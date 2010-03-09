Ict Silver Bullet PF





L’aboutissement de plusieurs années d’expertise en trading algorithmique

Après des années à affiner des stratégies basées sur le ICT Silver Bullet, j’ai décidé de les automatiser pour exploiter les opportunités du marché avec une précision inégalée. Cet EA n’est pas un simple robot de trading : il est conçu pour imiter la prise de décision d’un trader expérimenté, tout en intégrant une randomisation avancée qui renforce son adaptabilité face aux marchés et aux brokers.

Grâce à une collaboration avec un programmeur expert, nous avons passé des mois à tester et optimiser chaque paramètre afin de créer un système performant et sécurisé. L’objectif ? Reproduire la rigueur et l’efficacité du ICT Silver Bullet, tout en y ajoutant un contrôle précis du risque et une flexibilité dynamique.





Stratégie de Trading

L’ICT Silver Bullet EA est conçu pour identifier et exploiter les Fair Value Gaps (FVG) en utilisant une approche basée sur l’action des prix et la structure du marché. Il fonctionne selon un cadre strict où chaque trade est validé par des conditions précises, minimisant ainsi les faux signaux et optimisant les entrées.

L’algorithme surveille et prend en compte plusieurs facteurs avant d’ouvrir une position :



Taille minimale du FVG : Un critère clé pour éviter les faux signaux

: Un critère clé pour éviter les faux signaux Entrée basée sur un pourcentage précis du FVG : Ajustable et aléatoire pour une meilleure discrétion

: Ajustable et aléatoire pour une meilleure discrétion Structure du marché : Analyse des sommets et creux pour valider les entrées

: Analyse des pour valider les entrées Gestion dynamique des SL/TP : Ajustement en fonction de la volatilité et du contexte de marché

: Ajustement en fonction de la volatilité et du contexte de marché Séances de trading optimisées : Périodes précises pour éviter les mouvements chaotiques

: Périodes précises pour éviter les mouvements chaotiques Filtrage des news : Protection contre les annonces économiques à fort impact

L’EA s’adapte aux conditions du marché grâce à un système avancé de randomisation qui ajuste l’entrée, le SL, le TP et la gestion du risque de manière intelligente.

Modes de Trading Disponibles

Mode Standard (Recommandé pour Tous les Traders)

Gestion du risque dynamique (0.5 % par trade ajustable)

(0.5 % par trade ajustable) Stop-loss et take-profit fixes avec randomisation

Break-even et trailing stop

Gestion automatique du capital

Mode Avancé (Pour Traders Expérimentés)

Paramètres de lot variables basés sur l’ATR ou un risque fixe

basés sur l’ATR ou un risque fixe Multiples sessions de trading avec ouverture et fermeture optimisées

Possibilité d’activation d’une approche semi-automatique

Sécurité & Gestion des Risques Protection contre les Drawdowns : L’EA dispose d’un Equity Protector pour limiter les pertes journalières et mensuelles.

: L’EA dispose d’un pour limiter les pertes journalières et mensuelles. Stop Trading Automatique : Lorsqu’un seuil de drawdown est atteint, l’EA suspend les opérations pour éviter des pertes excessives.

: Lorsqu’un seuil de drawdown est atteint, l’EA suspend les opérations pour éviter des pertes excessives. Filtrage des News : L’EA stoppe le trading avant et après les annonces économiques majeures pour éviter la volatilité excessive.

: L’EA stoppe le trading avant et après les annonces économiques majeures pour éviter la volatilité excessive. Randomisation Intelligente : L’entrée et les paramètres sont légèrement ajustés de manière aléatoire pour éviter la détection des brokers. Exigences Techniques Paires de Trading : Principalement EUR/USD, GBP/USD, NAS100, mais adaptable à d’autres actifs après backtests.

: Principalement EUR/USD, GBP/USD, NAS100, mais adaptable à d’autres actifs après backtests. Timeframe recommandé : M5

: Capital minimum recommandé : 1000 $

: 1000 $ Effet de levier conseillé : 1:100 minimum

: 1:100 minimum Compte ECN conseillé : Spread réduit pour des entrées précises

: Spread réduit pour des entrées précises VPS recommandé : Latence faible pour une exécution optimale

Pourquoi choisir ICT Silver Bullet EA ? ✔️ Basé sur une stratégie éprouvée – Inspiré du ICT Silver Bullet

✔️ Randomisation avancée – Un EA conçu pour éviter la détection des brokers

✔️ Optimisation des entrées et sorties – Grâce à une gestion intelligente des positions

✔️ Protection stricte du capital – Sécurise les gains et limite les pertes

✔️ Accès à des mises à jour continues – Adaptation aux conditions de marché en temps réel ✔️ Parametre pour ICT Silver Bullet : https://drive.google.com/drive/folders/1GuBHA1viywT_Ay5ybWKNRrdt7p0pul-W?usp=drive_link





