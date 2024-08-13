Yarukami Mnukakashi EA
- Версия: 10.103
- Обновлено: 9 февраля 2025
- Активации: 5
Yarukami Mnukakashi — это автоматический торговый советник, разработанный для трейдеров, для рынка Forex.
Версия для MT5 находится по ссылке.
Основные характеристики:
- Тип стратегии: круглосуточная торговля, но я рекомендую избегать американской сессии и поставить себе дневной тейк 30-40 долларов на 0.01 лота. Может работать как в оду сторону, так и в обе сразу независимо друг от друга.
- Торговые инструменты: GOLD
- Таймфреймы: M1
- Алгоритм: использует технический анализ с индикаторами скользящих средних, Боллинджер и Mоментум.
- Риск-менеджмент: есть функция принудительно закрывать ордера при окончании торговли по времени, усредняет путем прибавления начального лота - профит так же возрастает пропорционально.
Преимущества:
- Автоматизация: полная автоматизация процесса торговли.
- Настройки: пользователь может настраивать параметры стратегии под свои предпочтения.
- Совместимость: Работает на MetaTrader 4.
- Обновления: Обеспечивается регулярные обновления.
- Стиль чарта: отличительный стиль, хорошая информационная панель.
Параметры советника:
Profit == Минимальный профит (Если автоматический подсчет лота включен работает автоматический подсчет профита. Profit который указан, будет увеличен кратно автолоту)
Profit in day == По достижению профита в день, советник отключится до следующего дня
Lot == Лот
Auto lot == Автоматический подсчет лота
For every 0.01 lot == Если автоматический подсчет лота включен, необходимо указать какой депозит будет применяться на каждый 0.01 лота (For every 0.01 lot).
Magic number == Магическое число
Spread limit == Ограничение по спреду
Grid step == Количество между ордерами в сетке (в первой секции)
Lot step == Максимальное количество открытых сделок (в первой секции)
Lot multiplication == Умножение лота (в первой секции). Если стоит 0 то идет прибавление лота. Например 0.01, 0.02, 0,03 и т.д.
Enable section two trading == Включение отключение второй секции
Grid step == Максимальное количество открытых сделок (во второй секции)
Lot step == Максимальное количество открытых сделок (во второй секции)
Lot multiplication == Умножение лота (во второй секции)
Enable section three trading == Включение отключение третьей секции
Grid step == Максимальное количество открытых сделок (в третьей секции)
Lot step == Максимальное количество открытых сделок (в третьей секции)
Lot multiplication == Умножение лота (в третьей секции)
Time ON EA session 1 == Час включения советника
Time OFF EA session 1 == Час выключения советника
Time ON EA session 2 == Час включения советника
Time OFF EA session 2 == Час выключения советника
Close everything by time == Закрыть все сделки принудительно по завершении времени
Panel info == Панелька
Stop Limit in $ == Закрывает все сделки по достижению просадки (в валюте депозита)
Long and short independent == Позволяет открывать сделки в разных направлениях независимо друг от друга
Period MA M1 (60) == Период скользящей средней на М1
Period MA M5 (24) == Период скользящей средней на М5
Period MA M15 (16) == Период скользящей средней на М15
Period MA H1 (24) == Период скользящей средней на H1
Period BB H1 (22) == Если цена выходит за полосы Боллинджера, сделка не открывается
Period RSI M15 (8) == Ограничение открытия сделок на M15
Period Momentum (2) == Период индикатора Моментум на M1. Индикатор смотрит вверх - BUY, вниз - SELL
Контакты:
Группа в телеграм t.me/yarukamiea
Настройки:
По умолчанию все настройки индикаторов на нуле. Прежде чем тестировать, пожалуйста, выставьте параметры как на скриншоте и можете пробовать.
Отличный советник, я сам лично тестировал EA YM две недели на демо тест он просто супер ❤️, я в шоке 😮 от того как они проходят самые страшные месяца по паре золото/доллар март 2023 и 2024 года, с 01.06 по 08.11.2024 года самая большая просадка 450$ от депозита 1000$ этот бот просто находка для новичка и трейдера со стажем. Я честно сегодня купил его на mql5 у разработчика пока он не поднял цену и чтобы получить поддержку у создателя 😎 этот советник просто бомба 💥 всем советую 🔥🔥🔥 прибыль за месяц от 200-450$ показывает на тест💥