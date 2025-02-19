Nash Professional
Experts
- Michal Hrubes
Versão: 1.2
- Ativações: 20
Nash Professional – Sistema Automatizado de Trading Avançado para Forex
Uma Solução Abrangente para um Trading Eficiente
O Nash Professional é um sistema automatizado de trading avançado projetado para uma gestão precisa de posições com base em análise dinâmica do mercado. O sistema é otimizado para diversas condições de mercado e suporta operações em 28 pares de moedas principais e cruzadas:
EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CHF, EUR/AUD, EUR/NZD, EUR/CAD, GBP/JPY, GBP/CHF, GBP/AUD, GBP/NZD, GBP/CAD, AUD/JPY, AUD/CHF, AUD/NZD, AUD/CAD, NZD/JPY, NZD/CHF, NZD/CAD, CAD/JPY, CAD/CHF.
O Nash Professional foi desenvolvido para traders que buscam uma abordagem sistemática do mercado, com forte foco na gestão de risco, entradas precisas e eficiência de capital.
Gestão Abrangente de Operações
Filtragem de Entradas
- Filtragem dupla de RSI para aumentar a precisão das entradas.
- Validação do movimento do preço antes da abertura de uma operação para evitar entradas em condições de mercado desfavoráveis.
- Ajuste dinâmico dos níveis de entrada com base na volatilidade e nas condições atuais do mercado.
Gestão Inteligente de Posições
- Abertura de posições utilizando um sistema dinâmico de níveis que se adapta à situação atual do mercado.
- Eliminação de operações inadequadas por meio de algoritmos adaptativos que bloqueiam entradas caso o mercado se mova excessivamente após um sinal.
- Opção de operar com entradas individuais bem filtradas ou utilizar uma abordagem dinâmica de gestão de séries de operações.
Gestão de Capital e Controle de Risco
- Cálculo automático do tamanho do lote (Auto Lot) com base no saldo da conta e na preferência de risco.
- Configuração de uma perda diária máxima que interrompe o trading assim que o limite é atingido.
- Proteção contra movimentos extremos do mercado por meio de mecanismos de segurança integrados, incluindo stop-loss, limites máximos de movimento e estratégias de hedge.
- Consideração do spread e dos custos de swap para filtrar operações desfavoráveis.
Como Utilizar Corretamente o Nash Professional
Uso em Conta Demo
- Para testar o Nash Professional em uma conta demo, recomenda-se um capital inicial de pelo menos $2.000.
- A configuração de fábrica padrão inclui um lote inicial conservador de 0,01 por cada $2.000, calculado com base em drawdowns históricos.
Seleção de Pares de Moedas
- O Nash Professional suporta operações em 28 pares de moedas, mas a escolha dos instrumentos depende da análise e da estratégia individual do usuário.
- Os usuários podem operar com todos os pares suportados ou excluir determinados instrumentos com base nos movimentos esperados do mercado e na volatilidade.
Configuração e Interpretação dos Resultados
- Os resultados visíveis nas capturas de tela refletem a configuração de fábrica predefinida no Nash Professional no momento do download.
- Qualquer alteração na configuração pode levar a diferentes resultados, dependendo das condições do mercado e da estratégia do usuário.
Documentação Detalhada e Ferramentas de Cálculo
- Explicação completa de todos os parâmetros, descrição detalhada da estratégia e uma calculadora especializada de risco e tamanho de lote estão disponíveis no seguinte link:
https://www.mql5.com/en/blogs/post/761059
Recursos Avançados do Nash Professional
- Análise de Trading Baseada em RSI – Combina filtros RSI primário e secundário para maior precisão nas entradas.
- Níveis de Entrada Dinâmicos – As posições não são abertas a distâncias fixas, mas sim adaptadas às condições do mercado, reduzindo drawdowns e melhorando a eficiência do capital.
- Mecanismos de Proteção de Entrada – O sistema bloqueia operações se o mercado se mover agressivamente após um sinal, melhorando a qualidade das entradas.
- Horários Personalizados de Trading – Os usuários podem definir janelas de tempo precisas para a abertura de operações, otimizando o desempenho com base em condições específicas do mercado.
- Configurações Flexíveis de Gestão de Operações – Possibilidade de escolher entre entradas individuais e uma gestão dinâmica de múltiplos níveis de operações.
- Fechamento Automático de Operações – As posições são fechadas automaticamente ao atingir um nível definido de lucro ou perda, garantindo uma gestão eficiente do capital.
- Controle Máximo sobre o Processo de Trading – Os usuários podem definir limites para o número máximo de operações, exposição total ou perdas diárias.
Brings me nice profits thank you :)