Nash Professional – Продвинутая автоматизированная торговая система для Forex

Комплексное решение для эффективной торговли

Nash Professional – это продвинутая автоматизированная торговая система, разработанная для точного управления позициями на основе динамического анализа рынка. Система оптимизирована для различных рыночных условий и поддерживает торговлю по 28 основным и кросс-валютным парам:

EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CHF, EUR/AUD, EUR/NZD, EUR/CAD, GBP/JPY, GBP/CHF, GBP/AUD, GBP/NZD, GBP/CAD, AUD/JPY, AUD/CHF, AUD/NZD, AUD/CAD, NZD/JPY, NZD/CHF, NZD/CAD, CAD/JPY, CAD/CHF.

Nash Professional разработан для трейдеров, которые стремятся к системному подходу в торговле с акцентом на управление рисками, точные входы и эффективное использование капитала.

Комплексное управление сделками

Фильтрация торговых входов

Двойная фильтрация RSI для повышения точности входов.

Проверка движения цены перед открытием сделки для предотвращения входов в неблагоприятных рыночных условиях.

Динамическое регулирование уровней входа на основе текущей волатильности и рыночных условий.

Интеллектуальное управление позициями

Открытие позиций на основе динамической системы уровней, адаптирующейся к текущей рыночной ситуации.

Исключение неподходящих сделок с помощью адаптивных алгоритмов, которые блокируют входы, если рынок движется слишком резко после сигнала.

Возможность торговли отдельными, тщательно отфильтрованными сделками или использования динамического управления серией сделок.

Управление капиталом и контроль рисков

Автоматический расчет размера лота (Auto Lot) на основе баланса счета и предпочтений по риску.

Настройки максимального дневного убытка, при достижении которого торговля автоматически прекращается.

Защита от экстремальных рыночных движений с помощью встроенных механизмов безопасности, включая стоп-лосс, максимальные лимиты движения и стратегии хеджирования.

Учет спреда и свопов для ограничения невыгодных сделок.

Как правильно использовать Nash Professional

Использование на демо-счете

Для тестирования Nash Professional на демо-счете рекомендуется установить начальный капитал не менее $2 000 .

. Заводские настройки по умолчанию включают консервативный стартовый лот 0,01 на каждые $2 000, который был рассчитан на основе исторических просадок.

Выбор валютных пар

Nash Professional поддерживает торговлю по 28 валютным парам , но выбор инструментов зависит от индивидуального анализа и стратегии пользователя.

, но выбор инструментов зависит от индивидуального анализа и стратегии пользователя. Пользователи могут торговать всеми поддерживаемыми парами или исключить определенные инструменты в зависимости от ожидаемых рыночных движений и волатильности.

Настройки и интерпретация результатов

Результаты, отображаемые на скриншотах, соответствуют заводским настройкам , предустановленным в Nash Professional при загрузке.

, предустановленным в Nash Professional при загрузке. Любые изменения настроек могут привести к различным результатам в зависимости от рыночных условий и стратегии пользователя.

Подробная документация и инструменты расчета

Полное объяснение всех параметров, детальное описание стратегии и специальный калькулятор для расчета рисков и размера лота доступны по следующей ссылке:

https://www.mql5.com/en/blogs/post/761059

Продвинутые функции Nash Professional

Торговый анализ на основе RSI – Комбинация основного и вторичного RSI-фильтра для максимальной точности входов.

– Комбинация основного и вторичного RSI-фильтра для максимальной точности входов. Динамические уровни входа – Позиции открываются не на фиксированном расстоянии, а адаптируются к рыночным условиям, снижая просадку и повышая эффективность управления капиталом.

– Позиции открываются не на фиксированном расстоянии, а адаптируются к рыночным условиям, снижая просадку и повышая эффективность управления капиталом. Механизмы защиты входов – Система блокирует сделки, если рынок движется слишком агрессивно после сигнала, повышая качество входов.

– Система блокирует сделки, если рынок движется слишком агрессивно после сигнала, повышая качество входов. Настраиваемое торговое время – Пользователи могут задать точные временные интервалы для открытия сделок, оптимизируя работу системы в зависимости от рыночных условий.

– Пользователи могут задать точные временные интервалы для открытия сделок, оптимизируя работу системы в зависимости от рыночных условий. Гибкие настройки управления сделками – Возможность выбора между одиночными сделками и динамическим управлением многократными уровнями.

– Возможность выбора между одиночными сделками и динамическим управлением многократными уровнями. Автоматическое закрытие сделок – Позиции автоматически закрываются при достижении установленного уровня прибыли или убытка, обеспечивая эффективное управление капиталом.

– Позиции автоматически закрываются при достижении установленного уровня прибыли или убытка, обеспечивая эффективное управление капиталом. Максимальный контроль над торговым процессом – Пользователи могут устанавливать ограничения на максимальное количество сделок, общий объем позиций или дневные лимиты убытков.



