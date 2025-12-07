Multi Timeframe Buy and Sell Power



Der Multi Timeframe Buy and Sell Power-Indikator für MetaTrader 5 ist ein vielseitiges Tool, das Händlern eine klare visuelle Darstellung des Marktdrucks über neun Standard-Zeitrahmen hinweg bietet, von M1 bis MN1. Durch die Aggregation von Kauf- und Verkaufsstärke-Prozentsätzen, die aus den jüngsten Kursbewegungen und dem Tick-Volumen abgeleitet werden, hilft der Indikator, potenzielle Trends, Umkehrungen und neutrale Bedingungen in Echtzeit zu erkennen. Der Indikator zeigt diese Informationen in einem kompakten Dashboard-Format auf dem Chart an, mit farbkodierten Signalen für eine schnelle Interpretation - wie z. B. "Strong Buy" in Lindgrün für dominanten Aufwärtsdruck oder "Reversal Incoming" in Gold, wenn Extreme erreicht werden. Einzigartig an diesem Tool ist die Konzentration auf volumengewichtete Berechnungen, was es besonders nützlich für den Devisen-, Aktien- und Rohstoffhandel macht, wo das Verständnis für die Ausrichtung mehrerer Zeitrahmen die Entscheidungsfindung verbessern kann. Wenn beispielsweise niedrigere Zeitrahmen Kaufsignale anzeigen, während höhere Zeitrahmen "Trend Max UP" signalisieren, könnte dies auf eine starke Fortsetzungsmöglichkeit hindeuten - und das alles, ohne das Diagramm zu überfrachten.

Wie es funktioniert

Im Kern berechnet der Indikator den Kaufdruck, indem er die letzten 14 Balken (konfigurierbar über die Eingabe VolumePeriod) in jedem ausgewählten Zeitrahmen analysiert. Für jeden Balken wird die Größe des Körpers im Verhältnis zum gesamten Bereich (Hoch-Tief) bewertet, mit dem Tick-Volumen zur Gewichtung multipliziert und ein Richtungswert zugewiesen: positiv für bullische Abschlüsse und negativ für bearische. Der resultierende Kaufprozentsatz ist der normalisierte bullische Gesamtwert von 100 %, mit dem Verkaufsprozentsatz als Ergänzung - wobei bei Werten über 51 % "Up" oder "Dn" angehängt wird, um die Richtung hervorzuheben. Die Signale sind schwellenwertbasiert: Bei einem Kaufanteil von über 62 % wird ein starker Kauf ausgelöst, während ein Wert von 70 % oder mehr eine potenzielle Umkehr signalisiert. Die Spalte "Haupttrend" bildet den Durchschnitt über alle sichtbaren Zeitrahmen und bietet so eine ganzheitliche Sicht. Diese Methode vermeidet traditionelle Oszillatoren wie RSI oder MACD und verlässt sich stattdessen auf die reine Preis-Volumen-Dynamik, die für Robustheit sorgt, obwohl sie am besten in Verbindung mit anderen Tools zur Bestätigung verwendet wird. In der Praxis verbinden Sie es mit einem Diagramm wie EURUSD H1, aktivieren die gewünschten Zeitrahmen und achten auf Signaländerungen, die optionale Warnungen mit einer 3-Minuten-Abkühlung auslösen können, um eine Überlastung zu vermeiden.

Funktionen und Einrichtung

Zu den wichtigsten Funktionen gehören anpassbare Aktualisierungsraten (Tick oder 1 Sekunde), die automatische Positionierung von Beschriftungen für jede Diagrammgröße und Alarmoptionen per Ton, Push-Benachrichtigung oder E-Mail für die wichtigsten Trendänderungen. Benutzer können Schriftarten, Farben (z. B. grün für Kauf, rot für Verkauf) und Offsets für eine personalisierte Anzeige mit Debug-Modus für die Fehlerbehebung anpassen. Fügen Sie Ihrem MT5-Chart Eingaben hinzu, wie z.B. nur H1-D1 für Swing-Trading anzuzeigen oder alles für Scalping zu aktivieren. Es sind keine zusätzlichen Bibliotheken erforderlich, und es ist mit automatisierten Strategien über iCustom-Aufrufe kompatibel. Zur Veranschaulichung finden Sie im Anhang Screenshots, die das Dashboard auf einem GBPUSD-Live-Chart zeigen, oder Demo-Videos, die die Auslösung von Alarmen während volatiler Sitzungen demonstrieren.



