Nash Professional – Продвинутая автоматизированная торговая система для Forex
Комплексное решение для эффективной торговли
Nash Professional – это продвинутая автоматизированная торговая система, разработанная для точного управления позициями на основе динамического анализа рынка. Система оптимизирована для различных рыночных условий и поддерживает торговлю по 28 основным и кросс-валютным парам:
EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CHF, EUR/AUD, EUR/NZD, EUR/CAD, GBP/JPY, GBP/CHF, GBP/AUD, GBP/NZD, GBP/CAD, AUD/JPY, AUD/CHF, AUD/NZD, AUD/CAD, NZD/JPY, NZD/CHF, NZD/CAD, CAD/JPY, CAD/CHF.
Nash Professional разработан для трейдеров, которые стремятся к системному подходу в торговле с акцентом на управление рисками, точные входы и эффективное использование капитала.
Комплексное управление сделками
Фильтрация торговых входов
- Двойная фильтрация RSI для повышения точности входов.
- Проверка движения цены перед открытием сделки для предотвращения входов в неблагоприятных рыночных условиях.
- Динамическое регулирование уровней входа на основе текущей волатильности и рыночных условий.
Интеллектуальное управление позициями
- Открытие позиций на основе динамической системы уровней, адаптирующейся к текущей рыночной ситуации.
- Исключение неподходящих сделок с помощью адаптивных алгоритмов, которые блокируют входы, если рынок движется слишком резко после сигнала.
- Возможность торговли отдельными, тщательно отфильтрованными сделками или использования динамического управления серией сделок.
Управление капиталом и контроль рисков
- Автоматический расчет размера лота (Auto Lot) на основе баланса счета и предпочтений по риску.
- Настройки максимального дневного убытка, при достижении которого торговля автоматически прекращается.
- Защита от экстремальных рыночных движений с помощью встроенных механизмов безопасности, включая стоп-лосс, максимальные лимиты движения и стратегии хеджирования.
- Учет спреда и свопов для ограничения невыгодных сделок.
Как правильно использовать Nash Professional
Использование на демо-счете
- Для тестирования Nash Professional на демо-счете рекомендуется установить начальный капитал не менее $2 000.
- Заводские настройки по умолчанию включают консервативный стартовый лот 0,01 на каждые $2 000, который был рассчитан на основе исторических просадок.
Выбор валютных пар
- Nash Professional поддерживает торговлю по 28 валютным парам, но выбор инструментов зависит от индивидуального анализа и стратегии пользователя.
- Пользователи могут торговать всеми поддерживаемыми парами или исключить определенные инструменты в зависимости от ожидаемых рыночных движений и волатильности.
Настройки и интерпретация результатов
- Результаты, отображаемые на скриншотах, соответствуют заводским настройкам, предустановленным в Nash Professional при загрузке.
- Любые изменения настроек могут привести к различным результатам в зависимости от рыночных условий и стратегии пользователя.
Подробная документация и инструменты расчета
- Полное объяснение всех параметров, детальное описание стратегии и специальный калькулятор для расчета рисков и размера лота доступны по следующей ссылке:
https://www.mql5.com/en/blogs/post/761059
Продвинутые функции Nash Professional
- Торговый анализ на основе RSI – Комбинация основного и вторичного RSI-фильтра для максимальной точности входов.
- Динамические уровни входа – Позиции открываются не на фиксированном расстоянии, а адаптируются к рыночным условиям, снижая просадку и повышая эффективность управления капиталом.
- Механизмы защиты входов – Система блокирует сделки, если рынок движется слишком агрессивно после сигнала, повышая качество входов.
- Настраиваемое торговое время – Пользователи могут задать точные временные интервалы для открытия сделок, оптимизируя работу системы в зависимости от рыночных условий.
- Гибкие настройки управления сделками – Возможность выбора между одиночными сделками и динамическим управлением многократными уровнями.
- Автоматическое закрытие сделок – Позиции автоматически закрываются при достижении установленного уровня прибыли или убытка, обеспечивая эффективное управление капиталом.
- Максимальный контроль над торговым процессом – Пользователи могут устанавливать ограничения на максимальное количество сделок, общий объем позиций или дневные лимиты убытков.
