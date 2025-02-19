Nash Professional – Fortschrittliches Automatisiertes Handelssystem für Forex

Eine Umfassende Lösung für Effizientes Trading

Nash Professional ist ein fortschrittliches automatisiertes Handelssystem, das für eine präzise Positionsverwaltung auf Basis einer dynamischen Marktanalyse entwickelt wurde. Das System ist für verschiedene Marktbedingungen optimiert und unterstützt den Handel mit 28 Haupt- und Cross-Währungspaaren:

EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CHF, EUR/AUD, EUR/NZD, EUR/CAD, GBP/JPY, GBP/CHF, GBP/AUD, GBP/NZD, GBP/CAD, AUD/JPY, AUD/CHF, AUD/NZD, AUD/CAD, NZD/JPY, NZD/CHF, NZD/CAD, CAD/JPY, CAD/CHF.

Nash Professional wurde für Trader entwickelt, die einen systematischen Handelsansatz mit starkem Fokus auf Risikomanagement, präzise Eintritte und effizientes Kapitalmanagement suchen.

Umfassendes Handelsmanagement

Filterung von Handelssignalen

Doppelte RSI-Filterung zur Erhöhung der Eintrittsgenauigkeit.

Überprüfung der Kursbewegung vor der Eröffnung eines Trades, um ungünstige Marktbedingungen zu vermeiden.

Dynamische Anpassung der Einstiegsebenen basierend auf aktueller Volatilität und Marktbedingungen.

Intelligentes Positionsmanagement

Eröffnung von Positionen mit einem dynamischen Level-System, das sich an die aktuelle Marktlage anpasst.

Ausschluss ungeeigneter Trades durch adaptive Algorithmen, die Positionseröffnungen blockieren, wenn sich der Markt nach einem Signal zu stark bewegt.

Möglichkeit, einzelne, sorgfältig gefilterte Trades zu handeln oder ein dynamisches Handelsserien-Management zu nutzen.

Kapitalmanagement und Risikokontrolle

Automatische Berechnung der Lotgröße (Auto Lot) basierend auf dem Kontostand und der Risikopräferenz.

Begrenzung des maximalen Tagesverlusts mit automatischem Handelsstopp nach Erreichen des Limits.

Schutz vor extremen Marktbewegungen durch integrierte Sicherheitsmechanismen wie Stop-Loss, maximale Bewegungsgrenzen und Hedging-Strategien.

Berücksichtigung von Spread und Swap-Kosten zur Filterung ungünstiger Trades.

So Verwenden Sie Nash Professional Richtig

Nutzung eines Demo-Kontos

Um Nash Professional auf einem Demo-Konto zu testen, wird ein Mindestkapital von $2.000 empfohlen.

empfohlen. Die Werkseinstellungen enthalten eine konservative Startlotgröße von 0,01 pro $2.000, die auf historischen Drawdowns basiert.

Auswahl der Währungspaare

Nash Professional unterstützt den Handel mit 28 Währungspaaren , aber die Auswahl der Instrumente hängt von der individuellen Analyse und Strategie des Nutzers ab.

, aber die Auswahl der Instrumente hängt von der individuellen Analyse und Strategie des Nutzers ab. Nutzer können alle unterstützten Paare handeln oder bestimmte Instrumente basierend auf erwarteten Marktbewegungen und Volatilität ausschließen.

Einstellungen und Interpretation der Ergebnisse

Die in den Screenshots sichtbaren Ergebnisse entsprechen den Werkseinstellungen , die beim Herunterladen von Nash Professional vorkonfiguriert sind.

, die beim Herunterladen von Nash Professional vorkonfiguriert sind. Änderungen an den Einstellungen können je nach Marktbedingungen und Strategie des Nutzers zu unterschiedlichen Ergebnissen führen.

Detaillierte Dokumentation und Berechnungstools

Eine vollständige Erklärung aller Parameter, eine detaillierte Strategieübersicht und ein spezieller Rechner zur Risiko- und Lotgrößenberechnung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.mql5.com/en/blogs/post/761059

Erweiterte Funktionen von Nash Professional

RSI-basierte Handelsanalyse – Kombination von primären und sekundären RSI-Filtern für maximale Eintrittsgenauigkeit.

– Kombination von primären und sekundären RSI-Filtern für maximale Eintrittsgenauigkeit. Dynamische Einstiegsebenen – Positionen werden nicht in festen Abständen geöffnet, sondern passen sich den Marktbedingungen an, um Drawdowns zu reduzieren und die Kapitaleffizienz zu verbessern.

– Positionen werden nicht in festen Abständen geöffnet, sondern passen sich den Marktbedingungen an, um Drawdowns zu reduzieren und die Kapitaleffizienz zu verbessern. Schutzmechanismen für den Einstieg – Das System blockiert Trades, wenn sich der Markt nach einem Signal zu stark bewegt, um die Qualität der Eintritte zu verbessern.

– Das System blockiert Trades, wenn sich der Markt nach einem Signal zu stark bewegt, um die Qualität der Eintritte zu verbessern. Benutzerdefinierte Handelszeiten – Nutzer können präzise Zeitfenster für den Handel definieren und so die Performance für spezifische Marktbedingungen optimieren.

– Nutzer können präzise Zeitfenster für den Handel definieren und so die Performance für spezifische Marktbedingungen optimieren. Flexible Handelsmanagement-Einstellungen – Möglichkeit der Wahl zwischen einzelnen Handelsaufträgen und einem dynamischen Multi-Level-Management.

– Möglichkeit der Wahl zwischen einzelnen Handelsaufträgen und einem dynamischen Multi-Level-Management. Automatische Schließung von Trades – Positionen werden automatisch geschlossen, sobald ein definiertes Gewinn- oder Verlustniveau erreicht wird, um das Kapitalmanagement effizient zu gestalten.

– Positionen werden automatisch geschlossen, sobald ein definiertes Gewinn- oder Verlustniveau erreicht wird, um das Kapitalmanagement effizient zu gestalten. Maximale Kontrolle über den Handelsprozess – Nutzer können Limits für die maximale Anzahl an Trades, die Gesamtbelastung oder tägliche Verlustgrenzen festlegen.



