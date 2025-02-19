Nash Professional

Nash Professional – Продвинутая автоматизированная торговая система для Forex

Комплексное решение для эффективной торговли

Nash Professional – это продвинутая автоматизированная торговая система, разработанная для точного управления позициями на основе динамического анализа рынка. Система оптимизирована для различных рыночных условий и поддерживает торговлю по 28 основным и кросс-валютным парам:

EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CHF, EUR/AUD, EUR/NZD, EUR/CAD, GBP/JPY, GBP/CHF, GBP/AUD, GBP/NZD, GBP/CAD, AUD/JPY, AUD/CHF, AUD/NZD, AUD/CAD, NZD/JPY, NZD/CHF, NZD/CAD, CAD/JPY, CAD/CHF.

Nash Professional разработан для трейдеров, которые стремятся к системному подходу в торговле с акцентом на управление рисками, точные входы и эффективное использование капитала.

Комплексное управление сделками

Фильтрация торговых входов

  • Двойная фильтрация RSI для повышения точности входов.
  • Проверка движения цены перед открытием сделки для предотвращения входов в неблагоприятных рыночных условиях.
  • Динамическое регулирование уровней входа на основе текущей волатильности и рыночных условий.

Интеллектуальное управление позициями

  • Открытие позиций на основе динамической системы уровней, адаптирующейся к текущей рыночной ситуации.
  • Исключение неподходящих сделок с помощью адаптивных алгоритмов, которые блокируют входы, если рынок движется слишком резко после сигнала.
  • Возможность торговли отдельными, тщательно отфильтрованными сделками или использования динамического управления серией сделок.

Управление капиталом и контроль рисков

  • Автоматический расчет размера лота (Auto Lot) на основе баланса счета и предпочтений по риску.
  • Настройки максимального дневного убытка, при достижении которого торговля автоматически прекращается.
  • Защита от экстремальных рыночных движений с помощью встроенных механизмов безопасности, включая стоп-лосс, максимальные лимиты движения и стратегии хеджирования.
  • Учет спреда и свопов для ограничения невыгодных сделок.

Как правильно использовать Nash Professional

Использование на демо-счете

  • Для тестирования Nash Professional на демо-счете рекомендуется установить начальный капитал не менее $2 000.
  • Заводские настройки по умолчанию включают консервативный стартовый лот 0,01 на каждые $2 000, который был рассчитан на основе исторических просадок.

Выбор валютных пар

  • Nash Professional поддерживает торговлю по 28 валютным парам, но выбор инструментов зависит от индивидуального анализа и стратегии пользователя.
  • Пользователи могут торговать всеми поддерживаемыми парами или исключить определенные инструменты в зависимости от ожидаемых рыночных движений и волатильности.

Настройки и интерпретация результатов

  • Результаты, отображаемые на скриншотах, соответствуют заводским настройкам, предустановленным в Nash Professional при загрузке.
  • Любые изменения настроек могут привести к различным результатам в зависимости от рыночных условий и стратегии пользователя.

Подробная документация и инструменты расчета

  • Полное объяснение всех параметров, детальное описание стратегии и специальный калькулятор для расчета рисков и размера лота доступны по следующей ссылке:
    https://www.mql5.com/en/blogs/post/761059

Продвинутые функции Nash Professional

  • Торговый анализ на основе RSI – Комбинация основного и вторичного RSI-фильтра для максимальной точности входов.
  • Динамические уровни входа – Позиции открываются не на фиксированном расстоянии, а адаптируются к рыночным условиям, снижая просадку и повышая эффективность управления капиталом.
  • Механизмы защиты входов – Система блокирует сделки, если рынок движется слишком агрессивно после сигнала, повышая качество входов.
  • Настраиваемое торговое время – Пользователи могут задать точные временные интервалы для открытия сделок, оптимизируя работу системы в зависимости от рыночных условий.
  • Гибкие настройки управления сделками – Возможность выбора между одиночными сделками и динамическим управлением многократными уровнями.
  • Автоматическое закрытие сделок – Позиции автоматически закрываются при достижении установленного уровня прибыли или убытка, обеспечивая эффективное управление капиталом.
  • Максимальный контроль над торговым процессом – Пользователи могут устанавливать ограничения на максимальное количество сделок, общий объем позиций или дневные лимиты убытков.


kupiska23
kupiska23 2025.03.13 08:28 
 

Brings me nice profits thank you :)

bassam2992
bassam2992 2025.06.04 12:09 
 

i need support because it is idle

bassam2992
bassam2992 2025.06.04 12:09 
 

i need support because it is idle

Michal Hrubes
550
Ответ разработчика Michal Hrubes 2025.06.04 18:05
I'd be happy to help, please send me the details of what you're having trouble with so I can solve it, thank you
23
Michal Urban 2025.03.27 07:41 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Michal Hrubes
Ответ разработчика Michal Hrubes 2025.03.27 11:49
Thanks, Michal! You're right it's not a money making machine, but a tool for those who know how to use it properly.
kupiska23
kupiska23 2025.03.13 08:28 
 

Brings me nice profits thank you :)

Jaro
Jaro 2025.03.11 21:53 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

