Omni Gold MT5





Omni Gold es un sistema de negociación diseñado para ofrecer precisión y coherencia combinando el análisis de tendencias con las órdenes pendientes. Este enfoque innovador garantiza la precisión en la ejecución de las operaciones al tiempo que se adhiere a un marco disciplinado de gestión de riesgos.









¡ Promoción de lanzamiento!

¡10 plazas disponibles al precio actual!

Precio final 30.000

Nota: Aumento de precio para limitar el número de usuarios en el mismo broker. ¡Consiga sus copias ahora mismo!

Puntos clave: Estrategia aversa al riesgo: El Omni Gold evita técnicas de alto riesgo como la martingala, el grid trading, las coberturas o los multiplicadores de lotes tras pérdidas. Esta metodología minimiza el potencial de grandes detracciones y favorece la preservación del capital a largo plazo. Adaptabilidad al mercado en tiempo real: Omni Gold ejecuta las operaciones en función de las condiciones del mercado en tiempo real, lo que garantiza su adaptabilidad a entornos de mercado dinámicos. Órdenes pendientes para mayor precisión: Al utilizar órdenes pendientes, el sistema garantiza puntos de entrada óptimos, reduciendo el deslizamiento y maximizando la eficiencia de las operaciones. Amplia protección contra Stoploss: Cada operación está equipada con un stoploss para limitar las pérdidas potenciales, salvaguardando su inversión contra movimientos impredecibles del mercado. Filtro de noticias integrado: Un filtro de noticias integrado con el calendario de noticias de MT5 evita la negociación durante eventos de alto impacto, evitando la exposición a la volatilidad repentina de los precios causada por la publicación de noticias.





Configuración y requisitos de Omni Gold

Configuración de negociación:

Símbolo: XAUUSD/ORO

Marco temporal: H1

Depósito mínimo: $100

Tipo de cuenta: Cobertura

Apalancamiento: 1:100 a 1:500





Recomendaciones técnicas:





Servidor Privado Virtual (VPS): Asegúrese de operar sin interrupciones ejecutando Omni Gold en un VPS para disponer de una conexión estable.

Filtro de noticias: Utiliza el calendario de noticias integrado de MT5 para el filtrado automático de eventos de alto impacto, sin necesidad de URL manual o ajustes GMT.













Detalles de Backtesting:

Símbolo: XAUUSD

Marco temporal: H1

Periodo de prueba: 2024-2025

Modelización: Se recomienda el modelado "Every Tick basado en ticks reales" para obtener los resultados más precisos.

Saldo inicial: 100 $ o superior.

Apalancamiento: 1:100 o superior.

Ajustes: Utilice el archivo de configuración proporcionado para obtener resultados optimizados.









Asistencia y configuración:





La configuración de Omni Gold es muy sencilla. El usuario sólo tiene que cargar el archivo de configuración, lo que le permite empezar a operar de inmediato. Para asistencia personalizada o consultas, contacte con nuestro equipo de soporte vía mensaje privado. Estamos comprometidos a ayudarle a maximizar el rendimiento de sus operaciones.





Advertencia de riesgo:

Operar implica un riesgo significativo, y el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Asegúrese de comprender plenamente los riesgos antes de utilizar Omni Gold.





Omni Gold es el Asesor Experto ideal para los operadores que buscan precisión, adaptabilidad y una gestión disciplinada del riesgo.