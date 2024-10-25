MR-GOLD TRADER 在回测期间实现了1503%的利润，相较初始存款表现非常优异，是一款适用于交易XAUUSD（黄金）的H4时间框架的高收益专家顾问（EA）。起始余额为10,000美元，在2019年4月8日至2024年10月25日的测试期间实现了150,305.26美元的净利润。

该EA适合新手和经验丰富的交易者，兼具盈利性、风险管理和可靠性。

关键特性：

目标交易品种：XAUUSD（黄金）

时间框架：H4（4小时图）

初始存款：10,000美元

杠杆：1:100

建模模式：每个Tick

测试周期：2019年4月8日至2024年10月25日

：2019年4月8日至2024年10月25日 交易策略：结合技术指标、价格行为和趋势跟随策略。EA旨在利用黄金市场的波动，通过及时的市场进出获得利润。





结果 历史质量： 98% 柱： 8558 Tick数： 188407056 品种： 1 总净利润： 150,305.26 绝对回撤： 947.01 净值回撤： 2,291.08 毛利润： 299,980.25 最大回撤： 22,594.62 (13.82%) 净值最大回撤： 54,931.11 (28.08%) 毛亏损： -149,674.99 相对回撤： 35.10% (11,852.42) 相对净值回撤： 54.64% (24,329.89) 利润因子： 2.00 预期收益： 118.54 保证金水平： 38251.17% 恢复因子： 2.74 夏普比率： 1.39 Z得分： -29.37 (99.74%) AHPR： 1.0022 (0.22%) LR相关性： 0.87 OnTester结果： 0 GHPR： 1.0022 (0.22%) LR标准误差： 28,541.34 总交易次数： 1268 空头交易（胜率%）： 6 (16.67%) 多头交易（胜率%）： 1262 (40.89%) 总订单数： 2536 盈利交易（总交易数%）： 517 (40.77%) 亏损交易（总交易数%）： 751 (59.23%) 最大单笔盈利交易： 2,133.33 最大单笔亏损交易： -364.02 平均盈利交易： 580.23 平均亏损交易： -199.30 最大连续盈利次数（美元）： 40 (68,461.45) 最大连续亏损次数（美元）： 42 (-9,740.75) 最大连续盈利（次数）： 68,461.45 (40) 最大连续亏损（次数）： -9,740.75 (42) 平均连续盈利： 10 平均连续亏损： 14 相关性（利润，MFE）： 0.99 相关性（利润，MAE）： 0.56 相关性（MFE，MAE）： 0.5812 最短持仓时间： 0:08:02 最长持仓时间： 793:25:05 平均持仓时间： 118:25:36







回测结果摘要：

其他资源：

多个回测结果 ：有关不同市场条件和设置的详细性能分析，请查看完整的回测结果 这里 。

：有关不同市场条件和设置的详细性能分析，请查看完整的回测结果 。 设置文件 ：访问不同交易偏好和风险级别的多个优化设置文件 这里 。

：访问不同交易偏好和风险级别的多个优化设置文件 。 HTML测试报告 ：查看当前测试报告，了解所有性能、回撤和交易统计数据 这里 。

：查看当前测试报告，了解所有性能、回撤和交易统计数据 。 其他HTML测试报告：点击这里

优势：

可靠表现 ：在各种市场条件下表现出持续的盈利能力，使其成为您交易策略的有力补充。

：在各种市场条件下表现出持续的盈利能力，使其成为您交易策略的有力补充。 内置风险管理 ：在黄金市场中有效管理账户权益并降低风险，同时捕捉盈利机会。

：在黄金市场中有效管理账户权益并降低风险，同时捕捉盈利机会。 可定制：EA提供多个优化的设置文件，允许您根据交易风格和账户规模调整参数，如手数、每笔交易风险等。

适合人群：

希望通过自动化黄金交易策略多元化投资组合的交易者。

寻求在H4时间框架上采用中期交易方式的交易者。

在适度风险和回撤中，追求高利润潜力的交易者。

通过MR-GOLD TRADER实现黄金盈利，并充分利用其在MetaTrader 5上的可靠性和灵活性！





新测试结果：MR-GOLD TRADER在2019年4月8日至2024年10月28日期间从10,000美元的初始存款增长到341,000美元，获得了3,300%的利润。该额外测试显示了EA在长期时间框架上2.42的利润因子，再次验证了其稳定性和盈利能力。

新测试结果 (HTML)

下载新设置文件



