Nash Professional – Sistema Automatizado de Trading Avançado para Forex

Uma Solução Abrangente para um Trading Eficiente

O Nash Professional é um sistema automatizado de trading avançado projetado para uma gestão precisa de posições com base em análise dinâmica do mercado. O sistema é otimizado para diversas condições de mercado e suporta operações em 28 pares de moedas principais e cruzadas:

EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CHF, EUR/AUD, EUR/NZD, EUR/CAD, GBP/JPY, GBP/CHF, GBP/AUD, GBP/NZD, GBP/CAD, AUD/JPY, AUD/CHF, AUD/NZD, AUD/CAD, NZD/JPY, NZD/CHF, NZD/CAD, CAD/JPY, CAD/CHF.

O Nash Professional foi desenvolvido para traders que buscam uma abordagem sistemática do mercado, com forte foco na gestão de risco, entradas precisas e eficiência de capital.

Gestão Abrangente de Operações

Filtragem de Entradas

Filtragem dupla de RSI para aumentar a precisão das entradas.

Validação do movimento do preço antes da abertura de uma operação para evitar entradas em condições de mercado desfavoráveis.

Ajuste dinâmico dos níveis de entrada com base na volatilidade e nas condições atuais do mercado.

Gestão Inteligente de Posições

Abertura de posições utilizando um sistema dinâmico de níveis que se adapta à situação atual do mercado.

Eliminação de operações inadequadas por meio de algoritmos adaptativos que bloqueiam entradas caso o mercado se mova excessivamente após um sinal.

Opção de operar com entradas individuais bem filtradas ou utilizar uma abordagem dinâmica de gestão de séries de operações.

Gestão de Capital e Controle de Risco

Cálculo automático do tamanho do lote (Auto Lot) com base no saldo da conta e na preferência de risco.

Configuração de uma perda diária máxima que interrompe o trading assim que o limite é atingido.

Proteção contra movimentos extremos do mercado por meio de mecanismos de segurança integrados, incluindo stop-loss, limites máximos de movimento e estratégias de hedge.

Consideração do spread e dos custos de swap para filtrar operações desfavoráveis.

Como Utilizar Corretamente o Nash Professional

Uso em Conta Demo

Para testar o Nash Professional em uma conta demo, recomenda-se um capital inicial de pelo menos $2.000 .

. A configuração de fábrica padrão inclui um lote inicial conservador de 0,01 por cada $2.000, calculado com base em drawdowns históricos.

Seleção de Pares de Moedas

O Nash Professional suporta operações em 28 pares de moedas , mas a escolha dos instrumentos depende da análise e da estratégia individual do usuário.

, mas a escolha dos instrumentos depende da análise e da estratégia individual do usuário. Os usuários podem operar com todos os pares suportados ou excluir determinados instrumentos com base nos movimentos esperados do mercado e na volatilidade.

Configuração e Interpretação dos Resultados

Os resultados visíveis nas capturas de tela refletem a configuração de fábrica predefinida no Nash Professional no momento do download.

predefinida no Nash Professional no momento do download. Qualquer alteração na configuração pode levar a diferentes resultados, dependendo das condições do mercado e da estratégia do usuário.

Documentação Detalhada e Ferramentas de Cálculo

Explicação completa de todos os parâmetros, descrição detalhada da estratégia e uma calculadora especializada de risco e tamanho de lote estão disponíveis no seguinte link:

https://www.mql5.com/en/blogs/post/761059

Recursos Avançados do Nash Professional

Análise de Trading Baseada em RSI – Combina filtros RSI primário e secundário para maior precisão nas entradas.

– Combina filtros RSI primário e secundário para maior precisão nas entradas. Níveis de Entrada Dinâmicos – As posições não são abertas a distâncias fixas, mas sim adaptadas às condições do mercado, reduzindo drawdowns e melhorando a eficiência do capital.

– As posições não são abertas a distâncias fixas, mas sim adaptadas às condições do mercado, reduzindo drawdowns e melhorando a eficiência do capital. Mecanismos de Proteção de Entrada – O sistema bloqueia operações se o mercado se mover agressivamente após um sinal, melhorando a qualidade das entradas.

– O sistema bloqueia operações se o mercado se mover agressivamente após um sinal, melhorando a qualidade das entradas. Horários Personalizados de Trading – Os usuários podem definir janelas de tempo precisas para a abertura de operações, otimizando o desempenho com base em condições específicas do mercado.

– Os usuários podem definir janelas de tempo precisas para a abertura de operações, otimizando o desempenho com base em condições específicas do mercado. Configurações Flexíveis de Gestão de Operações – Possibilidade de escolher entre entradas individuais e uma gestão dinâmica de múltiplos níveis de operações.

– Possibilidade de escolher entre entradas individuais e uma gestão dinâmica de múltiplos níveis de operações. Fechamento Automático de Operações – As posições são fechadas automaticamente ao atingir um nível definido de lucro ou perda, garantindo uma gestão eficiente do capital.

– As posições são fechadas automaticamente ao atingir um nível definido de lucro ou perda, garantindo uma gestão eficiente do capital. Controle Máximo sobre o Processo de Trading – Os usuários podem definir limites para o número máximo de operações, exposição total ou perdas diárias.



