Yarukami Mnukakashi EA

Yarukami Mnukakashi — это автоматический торговый советник, разработанный для трейдеров, для рынка Forex.

Версия для MT5 находится по ссылке.

Основные характеристики:

Риск-менеджмент: есть функция принудительно закрывать ордера при окончании торговли по времени, усредняет путем прибавления начального лота - профит так же возрастает пропорционально.

Тип стратегии: круглосуточная торговля, но я рекомендую избегать американской сессии и поставить себе дневной тейк 30-40 долларов на 0.01 лота. Может работать как в оду сторону, так и в обе сразу независимо друг от друга.

Преимущества:

Настройки: пользователь может настраивать параметры стратегии под свои предпочтения.

Параметры советника:

Profit == Минимальный профит (Если автоматический подсчет лота включен работает автоматический подсчет профита. Profit который указан, будет увеличен кратно автолоту)

Profit in day == По достижению профита в день, советник отключится до следующего дня

Lot == Лот

Auto lot == Автоматический подсчет лота

For every 0.01 lot == Если автоматический подсчет лота включен, необходимо указать какой депозит будет применяться на каждый 0.01 лота (For every 0.01 lot).

Magic number == Магическое число

Spread limit == Ограничение по спреду

Grid step == Количество между ордерами в сетке (в первой секции)

Lot step == Максимальное количество открытых сделок (в первой секции)

Lot multiplication == Умножение лота (в первой секции). Если стоит 0 то идет прибавление лота. Например 0.01, 0.02, 0,03 и т.д.

Enable section two trading == Включение отключение второй секции

Grid step == Максимальное количество открытых сделок (во второй секции)

Lot step == Максимальное количество открытых сделок (во второй секции)

Lot multiplication == Умножение лота (во второй секции)

Enable section three trading == Включение отключение третьей секции

Grid step == Максимальное количество открытых сделок (в третьей секции)

Lot step == Максимальное количество открытых сделок (в третьей секции)

Lot multiplication == Умножение лота (в третьей секции)

Time ON EA session 1 == Час включения советника

Time OFF EA session 1 == Час выключения советника

Time ON EA session 2 == Час включения советника

Time OFF EA session 2 == Час выключения советника

Close everything by time == Закрыть все сделки принудительно по завершении времени

Panel info == Панелька

Stop Limit in $ == Закрывает все сделки по достижению просадки (в валюте депозита)

Long and short independent == Позволяет открывать сделки в разных направлениях независимо друг от друга

Period MA M1 (60) == Период скользящей средней на М1

Period MA M5 (24) == Период скользящей средней на М5

Period MA M15 (16) == Период скользящей средней на М15

Period MA H1 (24) == Период скользящей средней на H1

Period BB H1 (22) == Если цена выходит за полосы Боллинджера, сделка не открывается

Period RSI M15 (8) == Ограничение открытия сделок на M15

Period Momentum (2) == Период индикатора Моментум на M1. Индикатор смотрит вверх - BUY, вниз - SELL