoren für EA-Integration, Signalerkennung oder Debugging zu untersuchen und zu analysieren.

Hauptmerkmale

  • Benutzerfreundliches Dashboard: Geben Sie einen Indikatornamen ein und klicken Sie auf "Suchen", um den Chart zu scannen oder laden Sie ihn dynamisch über iCustom aus Standardordnern (Indikatoren, Markt, Beispiele).
  • Puffer-Prüfung: Extrahiert die Daten der letzten Balken (Standard: 5) und zeigt sie an, wobei bis zu 30 Puffer überprüft werden; hebt potenzielle Farbpuffer (0-32 Ganzzahlen) oder Pfeil-/Signalpuffer (spärliche nicht leere Werte) hervor.
  • Signal-Erkennung: Schlägt wahrscheinliche Kauf-/Verkaufsmuster vor und empfiehlt die Überprüfung der visuellen Darstellungen im Datenfenster (Strg+D).
  • Anpassungsoptionen: Einstellbare Position, Größe, Schriftart, Hintergrundfarbe, maximale Ergebniszeilen; automatische Größenanpassung für optimale Anzeige.

Perfekt für Entwickler, die EAs erstellen, Indikatoren auf Fehler untersuchen oder Datenstrukturen erforschen.

Hinweis: Verwendet Standardparameter für dynamische Lasten.

Der Buffer Finder aktualisiert oder liest keine Puffer im Strategy Tester.


Einstellungen Beschreibung

BarsForAnalysis (int, Standard: 5):
Anzahl der letzten Bars, für die Pufferdaten analysiert und angezeigt werden sollen.

DashboardBackgroundColor (Farbe, Standardwert: clrLightGray):
Hintergrundfarbe des Dashboard-Panels.

LabelFontSize (int, Voreinstellung: 10):
Schriftgröße für Beschriftungen und Text im Dashboard.

DashboardX (int, Standardwert: 300):
Horizontale (X-Achse) Position des Dashboards im Diagramm.

DashboardY (int, Standardwert: 100):
Vertikale (Y-Achse) Position des Dashboards im Diagramm.

DashboardWidth (int, Standardwert: 600):
Anfangsbreite des Dashboard-Fensters (passt sich bei Bedarf automatisch an).

DashboardHeight (int, Standardwert: 700):
Anfangshöhe des Dashboard-Fensters (passt sich bei Bedarf automatisch an).

MaxResultLines (int, Voreinstellung: 30):
Maximale Anzahl der Ergebniszeilen (Labels), die im Dashboard angezeigt werden sollen.

LabelPadding (int, Voreinstellung: 20):
Zusätzliches Padding, das zur besseren Textanpassung zur Etikettenbreite hinzugefügt wird.







Käufer dieses Produkts erwarben auch
Buy and Sell Power
Marco Engstermann
4.6 (5)
Indikatoren
Einfacher Indikator, der das Kauf- und Verkaufsvolumen in Prozent anzeigt. Der Buy and Sell Power-Indikator für MetaTrader 5 berechnet und zeigt geschätzte Kauf-/Verkaufsvolumen-Prozentsätze über einen benutzerdefinierten Zeitraum (Standard: 14 Balken) unter Verwendung von Tick-Volumendaten an. Er blendet Textbeschriftungen auf dem Diagramm ein, die den prozentualen Anteil der Käufe (mit "Up", wenn >51%), den prozentualen Anteil der Verkäufe (mit "Dn", wenn >51%) und ein auf Schwellenwerten basi
FREE
Multi Timeframe Buy and Sell Power
Marco Engstermann
Indikatoren
Multi Timeframe Buy and Sell Power Der Multi Timeframe Buy and Sell Power-Indikator für MetaTrader 5 ist ein vielseitiges Tool, das Händlern eine klare visuelle Darstellung des Marktdrucks über neun Standard-Zeitrahmen hinweg bietet, von M1 bis MN1. Durch die Aggregation von Kauf- und Verkaufsstärke-Prozentsätzen, die aus den jüngsten Kursbewegungen und dem Tick-Volumen abgeleitet werden, hilft der Indikator, potenzielle Trends, Umkehrungen und neutrale Bedingungen in Echtzeit zu erkennen. Der
FREE
UT Bot with Alerts
Marco Engstermann
Indikatoren
UT Bot mit Alarmen Der UT Bot Alerts Indicator für MetaTrader 5 ist ein vielseitiges Handelsinstrument, das Kauf- und Verkaufssignale auf der Grundlage der ATR-basierten Trailing-Stop-Logik erzeugt. Er zeigt Signale mit Pfeilen an, zeichnet eine Einstiegspreislinie und enthält einen Kerzen-Countdown-Timer. Der Indikator bietet anpassbare Warnungen (Pop-up, E-Mail, Push-Benachrichtigungen) und eine Textbeschriftung mit Signaldetails. Die Benutzer können die ATR-Empfindlichkeit, die Positionen de
FREE
Multi Timeframe Buy and Sell Power MT4
Marco Engstermann
5 (1)
Indikatoren
Multi Timeframe Buy und Sell Power MT4 Der Multi Timeframe Buy and Sell Power-Indikator für MetaTrader 4 ist ein vielseitiges Tool, das Händlern eine klare visuelle Darstellung des Marktdrucks über neun Standard-Zeitrahmen hinweg bietet, von M1 bis MN1. Durch die Aggregation von Kauf- und Verkaufsstärke-Prozentsätzen, die aus den jüngsten Kursbewegungen und dem Tick-Volumen abgeleitet werden, hilft der Indikator, potenzielle Trends, Umkehrungen und neutrale Bedingungen in Echtzeit zu erkennen.
FREE
Vector Candles Indicator
Marco Engstermann
Indikatoren
Vektor-Kerzen-Indikator Dies ist ein einfaches und sicheres Tool für MetaTrader 5 (MT5). Es färbt Kerzen auf Ihrem Chart basierend auf dem Handelsvolumen, um Trendänderungen zu erkennen. Aufwärts-Vektor-Kerze: Wenn eine grüne Kerze mit hohem Volumen schließt (Kalk- oder Blaufarbe), verkaufen Sie. Der Kurs wird wahrscheinlich wieder auf den Ausgangswert der Kerze zurückfallen. Abwärts-Vektor-Kerze: Wenn eine rote Kerze mit hohem Volumen schließt (rote oder violette Farbe), kaufen Sie. Der Kurs w
FREE
Trend Dot Indicator
Marco Engstermann
Indikatoren
Trend-Dot-Indikator - Sauberes und leistungsfähiges Umkehrsystem Eine schnell reagierende Trend Step Regression (TSR) Linie mit farbkodierten Punkten zeigt sofort den aktuellen Trend an. Hochwahrscheinliche KAUF/VERKAUF-Signale erscheinen nur, wenn eine echte Umkehr stattfindet, die durch die minimale Trendlänge und ADX-Stärke bestätigt wird. Beschreibung hier: https: //www.mql5.com/en/blogs/post/765867 Merkmale: Klare visuelle TSR-Linie + Punkte (blau = aufwärts, rot = abwärts) Gefilterte Umke
Trend Dot Indicator MT5
Marco Engstermann
Indikatoren
Trend Dot Indikator MT5 - Sauberes & leistungsfähiges Umkehrsystem Eine reaktionsschnelle Trend Step Regression (TSR) Linie mit farbkodierten Punkten zeigt sofort den aktuellen Trend an. Hochwahrscheinliche KAUF/VERKAUF-Signale erscheinen nur, wenn eine echte Umkehr stattfindet, die durch die minimale Trendlänge und ADX-Stärke bestätigt wird. Beschreibung hier: https: //www.mql5.com/en/blogs/post/765867 Merkmale: Klare visuelle TSR-Linie + Punkte (blau = aufwärts, rot = abwärts) Gefilterte Umke
MACD Custom Indicator CM
Marco Engstermann
Indikatoren
CM MACD Custom Indicator - Mehrere Zeitrahmen (V2.1) Dieser fortschrittliche MT5-Indikator, der dem TradingView-Skript von ChrisMoody nachempfunden ist, liefert einen leistungsstarken Multi-Timeframe-MACD mit anpassbaren Grafiken und Warnungen. Mit MACD-Linien, Signallinien und einem farbkodierten Histogramm hebt er Trendrichtung und Momentum mit unterschiedlichen Farben für wachsende/fallende Histogramme über/unter Null hervor. Kreuzsignale werden mit Pfeilen markiert, und der Benutzer kann fü
FREE
Buy and Sell Power MT4
Marco Engstermann
5 (2)
Indikatoren
Einfacher Indikator, der das Kauf- und Verkaufsvolumen in Prozent anzeigt. Einstellungen : Schriftgröße für Prozentangaben Horizontaler Versatz vom rechten Rand (Pixel) Vertikaler Versatz für die Signalbeschriftung von unten (Pixel) Vertikaler Versatz für die Beschriftung Kaufen von unten (Pixel) Vertikaler Versatz für das Etikett "Verkaufen" vom unteren Rand (Pixel) Farbe für die Beschriftung Kaufen Farbe für Verkaufslabel Farbe für starkes Kaufsignal Farbe für Kaufsignal Farbe für starkes Ver
FREE
Trade Hunter Indicator
Marco Engstermann
4 (4)
Indikatoren
Trade Hunter MT5 - Kauf- und Verkaufsindikator Erschließen Sie sich präzise Handelsmöglichkeiten mit Trade Hunter MT5! Dieser leistungsstarke Indikator identifiziert potenzielle Kauf- und Verkaufssignale durch die Analyse von Kursbewegungen über einen anpassbaren Zeitraum. Blaue Pfeile markieren Kaufgelegenheiten unter wichtigen Tiefstständen, während rote Pfeile Verkaufssignale über kritischen Höchstständen hervorheben. Mit einstellbaren Parametern wie Balkenbereich, prozentualem Offset und
FREE
Buy and Sell ATR
Marco Engstermann
3 (1)
Indikatoren
ATR-Indikator kaufen und verkaufen Der ATR-Indikator für Kauf und Verkauf ist ein leistungsstarkes Trendfolge-Tool für MT5, das die ATR-basierte Trenderkennung mit der RSI-Bestätigung kombiniert. Er zeichnet eine dynamische Trendlinie und generiert klare Kauf- (blaue Pfeile) und Verkaufssignale (rote Pfeile), wenn der Kursverlauf einen Trend über eine benutzerdefinierte Anzahl von Kerzen bestätigt. Ein einzigartiger Flat-Market-Filter, der auf der durchschnittlichen ATR basiert, verhindert Sign
FREE
Support Resistance Channel MT5
Marco Engstermann
Indikatoren
Unterstützung-Widerstand-Kanal MT5 Der Support Resistance Channel MT5-Indikator stellt dynamische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf der Grundlage eines konfigurierbaren Rückblicks dar, die als grüne bzw. rote Linien angezeigt werden. Er zeigt optional goldfarbene Pfeile an, wenn der Kurs diese Niveaus berührt, und weist so auf mögliche Trendänderungen hin (keine expliziten Kauf-/Verkaufssignale) , zusammen mit anpassbaren "RES"- und "SUP"-Beschriftungen. Mit einstellbaren Parametern wi
FREE
MA Filling Indicator MT5
Marco Engstermann
Indikatoren
Dies ist die MT5 konvertierte Version des MA Filling Indicator, entwickelt von Scriptong, ist ein fortschrittliches technisches Analysetool für MetaTrader 4 (MT4), das den traditionellen Moving Average (MA) Indikator durch eine visuell intuitive Füllfunktion erweitert. Der MA Filling Indicator ist ein vielseitiges Tool, das sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader geeignet ist, die ihre Trendfolgestrategien mit einer klaren, farbkodierten Darstellung der Marktdynamik verbessern wollen.
FREE
Show Label
Marco Engstermann
4.5 (2)
Utilitys
Zeigen Sie Ihren Gewinn oder Verlust neben der Kerze an. Dies ist ein hilfreiches Werkzeug, wenn ein EA diese Funktion nicht eingebaut hat. Einstellungen: Schriftfarbe Hintergrundfarbe für Gewinne Hintergrundfarbe für Verluste Schriftgröße Horizontale Verschiebung von der Kerze (Pixel) Vertikale Verschiebung von der Kerze hoch/tief (Pixel) Magische Zahl Filter (0 = alle Abschlüsse) Kommentar-Filter (leer = alle Abschlüsse) Nur Trades für das angehängte Chart-Symbol anzeigen
FREE
Occult Oracle MT5
Marco Engstermann
Indikatoren
Okkultes Orakel MT5 ist ein leistungsstarker Trendfolge-Indikator für MetaTrader 5, der Händlern hilft, Marktrichtungen mit Präzision und Leichtigkeit zu identifizieren. Er verfügt über eine dynamische farbige Stufenlinie (rot für Abwärtstrends, blau für Aufwärtstrends), die sich dem Kursgeschehen unter Verwendung optimierter Amplitudenperioden anpasst, mit optionaler Auto-Optimierung für maximale Rentabilität auf der Grundlage historischer Simulationen. Die wichtigsten Highlights sind: Auf-/Ab
