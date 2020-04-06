Ict Silver Bullet PF

Bala de plata de las TIC

El resultado de años de experiencia en el trading algorítmico

Después de años de perfeccionar estrategias basadas en ICT Silver Bullet, decidí automatizarlas para aprovechar las oportunidades del mercado con una precisión sin precedentes. Este EA no es un robot de trading más: está diseñado para imitar el proceso de toma de decisiones de un trader experimentado, al tiempo que integra una aleatorización avanzada para una mayor adaptabilidad a las condiciones del mercado y a los brokers.

En colaboración con un programador experto, hemos pasado meses probando y optimizando cada parámetro para crear un sistema seguro y de alto rendimiento. ¿El objetivo? Replicar el rigor y la eficacia de ICT Silver Bullet, incorporando al mismo tiempo un control preciso del riesgo y una flexibilidad dinámica.

Estrategia de Trading

El EA de ICT Silver Bullet está diseñado para identificar y explotar Fair Value Gaps (FVG) utilizando un enfoque basado en la acción del precio y la estructura del mercado. Opera dentro de un marco estricto en el que cada operación es validada por condiciones específicas, minimizando las señales falsas y optimizando las entradas.

El algoritmo supervisa continuamente múltiples factores antes de abrir una posición:

  • Tamaño mínimo de FVG - Un filtro clave para evitar señales débiles
  • Entrada basada en un porcentaje preciso de FVG - Ajustable y aleatorio para una mayor discreción
  • Estructura del mercado - Identifica máximos y mínimos para validar las entradas
  • Gestión dinámica de SL/TP - Se ajusta en función de la volatilidad y el contexto del mercado
  • Sesiones de negociación optimizadas - Períodos de tiempo específicos para evitar movimientos erráticos
  • Filtrado de noticias - Protección contra acontecimientos económicos de gran impacto

El EA se adapta a las condiciones del mercado mediante un avanzado sistema de aleatorización, ajustando la entrada, el SL, el TP y la gestión del riesgo de forma inteligente.


Modos de negociación disponibles

Modo estándar (recomendado para todos los operadores)

  • Gestión dinámica del riesgo (0,5% por operación, ajustable)
  • Stop-loss y take-profit fijos con aleatorización incorporada
  • Funciones de punto muerto y trailing stop
  • Gestión automatizada del capital

Modo avanzado (para operadores con experiencia)

  • Tamaño de lote variable en función del ATR o del riesgo fijo
  • Múltiples sesiones de negociación con horas de apertura y cierre optimizadas
  • Opción de activar un enfoque semiautomatizado

Seguridad y gestión del riesgo

  • Protección contra Drawdown - El EA incluye un Protector de Capital para limitar las pérdidas diarias y mensuales.
  • Auto Stop Trading - El EA suspende las operaciones cuando se alcanza un umbral de drawdown para evitar pérdidas excesivas.
  • Filtrado de Noticias - El EA detiene las operaciones antes y después de los principales anuncios económicos para evitar una volatilidad excesiva.
  • Aleatorización Inteligente - Ligeros ajustes en los parámetros de entrada y riesgo ayudan a evitar la detección del broker.

Requisitos técnicos

  • Pares de negociación: Principalmente EUR/USD, GBP/USD, NAS100, pero adaptable a otros activos después de backtesting.
  • Plazo recomendado: M5
  • Capital mínimo recomendado: 1.000 $.
  • Apalancamiento sugerido: Al menos 1:100
  • Cuenta ECN recomendada: Diferenciales más bajos para entradas precisas
  • VPS recomendado: Baja latencia para una ejecución óptima

¿Por qué elegir ICT Silver Bullet EA?

✔️Built sobre una estrategia probada - Inspirado en el ICT Silver Bullet
✔️Advanced Aleatorización - Diseñado para evitar la detección del broker
✔️Optimized Entradas y Salidas - Gestión inteligente de las operaciones
✔️Strict Protección del Capital - Asegura los beneficios y limita las pérdidas
✔️Continuous Actualizaciones - Se adapta a las condiciones del mercado en tiempo real

✔️ Parámetros para ICT Silver Bullet : https://drive.google.com/drive/folders/1GuBHA1viywT_Ay5ybWKNRrdt7p0pul-W?usp=drive_link



