Yarukami Mnukakashi EA

5

Yarukami Mnukakashi — это автоматический торговый советник, разработанный для трейдеров, для рынка Forex. 

Версия для MT5 находится по ссылке.

Основные характеристики:

  • Тип стратегии: круглосуточная торговля, но я рекомендую избегать американской сессии и поставить себе дневной тейк 30-40 долларов на 0.01 лота. Может работать как в оду сторону, так и в обе сразу независимо друг от друга.
  • Торговые инструменты: GOLD
  • Таймфреймы: M1
  • Алгоритм: использует технический анализ с индикаторами скользящих средних, Боллинджер и Mоментум.
  • Риск-менеджмент: есть функция принудительно закрывать ордера при окончании торговли по времени, усредняет путем прибавления начального лота - профит так же возрастает пропорционально. 

Преимущества:

  • Автоматизация: полная автоматизация процесса торговли.
  • Настройки: пользователь может настраивать параметры стратегии под свои предпочтения.
  • Совместимость: Работает на MetaTrader 4.
  • Обновления: Обеспечивается регулярные обновления.
  • Стиль чарта: отличительный стиль, хорошая информационная панель.

Параметры советника:

Profit == Минимальный профит (Если автоматический подсчет лота включен работает автоматический подсчет профита. Profit который указан, будет увеличен кратно автолоту)
Profit in day  == По достижению профита в день, советник отключится до следующего дня
Lot  == Лот
Auto lot ==  Автоматический подсчет лота
For every 0.01 lot ==  Если автоматический подсчет лота включен, необходимо указать какой депозит будет применяться на каждый 0.01 лота (For every 0.01 lot).
Magic number  == Магическое число
Spread limit  == Ограничение по спреду

Grid step  == Количество между ордерами в сетке (в первой секции)
Lot step  == Максимальное количество открытых сделок (в первой секции)
Lot multiplication  == Умножение лота  (в первой секции). Если стоит 0 то идет прибавление лота. Например 0.01, 0.02, 0,03 и т.д.

Enable section two trading  == Включение отключение второй секции
Grid step  == Максимальное количество открытых сделок (во второй секции)
Lot step  == Максимальное количество открытых сделок (во второй секции)
Lot multiplication  == Умножение лота (во второй секции)

Enable section three trading  == Включение отключение третьей секции
Grid step  == Максимальное количество открытых сделок (в третьей секции)
Lot step  == Максимальное количество открытых сделок (в третьей секции)
Lot multiplication  == Умножение лота (в третьей секции)

Time ON EA session 1  == Час включения советника
Time OFF EA session 1  ==  Час выключения советника
Time ON EA session 2  ==  Час включения советника
Time OFF EA session 2  ==  Час выключения советника
Close everything by time  == Закрыть все сделки принудительно по завершении времени

Panel info  == Панелька
Stop Limit in $  == Закрывает все сделки по достижению просадки (в валюте депозита)
Long and short independent  == Позволяет открывать сделки в разных направлениях независимо друг от друга

Period MA M1  (60)  == Период скользящей средней на М1
Period MA M5  (24)   ==  Период скользящей средней на М5
Period MA M15  (16)  ==  Период скользящей средней на М15
Period MA H1  (24)  ==  Период скользящей средней на H1
Period BB H1  (22)  == Если цена выходит за полосы Боллинджера, сделка не открывается
Period RSI M15  (8) ==   Ограничение открытия сделок на M15
Period Momentum  (2)  == Период индикатора Моментум на M1. Индикатор смотрит вверх - BUY, вниз - SELL

Контакты:

Группа в телеграм t.me/yarukamiea

Настройки:

По умолчанию все настройки индикаторов на нуле. Прежде чем тестировать, пожалуйста, выставьте параметры как на скриншоте и можете пробовать.



Отзывы 5
yalta999
43
yalta999 2024.11.20 11:30 
 

Отличный советник, я сам лично тестировал EA YM две недели на демо тест он просто супер ❤️, я в шоке 😮 от того как они проходят самые страшные месяца по паре золото/доллар март 2023 и 2024 года, с 01.06 по 08.11.2024 года самая большая просадка 450$ от депозита 1000$ этот бот просто находка для новичка и трейдера со стажем. Я честно сегодня купил его на mql5 у разработчика пока он не поднял цену и чтобы получить поддержку у создателя 😎 этот советник просто бомба 💥 всем советую 🔥🔥🔥 прибыль за месяц от 200-450$ показывает на тест💥

Daniele Fregni
187
Daniele Fregni 2024.11.12 19:34 
 

Ea very interesting with real possibility of consistent profits. Beware only of risk calculation being a grid-martingale. Starting very slowly provides steady gains. Support is good with the ability to interact with other users who have the same application. The developer always responds with real help in the setting. Recommended

Irwanto
39
Irwanto 2024.10.13 00:27 
 

Great EA. Just make sure the equity is sufficient. Be careful to calculate the grid step, lot step, and lot size. Make sure not to open too many orders to prevent a margin call.

