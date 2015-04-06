Major Trend

Major Trend Expert Advisor - Handeln Sie mit Zuversicht auf wichtigen Währungspaaren

Nach jahrelangem Live-Handel mit konsistenten Ergebnissen stelle ich hiermit den Major Trend EA vor. Der Major Trend EA wurde für den Handel mit den wichtigsten Devisenpaaren entwickelt, mit besonderem Fokus auf AUDUSD und NZDUSD, wo er die beständigsten Ergebnisse liefert. Er wendet eine Kombination aus fortschrittlichen Trendanalysetechniken an, um Einstiegspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren, die helfen, Drawdowns zu reduzieren und die langfristige Rentabilität zu erhöhen.

Signal | Signal 2 | Setfile | Handbuch

Einführungs-Promo!
  • 10 Plätze zum aktuellen Preis verfügbar!
  • Nächster Preis 675$
  • Endgültiger Preis 3.000$

Best Performing Pairs:

  • Primär: AUDUSD, NZDUSD (sicherste und stabilste Performance)

  • Sekundär: EURUSD, GBPUSD, USDCAD, AUDCAD, USDCHF, NZDCAD

Setup & Handelsbedingungen

  • Zeitrahmen: H1

  • Empfohlene Einzahlung: $500 - $1,000

  • Konto-Typ: Absicherung

Technische Anforderungen & Empfehlungen

  • VPS-Hosting: Für eine ununterbrochene, stabile Leistung dringend empfohlen.

  • Nachrichten-Filter: Vollständig integriert in den integrierten MT5-Kalender - keine manuellen URL- oder GMT-Einstellungen erforderlich.

  • Optimierte Einstellungen: Verwenden Sie das mitgelieferte Setfile für maximale Effizienz.

Support & Unterstützung

Benötigen Sie Hilfe bei der Installation oder Einrichtung? Senden Sie einfach eine private Nachricht - wir sorgen dafür, dass Sie das Beste aus Major Trend EA herausholen.

Risiko-Hinweis

Der Devisenhandel birgt Risiken. Handeln Sie nur mit Geld, das Sie sich leisten können zu verlieren, und stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen. Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

