Trend Dot Indicator
- Indikatoren
- Marco Engstermann
- Version: 1.2
- Aktualisiert: 7 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
Trend-Dot-Indikator
- Sauberes und leistungsfähiges Umkehrsystem
Eine schnell reagierende Trend Step Regression (TSR) Linie mit farbkodierten Punkten zeigt sofort den aktuellen Trend an. Hochwahrscheinliche KAUF/VERKAUF-Signale erscheinen nur, wenn eine echte Umkehr stattfindet, die durch die minimale Trendlänge und ADX-Stärke bestätigt wird.
Beschreibung hier: https: //www.mql5.com/en/blogs/post/765867
Merkmale:
- Klare visuelle TSR-Linie + Punkte (blau = aufwärts, rot = abwärts)
- Gefilterte Umkehrsignale mit Textbeschriftung
- Echtzeit-Volumendruck-Dashboard (Kauf/Verkauf % + 8-stufige Trendstärke)
- Info-Panel: Symbol, Zeitrahmen, letztes Signal, Spread, Volumentrend
- Warnungen (Pop-up, Push, E-Mail)
Sauberer Chart, starke Signale, funktioniert auf allen Märkten und Zeitrahmen (am besten M15-D1).
Trend Dot Indicator - Eingabeparameter (Vollständige Beschreibung)
TSR-Einstellungen
- TSR Step ( Standardwert 0,02) - Anfangs- und Schrittgröße des Beschleunigungsfaktors. Kleiner = gleichmäßiger, größer = reaktiver.
- TSR Maximum ( Standardwert 0,2) - Begrenzt die Beschleunigung, damit die Linie nicht zu weit hinter dem Preis zurückbleibt.
- Min Bars in Trend für Signal ( Standardwert 4) - Verhindert Signale bei sehr kurzen, gefälschten Umkehrungen. Gibt nur dann ein Signal aus, wenn der vorherige Trend mindestens so viele Takte gedauert hat.
- Signal Offset ( Standardwert 0,0004) - Abstand (in Preis), um den die BUY/SELL-Etiketten und Pfeilpuffer von der TSR-Linie verschoben werden, um eine bessere Sichtbarkeit zu gewährleisten.
- ADX Periode ( Standardwert 14) - Periode des eingebauten ADX-Filters.
- ADX Threshold ( Standardwert 25.0) - Minimaler ADX-Wert, der für ein Signal erforderlich ist. Filtert schwankende/abgehackte Märkte aus.
- Enable Alerts / Mobile / Email - Schaltet Pop-up-, Push- und E-Mail-Benachrichtigungen unabhängig voneinander ein/aus.
- Label Shift ( Standardwert -2) - Horizontale Position der BUY/SELL-Textlabels (in Balken).
Volumen-Einstellungen
- Volumenperiode ( Standardwert 14) - Anzahl der letzten Balken, die für die Berechnung der Kauf-/Verkaufsdruck-Prozentsätze verwendet werden.
- Aktualisierungsrate - Wie oft das Volumen-Dashboard aktualisiert wird (jeder Tick oder 1 Minute).
- Schriftgröße, XOffset, YOffsets - Präzise Platzierung und Größe der Volumenbeschriftungen (Buy %, Sell %, Trend Strength).
- Alle Farben - Vollständig anpassbar für Kauf-/Verkaufsprozentsätze und jede Trendstärkestufe (Strong Buy, Max Up, Trend Change Soon, etc.).
Dashboard-Einstellungen
- Dashboard X / Y - Pixelposition des Hauptinformationspanels (Symbol, Zeitrahmen, letztes Signal, Spread, Volumentrend).
Alle Parameter sind logisch gruppiert und verfügen über sinnvolle Voreinstellungen - einfach anhängen und handeln oder in Sekundenschnelle für jeden Markt oder Zeitrahmen feinjustieren.
Risiko-Warnung:
Der Handel an den Finanzmärkten birgt ein erhebliches Verlustrisiko und ist nicht für alle Anleger geeignet. Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der Trend Dot Indicator wird nur zu Informationszwecken bereitgestellt und stellt keine Finanzberatung dar. Die Verwendung erfolgt auf eigene Gefahr; der Entwickler übernimmt keine Haftung für etwaige Verluste.