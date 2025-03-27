Omni Gold MT5


Omni Gold ist ein Handelssystem, das durch die Kombination von Trendanalysen und schwebenden Aufträgen für Präzision und Konsistenz sorgt. Dieser innovative Ansatz gewährleistet die Genauigkeit der Handelsausführung bei gleichzeitiger Einhaltung eines disziplinierten Risikomanagementrahmens.


Start-Promo!
  • 10 Plätze zum aktuellen Preis verfügbar!
  • Endgültiger Preis 30.000$
  • Hinweis: Preiserhöhung zur Begrenzung der Anzahl der Nutzer im gleichen Broker. Sichern Sie sich jetzt Ihre Kopien!

Wichtigste Highlights:

  1. Risikoarme Strategie: Der Omni Gold vermeidet risikoreiche Techniken wie Martingale, Grid-Trading, Hedging oder Lot-Multiplikatoren nach Verlusten - diese Methode minimiert das Potenzial für hohe Drawdowns und fördert den langfristigen Kapitalerhalt.
  2. Anpassungsfähigkeit an den Markt in Echtzeit: Omni Gold führt Trades auf der Grundlage von Echtzeit-Marktbedingungen aus und gewährleistet so die Anpassungsfähigkeit an dynamische Marktumgebungen.
  3. Pending Orders für Präzision: Durch die Verwendung von Pending Orders gewährleistet das System optimale Einstiegspunkte, reduziert Slippage und maximiert die Handelseffizienz.
  4. Umfassender Stoploss-Schutz: Jeder Handel ist mit einem Stoploss ausgestattet, um potenzielle Verluste zu begrenzen und Ihre Investition gegen unvorhersehbare Marktbewegungen abzusichern.
  5. Eingebauter Nachrichtenfilter: Ein in den MT5-Nachrichtenkalender integrierter Nachrichtenfilter verhindert den Handel bei wichtigen Ereignissen und schützt Sie so vor plötzlichen Kursschwankungen aufgrund von Nachrichtenmeldungen.


Omni Gold Einrichtung & Anforderungen

Handelskonfiguration:
Symbol: XAUUSD/GOLD
Zeitrahmen: H1
Mindesteinlage: $100
Konto-Typ: Absicherung
Hebelwirkung: 1:100 bis 1:500

Technische Empfehlungen:

Virtueller Privater Server (VPS): Stellen Sie einen unterbrechungsfreien Handel sicher, indem Sie Omni Gold auf einem VPS betreiben, um eine stabile Verbindung zu gewährleisten.
Nachrichten-Filter: Nutzt den in MT5 integrierten Nachrichtenkalender für die automatische Filterung von wichtigen Ereignissen - keine manuellen URL- oder GMT-Einstellungen erforderlich.



Backtesting-Details:
Symbol: XAUUSD
Zeitrahmen: H1
Testzeitraum: 2024-2025
Modellierung: Die Modellierung "Every Tick based on real ticks" wird empfohlen, um die genauesten Ergebnisse zu erzielen.
Startguthaben: $100 oder höher.
Hebelwirkung: 1:100 oder mehr.
Einstellungen: Verwenden Sie das mitgelieferte Setfile für optimierte Ergebnisse.


Unterstützung und Hilfe bei der Einrichtung:

Die Einrichtung von Omni Gold ist einfach. Der Benutzer muss nur das Setfile hochladen, damit Sie sofort mit dem Handel beginnen können. Wenn Sie persönliche Hilfe benötigen oder Fragen haben, kontaktieren Sie unser Support-Team per privater Nachricht. Wir sind bestrebt, Ihnen zu helfen, Ihre Handelsleistung zu maximieren.

Risiko-Warnung:
Der Handel birgt ein erhebliches Risiko, und frühere Leistungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Risiken vollständig verstehen, bevor Sie Omni Gold verwenden.

Omni Gold ist der ideale Expert Advisor für Trader, die Präzision, Anpassungsfähigkeit und diszipliniertes Risikomanagement suchen.
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
Experten
NEXUS – quantitatives adaptives Grid-System, das sich mit dem Markt entwickelt NEXUS ist ein vollständig automatisiertes Handelssystem, das in Echtzeit Regelkombinationen erstellt, diese out-of-sample validiert und nur dann Positionen eröffnet, wenn es einen statistischen Vorteil in einem gültigen Marktumfeld erkennt. Schnelle Spezifikationen Systemtyp: adaptives Grid mit OOS-Validierung (out-of-sample) und Umfeldfiltern (News, Volatilität, Sitzung/Tag sowie optionale Volumenwertzonen). Instrume
Avalut Gold X1
Danijel Plesa
Experten
Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) Präzises Trading für XAUUSD Live Signal Avalut X1 ist ein professioneller Expert Advisor für den automatisierten Handel auf XAUUSD (Gold) in MetaTrader 5. Das System kombiniert vier sich ergänzende Strategien in einem einzigen EA, um unterschiedliche Marktphasen abzudecken. Es ist für MT5 eigenständig und benötigt keine externen DLLs oder Installer von Drittanbietern. Wichtigste Funktionen Vier Strategien in einem EA: koordinierte Strategien, di
Silicon Ex mt5
Nadiya Mirosh
Experten
"Silicon Ex ": Ihr zuverlässiger Assistent in der Welt des Forex Silicon Ex ist ein moderner Trading-Bot, der speziell für Trader auf dem Forex-Markt entwickelt wurde. Dieses innovative Tool dient als zuverlässiger Partner für alle, die einen effizienten und automatisierten Handel anstreben. Hauptmerkmale von "Silicon Ex" : Verlässlichkeit und Stabilität: Erstellt mit fortschrittlichen Technologien, die einen stabilen und zuverlässigen Betrieb auf dem Markt gewährleisten. Intelligentes Risikoma
OrionXAU
Pierre Paul Amoussou
5 (1)
Experten
OrionXAU ist ein algorithmisches Handelssystem, das für die Märkte XAUUSD (Gold) und US100 / Nasdaq entwickelt wurde. Es kombiniert zwei unterschiedliche Handelsansätze (Scalping und Swing Trading) innerhalb eines strukturierten, risiko­kontrollierten Rahmens, der auf langfristige Stabilität ausgelegt ist. Unterstützte Hauptmärkte • XAUUSD (Gold) • US100 / Nasdaq Diese Märkte bilden das natürliche Einsatzgebiet des Entscheidungsmodells von OrionXAU. Dualer Strategieaufbau 1. Scalping • Intraday
Pips Maven
Andriy Sydoruk
5 (1)
Experten
Entdecken Sie Pips Maven: Ihr erstklassiger Trendanalyse-Bot für den Devisenhandel In der dynamischen Welt des Devisenhandels können die richtigen Werkzeuge den Unterschied ausmachen. Wir stellen Ihnen Pips Maven vor, einen avantgardistischen Trendanalyse-Bot, der sorgfältig für Händler entwickelt wurde, die den komplizierten Tanz des Devisenmarktes meistern wollen. Pips Maven nutzt hochentwickelte Algorithmen, die auf geometrischen virtuellen Mustern beruhen, und dient als umfassende Lösung, di
Jackal
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experten
Jackal Expert Advisor – Handelsstrategie 4 Monate im Live-Betrieb Nach dem Kauf bleiben alle Produkte lebenslang kostenlos.  Konfigurationsdatei herunterladen  Gold M1 | ECN-Konto: Mit jedem Broker kompatibel Der Jackal EA basiert auf einer mehrschichtigen und intelligenten Breakout-Strategie, die fortschrittliches Risiko- und Gewinnmanagement kombiniert, um sich an die Marktdynamik anzupassen. 1. Breakout-Fallen-Strategie Nachdem die Marktbedingungen bestätigt wurden, platziert der EA zwei g
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
Experten
NorthEastWay MT5 ist ein vollständig automatisiertes "Pullback"-Trading-System, das besonders effektiv beim Handel mit beliebten "Pullback"-Währungspaaren ist: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. Das System nutzt die Hauptmuster des Forex-Marktes im Handel – die Rückkehr des Preises nach einer starken Bewegung in eine beliebige Richtung. Zeitrahmen: M15 Hauptwährungspaare: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD Zusätzliche Paare: EURUSD, USDCAD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD Nach dem Kauf des EAs schreiben Sie mir bitte
Golden Venom
Natoya N Barnes
Experten
GOLDENES VENOM SMC EA Elite Institutional Trading Logic - Vollständig automatisiert und validierungssicher Erschließen Sie sich den institutionellen Handel mit dem Golden Venom SMC EA, einem präzisionsgefertigten automatisierten System, das den XAUUSD dominiert und bei allen Devisenpaaren eine starke Leistung erbringt. Dieser Bot wurde mit reiner Preisaktion und Smart Money Concepts (SMC) entwickelt, eliminiert nachlaufende Indikatoren und handelt mit der gleichen Logik, die von professionell
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
Scipio Bot Gold mt5
Stefano Frisetti
Experten
Hüten Sie sich vor SCAMS! SCIPIO GOLD BOT wird nur über MQL5.com vertrieben. Dies ist kein kommerzieller BOT, aber er ist professionell, der Vertrieb ist auf insgesamt 100 Kopien begrenzt und der Preis kann ohne Vorankündigung erhöht werden. Die Unterschiede, die SCIPIO EA einzigartig machen, sind : + keine variablen Einstellungen oder Einstellungen, die der TRADER eingeben muss + eröffnet immer nur 1 Trade auf einmal + verwendet immer Close und feste STOP LOSS + SL und TP an die Volatilität d
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
5 (1)
Experten
Ksm: Intelligente Lösung für den automatisierten Devisenhandel Ksm ist ein Tool, das für die Automatisierung des Devisenhandels entwickelt wurde und moderne Methoden der Zeitreihenanalyse verwendet, um mit mehreren Währungspaaren in verschiedenen Zeitrahmen zu arbeiten. Hauptmerkmale und Vorteile Unterstützung mehrerer Währungen : Ksm ermöglicht den Handel mit mehreren Währungspaaren und hilft Händlern, ihre Strategien an verschiedene Marktbedingungen anzupassen. Neue Währungspaare können leich
SFE Swing EA MT5
Joel Juanpere
Experten
Dieser Expert Advisors handelt in mittleren Zeitrahmen und versucht, große Bewegungen zu erfassen. Live-Einrichtung Der EA ist sehr einfach zu konfigurieren und kann mit den Standardparametern verwendet werden. Nur die Parameter, die sich auf die Größe der Aufträge beziehen, sollten überprüft werden. Der EA sollte NUR mit einem Chart verbunden sein, zum Beispiel einem BTCUSD-Chart auf dem Zeitrahmen M5 . Der EA ist sehr ressourcenschonend und kann mit anderen EAs verwendet werden.
