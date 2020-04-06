OwlGrid01
- Experten
- Angel Perez Sanchez
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 20
Dieser Expertenberater macht Einfachheit effektiv. Er ermöglicht es Ihnen, Ihr Risikoniveau entsprechend Ihrem Profil und Kapital durch ein justierbares Lossummen-System anzupassen. Verwalten Sie Ihre Investitionen präzise. Ideal, um verschiedene Sätze konservativer Operationen zu kombinieren, um kontrollierte und konstante Gewinne zu erzielen. Im Bildbereich können Sie einige Backtests sowie das Verhalten von 8 Sätzen auf verschiedenen Instrumenten in Echtzeit sehen (ein Bild zeigt die Gesamtsumme, das nächste zeigt die Kurve jedes Satzes separat). Bitte denken Sie daran, dass immer eine angemessene Studie erforderlich ist; nichts ist so einfach wie das Drücken einer Taste. Benötigen Sie weitere Informationen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.