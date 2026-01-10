Bonebreaker Core System
- Experten
- Shunsuke Kanaya
- Version: 1.4
- Aktivierungen: 20
Das Bonebreaker Core System ist ein EA für die Verwaltung von Long-Positionen für XAU-Symbole, der eine Core + Satellites-Struktur mit individuellen Take-Profits verwendet.
Überblick
Bonebreaker Core System ist ein MT4 Expert Advisor, der für XAU-Instrumente und Long-Only-Betrieb entwickelt wurde.
Er verwendet eine zweischichtige Positionsstruktur:
-
Core: eine einzelne Basisposition, die bei Kursschwankungen offen bleibt
-
Satellites: zusätzliche Positionen mit fester Stückzahl, die einzelne Take-Profits platzieren, um Teilgewinne zu realisieren, während die Basisposition bestehen bleibt
Dieser EA konzentriert sich auf das Management von Festsatzpositionen und das Verhalten bei Teilgewinnen (Take-Profits) und verwendet keine Methoden zur Losvervielfachung.
Wichtigste Merkmale
-
Nur XAU-Symbole, nur Long
-
Festes Lot für Core und Satellites(keine Lot-Multiplikation)
-
Core + Satellites, mit individuellem TP für Satelliten
-
Volatilitätsabhängige Abstände für zusätzliche Einträge(ATR-adaptiv)
-
Einstiegsfilter: Rebound-Bestätigung + EMA20-Abstand (M1)
-
Absicherungen: Spread-Filter, Rollover-Neueinstiegssperre (23:50-00:10 Serverzeit), optionales Handelszeitfenster, optionale Nachrichtenpause
-
Nach dem Schließen von Positionen: WAIT Cooldown zur Vermeidung eines sofortigen Wiedereinstiegs
Anforderungen / Hinweise
-
Plattform: MetaTrader 4
-
Empfohlenes Symbol: XAUUSD oder das XAU-Symbol eines Brokers
-
Empfohlene Tests: Strategy Tester und Demo-Tests vor dem Live-Handel
Der Handel ist mit Risiken verbunden. Durchschnittliche Systeme können bei starken Richtungsänderungen Positionen aufbauen. Verwenden Sie konservative Einstellungen und eine angemessene Kontogröße.
Empfohlene Voreinstellung (Startpunkt)
-
InitialLot: 0.01 (Voreinstellung)
-
SatelliteTP_Dollars: 1.20
-
TierTP_Faktor: 0.12
-
TierTP_MaxMultiplikator: 1.50
-
EMA20_Clearance_Dollars: 0.15
-
MaxSpread_Dollars: 0.70
(Dies sind Startwerte, die je nach Brokerbedingungen und Kontogröße angepasst werden sollten).Parameter
Handelszeitplan (nur neue Aufträge)
-
TradeStartHour / TradeStartMinute: Startzeit für neue Einträge (Serverzeit).
-
TradeEndHour / TradeEndMinute: Endzeitpunkt für neue Eingaben (Serverzeit).
-
TradeOnMonday ... TradeOnSunday: Aktivieren/Deaktivieren neuer Einträge nach Wochentag.
-
NachrichtenZeit: Optionale Nachrichtenzeit (Serverzeit). Zum Deaktivieren auf 1970.01.01 00:00 setzen.
-
NachrichtenPauseMinuten: Pause für neue Einträge X Minuten vor/nach NewsTime.
Eintrag & Risiko
-
InitialLot: Feste Kernlosgröße (Satelliten verwenden das gleiche feste Los).
-
GridStep_Dollars: Basisabstand für zusätzliche Einträge in Dollar (kann mit ATR erweitert werden).
-
MaxPositions_IncludingCore: Maximale Anzahl von Kaufpositionen (Kern + Satelliten).
-
MaxTotalLots: Sicherheitsobergrenze für die Gesamtanzahl der Lots (auch bei Fixed Lot).
-
MaxSpread_Dollars: Blockiert neue Einträge, wenn der Spread diesen Wert überschreitet (Dollar).
Gewinnmitnahme / Positionsmanagement
-
CoreTP_Dollars: Kern-Take-Profit (wird nur verwendet, wenn es KEINE Satelliten gibt).
-
SatellitenTP_Dollar: Basis-Take-Profit für jeden Satelliten (individueller TP).
-
UseTieredSatelliteTP: Bei "true" erhöht sich der Satelliten-TP je nach Ebene (empfohlen).
-
TierTP_Factor: TP-Multiplikatorstufe pro Ebene.
-
TierTP_MaxMultiplikator: Maximale TP-Multiplikator-Obergrenze.
-
CloseAllIfProfitOutsideHours: Wenn "true", werden alle Positionen geschlossen, wenn sie außerhalb der Handelszeiten liegen und der Korbgewinn positiv ist.
Filter
-
Rückprall-Filter verwenden: Rebound-Bestätigungsfilter (M1).
-
ReboundOnlyFirstEntry: Wenn true, wird der Rebound-Filter nur auf den Haupteintrag angewendet.
-
EMA20_Clearance_Dollars: Erforderlicher Abstand über EMA20 auf M1 (Dollar).
-
Tropfen-Filter verwenden: Volatilitäts-/Fallschutzfilter.
-
DropWatchTF: Zeitrahmen für die Erkennung großer Abwärtsbewegungen.
-
DropThreshold_Dollars: Drop-Schwelle in Dollar, um den Schutz auszulösen.
-
RequireReboundToExit: Wenn true, ist eine Rebound-Bestätigung erforderlich, bevor die Einträge nach dem Schutz wieder aktiviert werden.
Abklingzeit & UI
-
UseEntryCooldownAfterTP: Bei true wird nach dem Schließen von Positionen gewartet, bevor neue Einträge zugelassen werden.
-
EntryCooldownMaxSeconds: Die Abklingzeit endet mit dem nächsten M1-Balken ODER nach dieser Anzahl von Sekunden (je nachdem, was zuerst eintritt).
-
ShowWAIT: Zeigt das Label WAIT im Chart an (links unten).
Sonstiges
-
MagischeZahl: Magische Zahl für die Aufträge dieses EAs.
-
DebugDrucken: Aktiviert Debug-Protokolle auf der Registerkarte Experten.