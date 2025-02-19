Nash Professional

Nash Professional – 先进的外汇自动交易系统

高效交易的综合解决方案

Nash Professional 是一款先进的自动化交易系统，专为基于动态市场分析的精准仓位管理而设计。该系统针对各种市场条件进行了优化，并支持 28 种主要及交叉货币对的交易：

EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CHF, EUR/AUD, EUR/NZD, EUR/CAD, GBP/JPY, GBP/CHF, GBP/AUD, GBP/NZD, GBP/CAD, AUD/JPY, AUD/CHF, AUD/NZD, AUD/CAD, NZD/JPY, NZD/CHF, NZD/CAD, CAD/JPY, CAD/CHF.

Nash Professional 适用于寻求系统化交易方式的交易者，重点关注风险管理、精准入场和资金效率。

全面的交易管理

交易入场筛选

  • 双重 RSI 筛选，以提高入场精确度。
  • 在开仓前验证价格走势，以避免进入不利市场条件。
  • 根据当前市场波动情况动态调整入场水平。

智能仓位管理

  • 采用动态水平系统开仓，以适应市场变化。
  • 通过自适应算法排除不合适的交易，并在市场剧烈波动后阻止入场。
  • 交易者可选择单次、精确筛选的交易，或使用动态交易系列管理方法。

资金管理与风险控制

  • 基于账户余额和风险偏好自动计算仓位大小（Auto Lot）。
  • 设定最大每日亏损限制，达到上限时自动停止交易。
  • 采用内置安全机制（包括止损、最大波动限制和对冲策略）防范极端市场波动。
  • 考虑点差和隔夜利息成本，筛选不利交易。

如何正确使用 Nash Professional

使用模拟账户

  • 在模拟账户上测试 Nash Professional 时，建议初始资金不少于 $2,000
  • 默认工厂设置包括 每 $2,000 设定 0.01 的保守初始手数，该值基于历史最大回撤计算得出。

选择交易货币对

  • Nash Professional 支持 28 种货币对 的交易，但具体选择取决于交易者的个人分析和交易策略。
  • 交易者可以选择交易所有支持的货币对，或根据预期市场波动和波动性筛选特定品种。

设置与结果解读

  • 交易截图中显示的结果基于 工厂预设值，这是 Nash Professional 下载后默认的配置。
  • 任何设置更改都可能导致不同的交易结果，这取决于市场条件和交易者策略。

详细文档与计算工具

Nash Professional 的高级功能

  • 基于 RSI 的交易分析 – 结合主要和次要 RSI 筛选，以实现最高精度的入场。
  • 动态入场水平 – 仓位不会按固定间隔开仓，而是依据市场条件调整，从而降低回撤并提高资金利用率。
  • 入场保护机制 – 若市场在信号出现后剧烈波动，系统会阻止交易，提高交易质量。
  • 可自定义交易时间 – 交易者可以定义精确的交易时间窗口，以优化特定市场条件下的交易表现。
  • 灵活的交易管理设置 – 可选择单次交易或动态多级交易管理方式。
  • 自动平仓功能 – 达到设定的盈亏水平后，交易将自动关闭，以确保资金管理的高效性。
  • 最大化交易控制 – 交易者可设定最大交易数量、总敞口或每日亏损限制。


评分 4
kupiska23
24
kupiska23 2025.03.13 08:28 
 

Brings me nice profits thank you :)

bassam2992
124
bassam2992 2025.06.04 12:09 
 

i need support because it is idle

Michal Urban
23
Michal Urban 2025.03.27 07:41 
 

用户没有留下任何评级信息

Michal Hrubes
550
来自开发人员的回复 Michal Hrubes 2025.03.27 11:49
Thanks, Michal! You're right it's not a money making machine, but a tool for those who know how to use it properly.
kupiska23
24
kupiska23 2025.03.13 08:28 
 

Brings me nice profits thank you :)

Jaro
25
Jaro 2025.03.11 21:53 
 

用户没有留下任何评级信息

