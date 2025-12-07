Multi Timeframe Buy and Sell Power MT4

5

Multi Timeframe Buy und Sell Power MT4

Der Multi Timeframe Buy and Sell Power-Indikator für MetaTrader 4 ist ein vielseitiges Tool, das Händlern eine klare visuelle Darstellung des Marktdrucks über neun Standard-Zeitrahmen hinweg bietet, von M1 bis MN1. Durch die Aggregation von Kauf- und Verkaufsstärke-Prozentsätzen, die aus den jüngsten Kursbewegungen und dem Tick-Volumen abgeleitet werden, hilft der Indikator, potenzielle Trends, Umkehrungen und neutrale Bedingungen in Echtzeit zu erkennen. Der Indikator zeigt diese Informationen in einem kompakten Dashboard-Format auf dem Chart an, mit farbkodierten Signalen für eine schnelle Interpretation - wie z. B. "Strong Buy" in Lindgrün für dominanten Aufwärtsdruck oder "Reversal Incoming" in Gold, wenn Extreme erreicht werden. Einzigartig an diesem Tool ist die Konzentration auf volumengewichtete Berechnungen, was es besonders nützlich für den Devisen-, Aktien- und Rohstoffhandel macht, wo das Verständnis für die Ausrichtung mehrerer Zeitrahmen die Entscheidungsfindung verbessern kann. Wenn beispielsweise niedrigere Zeitrahmen Kaufsignale anzeigen, während höhere Zeitrahmen "Trend Max UP" signalisieren, könnte dies auf eine starke Fortsetzungsmöglichkeit hindeuten - und das alles, ohne das Diagramm zu überfrachten.

Wie es funktioniert

Im Kern berechnet der Indikator den Kaufdruck, indem er die letzten 14 Balken (konfigurierbar über die Eingabe VolumePeriod) in jedem ausgewählten Zeitrahmen analysiert. Für jeden Balken wird die Größe des Körpers im Verhältnis zum gesamten Bereich (Hoch-Tief) bewertet, mit dem Tick-Volumen zur Gewichtung multipliziert und ein Richtungswert zugewiesen: positiv für bullische Abschlüsse und negativ für bearische. Der resultierende Kaufprozentsatz ist der normalisierte bullische Gesamtwert von 100 %, mit dem Verkaufsprozentsatz als Ergänzung - wobei bei Werten über 51 % "Up" oder "Dn" angehängt wird, um die Richtung hervorzuheben. Die Signale sind schwellenwertbasiert: Bei einem Kaufanteil von über 62 % wird ein starker Kauf ausgelöst, während ein Wert von 70 % oder mehr eine potenzielle Umkehr signalisiert. Die Spalte "Haupttrend" bildet den Durchschnitt über alle sichtbaren Zeitrahmen und bietet so eine ganzheitliche Sicht. Diese Methode vermeidet traditionelle Oszillatoren wie RSI oder MACD und verlässt sich stattdessen auf die reine Preis-Volumen-Dynamik, die für Robustheit sorgt, obwohl sie am besten in Verbindung mit anderen Tools zur Bestätigung verwendet wird. In der Praxis verbinden Sie es mit einem Diagramm wie EURUSD H1, aktivieren die gewünschten Zeitrahmen und achten auf Signaländerungen, die optionale Warnungen mit einer 3-Minuten-Abkühlung auslösen können, um eine Überlastung zu vermeiden.

Funktionen und Einrichtung

Zu den wichtigsten Funktionen gehören anpassbare Aktualisierungsraten (Tick oder 1 Sekunde), die automatische Positionierung von Beschriftungen für jede Diagrammgröße und Alarmoptionen per Ton, Push-Benachrichtigung oder E-Mail für die wichtigsten Trendänderungen. Benutzer können Schriftarten, Farben (z. B. grün für Kauf, rot für Verkauf) und Offsets für eine personalisierte Anzeige mit Debug-Modus für die Fehlerbehebung anpassen. Fügen Sie Ihrem MT4-Chart Eingaben hinzu, wie z.B. nur H1-D1 für Swing-Trading anzuzeigen oder alle für Scalping zu aktivieren. Es sind keine zusätzlichen Bibliotheken erforderlich, und es ist mit automatisierten Strategien über iCustom-Aufrufe kompatibel. Zur Veranschaulichung finden Sie im Anhang Screenshots, die das Dashboard auf einem EURUSD-Live-Chart zeigen, oder Demo-Videos, die die Auslösung von Alarmen während volatiler Sitzungen demonstrieren.


Anpassbare Positionierung des Dashboards

  • Die automatische Positionierung hält das Panel in der Mitte des Charts
  • Manuelle Positionierung verfügbar über:
  • Horizontaler Versatz
  • Vertikaler Versatz
  • Abstand zwischen den Spalten
  • Zeilenabstand
  • Flexible Anzeigeeinstellungen
  • Einstellbare Lautstärkeperiode für die Leistungsberechnung
  • Schriftgröße, Schriftfamilie und individuelle Farben für jeden Signaltyp
  • Unabhängiges Ein- und Ausblenden jedes Zeitrahmens

Alarmsystem

  • Optionen für Benachrichtigungen:
  • Bildschirmbenachrichtigungen Push-Benachrichtigungen
  • E-Mail-Benachrichtigungen
  • Alarme werden ausgelöst, wenn sich der Haupttrendwert ändert
  • Eingebauter Cooldown-Timer verhindert wiederholte Alarmierung

Debug-Modus zum Testen verfügbar

  • Leistung und Kompatibilität
  • Aktualisierungen bei jedem neuen Tick oder in einem benutzerdefinierten Intervall
  • Optimiert zur Minimierung der CPU-Last
  • Kompatibel mit allen MT4 Assets und Charttypen

Haftungsausschluss

Dieser Indikator wird nur zu Informationszwecken bereitgestellt und stellt keine Finanzberatung dar. Die anhand historischer Daten berechnete Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse, und der Handel birgt ein Verlustrisiko. Testen Sie immer in einem Demokonto, kombinieren Sie es mit einem angemessenen Risikomanagement und konsultieren Sie einen professionellen Berater. Der Entwickler übernimmt keine Haftung für Handelsentscheidungen, die auf diesem Tool basieren. Übersetzungen in Englisch, Russisch, Spanisch und andere Sprachen über MQL5-Tools für weltweite Zugänglichkeit verfügbar.

Bewertungen 1
Hector Manuel
436
Hector Manuel 2025.12.15 19:45 
 

No es claro como calcula los valores. ¿Podrías dar un ejemplo?

Marco, gracias por la explicación.

Empfohlene Produkte
Heikin Ashi Sniper EURUSD
Andre Pier
3.5 (2)
Experten
Der Heikin-Ashi-Sniper ist eine perfekte Ergänzung für Ihr Portfolio. Er ist für den Handel mit EURUSD im H1-Zeitrahmen gedacht. Er verwendet Heikin-Ashi High und Low/High des monatlichen Zeitrahmens, um optimale Einstiegssignale zu ermitteln und hat dabei einen relativ geringen Drawdown. Weitere EA's werden in Kürze veröffentlicht, um das Portfolio zu vervollständigen. Der EA tradet nicht sehr häufig, er wartet auf die richtige Gelegenheit und platziert die Order. Die restliche Zeit steht Ihr
FREE
MQLTrend
Mohammad Reza Aghaei
Indikatoren
Dieses Tool hilft Ihnen, die Situation zu anderen Zeiten zu kontrollieren und sie bei der Analyse des Marktes in Ihre Trades einzubeziehen Dieses Tool scannt den Markt und meldet die Bewegung des Marktes zu verschiedenen Zeiten Mit Hilfe dieses Tools können Sie viele falsche Analysen verhindern Mit Hilfe dieses Tools können Sie sich in kürzester Zeit einen Überblick über den Markt verschaffen und Ihre Zeit sparen
FREE
MQL Trendline EA
Martin Eshleman
3 (2)
Experten
Zusammenfassung Dieser EA handelt halbautomatisch auf der Grundlage von Trendlinien oder horizontalen Linien, die vom Benutzer manuell in den Chart eingezeichnet werden. Er kann eine beliebige Anzahl von Linien pro Chart handhaben und jede Linie kann ihre eigenen anpassbaren Einstellungen haben. Dieser EA verwaltet jede Linie separat auf der Grundlage spezifischer Benutzer-"Schlüsselwörter", die für jede Linie festgelegt wurden. Da jede Linie ihre eigenen unabhängigen Einstellungen hat, gibt es
FREE
Acromaachin
Hong Ling Mu
Experten
<LOGIC> EA platziert den Auftrag basierend auf der ursprünglichen Logik. Dieser EA sollte mit Take Profit und Stoploss arbeiten. Standard TP ist 50pips und SL ist 50pips. Wenn die Order mit Stoploss geschlossen wurde, wird EA an diesem Tag stoppen. Am nächsten Tag wird der EA neu starten und den Handel mit steigender Lotgröße fortsetzen. Lotgröße und Volumenmultiplikator sind in den Parametern veränderbar. <Beste Paare und TF> EURUSD und GBPUSD TF H1 <Standardeinstellung> Bereits optimiert TP
FREE
MaxProfitDz v4
Hafis Mohamed Yacine
Experten
MaxProfitDZ Expertenratgeber MaxProfitDz v1.4 Empfehlungen Symbol: ALL PAIRS ..i Empfohlen EURUSD. Zeitrahmen:1M. Makler: ALLE Makler . niedriger Spread/Kommission, 1:500 Hebel Empfohlene Mindesteinlage: $500 USD Losgröße für 500$ : 0.01 Verwenden Sie einen Broker mit guter Ausführung und mit einem Spread von 0,1-2 Punkten. Ein sehr schneller VPS ist erforderlich Parameter EA TrendON=true (Lesen Sie den Hinweis) MMTyp = 2 LosMultiplikator = 1 LotConst_oder_nicht = TRUE Take Profit :5-10 Pips f
Targets
Jose Ramon Miranda Ramos
5 (1)
Indikatoren
Targets ist ein Indikator zur Bestimmung potenzieller Wendepunkte . Targets werden berechnet, um die Niveaus zu bestimmen, bei denen die Marktstimmung von "bullish" zu "bearish" wechseln könnte. Dieser Indikator kann in jedem Zeitrahmen und für jedes Währungspaar verwendet werden: FALLS SIE DEN INDIKATOR NICHT SEHEN, WENN SIE IHN ZU IHREN CHARTS HINZUFÜGEN, ÖFFNEN SIE EINFACH DAS INDIKATORMENÜ UND SCHLIESSEN SIE ES WIEDER. BITTE BEACHTEN SIE: Um optimale Ergebnisse zu erzielen, verwenden Sie di
FREE
Eurjpy Awesome Oscillator Master MT4
Tomas Vanek
Experten
Die EJ_15_201514104_S_SM_CF_SQ4 ist eine algorithmische Handelsstrategie für MetaTrader, die auf EURJPY mit dem M15-Zeitrahmen vom 1. April 2004 bis zum 24. April 2024 getestet wurde, ohne dass Parameter eingestellt werden müssen. Empfohlener Broker RoboForex wegen der EET-Zeitzone. Den Strategie-Quellcode für StrategyQuant finden Sie unter dem Link: https: //quantmonitor.net/eurjpy-awesome-oscillator-master/ Die wichtigsten Details sind: MagicNumber: 201514104 Hauptchart: Aktuelles Symbol u
FREE
FCK Hedging AI
Patel Hitendrakumar Mahendrabhai
Experten
Kein Grid, kein Martingale, kein Scalping, keine News-Kopfschmerzen. Empfehlungen für Gold (XAUUSD), BTC, US30, GBPUSD, EURUSD und andere Volatilitätspaare . Senden Sie mir eine Nachricht für die Set-Datei und die Demo-Datei , FCK Hedging AI ist das fortschrittliche Hedging-System. Es wurde entwickelt, um bestehende Marktineffizienzen auszunutzen. FCK Hedging AI ist ein Expert Adviser, mit dem Sie automatisierte Hedging-Strategien entwerfen und umsetzen können. Das Hauptziel einer Forex-Hedging
Indicator Bandas de Bollinger y Rsi Candle Color
Cristobal Hidalgo Soriano
Indikatoren
BB & RSI Candle Color: Technischer Analyse-Indikator für MetaTrader 4 Der "BB & RSI Candle Color"-Indikator ist ein leistungsstarkes technisches Analysewerkzeug für MetaTrader 4-Händler, die nach einer effektiven visuellen Darstellung der Marktbedingungen suchen. Dieser Indikator wurde vom 13 Crow Trading Club entwickelt und kombiniert die beliebten Bollinger-Bänder und den Relative Strength Indicator (RSI), um klare und genaue visuelle Signale zu liefern. Dieser Indikator bietet drei wichtige A
FREE
YumokinBitcoinBreakOut
Ryutaro Yumoto
1.5 (2)
Experten
Eigenschaften Dieser EA ist gut für den Volatilitätsmarkt geeignet. Dieser EA ist spezialisiert auf BTCUSD , also wenden Sie diesen EA bitte auf diesen Chart an. Bitte wenden Sie diesen EA auf den 15-Minuten-Chart an. Dieser EA verwendet Volatilitätstechniken. Dieser EA ist einfach zu verwalten, da er maximal 1 Position hat. Der maximale Gewinn ist auf 0 Pips (Unbegrenzt) festgelegt. Die maximale Verlustbegrenzung ist auf 10000pips(100 Doller pro 1lot、10Doller pro 0.1lot) festgelegt. Die Leistu
FREE
RSI Momentum Arrows
Martin Eshleman
Indikatoren
Zusammenfassung Dieser Indikator basiert auf den Indikatoren RSI und Momentum. Er berücksichtigt auch gleitende Durchschnitte dieser beiden Indikatoren. Die drei Indikatoren haben anpassbare Einstellungen. Die Pfeile werden nicht neu gezeichnet, da der Indikator nur bestätigte Werte verwendet und wartet, bis die Kerze geschlossen ist, bevor er einen Pfeil zeichnet. Der Indikator ist auch in der Lage, beim Auftauchen von Pfeilen zu warnen. Es gibt 3 Arten von Warnungen - Popup, E-Mail und mobile
FREE
Ratio market
Aleksandr Krokhalev
4.33 (15)
Indikatoren
Volatilität unter Kontrolle. Der Indikator zeigt die optimale Tiefe für die Festlegung von Zielen innerhalb des Tages und des durchschnittlichen Trends an. Er bildet auch Pivot-Zonen für die geschätzte Korrekturtiefe. Begleitend dazu werden die Schlüsselniveaus der Struktur für mehrere Zeitrahmen angezeigt. Für die Berechnung werden die klassischen Volatilitätsindikatoren ATR & ADX auf festen Zeitskalen verwendet. Die Berechnung berücksichtigt den Spread, und wenn der Markt leicht volatil ist, w
FREE
MA H L turn and 1 to 12 MA H L turn trend 3 SL EA
Klein Gyula
Experten
Ich spreche Ungarisch. Magyarul beszélek benne. - Sie können den Indikator an meinem Namen erkennen. Das ist in dem Bild und dem Video. Auf mql5.com. "Utam MA High Low" - Megkeresheti az indikátort a nevemnél. Ami a képen és a videóban van. Az mql5.com-on. "Utam MA High Low" Első felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=YzmcyO50YdM&amp; ab_channel=GyulaKlein (Első felvétel . https://www.youtube.com/watch?v=FfqvT-i9TPk&feature=youtu.be Első felvétel. h ttps:// www.youtube.com/watch?v=MapbQrJ
Elementary FREE
Vladimir Gorbachev
2.75 (4)
Experten
Dies ist ein effizienter und dennoch einfacher Expert Advisor, der keine Indikatoren verwendet und Folgendes bestimmen kann: die künftige Bewegungsrichtung von Kursen, ihre Stärke, Handelsniveaus für den aktuellen und nächsten Handelstag. Der Expert Advisor arbeitet nach dem "Hier und Jetzt"-Prinzip, was bedeutet, dass der EA eine Vielzahl von Parametern des Kursverhaltens in Echtzeit verfolgt. Auf der Grundlage dieses Expert Advisors wurde eine bestimmte Handelsstrategie entwickelt und in Echtz
FREE
Avg
Andriy Sydoruk
Experten
Avg - der Berater verwendet viele gleitende Durchschnittsindikatoren, um nach Einstiegssignalen zu suchen. Arbeitet im vollautomatischen Modus! Sie brauchen keine Einstellungen, Sie können die Standardeinstellungen verwenden. Der Bot durchläuft die historische Lücke für den 19-jährigen Zeitraum von 2000 bis 2019. Im Gegensatz zu alternativen Entwicklungen kann dieser Bot gleichzeitig sowohl auf Kauf als auch auf Verkauf handeln. Das heißt, er verfügt über zwei unabhängige Analysesysteme. Dies i
Grid and MACD
Volodymyr Hrybachov
Experten
Dies ist ein Grid Expert Advisor. Er verfügt über mehrere Handelsstrategien, die auf dem MACD-Indikator basieren. Der virtuelle Trailing-Stop, Stop-Loss und Take-Profit können in Pips, in der Einzahlungswährung oder als Prozentsatz des Guthabens festgelegt werden. Abhängig von den Einstellungen können verschiedene Orders zur Risikodiversifizierung eröffnet werden. Ihr Abschluss kann entweder ein gegenläufiger oder ein unidirektionaler Orderkorb sein. Das Orderraster ist adaptiv, es werden nur Ma
Magics Scanner addon
Dimitri Nepomniachtchi
Experten
EA scannt Trades nach magischen Zahlen von Handelsrobotern in mt4-Terminals. Dann übergibt er die Daten zu den Trades an EA`S HOLDER weiter , der die Ein- und Ausstiegssignale filtert, indem er seine eigenen Filter für Eröffnungs- und Schließungsaufträge anwendet . Auf diese Weise führt EA`S HOLDER seinen Handel auf der Grundlage der Signale der laufenden Roboter durch . Öffnen Sie Ihre eigenen Orders. Ihre Handelsroboter senden Signale an diesen Scanner . Der Scanner sendet Signale an den übe
FREE
Optimus Prime Pro Beast
Luis Mariano Vazquez Marcos
5 (4)
Experten
Optimus Prime Pro, Ihr Verbündeter in der aufregenden Welt des Devisenhandels! Optimus Prime ist ein sorgfältig entwickelter Expert Advisor für die MT4-Plattform, der sich auf das Währungspaar EUR/USD im H1-Zeitrahmen spezialisiert hat. Dieser automatisierte Handelsroboter wurde mit Präzision und Effizienz entwickelt, um Ihnen zu helfen, das Beste aus den Marktchancen zu machen und Ihre Handelserfahrung auf die nächste Stufe zu heben. Optimus Prime Höhepunkte: Fortgeschrittene Optimierung: Optim
FREE
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experten
Lieber Freund.. Ich teile mit Ihnen diese einfache Expert Adviser .. es ist voll automatisch dieser Expert Adviser folgt dem Trend des Paares, das Sie installieren, oder irgendwelchen Aktien oder Indizes, es funktioniert so: - wenn der Trend auf dem H4-Chart einen Aufwärtstrend anzeigt, wartet der Experte, bis die 15M- und 1H-Charts einen Aufwärtstrend anzeigen der EA wird direkt eine Kauforder eröffnen, und dasselbe bei einem Abwärtstrend tun und eine Verkaufsorder eröffnen Die Losgröße des Kau
FREE
BotForex Rsi Cci Scalper
Thierry Iltis
Experten
Dies ist ein vollautomatischer Expert Advisor. Er kann jeden Markt, jeden Zeitrahmen und jedes Währungspaar handeln. Der EA verwendet einfache Indikatoren wie SMA, RSI und CCI, und ein intelligentes Martingale-System, das nicht systematisch neue Positionen eröffnet, sondern auf ein neues Signal für jede neue Bestellung wartet, was den Drawdown im Vergleich zu anderen Martingale-Systemen begrenzt. Es verwendet eine Kombination aus sieben Strategien, die Sie in den Parametern auswählen können, um
BB Sub
Etsushi Ishizuka
Indikatoren
BB-Sub – Bollinger-Bänder im Unterfenster BB-Sub ist ein einfacher, aber leistungsstarker Indikator, der Bollinger-Bänder unabhängig im Unterfenster des Charts anzeigt. Im Gegensatz zu den Standard-Bollinger-Bändern, die im Hauptchart erscheinen, arbeitet BB-Sub in einem separaten Unterfenster. Dadurch gibt es keine Überlagerung mit Kerzen oder anderen Indikatoren – ideal für Trader, die sich ganz auf die Bewegung und Form der Bänder konzentrieren möchten. Hauptmerkmale Gleichzeitige Anzeige des
FREE
Saiteja Scalper Ea
Hanumandla Saiteja
Experten
Es funktioniert auf dem EURUSD 5min und 15 min Zeitrahmen. Erschließen Sie die Möglichkeiten des trendlinienbasierten Handels mit diesem intelligenten Expert Advisor (EA) für MetaTrader 4. Dieser EA identifiziert dynamisch wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus anhand von Pivot-Hochs und -Tiefs - und zeichnet automatisch obere und untere Trendlinien auf Ihrem Chart. Sobald ein Ausbruch erfolgt, kann er sofort einen Kauf- oder Verkaufshandel auf der Grundlage einer sauberen Preisaktionsl
Fibonacci Trend Marker
Grigoriy Malychenko
Indikatoren
Fibonacci Trend Marker - ist ein Trendindikator, der das Verhalten der aktuellen Kerze im Verhältnis zum High-Low (HL)-Bereich früherer Kerzen anhand von Fibonacci-Retracement-Levels analysiert. Er verfolgt visuell die Trendstärke und signalisiert eine mögliche Abschwächung oder Umkehr durch eine Änderung der Kerzenfarbe. Merkmale: Entwickelt für trendorientierte Händler, hilft es, Trendänderungen auf der Grundlage von Fibonacci-Levels schnell zu erkennen. Wirksam auf jedem Zeitrahmen mit ausre
AutoBBbot v1
Ulugbek Sadullaev
Experten
Hallo liebe Auto-Trader. Ich präsentiere Ihnen einen vollautomatischen Trading Advisor AutoBBbot v1. Dieser Trading Advisor öffnet eine Order auf das Signal von Bolinger Bands. Ich empfehle Ihnen, diesen Expert Advisor auf #NASDAQ_m , #DJI30_m und #SP500_m Indizes mit Freshforex Broker auf Market Pro Konten zu handeln . Wenn Sie diesen EA jetzt für diesen Betrag kaufen, werde ich Ihnen einen neuen EA " AutoBBbot v0.4" absolut kostenlos zur Verfügung stellen . Nach dem Kauf kontaktieren Sie mich
Adx Crossing Indicator with alerts email
Luis Mariano Vazquez Marcos
Indikatoren
ADX Crossing Alertvon Mr Beast Indicator Der ADX Crossing Alert v1.0 Indikator ist ein fortschrittliches Tool zur Verbesserung Ihrer technischen Analyse im MetaTrader, das sich auf Signale konzentriert, die durch das Kreuzen des Direction of Movement Indicator (ADX) erzeugt werden. Dieser Indikator bietet visuelle Warnungen auf dem Chart und den Komfort von E-Mail-Benachrichtigungen, so dass Sie immer über Handelsmöglichkeiten informiert sind. Besondere Merkmale: ADX-Kreuzungssignale: Der Indika
Asteroid
Evgeniy Zhdan
Experten
Die Grundlage der Arbeit des Beraters besteht darin, die Veränderung der Trendstärke zu nutzen, um die optimalen Einstiegspunkte in den Markt zu bestimmen. Die Logik der Arbeit des Beraters kombiniert zwei Strategien: die Kontrolle der Preiskonsolidierung und seine "Explosion" und die Kontrolle der Trend Ende in den Kanal zu arbeiten. Der EA verwendet KEINE gefährlichen Handelsmethoden. Jeder Handel hat einen Stop-Loss und Take-Profit. Empfohlene Handelswerkzeuge (5m): EURUSD, GBPUSD, USDJPY
TsTriangularHedge
Salvatore Labriola
Utilitys
Mit diesem Dienstprogramm können Sie offene Positionen auf dem Devisenmarkt eröffnen, überwachen und verwalten, und zwar nur für Instrumente, bei denen es möglich ist, Dreiecksgeschäfte zu erstellen, oder für Instrumente, die im Zähler oder Nenner dieselbe Währung haben: z.B.: EURSUSD --- GBPUSD --- EURGBP Die Hilfe der operativen Linien und die wertvollen Informationen auf dem Panel erlauben dem Händler, die Geschäfte leichter zu verwalten. Empfohlen für Anfänger und erfahrene Trader. Externe
Intelligent Machine
Evgeniy Zhdan
Experten
Der einzigartige Algorithmus des EA berechnet den Durchschnittspreis (der sich in Form einer Trendlinie auf dem Chart widerspiegelt), der das Zentrum der Preisattraktion im Rahmen des gehandelten Zeitrahmens darstellt. In Zeiten zunehmender Volatilität beginnt der Berater seine Arbeit mit dem Ziel, den Gewinn in der Region des Anziehungspunktes des Preises zu fixieren. Der Berater verwendet keine gefährlichen Handelsmethoden. Es wird empfohlen, einen Handelsexperten auf einem Remote-Server (
Elite Ranger
Amirhossein Heydarijokani
Experten
Kein Martingale Kein Anti-Martingale Kein Raster Kein HFT Keine Verdopplung Jede Position hat ihren Stoploss Empfehlungen für diesen EA Ich kann EUR/CHF wärmstens empfehlen, aber auch Währungspaare   EUR/ JPY und EURCAD würden gute Ergebnisse erzielen. Für EURCHF   wird empfohlen, M30 zu verwenden, aber M5, M15, H1 sind auch gute Zeitrahmen. EA sollte auf einem guten   ECN-Konto   laufen. Die durchschnittliche   Verschonung   sollte nicht mehr als   10 Punkte   betragen. Zero   Stop-Level   fun
EA139 MultiFX RSI Guardian
Jose Francisco Flores Rojas
Experten
MultiFX RSI Guardian ist ein leistungsstarker und intelligenter Expert Advisor (EA), der für Händler entwickelt wurde, die präzise Einstiege auf der Basis von RSI-Levels mit der Flexibilität einer adaptiven Grid-Recovery-Strategie kombinieren möchten. Dieser EA überwacht überkaufte und überverkaufte Marktbedingungen in Echtzeit. Trades werden eingegeben, wenn der RSI einen konfigurierbaren Schwellenwert überschreitet, so dass Sie den Bot an verschiedene Paare und Marktumgebungen anpassen können.
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indikatoren
Gann Made Easy ist ein professionelles und einfach zu bedienendes Forex-Handelssystem, das auf den besten Handelsprinzipien unter Verwendung der Theorie von Mr. basiert. W.D. Gann. Der Indikator liefert genaue KAUF- und VERKAUFSsignale, einschließlich Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Mit PUSH-Benachrichtigungen können Sie auch unterwegs handeln. BITTE KONTAKTIEREN SIE MICH NACH DEM KAUF, UM KOSTENLOS HANDELSTIPPS, BONUSSE UND DEN GANN MADE EASY EA ASSISTANT ZU ERHALTEN! Wahrscheinlich haben Si
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indikatoren
M1 SNIPER ist ein benutzerfreundliches Handelsindikatorsystem. Es handelt sich um einen Pfeilindikator, der für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der Indikator kann als eigenständiges System für Scalping im M1-Zeitrahmen oder als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Obwohl dieses Handelssystem speziell für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde, kann es auch für andere Zeitrahmen verwendet werden. Ursprünglich habe ich diese Methode für den Handel mit XAUUSD und BTCUSD entwickel
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indikatoren
WEIHNACHTSVERKAUF PREIS FÜR NUR 70 DOLLAR Wenige Exemplare nur vom 25. DEZEMBER - 27. Dezember MITTERNACHT ERHALTEN SIE IHR Exemplar an diesem Heiligabend SMC Blast Signal mit FVG, BOS und Trend Breakout Das SMC Blast Signal ist ein präzises Handelssystem für Meta Trader 4, das Smart Money Concepts (SMC) , einschließlich Fair Value Gaps (FVG) und Break of Structure (BOS) , verwendet, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Es beinhaltet einen Trendfilter , der einen gleitenden
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indikatoren
Apollo SR Master ist ein Support/Resistance-Indikator mit besonderen Funktionen, der das Trading mit Support/Resistance-Zonen einfacher und zuverlässiger macht. Der Indikator berechnet Support/Resistance-Zonen in Echtzeit ohne Verzögerung, indem er lokale Kurshochs und -tiefs erkennt. Um die neu entstandene Support/Resistance-Zone zu bestätigen, zeigt der Indikator ein spezielles Signal an, das signalisiert, dass die Zone als Kauf- oder Verkaufssignal verwendet werden kann. In diesem Fall erhöht
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indikatoren
Trendindikator, bahnbrechende, einzigartige Lösung für Trendhandel und -filterung mit allen wichtigen Trendfunktionen in einem Tool! Es handelt sich um einen 100 % nicht neu zu malenden Multi-Timeframe- und Multi-Währungs-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann: Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes und Aktien. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: Der Support- und Resistance-Screener-Indikator ist für nur 50 $ und lebenslang verfügbar. (Ursprünglicher Preis 250 $) (Angebot
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indikatoren
3 Exemplare zu $65 übrig, nächster Preis ist $120 SMC Easy Signal wurde entwickelt, um die Verwirrung um das Smart-Money-Konzept zu beseitigen, indem es strukturelle Verschiebungen wie BOS (Break of Structure) und CHoCH (Change of Character) in einfache Kauf- und Verkaufssignale umwandelt. Es vereinfacht den Handel mit Marktstrukturen, indem es Ausbrüche und Umkehrungen automatisch identifiziert, sobald sie auftreten, so dass sich Händler auf die Ausführung statt auf die Analyse konzentrieren
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indikatoren
Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indikatoren
Currency Strength Wizard ist ein sehr leistungsstarker Indikator, der Ihnen eine Komplettlösung für erfolgreichen Handel bietet. Der Indikator berechnet die Stärke dieses oder jenes Forex-Paares anhand der Daten aller Währungen in mehreren Zeitrahmen. Diese Daten werden in Form von benutzerfreundlichen Währungsindizes und Währungsstärkelinien dargestellt, anhand derer Sie die Stärke dieser oder jener Währung erkennen können. Sie müssen lediglich den Indikator an das Diagramm anhängen, mit dem Si
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indikatoren
Zur Feier der Neuveröffentlichung wird für eine begrenzte Zeit ein Sonderpreis angeboten. Der KATANA Scalper wurde entwickelt, um den Marktlärm mit einer scharfen Klinge wie ein Schwert zu durchschneiden und nur den reinen 'Kern des Momentums', der im Preis verborgen ist, sichtbar zu machen. Der Scalper wurde entwickelt, um nur den reinen "Kern des Momentums" zu visualisieren, der im Preis verborgen ist. Er vereinfacht komplexe Märkte und bietet "Sichtbarkeit" für den Einstieg mit chirurgischer
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indikatoren
Eine Intraday-Strategie, die auf zwei Grundprinzipien des Marktes basiert. Der Algorithmus basiert auf der Analyse von Volumina und Preiswellen mit zusätzlichen Filtern. Der intelligente Algorithmus des Indikators gibt nur dann ein Signal, wenn sich zwei Marktfaktoren zu einem vereinen. Der Indikator berechnet Wellen eines bestimmten Bereichs auf dem M1-Diagramm unter Verwendung der Daten des höheren Zeitrahmens. Und um die Welle zu bestätigen, verwendet der Indikator eine Volumenanalyse. Dieser
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indikatoren
PRO Renko System ist ein hochpräzises Handelssystem, das speziell für den Handel mit RENKO-Charts entwickelt wurde. Dies ist ein universelles System, das auf verschiedene Handelsinstrumente angewendet werden kann. Das System neutralisiert effektiv so genannte Marktgeräusche, die Ihnen Zugang zu genauen Umkehrsignalen geben. Der Indikator ist sehr einfach zu bedienen und hat nur einen Parameter, der für die Signalerzeugung verantwortlich ist. Sie können das Tool einfach an jedes Handelsinstrum
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indikatoren
Hören Sie auf zu raten. Beginnen Sie mit einem statistischen Vorteil zu handeln. Aktienindizes werden nicht wie Forex gehandelt. Sie haben definierte Sitzungen, Overnight-Gaps und folgen vorhersehbaren statistischen Mustern. Dieser Indikator liefert Ihnen die Wahrscheinlichkeitsdaten, die Sie benötigen, um Indizes wie den DAX, S&P 500 und Dow Jones mit Zuversicht zu handeln. Was ihn anders macht Die meisten Indikatoren zeigen Ihnen, was passiert ist. Dieser zeigt Ihnen, was wahrscheinlich als nä
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indikatoren
Day Trader Master ist ein komplettes Handelssystem für Daytrader. Das System besteht aus zwei Indikatoren. Ein Indikator ist ein Pfeilsignal zum Kaufen und Verkaufen. Es ist die Pfeilanzeige, die Sie erhalten. Den zweiten Indikator stelle ich Ihnen kostenlos zur Verfügung. Der zweite Indikator ist ein Trendindikator, der speziell für die Verwendung in Verbindung mit diesen Pfeilen entwickelt wurde. INDIKATOREN WIEDERHOLEN SICH NICHT UND NICHT ZU SPÄT! Die Verwendung dieses Systems ist sehr einfa
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
Indikatoren
Apollo Secret Trend ist ein professioneller Trendindikator, der verwendet werden kann, um Trends für jedes Paar und jeden Zeitrahmen zu finden. Der Indikator kann leicht zu Ihrem primären Handelsindikator werden, mit dem Sie Markttrends erkennen können, unabhängig davon, welches Paar oder welchen Zeitrahmen Sie bevorzugen. Durch die Verwendung eines speziellen Parameters im Indikator können Sie die Signale an Ihren persönlichen Handelsstil anpassen. Der Indikator bietet alle Arten von Warnungen,
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Trendindikatoren sind einer der Bereiche der technischen Analyse und werden im Handel an Finanzmärkten eingesetzt. Angular Trend Lines -Indikator – bestimmt umfassend die Trendrichtung und generiert Einstiegssignale. Neben der Glättung der durchschnittlichen Richtung der Kerzen Dabei wird auch der Neigungswinkel von Trendlinien genutzt. Für den Neigungswinkel wurde das Prinzip der Konstruktion von Gann-Winkeln zugrunde gelegt. Der Indikator für die technische Analyse kombiniert Candlestick-Glätt
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA   KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneide
Weitere Produkte dieses Autors
Buy and Sell Power
Marco Engstermann
4.6 (5)
Indikatoren
Einfacher Indikator, der das Kauf- und Verkaufsvolumen in Prozent anzeigt. Der Buy and Sell Power-Indikator für MetaTrader 5 berechnet und zeigt geschätzte Kauf-/Verkaufsvolumen-Prozentsätze über einen benutzerdefinierten Zeitraum (Standard: 14 Balken) unter Verwendung von Tick-Volumendaten an. Er blendet Textbeschriftungen auf dem Diagramm ein, die den prozentualen Anteil der Käufe (mit "Up", wenn >51%), den prozentualen Anteil der Verkäufe (mit "Dn", wenn >51%) und ein auf Schwellenwerten basi
FREE
Multi Timeframe Buy and Sell Power
Marco Engstermann
Indikatoren
Multi Timeframe Buy and Sell Power Der Multi Timeframe Buy and Sell Power-Indikator für MetaTrader 5 ist ein vielseitiges Tool, das Händlern eine klare visuelle Darstellung des Marktdrucks über neun Standard-Zeitrahmen hinweg bietet, von M1 bis MN1. Durch die Aggregation von Kauf- und Verkaufsstärke-Prozentsätzen, die aus den jüngsten Kursbewegungen und dem Tick-Volumen abgeleitet werden, hilft der Indikator, potenzielle Trends, Umkehrungen und neutrale Bedingungen in Echtzeit zu erkennen. Der
FREE
UT Bot with Alerts
Marco Engstermann
Indikatoren
UT Bot mit Alarmen Der UT Bot Alerts Indicator für MetaTrader 5 ist ein vielseitiges Handelsinstrument, das Kauf- und Verkaufssignale auf der Grundlage der ATR-basierten Trailing-Stop-Logik erzeugt. Er zeigt Signale mit Pfeilen an, zeichnet eine Einstiegspreislinie und enthält einen Kerzen-Countdown-Timer. Der Indikator bietet anpassbare Warnungen (Pop-up, E-Mail, Push-Benachrichtigungen) und eine Textbeschriftung mit Signaldetails. Die Benutzer können die ATR-Empfindlichkeit, die Positionen de
FREE
Vector Candles Indicator
Marco Engstermann
Indikatoren
Vektor-Kerzen-Indikator Dies ist ein einfaches und sicheres Tool für MetaTrader 5 (MT5). Es färbt Kerzen auf Ihrem Chart basierend auf dem Handelsvolumen, um Trendänderungen zu erkennen. Aufwärts-Vektor-Kerze: Wenn eine grüne Kerze mit hohem Volumen schließt (Kalk- oder Blaufarbe), verkaufen Sie. Der Kurs wird wahrscheinlich wieder auf den Ausgangswert der Kerze zurückfallen. Abwärts-Vektor-Kerze: Wenn eine rote Kerze mit hohem Volumen schließt (rote oder violette Farbe), kaufen Sie. Der Kurs w
FREE
Trend Dot Indicator
Marco Engstermann
Indikatoren
Trend-Dot-Indikator - Sauberes und leistungsfähiges Umkehrsystem Eine schnell reagierende Trend Step Regression (TSR) Linie mit farbkodierten Punkten zeigt sofort den aktuellen Trend an. Hochwahrscheinliche KAUF/VERKAUF-Signale erscheinen nur, wenn eine echte Umkehr stattfindet, die durch die minimale Trendlänge und ADX-Stärke bestätigt wird. Beschreibung hier: https: //www.mql5.com/en/blogs/post/765867 Merkmale: Klare visuelle TSR-Linie + Punkte (blau = aufwärts, rot = abwärts) Gefilterte Umke
Trend Dot Indicator MT5
Marco Engstermann
Indikatoren
Trend Dot Indikator MT5 - Sauberes & leistungsfähiges Umkehrsystem Eine reaktionsschnelle Trend Step Regression (TSR) Linie mit farbkodierten Punkten zeigt sofort den aktuellen Trend an. Hochwahrscheinliche KAUF/VERKAUF-Signale erscheinen nur, wenn eine echte Umkehr stattfindet, die durch die minimale Trendlänge und ADX-Stärke bestätigt wird. Beschreibung hier: https: //www.mql5.com/en/blogs/post/765867 Merkmale: Klare visuelle TSR-Linie + Punkte (blau = aufwärts, rot = abwärts) Gefilterte Umke
MACD Custom Indicator CM
Marco Engstermann
Indikatoren
CM MACD Custom Indicator - Mehrere Zeitrahmen (V2.1) Dieser fortschrittliche MT5-Indikator, der dem TradingView-Skript von ChrisMoody nachempfunden ist, liefert einen leistungsstarken Multi-Timeframe-MACD mit anpassbaren Grafiken und Warnungen. Mit MACD-Linien, Signallinien und einem farbkodierten Histogramm hebt er Trendrichtung und Momentum mit unterschiedlichen Farben für wachsende/fallende Histogramme über/unter Null hervor. Kreuzsignale werden mit Pfeilen markiert, und der Benutzer kann fü
FREE
Buy and Sell Power MT4
Marco Engstermann
5 (2)
Indikatoren
Einfacher Indikator, der das Kauf- und Verkaufsvolumen in Prozent anzeigt. Einstellungen : Schriftgröße für Prozentangaben Horizontaler Versatz vom rechten Rand (Pixel) Vertikaler Versatz für die Signalbeschriftung von unten (Pixel) Vertikaler Versatz für die Beschriftung Kaufen von unten (Pixel) Vertikaler Versatz für das Etikett "Verkaufen" vom unteren Rand (Pixel) Farbe für die Beschriftung Kaufen Farbe für Verkaufslabel Farbe für starkes Kaufsignal Farbe für Kaufsignal Farbe für starkes Ver
FREE
Trade Hunter Indicator
Marco Engstermann
4 (4)
Indikatoren
Trade Hunter MT5 - Kauf- und Verkaufsindikator Erschließen Sie sich präzise Handelsmöglichkeiten mit Trade Hunter MT5! Dieser leistungsstarke Indikator identifiziert potenzielle Kauf- und Verkaufssignale durch die Analyse von Kursbewegungen über einen anpassbaren Zeitraum. Blaue Pfeile markieren Kaufgelegenheiten unter wichtigen Tiefstständen, während rote Pfeile Verkaufssignale über kritischen Höchstständen hervorheben. Mit einstellbaren Parametern wie Balkenbereich, prozentualem Offset und
FREE
Buy and Sell ATR
Marco Engstermann
3 (1)
Indikatoren
ATR-Indikator kaufen und verkaufen Der ATR-Indikator für Kauf und Verkauf ist ein leistungsstarkes Trendfolge-Tool für MT5, das die ATR-basierte Trenderkennung mit der RSI-Bestätigung kombiniert. Er zeichnet eine dynamische Trendlinie und generiert klare Kauf- (blaue Pfeile) und Verkaufssignale (rote Pfeile), wenn der Kursverlauf einen Trend über eine benutzerdefinierte Anzahl von Kerzen bestätigt. Ein einzigartiger Flat-Market-Filter, der auf der durchschnittlichen ATR basiert, verhindert Sign
FREE
Support Resistance Channel MT5
Marco Engstermann
Indikatoren
Unterstützung-Widerstand-Kanal MT5 Der Support Resistance Channel MT5-Indikator stellt dynamische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf der Grundlage eines konfigurierbaren Rückblicks dar, die als grüne bzw. rote Linien angezeigt werden. Er zeigt optional goldfarbene Pfeile an, wenn der Kurs diese Niveaus berührt, und weist so auf mögliche Trendänderungen hin (keine expliziten Kauf-/Verkaufssignale) , zusammen mit anpassbaren "RES"- und "SUP"-Beschriftungen. Mit einstellbaren Parametern wi
FREE
MA Filling Indicator MT5
Marco Engstermann
Indikatoren
Dies ist die MT5 konvertierte Version des MA Filling Indicator, entwickelt von Scriptong, ist ein fortschrittliches technisches Analysetool für MetaTrader 4 (MT4), das den traditionellen Moving Average (MA) Indikator durch eine visuell intuitive Füllfunktion erweitert. Der MA Filling Indicator ist ein vielseitiges Tool, das sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader geeignet ist, die ihre Trendfolgestrategien mit einer klaren, farbkodierten Darstellung der Marktdynamik verbessern wollen.
FREE
Show Label
Marco Engstermann
4.5 (2)
Utilitys
Zeigen Sie Ihren Gewinn oder Verlust neben der Kerze an. Dies ist ein hilfreiches Werkzeug, wenn ein EA diese Funktion nicht eingebaut hat. Einstellungen: Schriftfarbe Hintergrundfarbe für Gewinne Hintergrundfarbe für Verluste Schriftgröße Horizontale Verschiebung von der Kerze (Pixel) Vertikale Verschiebung von der Kerze hoch/tief (Pixel) Magische Zahl Filter (0 = alle Abschlüsse) Kommentar-Filter (leer = alle Abschlüsse) Nur Trades für das angehängte Chart-Symbol anzeigen
FREE
Buffer Finder MT5
Marco Engstermann
Utilitys
Buffer Finder MT5 Ist ein benutzerdefiniertes technisches Dienstprogramm für MetaTrader 5, das entwickelt wurde, um Puffer anderer Indikatoren für EA-Integration, Signalerkennung oder Debugging zu untersuchen und zu analysieren. Hauptmerkmale Benutzerfreundliches Dashboard : Geben Sie einen Indikatornamen ein und klicken Sie auf "Suchen", um den Chart zu scannen oder laden Sie ihn dynamisch über iCustom aus Standardordnern (Indikatoren, Markt, Beispiele). Puffer-Prüfung : Extrahiert die Daten d
Occult Oracle MT5
Marco Engstermann
Indikatoren
Okkultes Orakel MT5 ist ein leistungsstarker Trendfolge-Indikator für MetaTrader 5, der Händlern hilft, Marktrichtungen mit Präzision und Leichtigkeit zu identifizieren. Er verfügt über eine dynamische farbige Stufenlinie (rot für Abwärtstrends, blau für Aufwärtstrends), die sich dem Kursgeschehen unter Verwendung optimierter Amplitudenperioden anpasst, mit optionaler Auto-Optimierung für maximale Rentabilität auf der Grundlage historischer Simulationen. Die wichtigsten Highlights sind: Auf-/Ab
Auswahl:
Hector Manuel
436
Hector Manuel 2025.12.15 19:45 
 

No es claro como calcula los valores. ¿Podrías dar un ejemplo?

Marco, gracias por la explicación.

Marco Engstermann
10988
Antwort vom Entwickler Marco Engstermann 2025.12.16 13:41
Simple Explanation of the Calculation
The indicator measures "buy pressure" as a percentage for each timeframe (like M1, H1, etc.) by looking at the last 14 candles (bars) by default. Basically, it analyzes whether recent candles show more upward (buy) or downward (sell) movement, weighted by volume (how much was traded) and the "strength" of each candle.
Think of each candle as a "battle" between buyers and sellers: If the candle closes higher than it opens, it's bullish (buy strength).
If it closes lower, it's bearish (sell strength).
It's ignored if neutral (opens and closes the same). The calculation adds up the bullish and bearish strength, and sees what percentage is bullish. The sell percentage is just 100% minus the buy percentage.
Basic steps for each timeframe: Look at the last 14 completed candles.
For each candle:
Calculate the "body size" (difference between close and open, absolute value).
Calculate the "total range" (high minus low). If it's very small, adjust it to a minimum to avoid exaggeration.
"Strength" = body size divided by range (a number between 0 and 1; 1 is a strong candle, 0 is indecisive).
Direction: +1 if bullish, -1 if bearish, 0 if neutral.
Pressure = volume × strength × direction (volume minimum 1 if zero). Add up the positive pressures (bullish) and negative ones (bearish, but as positive magnitudes).
Buy percentage = (bullish strength / total strength) × 100.
If there's not enough data or everything is neutral, it sets 50% (balanced). Finally, the "Main Trend" is the average of the buy percentages from all enabled timeframes.
Simple Example
Imagine we're on a EUR/USD chart, with 3 recent candles (instead of 14 to keep it simple). Assume the minimum "point" is 0.00005. Candle 1 (most recent): Opens at 1.1000, Closes at 1.1010, High 1.1015, Low 1.0995, Volume 1000.
Body: |1.1010 - 1.1000| = 0.0010.
Range: 1.1015 - 1.0995 = 0.0020 (bigger than 0.00005, ok).
Strength: 0.0010 / 0.0020 = 0.5.
Direction: +1 (closes higher).
Pressure: 1000 × 0.5 × +1 = +500 (bullish). Candle 2: Opens at 1.1010, Closes at 1.0990, High 1.1015, Low 1.0985, Volume 800.
Body: |1.0990 - 1.1010| = 0.0020.
Range: 1.1015 - 1.0985 = 0.0030.
Strength: 0.0020 / 0.0030 ≈ 0.67.
Direction: -1 (closes lower).
Pressure: 800 × 0.67 × -1 ≈ -536 (bearish). Candle 3: Opens at 1.1005, Closes at 1.1005, High 1.1010, Low 1.1000, Volume 500.
Body: 0 (neutral).
Strength: 0.
Direction: 0.
Pressure: 0 (doesn't count). Now add up: Bullish strength: 500.
Bearish strength: 536 (the absolute value of the negative pressure).
Total: 500 + 536 = 1036.
Buy percentage: (500 / 1036) × 100 ≈ 48%.
Sell percentage: 52%. In the indicator, this would show "Buy = 48.0%" and "Sell = 52.0% Dn" (adds "Up" or "Dn" if over 51%). If it's >=55%, it says "Buy" or "Sell", and higher "Strong Buy", etc. Next time you can ask me in the comment function. Regards Marco
Antwort auf eine Rezension