Bonebreaker Core System

Das Bonebreaker Core System ist ein EA für die Verwaltung von Long-Positionen für XAU-Symbole, der eine Core + Satellites-Struktur mit individuellen Take-Profits verwendet.

Überblick

Bonebreaker Core System ist ein MT4 Expert Advisor, der für XAU-Instrumente und Long-Only-Betrieb entwickelt wurde.
Er verwendet eine zweischichtige Positionsstruktur:

  • Core: eine einzelne Basisposition, die bei Kursschwankungen offen bleibt

  • Satellites: zusätzliche Positionen mit fester Stückzahl, die einzelne Take-Profits platzieren, um Teilgewinne zu realisieren, während die Basisposition bestehen bleibt

Dieser EA konzentriert sich auf das Management von Festsatzpositionen und das Verhalten bei Teilgewinnen (Take-Profits) und verwendet keine Methoden zur Losvervielfachung.

Wichtigste Merkmale

  • Nur XAU-Symbole, nur Long

  • Festes Lot für Core und Satellites(keine Lot-Multiplikation)

  • Core + Satellites, mit individuellem TP für Satelliten

  • Volatilitätsabhängige Abstände für zusätzliche Einträge(ATR-adaptiv)

  • Einstiegsfilter: Rebound-Bestätigung + EMA20-Abstand (M1)

  • Absicherungen: Spread-Filter, Rollover-Neueinstiegssperre (23:50-00:10 Serverzeit), optionales Handelszeitfenster, optionale Nachrichtenpause

  • Nach dem Schließen von Positionen: WAIT Cooldown zur Vermeidung eines sofortigen Wiedereinstiegs

Anforderungen / Hinweise

  • Plattform: MetaTrader 4

  • Empfohlenes Symbol: XAUUSD oder das XAU-Symbol eines Brokers

  • Empfohlene Tests: Strategy Tester und Demo-Tests vor dem Live-Handel

Der Handel ist mit Risiken verbunden. Durchschnittliche Systeme können bei starken Richtungsänderungen Positionen aufbauen. Verwenden Sie konservative Einstellungen und eine angemessene Kontogröße.

Empfohlene Voreinstellung (Startpunkt)

  • InitialLot: 0.01 (Voreinstellung)

  • SatelliteTP_Dollars: 1.20

  • TierTP_Faktor: 0.12

  • TierTP_MaxMultiplikator: 1.50

  • EMA20_Clearance_Dollars: 0.15

  • MaxSpread_Dollars: 0.70

(Dies sind Startwerte, die je nach Brokerbedingungen und Kontogröße angepasst werden sollten).

Parameter

Handelszeitplan (nur neue Aufträge)

  • TradeStartHour / TradeStartMinute: Startzeit für neue Einträge (Serverzeit).

  • TradeEndHour / TradeEndMinute: Endzeitpunkt für neue Eingaben (Serverzeit).

  • TradeOnMonday ... TradeOnSunday: Aktivieren/Deaktivieren neuer Einträge nach Wochentag.

  • NachrichtenZeit: Optionale Nachrichtenzeit (Serverzeit). Zum Deaktivieren auf 1970.01.01 00:00 setzen.

  • NachrichtenPauseMinuten: Pause für neue Einträge X Minuten vor/nach NewsTime.

Eintrag & Risiko

  • InitialLot: Feste Kernlosgröße (Satelliten verwenden das gleiche feste Los).

  • GridStep_Dollars: Basisabstand für zusätzliche Einträge in Dollar (kann mit ATR erweitert werden).

  • MaxPositions_IncludingCore: Maximale Anzahl von Kaufpositionen (Kern + Satelliten).

  • MaxTotalLots: Sicherheitsobergrenze für die Gesamtanzahl der Lots (auch bei Fixed Lot).

  • MaxSpread_Dollars: Blockiert neue Einträge, wenn der Spread diesen Wert überschreitet (Dollar).

Gewinnmitnahme / Positionsmanagement

  • CoreTP_Dollars: Kern-Take-Profit (wird nur verwendet, wenn es KEINE Satelliten gibt).

  • SatellitenTP_Dollar: Basis-Take-Profit für jeden Satelliten (individueller TP).

  • UseTieredSatelliteTP: Bei "true" erhöht sich der Satelliten-TP je nach Ebene (empfohlen).

  • TierTP_Factor: TP-Multiplikatorstufe pro Ebene.

  • TierTP_MaxMultiplikator: Maximale TP-Multiplikator-Obergrenze.

  • CloseAllIfProfitOutsideHours: Wenn "true", werden alle Positionen geschlossen, wenn sie außerhalb der Handelszeiten liegen und der Korbgewinn positiv ist.

Filter

  • Rückprall-Filter verwenden: Rebound-Bestätigungsfilter (M1).

  • ReboundOnlyFirstEntry: Wenn true, wird der Rebound-Filter nur auf den Haupteintrag angewendet.

  • EMA20_Clearance_Dollars: Erforderlicher Abstand über EMA20 auf M1 (Dollar).

  • Tropfen-Filter verwenden: Volatilitäts-/Fallschutzfilter.

  • DropWatchTF: Zeitrahmen für die Erkennung großer Abwärtsbewegungen.

  • DropThreshold_Dollars: Drop-Schwelle in Dollar, um den Schutz auszulösen.

  • RequireReboundToExit: Wenn true, ist eine Rebound-Bestätigung erforderlich, bevor die Einträge nach dem Schutz wieder aktiviert werden.

Abklingzeit & UI

  • UseEntryCooldownAfterTP: Bei true wird nach dem Schließen von Positionen gewartet, bevor neue Einträge zugelassen werden.

  • EntryCooldownMaxSeconds: Die Abklingzeit endet mit dem nächsten M1-Balken ODER nach dieser Anzahl von Sekunden (je nachdem, was zuerst eintritt).

  • ShowWAIT: Zeigt das Label WAIT im Chart an (links unten).

Sonstiges

  • MagischeZahl: Magische Zahl für die Aufträge dieses EAs.

  • DebugDrucken: Aktiviert Debug-Protokolle auf der Registerkarte Experten.

