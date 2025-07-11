Vector Candles Indicator

Vektor-Kerzen-Indikator

Dies ist ein einfaches und sicheres Tool für MetaTrader 5 (MT5). Es färbt Kerzen auf Ihrem Chart basierend auf dem Handelsvolumen, um Trendänderungen zu erkennen.

Aufwärts-Vektor-Kerze: Wenn eine grüne Kerze mit hohem Volumen schließt (Kalk- oder Blaufarbe), verkaufen Sie. Der Kurs wird wahrscheinlich wieder auf den Ausgangswert der Kerze zurückfallen.

Abwärts-Vektor-Kerze: Wenn eine rote Kerze mit hohem Volumen schließt (rote oder violette Farbe), kaufen Sie. Der Kurs wird wahrscheinlich wieder auf den Ausgangswert der Kerze steigen.





Was es tutEs fügt den Kerzen Farben hinzu, indem es das Tick-Volumen verwendet (wie viele Trades stattgefunden haben):





Grüne Kerzen (Aufwärts):

Lime: Sehr hohes Volumen - ein starkes Zeichen zum Verkauf.

Blau: Hohes Volumen - wahrscheinlich fallend.

Grau: Normal - kein Signal.

Rote Kerzen (Abwärts):

Rot: Sehr hohes Volumen - starkes Signal zum Kauf.

Lila: Hohes Volumen - wahrscheinlich steigend.

Dunkelgrau: Normal - kein Signal.

Es wird ein Durchschnitt der letzten 20 Balken verwendet, um zu entscheiden, ob das Volumen "hoch" ist. Sie können dies ändern.

Zusätzliche Funktionen

Legende: Ein Kasten auf dem Diagramm erklärt die Farben. Sie können es verschieben oder ausschalten.

Linien: Zeigt gleitende Durchschnitte (EMAs) bei 13, 50, 200 und 800 Perioden als Trendhilfe. Farben: Rot, Blau, Gold, Grünlich.

POC: Zeigt wichtige Preisniveaus auf der Grundlage des Volumens an.

Pivots: Markiert Hoch-/Tiefpunkte und Mittellinien.

Warnungen: Pop-ups oder E-Mails für Kerzen mit hohem Volumen.

Kein Neulackieren: Die Farben bleiben nach dem Schließen der Kerze unverändert.

Funktioniert auf jedem Zeitrahmen oder Markt wie Forex, Aktien.

Wie es funktioniert

Berechnet das durchschnittliche Volumen der vergangenen Bars.

Wenn das aktuelle Volumen das Doppelte des Durchschnitts oder mehr beträgt: Sehr hoch (Höhepunkt).

Wenn über dem Durchschnitt, aber weniger als 2x: Hoch.

Andernfalls: Normal.

Ein hohes Volumen bedeutet oft, dass der Trend ermüdet ist und zum Startkurs der Kerze zurückkehrt.

Warum verwenden?

Frühzeitiges Erkennen von Umkehrungen zum Einstieg in den Handel oder zum Ausstieg.

Passt zu anderen Strategien wie der Volumenanalyse.

Leicht anpassbar: Zahlen, Farben, Alarme ändern.

Gut für Anfänger (Legende erklärt) und Profis.

Einstellungen Volumen: Durchschnittliche Balken (20), hoher Multiplikator (2,0). EMAs: Ein-/Ausblenden jedes einzelnen, Dicke (2). POC: Anzeigen (ja), zu prüfende Balken (100), Anzeigelänge (50), Farbe (bläulich). Pivots: Anzeigen (ja), Anzeigelänge (30), Farben/Dicke. Legende: Anzeigen (ja), Position, Schriftart. Warnungen: Ein für hohes Volumen, Arten (Popup, E-Mail, Telefon). Beschriftungen: Verschieben Sie sie um ein paar Balken nach rechts.