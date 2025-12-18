Buffer Finder MT5
- Utilitys
- Marco Engstermann
- Version: 1.1
- Aktualisiert: 18 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
Ist ein benutzerdefiniertes technisches Dienstprogramm für MetaTrader 5, das entwickelt wurde, um Puffer anderer Indikatoren für EA-Integration, Signalerkennung oder Debugging zu untersuchen und zu analysieren.
Hauptmerkmale
- Benutzerfreundliches Dashboard: Geben Sie einen Indikatornamen ein und klicken Sie auf "Suchen", um den Chart zu scannen oder laden Sie ihn dynamisch über iCustom aus Standardordnern (Indikatoren, Markt, Beispiele).
- Puffer-Prüfung: Extrahiert die Daten der letzten Balken (Standard: 5) und zeigt sie an, wobei bis zu 30 Puffer überprüft werden; hebt potenzielle Farbpuffer (0-32 Ganzzahlen) oder Pfeil-/Signalpuffer (spärliche nicht leere Werte) hervor.
- Signal-Erkennung: Schlägt wahrscheinliche Kauf-/Verkaufsmuster vor und empfiehlt die Überprüfung der visuellen Darstellungen im Datenfenster (Strg+D).
- Anpassungsoptionen: Einstellbare Position, Größe, Schriftart, Hintergrundfarbe, maximale Ergebniszeilen; automatische Größenanpassung für optimale Anzeige.
Perfekt für Entwickler, die EAs erstellen, Indikatoren auf Fehler untersuchen oder Datenstrukturen erforschen.
Hinweis: Verwendet Standardparameter für dynamische Lasten.
Der Buffer Finder aktualisiert oder liest keine Puffer im Strategy Tester.
Einstellungen Beschreibung
BarsForAnalysis (int, Standard: 5):
Anzahl der letzten Bars, für die Pufferdaten analysiert und angezeigt werden sollen.
DashboardBackgroundColor (Farbe, Standardwert: clrLightGray):
Hintergrundfarbe des Dashboard-Panels.
LabelFontSize (int, Voreinstellung: 10):
Schriftgröße für Beschriftungen und Text im Dashboard.
DashboardX (int, Standardwert: 300):
Horizontale (X-Achse) Position des Dashboards im Diagramm.
DashboardY (int, Standardwert: 100):
Vertikale (Y-Achse) Position des Dashboards im Diagramm.
DashboardWidth (int, Standardwert: 600):
Anfangsbreite des Dashboard-Fensters (passt sich bei Bedarf automatisch an).
DashboardHeight (int, Standardwert: 700):
Anfangshöhe des Dashboard-Fensters (passt sich bei Bedarf automatisch an).
MaxResultLines (int, Voreinstellung: 30):
Maximale Anzahl der Ergebniszeilen (Labels), die im Dashboard angezeigt werden sollen.
LabelPadding (int, Voreinstellung: 20):
Zusätzliches Padding, das zur besseren Textanpassung zur Etikettenbreite hinzugefügt wird.