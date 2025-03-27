Omni Gold MT5





Omni Gold ist ein Handelssystem, das durch die Kombination von Trendanalysen und schwebenden Aufträgen für Präzision und Konsistenz sorgt. Dieser innovative Ansatz gewährleistet die Genauigkeit der Handelsausführung bei gleichzeitiger Einhaltung eines disziplinierten Risikomanagementrahmens.









Wichtigste Highlights: Risikoarme Strategie: Der Omni Gold vermeidet risikoreiche Techniken wie Martingale, Grid-Trading, Hedging oder Lot-Multiplikatoren nach Verlusten - diese Methode minimiert das Potenzial für hohe Drawdowns und fördert den langfristigen Kapitalerhalt. Anpassungsfähigkeit an den Markt in Echtzeit: Omni Gold führt Trades auf der Grundlage von Echtzeit-Marktbedingungen aus und gewährleistet so die Anpassungsfähigkeit an dynamische Marktumgebungen. Pending Orders für Präzision: Durch die Verwendung von Pending Orders gewährleistet das System optimale Einstiegspunkte, reduziert Slippage und maximiert die Handelseffizienz. Umfassender Stoploss-Schutz: Jeder Handel ist mit einem Stoploss ausgestattet, um potenzielle Verluste zu begrenzen und Ihre Investition gegen unvorhersehbare Marktbewegungen abzusichern. Eingebauter Nachrichtenfilter: Ein in den MT5-Nachrichtenkalender integrierter Nachrichtenfilter verhindert den Handel bei wichtigen Ereignissen und schützt Sie so vor plötzlichen Kursschwankungen aufgrund von Nachrichtenmeldungen.





Omni Gold Einrichtung & Anforderungen

Handelskonfiguration:

Symbol: XAUUSD/GOLD

Zeitrahmen: H1

Mindesteinlage: $100

Konto-Typ: Absicherung

Hebelwirkung: 1:100 bis 1:500





Technische Empfehlungen:





Virtueller Privater Server (VPS): Stellen Sie einen unterbrechungsfreien Handel sicher, indem Sie Omni Gold auf einem VPS betreiben, um eine stabile Verbindung zu gewährleisten.

Nachrichten-Filter: Nutzt den in MT5 integrierten Nachrichtenkalender für die automatische Filterung von wichtigen Ereignissen - keine manuellen URL- oder GMT-Einstellungen erforderlich.













Backtesting-Details:

Symbol: XAUUSD

Zeitrahmen: H1

Testzeitraum: 2024-2025

Modellierung: Die Modellierung "Every Tick based on real ticks" wird empfohlen, um die genauesten Ergebnisse zu erzielen.

Startguthaben: $100 oder höher.

Hebelwirkung: 1:100 oder mehr.

Einstellungen: Verwenden Sie das mitgelieferte Setfile für optimierte Ergebnisse.









Unterstützung und Hilfe bei der Einrichtung:





Die Einrichtung von Omni Gold ist einfach. Der Benutzer muss nur das Setfile hochladen, damit Sie sofort mit dem Handel beginnen können. Wenn Sie persönliche Hilfe benötigen oder Fragen haben, kontaktieren Sie unser Support-Team per privater Nachricht. Wir sind bestrebt, Ihnen zu helfen, Ihre Handelsleistung zu maximieren.





Risiko-Warnung:

Der Handel birgt ein erhebliches Risiko, und frühere Leistungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Risiken vollständig verstehen, bevor Sie Omni Gold verwenden.





Omni Gold ist der ideale Expert Advisor für Trader, die Präzision, Anpassungsfähigkeit und diszipliniertes Risikomanagement suchen.