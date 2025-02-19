--EAのコンセプト-- 2000年からのバックテストで破綻がない安定した取引を実証。 リアルトレードで本当に利益を出しているEAです。 このEAはトレンドとスワップを利用し、ローリスクで永続的に利益を上げるために開発されています。 自動売買は不労所得であるという考えを前提とし、チャート監視や設定の手間なく収入が得られることが目的となります。 手間のかからない不労所得として、将来のためのマネーマシンとして、このEAは資産運用の選択肢になります。 --EAの信頼性-- このEAは5つの通貨ペアで合計112年分のバックテストを実施し、安定した利益と低リスク運用を実証しています。 また、2020年から実施されているリアルトレードの結果はバックテストとの整合性を実証。 テストだけでなくリアル取引でも同様の結果である事実が証明されています。 --EAの動作について-- USDJPY、EURJPY、GBPJPY、AUDJPY、CADJPYで正常に取引します。クロス円以外に性能の期待はできません。 M30でのみ正常な動作をします。 それ以外の時間足に性能の期待はできません。 利益の平均＝