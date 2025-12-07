Multi Timeframe Buy and Sell Power

Multi Timeframe Buy and Sell Power

Der Multi Timeframe Buy and Sell Power-Indikator für MetaTrader 5 ist ein vielseitiges Tool, das Händlern eine klare visuelle Darstellung des Marktdrucks über neun Standard-Zeitrahmen hinweg bietet, von M1 bis MN1. Durch die Aggregation von Kauf- und Verkaufsstärke-Prozentsätzen, die aus den jüngsten Kursbewegungen und dem Tick-Volumen abgeleitet werden, hilft der Indikator, potenzielle Trends, Umkehrungen und neutrale Bedingungen in Echtzeit zu erkennen. Der Indikator zeigt diese Informationen in einem kompakten Dashboard-Format auf dem Chart an, mit farbkodierten Signalen für eine schnelle Interpretation - wie z. B. "Strong Buy" in Lindgrün für dominanten Aufwärtsdruck oder "Reversal Incoming" in Gold, wenn Extreme erreicht werden. Einzigartig an diesem Tool ist die Konzentration auf volumengewichtete Berechnungen, was es besonders nützlich für den Devisen-, Aktien- und Rohstoffhandel macht, wo das Verständnis für die Ausrichtung mehrerer Zeitrahmen die Entscheidungsfindung verbessern kann. Wenn beispielsweise niedrigere Zeitrahmen Kaufsignale anzeigen, während höhere Zeitrahmen "Trend Max UP" signalisieren, könnte dies auf eine starke Fortsetzungsmöglichkeit hindeuten - und das alles, ohne das Diagramm zu überfrachten.

Wie es funktioniert

Im Kern berechnet der Indikator den Kaufdruck, indem er die letzten 14 Balken (konfigurierbar über die Eingabe VolumePeriod) in jedem ausgewählten Zeitrahmen analysiert. Für jeden Balken wird die Größe des Körpers im Verhältnis zum gesamten Bereich (Hoch-Tief) bewertet, mit dem Tick-Volumen zur Gewichtung multipliziert und ein Richtungswert zugewiesen: positiv für bullische Abschlüsse und negativ für bearische. Der resultierende Kaufprozentsatz ist der normalisierte bullische Gesamtwert von 100 %, mit dem Verkaufsprozentsatz als Ergänzung - wobei bei Werten über 51 % "Up" oder "Dn" angehängt wird, um die Richtung hervorzuheben. Die Signale sind schwellenwertbasiert: Bei einem Kaufanteil von über 62 % wird ein starker Kauf ausgelöst, während ein Wert von 70 % oder mehr eine potenzielle Umkehr signalisiert. Die Spalte "Haupttrend" bildet den Durchschnitt über alle sichtbaren Zeitrahmen und bietet so eine ganzheitliche Sicht. Diese Methode vermeidet traditionelle Oszillatoren wie RSI oder MACD und verlässt sich stattdessen auf die reine Preis-Volumen-Dynamik, die für Robustheit sorgt, obwohl sie am besten in Verbindung mit anderen Tools zur Bestätigung verwendet wird. In der Praxis verbinden Sie es mit einem Diagramm wie EURUSD H1, aktivieren die gewünschten Zeitrahmen und achten auf Signaländerungen, die optionale Warnungen mit einer 3-Minuten-Abkühlung auslösen können, um eine Überlastung zu vermeiden.

Funktionen und Einrichtung

Zu den wichtigsten Funktionen gehören anpassbare Aktualisierungsraten (Tick oder 1 Sekunde), die automatische Positionierung von Beschriftungen für jede Diagrammgröße und Alarmoptionen per Ton, Push-Benachrichtigung oder E-Mail für die wichtigsten Trendänderungen. Benutzer können Schriftarten, Farben (z. B. grün für Kauf, rot für Verkauf) und Offsets für eine personalisierte Anzeige mit Debug-Modus für die Fehlerbehebung anpassen. Fügen Sie Ihrem MT5-Chart Eingaben hinzu, wie z.B. nur H1-D1 für Swing-Trading anzuzeigen oder alles für Scalping zu aktivieren. Es sind keine zusätzlichen Bibliotheken erforderlich, und es ist mit automatisierten Strategien über iCustom-Aufrufe kompatibel. Zur Veranschaulichung finden Sie im Anhang Screenshots, die das Dashboard auf einem GBPUSD-Live-Chart zeigen, oder Demo-Videos, die die Auslösung von Alarmen während volatiler Sitzungen demonstrieren.


    Anpassbare Dashboard-Positionierung

    • DerAutoPosition-Modus sorgt dafür, dass das Panel auf dem Chart zentriert bleibt.
    • Manuelle Platzierung verfügbar über:
    • Horizontaler Versatz
    • Vertikaler Versatz
    • Abstand zwischen den Spalten
    • Zeilenabstand

        Flexible Anzeigeeinstellungen
        • Einstellbare VolumePeriod für die Leistungsberechnung
        • Schriftgröße, Schriftfamilie und individuelle Farben für jeden Signaltyp
        • Unabhängiges Ein- und Ausblenden jedes Zeitrahmens

          Alarmsystem

          • Benachrichtigungsoptionen:

            Warnmeldungen auf dem Bildschirm
          • Push-Benachrichtigungen
          • E-Mail-Benachrichtigungen
          • Alarme werden ausgelöst, wenn sich der Wert des Haupttrends ändert
          • Eingebauter Cooldown-Timer verhindert wiederholte Alarmierung
          • Debug-Modus zum Testen verfügbar

              Leistung und Kompatibilität
              • Aktualisierungen bei jedem neuen Tick oder in einem benutzerdefinierten Intervall
              • Optimiert zur Minimierung der CPU-Last
              • Kompatibel mit allen MT5 Assets und Charttypen


                Haftungsausschluss

                Dieser Indikator wird nur zu Informationszwecken bereitgestellt und stellt keine Finanzberatung dar. Die anhand historischer Daten berechnete Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse, und der Handel birgt ein Verlustrisiko. Testen Sie immer in einem Demokonto, kombinieren Sie es mit einem angemessenen Risikomanagement und konsultieren Sie einen professionellen Berater. Der Entwickler übernimmt keine Haftung für Handelsentscheidungen, die auf diesem Tool basieren. Übersetzungen in Englisch, Russisch, Spanisch und andere Sprachen über MQL5-Tools für weltweite Zugänglichkeit verfügbar.



                Empfohlene Produkte
                Follow The Line MT5
                Oliver Gideon Amofa Appiah
                4.6 (35)
                Indikatoren
                Dieser Indikator gehorcht dem beliebten Spruch, dass: "DER TREND IST DEIN FREUND". Er malt eine GRÜNE Linie für KAUFEN und eine ROTE Linie für VERKAUFEN. (Sie können die Farben ändern). Er gibt Alarme und Warnungen aller Art aus. Es wiederholt sich nicht und kann für alle Währungspaare und Zeitrahmen verwendet werden. Ja, so einfach und simpel ist das. Selbst ein Neuling kann damit großartige und zuverlässige Geschäfte machen. NB: Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit meinen anderen Premium-Ind
                FREE
                Smart FVG Stats
                - Md Rashidul Hasan
                Indikatoren
                Der Smart FVG Statistics Indicator ist ein leistungsstarkes MetaTrader 5-Tool zur automatischen Identifizierung, Verfolgung und Analyse von Fair Value Gaps (FVGs) in Ihren Charts. Lieben Sie es? Hassen Sie es? Lassen Sie es mich in einer Bewertung wissen! Funktionswünsche und Ideen für neue Tools sind hochwillkommen :) Testen Sie "The AUDCAD Trader" : https://www.mql5.com/en/market/product/151841 Hauptmerkmale Erweiterte Fair Value Gap-Erkennung Automatische Erkennung : Sucht automatisch nach
                FREE
                VFI Quantum
                Nikita Berdnikov
                5 (1)
                Indikatoren
                Wir stellen den VFI (Volume Flow Indicator) vor - einen Handelsindikator, der die Beziehung zwischen Volumen und Preisbewegung analysiert, um wichtige Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Der Indikator zeigt die Stärke und Richtung des Volumenflusses an und liefert klare Signale über potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte. Signale werden auf der Grundlage von Nulllinienüberkreuzungen, Überkreuzungen zwischen der VFI-Linie und ihrem exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) und wenn der
                FREE
                Easy Correlations Indicator
                Ioannis Xenos
                5 (1)
                Indikatoren
                Easy Correlations-Indikator Der Easy Correlations Indic ator wurde entwickelt, um Händlern bei der Analyse der Beziehung zwischen zwei korrelierten Instrumenten zu helfen. Durch die Überwachung des Abstands zwischen ihren Relative Strength Index (RSI)-Werten hebt der Indikator Situationen hervor, in denen sich ein Instrument deutlich weiter bewegt hat als das andere. Dies schafft potenzielle Handelsmöglichkeiten: Verkaufen Sie das stärkere Instrument (überstreckter RSI) Kauf des schwächeren Inst
                FREE
                RSI abcd
                Francisco Gomes Da Silva
                3 (1)
                Indikatoren
                RSI ABCD-Musterfinder: Technische Strategie 1. Funktionsweise des Indikators Kombiniert den klassischen RSI mit automatischer Erkennung von ABCD-Harmonie-Mustern . Hauptkomponenten Standard-RSI (einstellbare Periode) Hoch- und Tiefpunkte-Markierungen (Pfeile) ABCD-Muster (grüne/rote Linien) Überkauft (70) und Überverkauft (30) Filter 2. MT5-Einstellungen period = 14 ; // RSI-Periode size = 4 ; // Maximale Muster-Größe OverBought = 70 ; // Überkauft-Level OverSold = 30 ; // Überverkauft-Level Fil
                FREE
                Scale in points per bar
                Vitaliy Kostrubko
                Indikatoren
                (Spezielle Neujahrsaktion - kostenloser Preis!) Der Indikator zeigt die aktuelle 'Skala in Punkten pro Balken' (identisch mit der manuellen Einstellung im Terminal, siehe Screenshot) in der oberen rechten Ecke des Charts an. Der angezeigte Wert ändert sich SOFORT, wenn die Chart-Skala geändert wird! (Dies ist sehr praktisch bei der Planung von Screenshots). In den Einstellungen: Sprache ändern (Russisch/Englisch), Schriftgröße des angezeigten Textes, den Offset-Koeffizienten der Textbeschrift
                FREE
                Donchian Breakout And Rsi
                Mattia Impicciatore
                Indikatoren
                Allgemeine Beschreibung Dieser Indikator ist eine erweiterte Version des klassischen Donchian-Kanals , ergänzt um praxisorientierte Handelsfunktionen. Neben den drei Standardlinien (oberes Band, unteres Band und Mittellinie) erkennt das System Breakouts und zeigt diese visuell mit Pfeilen im Chart an. Dabei wird nur die Linie angezeigt, die der aktuellen Trendrichtung entgegengesetzt ist , um die Darstellung klarer zu gestalten. Der Indikator beinhaltet: Visuelle Signale : farbige Pfeile bei Bre
                FREE
                Donchian Pro
                Paulo Henrique Faquineli Garcia
                5 (3)
                Indikatoren
                Der Donchian-Kanal Kanäle gehören zu den beliebtesten Instrumenten der technischen Analyse, da sie dem Analysten visuell die Grenzen aufzeigen, innerhalb derer sich die meisten Kursbewegungen abspielen. Die Nutzer von Kanälen wissen, dass sie jederzeit wertvolle Informationen erhalten können, unabhängig davon, ob sich die Kurse im mittleren Bereich eines Bandes oder nahe an einer der Grenzlinien befinden. Eine der bekanntesten Techniken zur Erforschung dieser Konzepte sind die Bollinger-Bänder
                FREE
                Important Lines
                Terence Gronowski
                4.87 (23)
                Indikatoren
                Important Lines Indikator (M1 - M15) Dieser Indikator zeigt Pivot-Lines, vortages Hoch und Tief, vortages Close und das Minimum und Maximum der vorherigen Stunde an. Sie müssen nur diesen einzelnen Indikator in das Diagramm ziehen, um alle diese wichtigen Linien zu haben. Sie können sich das Laden vieler einzelnen Indikatoren ersparen. Warum sind bestimmte Linien beim Traden so wichtig? Vortageshoch und -tief: Diese werden von Händlern beobachtet, die in einer Tages-Chart handeln. Sehr oft, w
                FREE
                Dual RSI
                Paul Conrad Carlson
                3 (1)
                Indikatoren
                Indikator-Warnungen für Dual Relative Stärke Index rsi. Großer rsi voreingestellt auf 14 liegt unter 30 kleiner rsi voreingestellt bei 4 liegt unter 10 für bullische Kaufsignale. Großer rsi voreingestellt bei 14 ist über 70 Kleiner rsi voreingestellt bei 4 ist über 90 für bärische Verkaufssignale. Enthält mobile und Terminal-Warnungen. zeichnet Linien, wenn Alarme. Dieser Indikator kann helfen, Extreme zu identifizieren und dann die Ober- oder Unterseiten dieser Extreme.
                FREE
                Cumulative Delta MT5
                Evgeny Shevtsov
                4.55 (60)
                Indikatoren
                Der Indikator analysiert die Volumenskala und teilt sie in zwei Komponenten auf - Verkäufer- und Käufervolumen - und berechnet außerdem das Delta und das kumulative Delta. Der Indikator flackert nicht und wird nicht neu gezeichnet, seine Berechnung und Darstellung erfolgen relativ schnell, wobei die Daten der kleineren (im Vergleich zum aktuellen) Zeiträume verwendet werden. Die Betriebsmodi des Indikators können über die Eingangsvariable Modus umgeschaltet werden: Kaufen - zeigt nur die Käuferv
                FREE
                BoxInside MT5
                Evgeny Shevtsov
                5 (4)
                Indikatoren
                Dieser Indikator berechnet das Volumenprofil und platziert Etiketten, die den VAH-, VAL- und POC-Niveaus entsprechen, für jede einzelne Kerze. Funktionsmerkmale des Indikators Der Indikator arbeitet auf den Zeitrahmen von M3 bis MN, aber er verwendet die historischen Daten kleinerer Perioden: M1 - für Zeiträume von M3 bis H1, M5 - für Zeiträume von H2 bis H12, M30 - für den Zeitraum D1, H4 - für den Zeitraum W1, D1 - für den Zeitraum MN. Die Farbe und die Position der VAL-, VAH- und POC-Labels
                FREE
                AP Session Boxes Pro
                Allan Graham Pike
                Indikatoren
                AP Session Boxes - Asiatisch / London / NY Range Overlay (MT5 Indikator) Saubere Session-Boxen auf Ihrem Chart. Dieser leichtgewichtige Indikator zeichnet die asiatischen , Londoner und New Yorker Zeitfenster direkt auf dem Chart, einschließlich der Hoch- und Tiefstwerte jeder Box als gestrichelte Linien. Er ist perfekt für schnellen Kontext, Ausbruchsplanung und saubere Screenshots. Sofortige Struktur: Sehen Sie , wo sich der Markt während der wichtigsten Sitzungen bewegte. Ausbruchsvorbereitu
                FREE
                PZ Penta O MT5
                PZ TRADING SLU
                3.5 (4)
                Indikatoren
                Das Penta-O ist ein 6-Punkt-Retracement-Harmonacci-Muster, das normalerweise großen Marktbewegungen vorausgeht. Penta-O-Muster können sich ausdehnen und ziemlich viel neu malen. Um die Dinge einfacher zu machen, implementiert dieser Indikator eine Wendung: Er wartet auf einen Donchian-Ausbruch in die richtige Richtung, bevor er den Handel signalisiert. Das Endergebnis ist ein sich ansonsten wiederholender Indikator mit einem sehr zuverlässigen Handelssignal. Die Donchian Breakout-Periode wird al
                FREE
                Qunity ADX Multi Timeframe Trend and Fibonacci
                Rodion Kachkin
                Indikatoren
                Multi-Timeframe-Trendindikator basierend auf dem ADX / ADXWilder-Indikator mit Fibonacci-Levels Der Indikator zeigt Trendbereiche unter Verwendung von ADX- oder ADXWilder-Indikator-Daten aus mehreren Zeitrahmen an. Der Impulsmodus des Indikators ermöglicht es Ihnen, den Beginn eines Trends zu erkennen, und mehrere "Screens" mit verschiedenen Zeitrahmen ermöglichen es Ihnen, Marktstörungen herauszufiltern. Dem Preisdiagramm werden Fibonacci-Levels hinzugefügt, die sich flexibel einstellen lasse
                FREE
                Value Chart Candlesticks
                Flavio Javier Jarabeck
                4.69 (13)
                Indikatoren
                Die Idee eines Value-Chart-Indikators wurde in dem sehr guten Buch "Dynamic Trading Indicators" aus dem Jahr 2020 vorgestellt, das ich gelesen habe : Winning with Value Charts and Price Action Profile ", von den Autoren Mark Helweg und David Stendahl. Die Idee ist einfach und das Ergebnis ist genial: Präsentieren Sie die Candlestick-Kursanalyse auf eine detrendierte Weise! WIE MAN DIESEN INDIKATOR LIEST Suchen Sie nach überkauften und überverkauften Niveaus. Natürlich müssen Sie die Einstellung
                FREE
                Weis Waves
                Flavio Javier Jarabeck
                2.83 (18)
                Indikatoren
                Der ursprüngliche Autor ist David Weis, ein Experte für die Wyckoff-Methode. Die Weis-Welle ist eine moderne Adaption der Wyckoff-Methode aus den 1930er Jahren, einem weiteren Experten für Bandlesetechniken und Chartanalyse. Weis Waves stützt sich auf das Marktvolumen und stapelt es in Wellen entsprechend den Preisbedingungen, was dem Händler wertvolle Einblicke in die Marktbedingungen gibt. Wenn Sie mehr über dieses Thema erfahren möchten, finden Sie auf YouTube eine Vielzahl von Videos. Suchen
                FREE
                Anchored VWAP plus
                Jesper Christensen
                Indikatoren
                Verbessern Sie Ihren Handel mit der fortschrittlichen Anchored Volume Weighted Average Price-Technologie Erschließen Sie die wahre Kraft der Preisaktion mit unserem erstklassigen Anchored VWAP-Indikator für MetaTrader 5 - dem unverzichtbaren Werkzeug für präzise Einstiege, strategische Ausstiege und hochwahrscheinliche Trendfortsetzungs-Setups. Schreiben Sie mir eine DM für eine 7-tägige kostenlose Testversion. Anchored VWAP Plus gibt Händlern eine noch nie dagewesene Kontrolle, indem es benutze
                FREE
                VisualVol EURUSD
                Maxim Kuznetsov
                Indikatoren
                Der Indikator hebt die Punkte hervor, die ein professioneller Händler in gewöhnlichen Indikatoren sieht. VisualVol zeigt visuell verschiedene Volatilitätsindikatoren auf einer einzigen Skala und einer gemeinsamen Ausrichtung an. Hebt den Überschuss an Volumenindikatoren farblich hervor. Gleichzeitig können Tick und Real Volume, Actual Range, ATR, Kerzengröße und Return (Open-Close-Differenz) angezeigt werden. Dank VisualVol werden Sie die Marktperioden und den richtigen Zeitpunkt für verschiede
                FREE
                LT Donchian Channel
                Thiago Duarte
                4.83 (6)
                Indikatoren
                Donchian Channel ist ein von Richard Donchian entwickelter Indikator. Er wird aus dem höchsten Hoch und dem niedrigsten Tief des letzten angegebenen Zeitraums in Kerzen gebildet. Der Bereich zwischen Hoch und Tief ist der Kanal für den gewählten Zeitraum. Seine Konfiguration ist einfach. Es ist möglich, den Durchschnitt zwischen der oberen und der unteren Linie liegen zu lassen, und Sie können sich benachrichtigen lassen, wenn der Kurs eine Seite berührt. Wenn Sie Fragen haben oder Fehler finden
                FREE
                Magic SMA MT5
                Imre Heli
                Indikatoren
                Der Indikator Magic SMA ist eine große Hilfe bei der Bestimmung der Trendrichtung. Es kann eine hervorragende Ergänzung zu Ihrer bestehenden Strategie oder die Grundlage einer neuen Strategie sein. Wir Menschen können besser Entscheidungen treffen, wenn wir visuell besser sehen. Deshalb haben wir es so gestaltet, dass es für steigende und fallende Trends eine andere Farbe zeigt. Jeder kann dies so anpassen, wie es ihm am besten passt. Indem wir das Trend Period einstellen, können wir es für län
                FREE
                MACD Enhanced
                Nikita Berdnikov
                5 (2)
                Indikatoren
                Wir stellen den MACD Enhanced vor - einen erweiterten MACD-Indikator (Moving Average Convergence Divergence), der Händlern erweiterte Möglichkeiten für die Trend- und Momentum-Analyse an den Finanzmärkten bietet. Der Indikator nutzt die Differenz zwischen dem schnellen und dem langsamen exponentiellen gleitenden Durchschnitt, um die Dynamik, die Richtung und die Stärke des Trends zu bestimmen und klare visuelle Signale für potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu erzeugen. Aber Achtung! Um
                FREE
                SMC full setup
                Ahmed Mohammed Bakr Bakr
                Indikatoren
                Ultimativer SMC: Professioneller Smart-Money-Konzepte-Indikator Entschlüsseln Sie die verborgenen Bewegungen des Marktes. Handeln Sie mit den Institutionen, nicht gegen sie. Der Ultimate SMC-Indikator wurde für ernsthafte Trader entwickelt, die Smart Money Concepts (SMC) automatisch auf ihre Charts anwenden wollen. Die manuelle SMC-Analyse ist zeitaufwändig und anfällig für subjektive Fehler. Dieses Tool macht Schluss mit dem Rätselraten, indem es Order-Blöcke, Fair-Value-Lücken und strukturelle
                AP Vwap Bands Pro MT5
                Allan Graham Pike
                Indikatoren
                AP VWAP Bands Pro (MT5) Volumengewichteter Durchschnittspreis mit ±σ-Bändern für klare Intraday-Bias, Mittelwert-Umkehrzonen und dynamische Unterstützung/Widerstand. Funktioniert bei Kryptowährungen (inkl. BTC) , FX , Indizes und Metallen . Verwendet Tick-Volumen, wenn echtes Volumen nicht verfügbar ist. Was es zeigt VWAP-Linie (volumengewichteter Durchschnittspreis). Zwei Hüllkurven um den VWAP (standardmäßig ±1σ und ±2σ) zur Hervorhebung des Gleichgewichts gegenüber der Ausdehnung. Rückstellun
                FREE
                Fvg Edge
                Ahmad Meftah Abdulsalam Alawwami
                5 (1)
                Indikatoren
                FVG Smart Zones – Kostenlose Edition Fair Value Gap Erkennungsindikator für MetaTrader 5 (MT5)   Suchen Sie ein echtes Trading-Werkzeug – nicht nur einen weiteren zufälligen Indikator? FVG Smart Zones – Kostenlose Edition gibt Ihnen professionelle Markteinblicke, indem automatisch Fair Value Gaps (FVGs) erkannt und hochwahrscheinliche Trading-Zonen direkt auf Ihrem Chart hervorgehoben werden.   Erstellt für Trader, die folgen: Smart Money Concepts (SMC) ICT Trading Konzepte Pric
                FREE
                Best SAR MT5
                Ashkan Hazegh Nikrou
                4.33 (3)
                Indikatoren
                Beschreibung :  Wir freuen uns, Ihnen unseren neuen kostenlosen Indikator vorzustellen, der auf einem der professionellen und beliebten Indikatoren auf dem Devisenmarkt (Parabolic SAR) basiert. Dieser Indikator ist eine neue Modifikation des ursprünglichen Parabolic SAR-Indikators. Diese Überkreuzung ist kein Signal, sondern spricht über das Potenzial für das Ende der Bewegung. Sie können mit dem Kauf bei einem neuen blauen Punkt beginnen und einen Stop-Loss ein Atr vor dem ersten blauen Punkt
                FREE
                BUY and SELL Smart Detection
                Syamsurizal Dimjati
                Indikatoren
                Ritz Smart Detection BUY & SELL Der Ritz Smart Detection BUY & SELL ist ein Handelsindikator der nächsten Generation, der durch die Kombination von ATR-basierter Volatilitätsmessung , Trendumkehr-Erkennung und intelligenter Alarmierungstechnologie hochwahrscheinliche Einstiegssignale erkennt. Er liefert Kauf- und Verkaufschancen in Echtzeit mit anpassungsfähigen Zielen und Risikoniveaus, was ihn zu einem vielseitigen Werkzeug für Scalper und Swing Trader macht. Zentrale Marktlogik ATR-gesteuert
                FREE
                AI Daily Trend
                Niccyril Chirindo
                Indikatoren
                AI Trading Dashboard - Retracement Signalindikator für BOOM & CRASH Plaese Leave Review ÜBERBLICK Technischer Analyse-Indikator für synthetische BOOM- und CRASH-Indizes. Überwacht tägliche Trends und identifiziert Retracement-Einstiegspunkte basierend auf konfigurierbaren Parametern. SCHLÜSSEL-FEATURES Signalerzeugung - KAUFsignale für BOOM-Indizes bei Pullbacks im Aufwärtstrend - VERKAUFssignale für CRASH-Indizes bei Abwärtstrends - Einstellbare Retracement-Schwelle (Standard: 10 Pips, kann
                Tapeworm
                Nikolay Mitrofanov
                Indikatoren
                Der Indikator wandelt zwei gleitende Durchschnitte in Histogramme um und malt ihren Schnittbereich. Es gibt einen Verschiebungstrick der verwendet wird, um das Ergebnis der Berechnungen zu glätten. Sie können die Änderungen sehen, wenn Sie diesen Parameter auf 1 (Mindestwert) reduzieren. Verfügbare Durchschnitte: MA Einfach MA Exponential MA LinearWeighted MA Geglättet DEMA TEMA und RSI - als Bonus Standardmäßig wird der schnelle MA am oberen Rand des Histogramms angezeigt und der langsame
                FREE
                PZ Pivot Points MT5
                PZ TRADING SLU
                4.91 (22)
                Indikatoren
                Dieser Indikator zeigt Pivot-Punkte im Chart an, einschließlich historischer Werte, und unterstützt viele Berechnungsmodi für Pivot-Punkte und S/R-Levels. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Es stellt historische Levels für Backtesting-Zwecke dar Ermöglicht die Auswahl des Referenzzeitrahmens Es implementiert verschiedene Pivot Point Berechnungsmodi Es implementiert verschiedene SR-Berechnungsmodi Es implementiert anpassbare Farben und Größen Be
                FREE
                Käufer dieses Produkts erwarben auch
                Smart Trend Trading System MT5
                Issam Kassas
                4.66 (56)
                Indikatoren
                Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
                Power Candles MT5
                Daniel Stein
                5 (2)
                Indikatoren
                Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
                Divergence Bomber
                Ihor Otkydach
                4.96 (76)
                Indikatoren
                Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
                Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
                Sirikorn Rungsang
                4.91 (32)
                Indikatoren
                *** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
                Gold Sniper Scalper Pro
                Ich Khiem Nguyen
                3.29 (7)
                Indikatoren
                Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
                Game Changer Indicator mt5
                Vasiliy Strukov
                4.67 (6)
                Indikatoren
                Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
                Atomic Analyst MT5
                Issam Kassas
                4.31 (26)
                Indikatoren
                Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
                FX Power MT5 NG
                Daniel Stein
                5 (28)
                Indikatoren
                FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
                Azimuth Pro
                Ottaviano De Cicco
                Indikatoren
                LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
                Quantum TrendPulse
                Bogdan Ion Puscasu
                5 (20)
                Indikatoren
                Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
                Trend Screener Pro MT5
                STE S.S.COMPANY
                4.84 (99)
                Indikatoren
                Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
                ARIPoint
                Temirlan Kdyrkhan
                1 (1)
                Indikatoren
                ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
                Smart Stop Indicator MT5
                Daniel Stein
                5 (2)
                Indikatoren
                Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
                Grabber System MT5
                Ihor Otkydach
                4.81 (21)
                Indikatoren
                Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
                Smart Price Action Concepts MT5
                Issam Kassas
                4 (14)
                Indikatoren
                Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
                Trend indicator AI mt5
                Ramil Minniakhmetov
                5 (13)
                Indikatoren
                Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
                RelicusRoad Pro MT5
                Relicus LLC
                5 (24)
                Indikatoren
                Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
                IX Power MT5
                Daniel Stein
                4.92 (12)
                Indikatoren
                IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
                M1 Scalper Pro MT5
                Elif Kaya
                5 (9)
                Indikatoren
                - Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
                Gold Entry Sniper
                Tahir Mehmood
                5 (1)
                Indikatoren
                Gold Entry Sniper – Professionelles Multi-Timeframe-ATR-Dashboard für Gold-Scalping & Swing-Trading Gold Entry Sniper ist ein fortschrittlicher MetaTrader-5-Indikator, der präzise Kauf-/Verkaufssignale für XAUUSD und andere Märkte liefert. Mit ATR-Trailing-Stop-Logik und Multi-Timeframe-Analyse ist er ideal für Scalper und Swing-Trader. Wichtige Funktionen & Vorteile Multi-Timeframe-Analyse – Trends in M1, M5 und M15 auf einen Blick. ATR-basierter Trailing Stop – Dynamische Stops, die sich der V
                FX Levels MT5
                Daniel Stein
                5 (12)
                Indikatoren
                FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
                Berma Bands
                Muhammad Elbermawi
                5 (7)
                Indikatoren
                Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
                FX Volume MT5
                Daniel Stein
                4.79 (24)
                Indikatoren
                FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
                Matreshka
                Dimitr Trifonov
                5 (2)
                Indikatoren
                Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
                Support and Resistance Screener Pro MT5
                STE S.S.COMPANY
                4.82 (22)
                Indikatoren
                Support And Resistance Screener ist ein Level-Indikator für MetaTrader, der mehrere Tools innerhalb eines Indikators bietet. Die verfügbaren Werkzeuge sind: 1. Marktstruktur-Screener. 2. Bullische Pullback-Zone. 3. Bärische Pullback-Zone. 4. Tägliche Pivot-Punkte 5. wöchentliche Pivots-Punkte 6. monatliche Pivots-Punkte 7. Starke Unterstützung und Widerstand basierend auf harmonischem Muster und Volumen. 8. Zonen auf Bankebene. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: HV Support and Resistance Indicator ist
                Meravith AUTO
                Ivan Stefanov
                Indikatoren
                Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
                TPSproTREND PrO MT5
                Roman Podpora
                4.74 (19)
                Indikatoren
                TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
                Market Structure Order Block Dashboard MT5
                Prime Horizon
                5 (2)
                Indikatoren
                Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 ist ein Indikator für MetaTrader 5, der die Analyse der Marktstruktur und der ICT / Smart Money -Konzepte automatisiert. Er öffnet keine Trades und verwaltet keine Orders: Es ist ein visuelles Analyse-Tool , kein automatisierter Trading-Roboter. Was der Indikator anzeigt Der Indikator scannt den Chart und hebt folgende Informationen hervor : Marktstruktur : wichtige Swings, HH, HL, LH, LL Strukturbrüche : Brea
                Trend Forecaster
                Alexey Minkov
                5 (7)
                Indikatoren
                Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
                Quantum Trend Sniper
                Bogdan Ion Puscasu
                4.74 (53)
                Indikatoren
                Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
                Weitere Produkte dieses Autors
                Buy and Sell Power
                Marco Engstermann
                4.6 (5)
                Indikatoren
                Einfacher Indikator, der das Kauf- und Verkaufsvolumen in Prozent anzeigt. Der Buy and Sell Power-Indikator für MetaTrader 5 berechnet und zeigt geschätzte Kauf-/Verkaufsvolumen-Prozentsätze über einen benutzerdefinierten Zeitraum (Standard: 14 Balken) unter Verwendung von Tick-Volumendaten an. Er blendet Textbeschriftungen auf dem Diagramm ein, die den prozentualen Anteil der Käufe (mit "Up", wenn >51%), den prozentualen Anteil der Verkäufe (mit "Dn", wenn >51%) und ein auf Schwellenwerten basi
                FREE
                UT Bot with Alerts
                Marco Engstermann
                Indikatoren
                UT Bot mit Alarmen Der UT Bot Alerts Indicator für MetaTrader 5 ist ein vielseitiges Handelsinstrument, das Kauf- und Verkaufssignale auf der Grundlage der ATR-basierten Trailing-Stop-Logik erzeugt. Er zeigt Signale mit Pfeilen an, zeichnet eine Einstiegspreislinie und enthält einen Kerzen-Countdown-Timer. Der Indikator bietet anpassbare Warnungen (Pop-up, E-Mail, Push-Benachrichtigungen) und eine Textbeschriftung mit Signaldetails. Die Benutzer können die ATR-Empfindlichkeit, die Positionen de
                FREE
                Multi Timeframe Buy and Sell Power MT4
                Marco Engstermann
                5 (1)
                Indikatoren
                Multi Timeframe Buy und Sell Power MT4 Der Multi Timeframe Buy and Sell Power-Indikator für MetaTrader 4 ist ein vielseitiges Tool, das Händlern eine klare visuelle Darstellung des Marktdrucks über neun Standard-Zeitrahmen hinweg bietet, von M1 bis MN1. Durch die Aggregation von Kauf- und Verkaufsstärke-Prozentsätzen, die aus den jüngsten Kursbewegungen und dem Tick-Volumen abgeleitet werden, hilft der Indikator, potenzielle Trends, Umkehrungen und neutrale Bedingungen in Echtzeit zu erkennen.
                FREE
                Vector Candles Indicator
                Marco Engstermann
                Indikatoren
                Vektor-Kerzen-Indikator Dies ist ein einfaches und sicheres Tool für MetaTrader 5 (MT5). Es färbt Kerzen auf Ihrem Chart basierend auf dem Handelsvolumen, um Trendänderungen zu erkennen. Aufwärts-Vektor-Kerze: Wenn eine grüne Kerze mit hohem Volumen schließt (Kalk- oder Blaufarbe), verkaufen Sie. Der Kurs wird wahrscheinlich wieder auf den Ausgangswert der Kerze zurückfallen. Abwärts-Vektor-Kerze: Wenn eine rote Kerze mit hohem Volumen schließt (rote oder violette Farbe), kaufen Sie. Der Kurs w
                FREE
                Trend Dot Indicator
                Marco Engstermann
                Indikatoren
                Trend-Dot-Indikator - Sauberes und leistungsfähiges Umkehrsystem Eine schnell reagierende Trend Step Regression (TSR) Linie mit farbkodierten Punkten zeigt sofort den aktuellen Trend an. Hochwahrscheinliche KAUF/VERKAUF-Signale erscheinen nur, wenn eine echte Umkehr stattfindet, die durch die minimale Trendlänge und ADX-Stärke bestätigt wird. Beschreibung hier: https: //www.mql5.com/en/blogs/post/765867 Merkmale: Klare visuelle TSR-Linie + Punkte (blau = aufwärts, rot = abwärts) Gefilterte Umke
                Trend Dot Indicator MT5
                Marco Engstermann
                Indikatoren
                Trend Dot Indikator MT5 - Sauberes & leistungsfähiges Umkehrsystem Eine reaktionsschnelle Trend Step Regression (TSR) Linie mit farbkodierten Punkten zeigt sofort den aktuellen Trend an. Hochwahrscheinliche KAUF/VERKAUF-Signale erscheinen nur, wenn eine echte Umkehr stattfindet, die durch die minimale Trendlänge und ADX-Stärke bestätigt wird. Beschreibung hier: https: //www.mql5.com/en/blogs/post/765867 Merkmale: Klare visuelle TSR-Linie + Punkte (blau = aufwärts, rot = abwärts) Gefilterte Umke
                MACD Custom Indicator CM
                Marco Engstermann
                Indikatoren
                CM MACD Custom Indicator - Mehrere Zeitrahmen (V2.1) Dieser fortschrittliche MT5-Indikator, der dem TradingView-Skript von ChrisMoody nachempfunden ist, liefert einen leistungsstarken Multi-Timeframe-MACD mit anpassbaren Grafiken und Warnungen. Mit MACD-Linien, Signallinien und einem farbkodierten Histogramm hebt er Trendrichtung und Momentum mit unterschiedlichen Farben für wachsende/fallende Histogramme über/unter Null hervor. Kreuzsignale werden mit Pfeilen markiert, und der Benutzer kann fü
                FREE
                Buy and Sell Power MT4
                Marco Engstermann
                5 (2)
                Indikatoren
                Einfacher Indikator, der das Kauf- und Verkaufsvolumen in Prozent anzeigt. Einstellungen : Schriftgröße für Prozentangaben Horizontaler Versatz vom rechten Rand (Pixel) Vertikaler Versatz für die Signalbeschriftung von unten (Pixel) Vertikaler Versatz für die Beschriftung Kaufen von unten (Pixel) Vertikaler Versatz für das Etikett "Verkaufen" vom unteren Rand (Pixel) Farbe für die Beschriftung Kaufen Farbe für Verkaufslabel Farbe für starkes Kaufsignal Farbe für Kaufsignal Farbe für starkes Ver
                FREE
                Trade Hunter Indicator
                Marco Engstermann
                4 (4)
                Indikatoren
                Trade Hunter MT5 - Kauf- und Verkaufsindikator Erschließen Sie sich präzise Handelsmöglichkeiten mit Trade Hunter MT5! Dieser leistungsstarke Indikator identifiziert potenzielle Kauf- und Verkaufssignale durch die Analyse von Kursbewegungen über einen anpassbaren Zeitraum. Blaue Pfeile markieren Kaufgelegenheiten unter wichtigen Tiefstständen, während rote Pfeile Verkaufssignale über kritischen Höchstständen hervorheben. Mit einstellbaren Parametern wie Balkenbereich, prozentualem Offset und
                FREE
                Buy and Sell ATR
                Marco Engstermann
                3 (1)
                Indikatoren
                ATR-Indikator kaufen und verkaufen Der ATR-Indikator für Kauf und Verkauf ist ein leistungsstarkes Trendfolge-Tool für MT5, das die ATR-basierte Trenderkennung mit der RSI-Bestätigung kombiniert. Er zeichnet eine dynamische Trendlinie und generiert klare Kauf- (blaue Pfeile) und Verkaufssignale (rote Pfeile), wenn der Kursverlauf einen Trend über eine benutzerdefinierte Anzahl von Kerzen bestätigt. Ein einzigartiger Flat-Market-Filter, der auf der durchschnittlichen ATR basiert, verhindert Sign
                FREE
                Support Resistance Channel MT5
                Marco Engstermann
                Indikatoren
                Unterstützung-Widerstand-Kanal MT5 Der Support Resistance Channel MT5-Indikator stellt dynamische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf der Grundlage eines konfigurierbaren Rückblicks dar, die als grüne bzw. rote Linien angezeigt werden. Er zeigt optional goldfarbene Pfeile an, wenn der Kurs diese Niveaus berührt, und weist so auf mögliche Trendänderungen hin (keine expliziten Kauf-/Verkaufssignale) , zusammen mit anpassbaren "RES"- und "SUP"-Beschriftungen. Mit einstellbaren Parametern wi
                FREE
                MA Filling Indicator MT5
                Marco Engstermann
                Indikatoren
                Dies ist die MT5 konvertierte Version des MA Filling Indicator, entwickelt von Scriptong, ist ein fortschrittliches technisches Analysetool für MetaTrader 4 (MT4), das den traditionellen Moving Average (MA) Indikator durch eine visuell intuitive Füllfunktion erweitert. Der MA Filling Indicator ist ein vielseitiges Tool, das sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader geeignet ist, die ihre Trendfolgestrategien mit einer klaren, farbkodierten Darstellung der Marktdynamik verbessern wollen.
                FREE
                Show Label
                Marco Engstermann
                4.5 (2)
                Utilitys
                Zeigen Sie Ihren Gewinn oder Verlust neben der Kerze an. Dies ist ein hilfreiches Werkzeug, wenn ein EA diese Funktion nicht eingebaut hat. Einstellungen: Schriftfarbe Hintergrundfarbe für Gewinne Hintergrundfarbe für Verluste Schriftgröße Horizontale Verschiebung von der Kerze (Pixel) Vertikale Verschiebung von der Kerze hoch/tief (Pixel) Magische Zahl Filter (0 = alle Abschlüsse) Kommentar-Filter (leer = alle Abschlüsse) Nur Trades für das angehängte Chart-Symbol anzeigen
                FREE
                Buffer Finder MT5
                Marco Engstermann
                Utilitys
                Buffer Finder MT5 Ist ein benutzerdefiniertes technisches Dienstprogramm für MetaTrader 5, das entwickelt wurde, um Puffer anderer Indikatoren für EA-Integration, Signalerkennung oder Debugging zu untersuchen und zu analysieren. Hauptmerkmale Benutzerfreundliches Dashboard : Geben Sie einen Indikatornamen ein und klicken Sie auf "Suchen", um den Chart zu scannen oder laden Sie ihn dynamisch über iCustom aus Standardordnern (Indikatoren, Markt, Beispiele). Puffer-Prüfung : Extrahiert die Daten d
                Occult Oracle MT5
                Marco Engstermann
                Indikatoren
                Okkultes Orakel MT5 ist ein leistungsstarker Trendfolge-Indikator für MetaTrader 5, der Händlern hilft, Marktrichtungen mit Präzision und Leichtigkeit zu identifizieren. Er verfügt über eine dynamische farbige Stufenlinie (rot für Abwärtstrends, blau für Aufwärtstrends), die sich dem Kursgeschehen unter Verwendung optimierter Amplitudenperioden anpasst, mit optionaler Auto-Optimierung für maximale Rentabilität auf der Grundlage historischer Simulationen. Die wichtigsten Highlights sind: Auf-/Ab
                Auswahl:
                Keine Bewertungen
                Antwort auf eine Rezension