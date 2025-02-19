Nash Professional

5

Nash Professional – Sistema Automatizado de Trading Avançado para Forex

Uma Solução Abrangente para um Trading Eficiente

O Nash Professional é um sistema automatizado de trading avançado projetado para uma gestão precisa de posições com base em análise dinâmica do mercado. O sistema é otimizado para diversas condições de mercado e suporta operações em 28 pares de moedas principais e cruzadas:

EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CHF, EUR/AUD, EUR/NZD, EUR/CAD, GBP/JPY, GBP/CHF, GBP/AUD, GBP/NZD, GBP/CAD, AUD/JPY, AUD/CHF, AUD/NZD, AUD/CAD, NZD/JPY, NZD/CHF, NZD/CAD, CAD/JPY, CAD/CHF.

O Nash Professional foi desenvolvido para traders que buscam uma abordagem sistemática do mercado, com forte foco na gestão de risco, entradas precisas e eficiência de capital.

Gestão Abrangente de Operações

Filtragem de Entradas

  • Filtragem dupla de RSI para aumentar a precisão das entradas.
  • Validação do movimento do preço antes da abertura de uma operação para evitar entradas em condições de mercado desfavoráveis.
  • Ajuste dinâmico dos níveis de entrada com base na volatilidade e nas condições atuais do mercado.

Gestão Inteligente de Posições

  • Abertura de posições utilizando um sistema dinâmico de níveis que se adapta à situação atual do mercado.
  • Eliminação de operações inadequadas por meio de algoritmos adaptativos que bloqueiam entradas caso o mercado se mova excessivamente após um sinal.
  • Opção de operar com entradas individuais bem filtradas ou utilizar uma abordagem dinâmica de gestão de séries de operações.

Gestão de Capital e Controle de Risco

  • Cálculo automático do tamanho do lote (Auto Lot) com base no saldo da conta e na preferência de risco.
  • Configuração de uma perda diária máxima que interrompe o trading assim que o limite é atingido.
  • Proteção contra movimentos extremos do mercado por meio de mecanismos de segurança integrados, incluindo stop-loss, limites máximos de movimento e estratégias de hedge.
  • Consideração do spread e dos custos de swap para filtrar operações desfavoráveis.

Como Utilizar Corretamente o Nash Professional

Uso em Conta Demo

  • Para testar o Nash Professional em uma conta demo, recomenda-se um capital inicial de pelo menos $2.000.
  • A configuração de fábrica padrão inclui um lote inicial conservador de 0,01 por cada $2.000, calculado com base em drawdowns históricos.

Seleção de Pares de Moedas

  • O Nash Professional suporta operações em 28 pares de moedas, mas a escolha dos instrumentos depende da análise e da estratégia individual do usuário.
  • Os usuários podem operar com todos os pares suportados ou excluir determinados instrumentos com base nos movimentos esperados do mercado e na volatilidade.

Configuração e Interpretação dos Resultados

  • Os resultados visíveis nas capturas de tela refletem a configuração de fábrica predefinida no Nash Professional no momento do download.
  • Qualquer alteração na configuração pode levar a diferentes resultados, dependendo das condições do mercado e da estratégia do usuário.

Documentação Detalhada e Ferramentas de Cálculo

  • Explicação completa de todos os parâmetros, descrição detalhada da estratégia e uma calculadora especializada de risco e tamanho de lote estão disponíveis no seguinte link:
    https://www.mql5.com/en/blogs/post/761059

Recursos Avançados do Nash Professional

  • Análise de Trading Baseada em RSI – Combina filtros RSI primário e secundário para maior precisão nas entradas.
  • Níveis de Entrada Dinâmicos – As posições não são abertas a distâncias fixas, mas sim adaptadas às condições do mercado, reduzindo drawdowns e melhorando a eficiência do capital.
  • Mecanismos de Proteção de Entrada – O sistema bloqueia operações se o mercado se mover agressivamente após um sinal, melhorando a qualidade das entradas.
  • Horários Personalizados de Trading – Os usuários podem definir janelas de tempo precisas para a abertura de operações, otimizando o desempenho com base em condições específicas do mercado.
  • Configurações Flexíveis de Gestão de Operações – Possibilidade de escolher entre entradas individuais e uma gestão dinâmica de múltiplos níveis de operações.
  • Fechamento Automático de Operações – As posições são fechadas automaticamente ao atingir um nível definido de lucro ou perda, garantindo uma gestão eficiente do capital.
  • Controle Máximo sobre o Processo de Trading – Os usuários podem definir limites para o número máximo de operações, exposição total ou perdas diárias.


Comentários 4
kupiska23
24
kupiska23 2025.03.13 08:28 
 

Brings me nice profits thank you :)

bassam2992
124
bassam2992 2025.06.04 12:09 
 

i need support because it is idle

Michal Hrubes
553
Resposta do desenvolvedor Michal Hrubes 2025.06.04 18:05
I'd be happy to help, please send me the details of what you're having trouble with so I can solve it, thank you
Michal Urban
23
Michal Urban 2025.03.27 07:41 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Michal Hrubes
553
Resposta do desenvolvedor Michal Hrubes 2025.03.27 11:49
Thanks, Michal! You're right it's not a money making machine, but a tool for those who know how to use it properly.
Responder ao comentário