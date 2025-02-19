Nash Professional
- Experts
- Michal Hrubes
- Versione: 1.2
- Attivazioni: 20
Nash Professional – Sistema di Trading Automatizzato Avanzato per il Forex
Una Soluzione Completa per un Trading Efficiente
Nash Professional è un sistema di trading automatizzato avanzato progettato per la gestione precisa delle posizioni basata sull'analisi dinamica del mercato. Il sistema è ottimizzato per diverse condizioni di mercato e supporta il trading su 28 coppie di valute principali e incrociate:
EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CHF, EUR/AUD, EUR/NZD, EUR/CAD, GBP/JPY, GBP/CHF, GBP/AUD, GBP/NZD, GBP/CAD, AUD/JPY, AUD/CHF, AUD/NZD, AUD/CAD, NZD/JPY, NZD/CHF, NZD/CAD, CAD/JPY, CAD/CHF.
Nash Professional è progettato per i trader che cercano un approccio sistematico al mercato, con un forte focus sulla gestione del rischio, ingressi precisi ed efficienza del capitale.
Gestione Completa delle Operazioni
Filtraggio degli Ingressi
- Doppio filtro RSI per migliorare la precisione degli ingressi.
- Validazione del movimento dei prezzi prima dell'apertura di un'operazione per evitare ingressi in condizioni di mercato sfavorevoli.
- Regolazione dinamica dei livelli di ingresso in base alla volatilità e alle condizioni di mercato attuali.
Gestione Intelligente delle Posizioni
- Apertura delle posizioni utilizzando un sistema di livelli dinamico che si adatta alle condizioni di mercato.
- Eliminazione delle operazioni inadeguate grazie ad algoritmi adattivi che bloccano gli ingressi se il mercato si muove eccessivamente dopo un segnale.
- Possibilità di negoziare singoli ingressi ben filtrati o utilizzare un approccio di gestione dinamica delle serie di operazioni.
Gestione del Capitale e Controllo del Rischio
- Calcolo automatico della dimensione del lotto (Auto Lot) basato sul saldo del conto e sulla preferenza di rischio.
- Impostazione di una perdita massima giornaliera che interrompe automaticamente il trading una volta raggiunto il limite.
- Protezione contro movimenti estremi del mercato grazie a meccanismi di sicurezza integrati, tra cui stop-loss, limiti massimi di movimento e strategie di copertura.
- Considerazione dello spread e dei costi di swap per filtrare le operazioni sfavorevoli.
Come Utilizzare Correttamente Nash Professional
Utilizzo su un Conto Demo
- Per testare Nash Professional su un conto demo, si consiglia di disporre di un capitale iniziale di almeno 2.000 $.
- L'impostazione di fabbrica predefinita include un lotto iniziale conservativo di 0,01 per ogni 2.000 $, calcolato sulla base dei drawdown storici.
Selezione delle Coppie di Valute
- Nash Professional supporta il trading su 28 coppie di valute, ma la scelta degli strumenti dipende dall'analisi individuale e dalla strategia dell'utente.
- Gli utenti possono negoziare tutte le coppie supportate o escludere determinati strumenti in base ai movimenti attesi del mercato e alla volatilità.
Impostazioni e Interpretazione dei Risultati
- I risultati visibili negli screenshot riflettono le impostazioni di fabbrica preconfigurate in Nash Professional al momento del download.
- Eventuali modifiche alle impostazioni possono portare a risultati diversi a seconda delle condizioni di mercato e della strategia dell'utente.
Documentazione Dettagliata e Strumenti di Calcolo
- Una spiegazione completa di tutti i parametri, una descrizione dettagliata della strategia e una calcolatrice dedicata al rischio e alla dimensione del lotto sono disponibili al seguente link:
https://www.mql5.com/en/blogs/post/761059
Funzionalità Avanzate di Nash Professional
- Analisi del Trading Basata su RSI – Combinazione di filtri RSI primari e secondari per massimizzare la precisione degli ingressi.
- Livelli di Ingresso Dinamici – Le posizioni non vengono aperte a distanze fisse, ma si adattano alle condizioni di mercato, riducendo il drawdown e migliorando l'efficienza del capitale.
- Meccanismi di Protezione degli Ingressi – Il sistema blocca le operazioni se il mercato si muove troppo rapidamente dopo un segnale, migliorando la qualità degli ingressi.
- Orari di Trading Personalizzati – Gli utenti possono definire finestre temporali precise per l'apertura delle operazioni, ottimizzando le prestazioni in base alle condizioni specifiche del mercato.
- Impostazioni Flessibili per la Gestione delle Operazioni – Possibilità di scegliere tra ingressi singoli e gestione dinamica multilivello delle operazioni.
- Chiusura Automatica delle Operazioni – Le posizioni vengono chiuse automaticamente una volta raggiunto un livello predefinito di profitto o perdita, garantendo una gestione efficiente del capitale.
- Controllo Totale sul Processo di Trading – Gli utenti possono impostare limiti sul numero massimo di operazioni, sull'esposizione complessiva o sulle perdite giornaliere.
Brings me nice profits thank you :)