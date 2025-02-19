Nash Professional
- Uzman Danışmanlar
- Michal Hrubes
- Sürüm: 1.2
- Etkinleştirmeler: 20
Nash Professional – Forex İçin Gelişmiş Otomatik Ticaret Sistemi
Verimli Ticaret İçin Kapsamlı Bir Çözüm
Nash Professional, dinamik piyasa analizi temelinde hassas pozisyon yönetimi için tasarlanmış gelişmiş bir otomatik ticaret sistemidir. Sistem, çeşitli piyasa koşulları için optimize edilmiştir ve 28 ana ve çapraz döviz çiftinde işlem yapmayı destekler:
EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CHF, EUR/AUD, EUR/NZD, EUR/CAD, GBP/JPY, GBP/CHF, GBP/AUD, GBP/NZD, GBP/CAD, AUD/JPY, AUD/CHF, AUD/NZD, AUD/CAD, NZD/JPY, NZD/CHF, NZD/CAD, CAD/JPY, CAD/CHF.
Nash Professional, risk yönetimi, hassas girişler ve sermaye verimliliği konularına güçlü bir şekilde odaklanan sistematik bir ticaret yaklaşımı arayan yatırımcılar için tasarlanmıştır.
Kapsamlı Ticaret Yönetimi
Giriş Filtreleme
- Çift RSI filtresi ile giriş doğruluğunu artırır.
- İşlem açmadan önce fiyat hareketlerini doğrulayarak olumsuz piyasa koşullarında girişleri önler.
- Piyasa volatilitesine ve mevcut piyasa koşullarına göre giriş seviyelerini dinamik olarak ayarlar.
Akıllı Pozisyon Yönetimi
- Mevcut piyasa durumuna uyum sağlayan dinamik seviye sistemi kullanılarak pozisyon açılır.
- Sinyal sonrası piyasanın aşırı hareket etmesi durumunda girişleri engelleyen adaptif algoritmalar sayesinde uygun olmayan işlemler önlenir.
- Tek tek dikkatlice filtrelenmiş işlemler veya dinamik işlem serisi yönetimi seçenekleri sunar.
Sermaye Yönetimi ve Risk Kontrolü
- Hesap bakiyesi ve risk tercihlerine göre otomatik lot boyutu hesaplama (Auto Lot).
- Günlük maksimum zarar sınırı belirlenerek bu sınıra ulaşıldığında işlemler otomatik olarak durdurulur.
- Stop-loss, maksimum fiyat hareketi limiti ve hedge stratejileri gibi güvenlik mekanizmaları ile aşırı piyasa hareketlerine karşı koruma sağlar.
- Spread ve swap maliyetlerini dikkate alarak olumsuz işlemleri filtreler.
Nash Professional’ı Doğru Kullanma Yöntemleri
Demo Hesap Kullanımı
- Nash Professional’ı bir demo hesapta test etmek için minimum 2.000 $ başlangıç sermayesi önerilir.
- Fabrika ayarları, her 2.000 $ için 0,01 lotluk temkinli bir başlangıç lotu içerir ve bu değer geçmiş piyasa hareketleri (drawdown) baz alınarak hesaplanmıştır.
Döviz Çifti Seçimi
- Nash Professional, 28 döviz çifti ile ticareti destekler, ancak hangi enstrümanların seçileceği kullanıcının analizine ve stratejisine bağlıdır.
- Kullanıcılar, tüm desteklenen çiftlerle işlem yapabilir veya beklenen piyasa hareketleri ve volatiliteye bağlı olarak belirli enstrümanları hariç tutabilir.
Ayarlar ve Sonuçların Yorumlanması
- Ekran görüntülerinde görünen sonuçlar, Nash Professional’ın fabrika ayarlarıyla önceden yapılandırılmış varsayılan değerleridir.
- Kullanıcı tarafından yapılan herhangi bir değişiklik, piyasa koşulları ve stratejilere bağlı olarak farklı sonuçlar doğurabilir.
Detaylı Belgeler ve Hesaplama Araçları
- Tüm parametrelerin ayrıntılı açıklamaları, strateji hakkında detaylı bilgiler ve özel risk/lot hesaplama aracı aşağıdaki bağlantıda mevcuttur:
https://www.mql5.com/en/blogs/post/761059
Nash Professional’ın Gelişmiş Özellikleri
- RSI Tabanlı Ticaret Analizi – Birincil ve ikincil RSI filtrelerini birleştirerek giriş hassasiyetini maksimuma çıkarır.
- Dinamik Giriş Seviyeleri – Pozisyonlar sabit mesafelerde açılmaz, piyasa koşullarına göre dinamik olarak ayarlanır, böylece drawdown azalır ve sermaye verimliliği artar.
- Giriş Koruma Mekanizmaları – Piyasa bir sinyalin ardından aşırı hareket ederse sistem işlemi engelleyerek giriş kalitesini artırır.
- Özel İşlem Saatleri – Kullanıcılar, belirli piyasa koşullarına göre optimize edilmiş işlem saatlerini belirleyebilir.
- Esnek Ticaret Yönetimi Seçenekleri – Tek giriş işlemleri veya dinamik çok seviyeli ticaret yönetimi arasından seçim yapabilirsiniz.
- Otomatik İşlem Kapatma – Belirlenen kar veya zarar seviyesine ulaşıldığında pozisyonlar otomatik olarak kapatılarak sermaye yönetiminin verimliliği sağlanır.
- Maksimum Ticaret Kontrolü – Kullanıcılar, maksimum işlem sayısını, toplam maruziyeti veya günlük kayıp sınırlarını belirleyebilir.
Brings me nice profits thank you :)