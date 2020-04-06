Ict Silver Bullet PF

ICT Silberkugel

Das Ergebnis jahrelanger Erfahrung im algorithmischen Handel

Nach jahrelanger Verfeinerung von Strategien, die auf dem ICT Silver Bullet basieren, habe ich mich entschlossen, diese zu automatisieren, um Marktchancen mit unvergleichlicher Präzision zu nutzen. Dieser EA ist nicht einfach nur ein weiterer Handelsroboter - er wurde entwickelt, um den Entscheidungsfindungsprozess eines erfahrenen Händlers zu imitieren und gleichzeitig eine fortschrittliche Randomisierung für eine verbesserte Anpassungsfähigkeit an Marktbedingungen und Broker zu integrieren.

In Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Programmierer haben wir monatelang jeden Parameter getestet und optimiert, um ein leistungsstarkes und sicheres System zu schaffen. Das Ziel? Die Strenge und Effizienz des ICT Silver Bullet zu replizieren und gleichzeitig eine präzise Risikokontrolle und dynamische Flexibilität einzubauen.

Handelsstrategie

Der ICT Silver Bullet EA wurde entwickelt, um Fair Value Gaps (FVG) zu identifizieren und auszunutzen, indem er einen preisaktions- und marktstrukturbasierten Ansatz verwendet. Er arbeitet innerhalb eines strengen Rahmens, in dem jeder Handel durch spezifische Bedingungen validiert wird, wodurch Fehlsignale minimiert und die Einstiegsmöglichkeiten optimiert werden.

Der Algorithmus überwacht kontinuierlich mehrere Faktoren, bevor er eine Position eröffnet:

  • Mindestgröße des FVG - ein wichtiger Filter zur Vermeidung schwacher Signale
  • Einstieg auf der Grundlage eines präzisen FVG-Prozentsatzes - einstellbar und randomisiert für mehr Diskretion
  • Marktstruktur - Identifiziert Hochs und Tiefs, um Einstiege zu validieren
  • Dynamisches SL/TP-Management - Anpassung auf der Grundlage von Volatilität und Marktkontext
  • Optimierte Handelssitzungen - Spezifische Zeiträume zur Vermeidung erratischer Bewegungen
  • Nachrichtenfilterung - Schutz vor einschneidenden wirtschaftlichen Ereignissen

Der EA passt sich den Marktbedingungen durch ein fortschrittliches Randomisierungssystem an und passt Einstieg, SL, TP und Risikomanagement auf intelligente Weise an.


Verfügbare Handelsmodi

Standardmodus (empfohlen für alle Trader)

  • Dynamisches Risikomanagement (0,5% pro Handel, einstellbar)
  • Fester Stop-Loss und Take-Profit mit eingebauter Randomisierung
  • Break-even- und Trailing-Stop-Funktionen
  • Automatisches Kapitalmanagement

Erweiterter Modus (für erfahrene Trader)

  • Variable Losgröße basierend auf ATR oder festem Risiko
  • Mehrere Handelssitzungen mit optimierten Eröffnungs- und Schlusszeiten
  • Option zur Aktivierung eines halbautomatischen Ansatzes

Sicherheit & Risikomanagement

  • Drawdown-Schutz - Der EA enthält einen Equity Protector zur Begrenzung der täglichen und monatlichen Verluste.
  • Auto Stop Trading - Der EA unterbricht den Handel, wenn eine Drawdown-Schwelle erreicht wird, um übermäßige Verluste zu vermeiden.
  • Nachrichtenfilterung - Der EA stoppt den Handel vor und nach wichtigen wirtschaftlichen Ankündigungen, um übermäßige Volatilität zu vermeiden.
  • Intelligente Randomisierung - Geringfügige Anpassungen der Einstiegs- und Risikoparameter helfen, eine Erkennung durch den Broker zu vermeiden.

Technische Anforderungen

  • Handelspaare: Hauptsächlich EUR/USD, GBP/USD, NAS100, aber nach einem Backtesting auch für andere Vermögenswerte anpassbar.
  • Empfohlener Zeitrahmen: M5
  • Empfohlenes Mindestkapital: $1.000
  • Empfohlener Leverage: Mindestens 1:100
  • ECN-Konto empfohlen: Niedrigere Spreads für präzise Eingaben
  • VPS empfohlen: Geringe Latenz für optimale Ausführung

Warum ICT Silver Bullet EA wählen?

✔️Built auf einer bewährten Strategie - Inspiriert von ICT Silver Bullet
✔️Advanced Randomisierung - Entwickelt, um die Erkennung durch Broker zu vermeiden
✔️Optimized Entries & Exits - Intelligentes Handelsmanagement
✔️Strict Kapitalschutz - Sichert Gewinne und begrenzt Verluste
✔️Continuous Updates - Passt sich den Marktbedingungen in Echtzeit an

✔️ Parameter für ICT Silver Bullet: https: //drive.google.com/drive/folders/1GuBHA1viywT_Ay5ybWKNRrdt7p0pul-W?usp=drive_link



