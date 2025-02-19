Nash Professional – Sistema di Trading Automatizzato Avanzato per il Forex

Una Soluzione Completa per un Trading Efficiente

Nash Professional è un sistema di trading automatizzato avanzato progettato per la gestione precisa delle posizioni basata sull'analisi dinamica del mercato. Il sistema è ottimizzato per diverse condizioni di mercato e supporta il trading su 28 coppie di valute principali e incrociate:

EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CHF, EUR/AUD, EUR/NZD, EUR/CAD, GBP/JPY, GBP/CHF, GBP/AUD, GBP/NZD, GBP/CAD, AUD/JPY, AUD/CHF, AUD/NZD, AUD/CAD, NZD/JPY, NZD/CHF, NZD/CAD, CAD/JPY, CAD/CHF.

Nash Professional è progettato per i trader che cercano un approccio sistematico al mercato, con un forte focus sulla gestione del rischio, ingressi precisi ed efficienza del capitale.

Gestione Completa delle Operazioni

Filtraggio degli Ingressi

Doppio filtro RSI per migliorare la precisione degli ingressi.

Validazione del movimento dei prezzi prima dell'apertura di un'operazione per evitare ingressi in condizioni di mercato sfavorevoli.

Regolazione dinamica dei livelli di ingresso in base alla volatilità e alle condizioni di mercato attuali.

Gestione Intelligente delle Posizioni

Apertura delle posizioni utilizzando un sistema di livelli dinamico che si adatta alle condizioni di mercato.

Eliminazione delle operazioni inadeguate grazie ad algoritmi adattivi che bloccano gli ingressi se il mercato si muove eccessivamente dopo un segnale.

Possibilità di negoziare singoli ingressi ben filtrati o utilizzare un approccio di gestione dinamica delle serie di operazioni.

Gestione del Capitale e Controllo del Rischio

Calcolo automatico della dimensione del lotto (Auto Lot) basato sul saldo del conto e sulla preferenza di rischio.

Impostazione di una perdita massima giornaliera che interrompe automaticamente il trading una volta raggiunto il limite.

Protezione contro movimenti estremi del mercato grazie a meccanismi di sicurezza integrati, tra cui stop-loss, limiti massimi di movimento e strategie di copertura.

Considerazione dello spread e dei costi di swap per filtrare le operazioni sfavorevoli.

Come Utilizzare Correttamente Nash Professional

Utilizzo su un Conto Demo

Per testare Nash Professional su un conto demo, si consiglia di disporre di un capitale iniziale di almeno 2.000 $ .

. L'impostazione di fabbrica predefinita include un lotto iniziale conservativo di 0,01 per ogni 2.000 $, calcolato sulla base dei drawdown storici.

Selezione delle Coppie di Valute

Nash Professional supporta il trading su 28 coppie di valute , ma la scelta degli strumenti dipende dall'analisi individuale e dalla strategia dell'utente.

, ma la scelta degli strumenti dipende dall'analisi individuale e dalla strategia dell'utente. Gli utenti possono negoziare tutte le coppie supportate o escludere determinati strumenti in base ai movimenti attesi del mercato e alla volatilità.

Impostazioni e Interpretazione dei Risultati

I risultati visibili negli screenshot riflettono le impostazioni di fabbrica preconfigurate in Nash Professional al momento del download.

preconfigurate in Nash Professional al momento del download. Eventuali modifiche alle impostazioni possono portare a risultati diversi a seconda delle condizioni di mercato e della strategia dell'utente.

Documentazione Dettagliata e Strumenti di Calcolo

Una spiegazione completa di tutti i parametri, una descrizione dettagliata della strategia e una calcolatrice dedicata al rischio e alla dimensione del lotto sono disponibili al seguente link:

https://www.mql5.com/en/blogs/post/761059

Funzionalità Avanzate di Nash Professional

Analisi del Trading Basata su RSI – Combinazione di filtri RSI primari e secondari per massimizzare la precisione degli ingressi.

– Combinazione di filtri RSI primari e secondari per massimizzare la precisione degli ingressi. Livelli di Ingresso Dinamici – Le posizioni non vengono aperte a distanze fisse, ma si adattano alle condizioni di mercato, riducendo il drawdown e migliorando l'efficienza del capitale.

– Le posizioni non vengono aperte a distanze fisse, ma si adattano alle condizioni di mercato, riducendo il drawdown e migliorando l'efficienza del capitale. Meccanismi di Protezione degli Ingressi – Il sistema blocca le operazioni se il mercato si muove troppo rapidamente dopo un segnale, migliorando la qualità degli ingressi.

– Il sistema blocca le operazioni se il mercato si muove troppo rapidamente dopo un segnale, migliorando la qualità degli ingressi. Orari di Trading Personalizzati – Gli utenti possono definire finestre temporali precise per l'apertura delle operazioni, ottimizzando le prestazioni in base alle condizioni specifiche del mercato.

– Gli utenti possono definire finestre temporali precise per l'apertura delle operazioni, ottimizzando le prestazioni in base alle condizioni specifiche del mercato. Impostazioni Flessibili per la Gestione delle Operazioni – Possibilità di scegliere tra ingressi singoli e gestione dinamica multilivello delle operazioni.

– Possibilità di scegliere tra ingressi singoli e gestione dinamica multilivello delle operazioni. Chiusura Automatica delle Operazioni – Le posizioni vengono chiuse automaticamente una volta raggiunto un livello predefinito di profitto o perdita, garantendo una gestione efficiente del capitale.

– Le posizioni vengono chiuse automaticamente una volta raggiunto un livello predefinito di profitto o perdita, garantendo una gestione efficiente del capitale. Controllo Totale sul Processo di Trading – Gli utenti possono impostare limiti sul numero massimo di operazioni, sull'esposizione complessiva o sulle perdite giornaliere.



