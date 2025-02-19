Nash Professional – Système de Trading Automatisé Avancé pour le Forex

Une Solution Complète pour un Trading Efficace

Nash Professional est un système de trading automatisé avancé conçu pour une gestion précise des positions basée sur une analyse dynamique du marché. Ce système est optimisé pour diverses conditions de marché et prend en charge le trading sur 28 paires de devises majeures et croisées :

EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CHF, EUR/AUD, EUR/NZD, EUR/CAD, GBP/JPY, GBP/CHF, GBP/AUD, GBP/NZD, GBP/CAD, AUD/JPY, AUD/CHF, AUD/NZD, AUD/CAD, NZD/JPY, NZD/CHF, NZD/CAD, CAD/JPY, CAD/CHF.

Nash Professional est conçu pour les traders recherchant une approche systématique du marché, avec un fort accent sur la gestion des risques, des entrées précises et une efficacité accrue du capital.

Gestion Complète des Transactions

Filtrage des Entrées

Double filtrage RSI pour améliorer la précision des entrées.

Validation du mouvement des prix avant l'ouverture d'une position afin d'éviter les entrées dans des conditions de marché défavorables.

Ajustement dynamique des niveaux d'entrée en fonction de la volatilité et des conditions actuelles du marché.

Gestion Intelligente des Positions

Ouverture des positions selon un système de niveaux dynamiques qui s'adapte aux conditions du marché.

Suppression des entrées inappropriées grâce à des algorithmes adaptatifs qui bloquent les transactions si le marché évolue excessivement après un signal.

Possibilité d’exécuter des transactions uniques soigneusement filtrées ou d'utiliser une gestion dynamique des séries de transactions.

Gestion du Capital et Contrôle des Risques

Calcul automatique de la taille du lot (Auto Lot) basé sur le solde du compte et la préférence de risque.

Paramètre de perte journalière maximale qui stoppe automatiquement le trading une fois la limite atteinte.

Protection contre les mouvements extrêmes du marché grâce à des mécanismes de sécurité intégrés, y compris stop-loss, limites de mouvement maximales et stratégies de couverture.

Prise en compte du spread et des coûts de swap pour éviter les transactions défavorables.

Comment Utiliser Correctement Nash Professional

Utilisation sur un Compte Démo

Pour tester Nash Professional sur un compte démo, il est recommandé de disposer d’un capital initial d’au moins 2 000 $ .

La configuration d'usine par défaut inclut un lot de départ conservateur de 0,01 pour 2 000 $, calculé en fonction des drawdowns historiques.

Sélection des Paires de Devises

Nash Professional prend en charge le trading sur 28 paires de devises , mais le choix des instruments dépend de l’analyse et de la stratégie individuelle de l’utilisateur.

Les utilisateurs peuvent trader toutes les paires prises en charge ou exclure certaines devises en fonction des mouvements du marché et de la volatilité attendue.

Configuration et Interprétation des Résultats

Les résultats visibles sur les captures d’écran reflètent la configuration d’usine préétablie de Nash Professional lors du téléchargement.

Toute modification des paramètres peut entraîner des résultats différents selon les conditions de marché et la stratégie de l'utilisateur.

Documentation Détaillée et Outils de Calcul

Une explication complète de tous les paramètres, une description détaillée de la stratégie et une calculatrice dédiée au risque et à la taille du lot sont disponibles à l'adresse suivante :

https://www.mql5.com/en/blogs/post/761059

Fonctionnalités Avancées de Nash Professional

Analyse du Trading Basée sur le RSI – Combinaison de filtres RSI primaires et secondaires pour une précision maximale des entrées.

– Combinaison de filtres RSI primaires et secondaires pour une précision maximale des entrées. Niveaux d'Entrée Dynamiques – Les positions ne sont pas ouvertes à des distances fixes, mais s’adaptent aux conditions du marché, réduisant ainsi le drawdown et améliorant l’efficacité du capital.

– Les positions ne sont pas ouvertes à des distances fixes, mais s’adaptent aux conditions du marché, réduisant ainsi le drawdown et améliorant l’efficacité du capital. Mécanismes de Protection des Entrées – Le système bloque les transactions si le marché évolue trop rapidement après un signal, améliorant ainsi la qualité des entrées.

– Le système bloque les transactions si le marché évolue trop rapidement après un signal, améliorant ainsi la qualité des entrées. Plages Horaires de Trading Personnalisées – Les utilisateurs peuvent définir des créneaux horaires précis pour l’ouverture des transactions, optimisant ainsi la performance en fonction des conditions spécifiques du marché.

– Les utilisateurs peuvent définir des créneaux horaires précis pour l’ouverture des transactions, optimisant ainsi la performance en fonction des conditions spécifiques du marché. Paramètres de Gestion des Transactions Flexibles – Choix entre des entrées uniques et une gestion dynamique des niveaux de transaction multiples.

– Choix entre des entrées uniques et une gestion dynamique des niveaux de transaction multiples. Fermeture Automatique des Transactions – Les positions sont automatiquement clôturées lorsqu’un niveau de profit ou de perte prédéfini est atteint, assurant ainsi une gestion efficace du capital.

– Les positions sont automatiquement clôturées lorsqu’un niveau de profit ou de perte prédéfini est atteint, assurant ainsi une gestion efficace du capital. Contrôle Maximal du Processus de Trading – Les utilisateurs peuvent définir des limites sur le nombre maximal de transactions, l’exposition globale ou les pertes journalières.



