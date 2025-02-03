Dark Kakashi PRO EA ist ein verbesserter Dark Kakashi FREE EA-Berater (leider haben sie die Bewertungen absichtlich heruntergeschraubt, so dass sie eine kostenpflichtige Version veröffentlichen mussten).

Alle Funktionen, die gewünscht wurden, sind implementiert. Der Code wurde umgeschrieben und viele Fehler wurden behoben, einschließlich derer, die sich auf das Schließen von Positionen beziehen. Dieser Berater wird weiter verbessert werden.





Einer der Yarukami Mnukakashi-Berater für Gold (XAUUSD). Sie können auch Forex-Währungspaare handeln. Die Arbeit mit einem Spread von bis zu 30 wird berücksichtigt. Der Scalper arbeitet 24/5, der Verlust wird durch das Raster mit Mittelwertbildung durch einen leichten (kleinen) Koeffizienten abgedeckt, wenn Sie es einstellen. Es sollte immer funktionieren, mit Ausnahme von Stopps nach Zeit, die Sie selbst setzen, zum Beispiel für Nachrichten, so dass ich zwei Sitzungen nach Zeit implementiert.





Wichtigste Merkmale:





Strategietyp: 24-Stunden-Handel, aber ich empfehle, die amerikanische Session zu meiden und einen täglichen Take von 20-30 $ pro 0,01 Lot festzulegen.

Handelsinstrumente: GOLD (andere Instrumente habe ich nicht in Betracht gezogen, aber Sie können es versuchen).

Zeitrahmen: M1-H1.

Algorithmus: Ich werde den Algorithmus für mich behalten. Risikomanagement: Es gibt eine Funktion, mit der Aufträge zwangsweise geschlossen werden, wenn ein Drawdown auf den von Ihnen angegebenen Prozentsatz der Einlage erfolgt. Es gibt eine Pausenfunktion, wenn ein Drawdown auftritt - neue Aufträge werden nicht eröffnet.



EA-Parameter:





Lot == Lot

Profit == Mindestgewinn

Rasterschritt == Rasterschritt in Pips

Profit in day == Wenn der Betrag in Währung erreicht ist, wird der EA bis zum nächsten Tag pausieren

Spread-Limit == Spread-Limit

Lot step == Anzahl der maximal offenen Positionen





Zeit ON EA-Sitzung 1 == EA einschalten

Zeit AUS EA Sitzung 1 == EA deaktivieren

Zeit ON EA Sitzung 2 == EA aktivieren

Zeit AUS EA Sitzung 2 == EA deaktivieren

Close everything by time == Erzwingt die Schließung aller Aufträge nach Ablauf der Zeit





Lot-Multiplikation == Lot-Multiplikation beim Öffnen des Grids

Stop in procent == Schließt alle Orders, wenn der Drawdown in Prozent erreicht ist

Pause in Prozent == Verbot der Eröffnung neuer Orders, wenn der Drawdown in Prozent erreicht ist

Magische Zahl == Magische Zahl

Info-Panel == Informations-Panel





