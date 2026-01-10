Das Bonebreaker Core System ist ein EA für die Verwaltung von Long-Positionen für XAU-Symbole, der eine Core + Satellites-Struktur mit individuellen Take-Profits verwendet.

Überblick

Bonebreaker Core System ist ein MT4 Expert Advisor, der für XAU-Instrumente und Long-Only-Betrieb entwickelt wurde.

Er verwendet eine zweischichtige Positionsstruktur:

Core : eine einzelne Basisposition, die bei Kursschwankungen offen bleibt

Satellites: zusätzliche Positionen mit fester Stückzahl, die einzelne Take-Profits platzieren, um Teilgewinne zu realisieren, während die Basisposition bestehen bleibt

Dieser EA konzentriert sich auf das Management von Festsatzpositionen und das Verhalten bei Teilgewinnen (Take-Profits) und verwendet keine Methoden zur Losvervielfachung.

Wichtigste Merkmale

Nur XAU-Symbole , nur Long

Festes Lot für Core und Satellites (keine Lot-Multiplikation )

Core + Satellites , mit individuellem TP für Satelliten

Volatilitätsabhängige Abstände für zusätzliche Einträge (ATR-adaptiv )

Einstiegsfilter: Rebound-Bestätigung + EMA20-Abstand (M1)

Absicherungen: Spread-Filter , Rollover-Neueinstiegssperre (23:50-00:10 Serverzeit) , optionales Handelszeitfenster , optionale Nachrichtenpause

Nach dem Schließen von Positionen: WAIT Cooldown zur Vermeidung eines sofortigen Wiedereinstiegs

Anforderungen / Hinweise

Plattform: MetaTrader 4

Empfohlenes Symbol: XAUUSD oder das XAU-Symbol eines Brokers

Empfohlene Tests: Strategy Tester und Demo-Tests vor dem Live-Handel

Der Handel ist mit Risiken verbunden. Durchschnittliche Systeme können bei starken Richtungsänderungen Positionen aufbauen. Verwenden Sie konservative Einstellungen und eine angemessene Kontogröße.

Empfohlene Voreinstellung (Startpunkt)

InitialLot : 0.01 (Voreinstellung)

SatelliteTP_Dollars : 1.20

TierTP_Faktor : 0.12

TierTP_MaxMultiplikator : 1.50

EMA20_Clearance_Dollars : 0.15

MaxSpread_Dollars: 0.70

(Dies sind Startwerte, die je nach Brokerbedingungen und Kontogröße angepasst werden sollten).

Handelszeitplan (nur neue Aufträge)

TradeStartHour / TradeStartMinute : Startzeit für neue Einträge (Serverzeit).

TradeEndHour / TradeEndMinute : Endzeitpunkt für neue Eingaben (Serverzeit).

TradeOnMonday ... TradeOnSunday : Aktivieren/Deaktivieren neuer Einträge nach Wochentag.

NachrichtenZeit : Optionale Nachrichtenzeit (Serverzeit). Zum Deaktivieren auf 1970.01.01 00:00 setzen.

NachrichtenPauseMinuten: Pause für neue Einträge X Minuten vor/nach NewsTime.

Eintrag & Risiko

InitialLot : Feste Kernlosgröße (Satelliten verwenden das gleiche feste Los).

GridStep_Dollars : Basisabstand für zusätzliche Einträge in Dollar (kann mit ATR erweitert werden).

MaxPositions_IncludingCore : Maximale Anzahl von Kaufpositionen (Kern + Satelliten).

MaxTotalLots : Sicherheitsobergrenze für die Gesamtanzahl der Lots (auch bei Fixed Lot).

MaxSpread_Dollars: Blockiert neue Einträge, wenn der Spread diesen Wert überschreitet (Dollar).

Gewinnmitnahme / Positionsmanagement

CoreTP_Dollars : Kern-Take-Profit (wird nur verwendet, wenn es KEINE Satelliten gibt).

SatellitenTP_Dollar : Basis-Take-Profit für jeden Satelliten (individueller TP).

UseTieredSatelliteTP : Bei "true" erhöht sich der Satelliten-TP je nach Ebene (empfohlen).

TierTP_Factor : TP-Multiplikatorstufe pro Ebene.

TierTP_MaxMultiplikator : Maximale TP-Multiplikator-Obergrenze.

CloseAllIfProfitOutsideHours: Wenn "true", werden alle Positionen geschlossen, wenn sie außerhalb der Handelszeiten liegen und der Korbgewinn positiv ist.

Filter

Rückprall-Filter verwenden : Rebound-Bestätigungsfilter (M1).

ReboundOnlyFirstEntry : Wenn true, wird der Rebound-Filter nur auf den Haupteintrag angewendet.

EMA20_Clearance_Dollars : Erforderlicher Abstand über EMA20 auf M1 (Dollar).

Tropfen-Filter verwenden : Volatilitäts-/Fallschutzfilter.

DropWatchTF : Zeitrahmen für die Erkennung großer Abwärtsbewegungen.

DropThreshold_Dollars : Drop-Schwelle in Dollar, um den Schutz auszulösen.

RequireReboundToExit: Wenn true, ist eine Rebound-Bestätigung erforderlich, bevor die Einträge nach dem Schutz wieder aktiviert werden.

Abklingzeit & UI

UseEntryCooldownAfterTP : Bei true wird nach dem Schließen von Positionen gewartet, bevor neue Einträge zugelassen werden.

EntryCooldownMaxSeconds : Die Abklingzeit endet mit dem nächsten M1-Balken ODER nach dieser Anzahl von Sekunden (je nachdem, was zuerst eintritt).

ShowWAIT: Zeigt das Label WAIT im Chart an (links unten).

Sonstiges

MagischeZahl : Magische Zahl für die Aufträge dieses EAs.

DebugDrucken: Aktiviert Debug-Protokolle auf der Registerkarte Experten.

Parameter