Nash Professional – Sistema Automatizado de Trading Avanzado para Forex

Una solución integral para un trading eficiente

Nash Professional es un sistema automatizado de trading avanzado diseñado para una gestión precisa de posiciones basada en el análisis dinámico del mercado. El sistema está optimizado para diversas condiciones del mercado y admite operaciones en 28 pares de divisas principales y cruzadas:

EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CHF, EUR/AUD, EUR/NZD, EUR/CAD, GBP/JPY, GBP/CHF, GBP/AUD, GBP/NZD, GBP/CAD, AUD/JPY, AUD/CHF, AUD/NZD, AUD/CAD, NZD/JPY, NZD/CHF, NZD/CAD, CAD/JPY, CAD/CHF.

Nash Professional está diseñado para traders que buscan un enfoque sistemático del mercado con un fuerte énfasis en la gestión de riesgos, entradas precisas y eficiencia del capital.

Gestión integral de operaciones

Filtrado de entradas

Doble filtrado RSI para mejorar la precisión de las entradas.

Validación del movimiento del precio antes de abrir una operación para evitar entradas en condiciones desfavorables del mercado.

Ajuste dinámico de los niveles de entrada en función de la volatilidad y condiciones actuales del mercado.

Gestión inteligente de posiciones

Apertura de posiciones utilizando un sistema de niveles dinámico que se adapta a la situación actual del mercado.

Eliminación de operaciones inadecuadas mediante algoritmos adaptativos que bloquean entradas si el mercado se mueve excesivamente después de una señal.

Opción de operar con entradas individuales bien filtradas o utilizar un enfoque de gestión dinámica de series de operaciones.

Gestión del capital y control del riesgo

Cálculo automático del tamaño de lote (Auto Lot) basado en el saldo de la cuenta y la preferencia de riesgo.

Configuración de una pérdida diaria máxima que detiene el trading una vez alcanzado el límite.

Protección contra movimientos extremos del mercado mediante mecanismos de seguridad integrados, incluidos stop-loss, límites máximos de movimiento y estrategias de cobertura.

Consideración del spread y los costos de swap para filtrar operaciones desfavorables.

Cómo utilizar correctamente Nash Professional

Uso en una cuenta demo

Para probar Nash Professional en una cuenta demo, se recomienda establecer un capital inicial de al menos $2,000 .

. La configuración de fábrica predeterminada incluye un lote inicial conservador de 0.01 por cada $2,000, basado en cálculos históricos de drawdown.

Selección de pares de divisas

Nash Professional admite operaciones en 28 pares de divisas , pero la selección de instrumentos depende del análisis individual y la estrategia del usuario.

, pero la selección de instrumentos depende del análisis individual y la estrategia del usuario. Los usuarios pueden operar con todos los pares compatibles o excluir ciertos instrumentos en función de los movimientos esperados del mercado y la volatilidad.

Configuración e interpretación de resultados

Los resultados visibles en las capturas de pantalla reflejan la configuración de fábrica predefinida en Nash Professional al descargarlo.

predefinida en Nash Professional al descargarlo. Cualquier cambio en la configuración puede generar resultados diferentes según las condiciones del mercado y la estrategia del usuario.

Documentación detallada y herramientas de cálculo

Explicación completa de todos los parámetros, descripción detallada de la estrategia y una calculadora especializada de riesgo y tamaño de lote están disponibles en el siguiente enlace:

https://www.mql5.com/en/blogs/post/761059

Funciones avanzadas de Nash Professional

Análisis de trading basado en RSI – Combinación de filtros RSI primarios y secundarios para una mayor precisión en las entradas.

– Combinación de filtros RSI primarios y secundarios para una mayor precisión en las entradas. Niveles de entrada dinámicos – Las posiciones no se abren a distancias fijas, sino que se adaptan a las condiciones del mercado, lo que reduce el drawdown y mejora la eficiencia del capital.

– Las posiciones no se abren a distancias fijas, sino que se adaptan a las condiciones del mercado, lo que reduce el drawdown y mejora la eficiencia del capital. Mecanismos de protección de entrada – El sistema bloquea operaciones si el mercado se mueve demasiado agresivamente después de una señal, mejorando la calidad de las entradas.

– El sistema bloquea operaciones si el mercado se mueve demasiado agresivamente después de una señal, mejorando la calidad de las entradas. Horarios de trading personalizados – Los usuarios pueden definir franjas horarias precisas para la apertura de operaciones, optimizando el rendimiento según condiciones específicas del mercado.

– Los usuarios pueden definir franjas horarias precisas para la apertura de operaciones, optimizando el rendimiento según condiciones específicas del mercado. Configuraciones flexibles de gestión de operaciones – Posibilidad de elegir entre entradas individuales y gestión dinámica de múltiples niveles de operaciones.

– Posibilidad de elegir entre entradas individuales y gestión dinámica de múltiples niveles de operaciones. Cierre automático de operaciones – Las posiciones se cierran automáticamente al alcanzar un nivel de ganancia o pérdida definido, asegurando una gestión eficiente del capital.

– Las posiciones se cierran automáticamente al alcanzar un nivel de ganancia o pérdida definido, asegurando una gestión eficiente del capital. Control total sobre el proceso de trading – Los usuarios pueden establecer límites en el número máximo de operaciones, la exposición total o las pérdidas diarias.







