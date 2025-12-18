Buffer Finder MT5



Ist ein benutzerdefiniertes technisches Dienstprogramm für MetaTrader 5, das entwickelt wurde, um Puffer anderer Indikatoren für EA-Integration, Signalerkennung oder Debugging zu untersuchen und zu analysieren.

Hauptmerkmale

Benutzerfreundliches Dashboard : Geben Sie einen Indikatornamen ein und klicken Sie auf "Suchen", um den Chart zu scannen oder laden Sie ihn dynamisch über iCustom aus Standardordnern (Indikatoren, Markt, Beispiele).

: Geben Sie einen Indikatornamen ein und klicken Sie auf "Suchen", um den Chart zu scannen oder laden Sie ihn dynamisch über iCustom aus Standardordnern (Indikatoren, Markt, Beispiele). Puffer-Prüfung : Extrahiert die Daten der letzten Balken (Standard: 5) und zeigt sie an, wobei bis zu 30 Puffer überprüft werden; hebt potenzielle Farbpuffer (0-32 Ganzzahlen) oder Pfeil-/Signalpuffer (spärliche nicht leere Werte) hervor.

: Extrahiert die Daten der letzten Balken (Standard: 5) und zeigt sie an, wobei bis zu 30 Puffer überprüft werden; hebt potenzielle Farbpuffer (0-32 Ganzzahlen) oder Pfeil-/Signalpuffer (spärliche nicht leere Werte) hervor. Signal-Erkennung : Schlägt wahrscheinliche Kauf-/Verkaufsmuster vor und empfiehlt die Überprüfung der visuellen Darstellungen im Datenfenster (Strg+D).

: Schlägt wahrscheinliche Kauf-/Verkaufsmuster vor und empfiehlt die Überprüfung der visuellen Darstellungen im Datenfenster (Strg+D). Anpassungsoptionen: Einstellbare Position, Größe, Schriftart, Hintergrundfarbe, maximale Ergebniszeilen; automatische Größenanpassung für optimale Anzeige.

Perfekt für Entwickler, die EAs erstellen, Indikatoren auf Fehler untersuchen oder Datenstrukturen erforschen.

Hinweis: Verwendet Standardparameter für dynamische Lasten.

Der Buffer Finder aktualisiert oder liest keine Puffer im Strategy Tester.





Einstellungen Beschreibung

BarsForAnalysis (int, Standard: 5):

Anzahl der letzten Bars, für die Pufferdaten analysiert und angezeigt werden sollen.



DashboardBackgroundColor (Farbe, Standardwert: clrLightGray):

Hintergrundfarbe des Dashboard-Panels.



LabelFontSize (int, Voreinstellung: 10):

Schriftgröße für Beschriftungen und Text im Dashboard.



DashboardX (int, Standardwert: 300):

Horizontale (X-Achse) Position des Dashboards im Diagramm.



DashboardY (int, Standardwert: 100):

Vertikale (Y-Achse) Position des Dashboards im Diagramm.



DashboardWidth (int, Standardwert: 600):

Anfangsbreite des Dashboard-Fensters (passt sich bei Bedarf automatisch an).



DashboardHeight (int, Standardwert: 700):

Anfangshöhe des Dashboard-Fensters (passt sich bei Bedarf automatisch an).



MaxResultLines (int, Voreinstellung: 30):

Maximale Anzahl der Ergebniszeilen (Labels), die im Dashboard angezeigt werden sollen.



LabelPadding (int, Voreinstellung: 20):

Zusätzliches Padding, das zur besseren Textanpassung zur Etikettenbreite hinzugefügt wird.



















