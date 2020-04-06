Major Trend EA

Major Trend Expert Advisor - Handeln Sie mit Zuversicht auf den wichtigsten Währungspaaren

Nach jahrelangem Live-Handel mit konsistenten Ergebnissen stelle ich hiermit den Major Trend EA vor. DerMajor Trend EA wurde für den Handel mit den wichtigsten Devisenpaaren entwickelt, mit besonderem Fokus aufAUDUSD und NZDUSD, wo er die beständigsten Ergebnisse liefert. Er wendet eine Kombination aus fortschrittlichen Trendanalysetechniken an, um Einstiegspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren, die helfen, Drawdowns zu reduzieren und die langfristige Rentabilität zu erhöhen.

Signal |Signal 2 | Setfile |Handbuch

Einführungs-Promo!
  • 10 Plätze zum aktuellen Preis verfügbar!
  • Nächster Preis 399$
  • Endgültiger Preis 3.000$

Best Performing Pairs:

  • Primär: AUDUSD , NZDUSD (sicherste und stabilste Performance)

  • Sekundär: EURUSD , GBPUSD, USDCAD, AUDCAD, USDCHF, NZDCAD

Setup & Handelsbedingungen

  • Zeitrahmen: H1

  • Empfohlene Einzahlung: $500 - $1,000

  • Kontotyp: Absicherung

Technische Anforderungen & Empfehlungen

  • VPS-Hosting: Für eine ununterbrochene, stabile Leistung wird dringend empfohlen.

  • Nachrichtenfilter:Nachrichtenfilter eingerichtet

  • Optimierte Einstellungen: Verwenden Sie das mitgelieferte Setfile für maximale Effizienz.

Unterstützung & Hilfe

Benötigen Sie Hilfe bei der Installation oder Einrichtung? Senden Sie uns einfach eine private Nachricht - wir sorgen dafür, dass Sie das Beste ausMajor Trend EA herausholen.

Risiko-Hinweis

Der Devisenhandel birgt Risiken. Handeln Sie nur mit Geld, das Sie sich leisten können zu verlieren, und stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen. Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


