Nash Professional – 高度な自動取引システム（Forex向け）

効率的な取引のための包括的なソリューション

Nash Professional は、動的な市場分析に基づいた正確なポジション管理のために設計された、高度な自動取引システムです。本システムはさまざまな市場環境に最適化されており、以下の28種類の主要通貨ペアおよびクロス通貨ペアに対応しています。

EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CHF, EUR/AUD, EUR/NZD, EUR/CAD, GBP/JPY, GBP/CHF, GBP/AUD, GBP/NZD, GBP/CAD, AUD/JPY, AUD/CHF, AUD/NZD, AUD/CAD, NZD/JPY, NZD/CHF, NZD/CAD, CAD/JPY, CAD/CHF.

Nash Professional は、リスク管理、正確なエントリー、資本効率に重点を置いた、システマティックな取引アプローチを求めるトレーダー向けに設計されています。

包括的な取引管理

エントリーフィルタリング

  • RSIの二重フィルタリングにより、エントリーの精度を向上。
  • 取引開始前に価格の動きを検証し、不利な市場環境でのエントリーを回避。
  • 市場のボラティリティや状況に応じて、エントリーレベルを動的に調整。

インテリジェントなポジション管理

  • 市場の状況に適応するダイナミックレベルシステムを使用してポジションを開く。
  • シグナル発生後に市場が大きく動いた場合、自動的にエントリーをブロックし、不適切な取引を排除。
  • 単一の厳選された取引を行うか、動的な取引シリーズ管理を利用するかを選択可能。

資本管理とリスクコントロール

  • 口座残高とリスク許容度に基づいた自動ロットサイズ計算（Auto Lot）。
  • 設定された1日の最大損失に達すると、自動的に取引を停止。
  • ストップロス、最大移動制限、ヘッジ戦略などの組み込みの安全メカニズムによる極端な市場変動からの保護。
  • スプレッドやスワップコストを考慮し、不利な取引を回避。

Nash Professionalの正しい使用方法

デモ口座での利用

  • Nash Professional をデモ口座でテストする場合、最低$2,000の初期資本を設定することを推奨します。
  • デフォルトの工場設定では、$2,000ごとに0.01ロットの保守的な初期ロットが設定されており、過去のドローダウンデータに基づいて計算されています。

通貨ペアの選択

  • Nash Professional は28種類の通貨ペアに対応していますが、取引するペアの選択はユーザーの分析と戦略によります。
  • すべてのサポート対象ペアを取引することも、市場の動きやボラティリティの予測に基づいて一部のペアを除外することも可能です。

設定とパフォーマンスの解釈

  • スクリーンショットに表示される結果は、Nash Professionalのデフォルト設定に基づいたものです。
  • 設定を変更すると、市場環境や戦略によって異なる結果が得られる可能性があります。

詳細なドキュメントと計算ツール

  • 全パラメータの詳細な説明、戦略の詳細な概要、リスクとロットサイズ計算のための専用ツールは、以下のリンクでご確認いただけます。
    https://www.mql5.com/en/blogs/post/761059

Nash Professionalの高度な機能

  • RSIに基づく取引分析 – 主要および補助的なRSIフィルターを組み合わせ、最大限のエントリー精度を実現。
  • 動的エントリーレベル – 固定距離ではなく、市場状況に応じて調整されるため、ドローダウンを抑え、資本効率を向上。
  • エントリー保護メカニズム – シグナル後に市場が急激に動いた場合、取引をブロックし、エントリーの質を向上。
  • カスタム取引時間設定 – ユーザーは正確な取引時間枠を設定でき、市場状況に応じてパフォーマンスを最適化可能。
  • 柔軟な取引管理設定 – 個別取引または多層的な動的管理のどちらかを選択可能。
  • 自動取引終了 – 設定した利益または損失レベルに達すると、ポジションが自動的にクローズし、資本管理を効率化。
  • 最大限の取引プロセス管理 – ユーザーは取引数の最大制限、全体のエクスポージャー、または1日の損失制限を設定可能。


レビュー 4
kupiska23
24
kupiska23 2025.03.13 08:28 
 

Brings me nice profits thank you :)

bassam2992
124
bassam2992 2025.06.04 12:09 
 

i need support because it is idle

