Vector Candles Indicator
- Indikatoren
- Marco Engstermann
- Version: 1.2
- Aktualisiert: 11 Juli 2025
Vektor-Kerzen-Indikator
Abwärts-Vektor-Kerze: Wenn eine rote Kerze mit hohem Volumen schließt (rote oder violette Farbe), kaufen Sie. Der Kurs wird wahrscheinlich wieder auf den Ausgangswert der Kerze steigen.
Es wird ein Durchschnitt der letzten 20 Balken verwendet, um zu entscheiden, ob das Volumen "hoch" ist. Sie können dies ändern.
Zusätzliche Funktionen
Funktioniert auf jedem Zeitrahmen oder Markt wie Forex, Aktien.
Wie es funktioniert
Ein hohes Volumen bedeutet oft, dass der Trend ermüdet ist und zum Startkurs der Kerze zurückkehrt.
Warum verwenden?
Gut für Anfänger (Legende erklärt) und Profis.
EinstellungenVolumen: Durchschnittliche Balken (20), hoher Multiplikator (2,0).EMAs: Ein-/Ausblenden jedes einzelnen, Dicke (2).POC: Anzeigen (ja), zu prüfende Balken (100), Anzeigelänge (50), Farbe (bläulich).Pivots: Anzeigen (ja), Anzeigelänge (30), Farben/Dicke.Legende: Anzeigen (ja), Position, Schriftart.Warnungen: Ein für hohes Volumen, Arten (Popup, E-Mail, Telefon).Beschriftungen: Verschieben Sie sie um ein paar Balken nach rechts.
Dieses Tool hält Ihr Diagramm sauber und hilft, sichere Umkehrgeschäfte zu finden.
Risikowarnung:
Der Handel an den Finanzmärkten birgt ein erhebliches Verlustrisiko und ist nicht für alle Anleger geeignet. Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der Vector Candle Indicator wird nur zu Informationszwecken bereitgestellt und stellt keine Finanzberatung dar. Die Verwendung erfolgt auf eigenes Risiko; der Entwickler übernimmt keine Haftung für etwaige Verluste.
