MR Gold Trader
MR-GOLD TRADER 在回测期间实现了1503%的利润，相较初始存款表现非常优异，是一款适用于交易XAUUSD（黄金）的H4时间框架的高收益专家顾问（EA）。起始余额为10,000美元，在2019年4月8日至2024年10月25日的测试期间实现了150,305.26美元的净利润。
该EA适合新手和经验丰富的交易者，兼具盈利性、风险管理和可靠性。
关键特性：
- 目标交易品种：XAUUSD（黄金）
- 时间框架：H4（4小时图）
- 初始存款：10,000美元
- 杠杆：1:100
- 建模模式：每个Tick
- 测试周期：2019年4月8日至2024年10月25日
- 交易策略：结合技术指标、价格行为和趋势跟随策略。EA旨在利用黄金市场的波动，通过及时的市场进出获得利润。
|
结果
|历史质量：
|98%
|柱：
|8558
|Tick数：
|188407056
|品种：
|1
|总净利润：
|150,305.26
|绝对回撤：
|947.01
|净值回撤：
|2,291.08
|毛利润：
|299,980.25
|最大回撤：
|22,594.62 (13.82%)
|净值最大回撤：
|54,931.11 (28.08%)
|毛亏损：
|-149,674.99
|相对回撤：
|35.10% (11,852.42)
|相对净值回撤：
|54.64% (24,329.89)
|利润因子：
|2.00
|预期收益：
|118.54
|保证金水平：
|38251.17%
|恢复因子：
|2.74
|夏普比率：
|1.39
|Z得分：
|-29.37 (99.74%)
|AHPR：
|1.0022 (0.22%)
|LR相关性：
|0.87
|OnTester结果：
|0
|GHPR：
|1.0022 (0.22%)
|LR标准误差：
|28,541.34
|总交易次数：
|1268
|空头交易（胜率%）：
|6 (16.67%)
|多头交易（胜率%）：
|1262 (40.89%)
|总订单数：
|2536
|盈利交易（总交易数%）：
|517 (40.77%)
|亏损交易（总交易数%）：
|751 (59.23%)
|最大单笔盈利交易：
|2,133.33
|最大单笔亏损交易：
|-364.02
|平均盈利交易：
|580.23
|平均亏损交易：
|-199.30
|最大连续盈利次数（美元）：
|40 (68,461.45)
|最大连续亏损次数（美元）：
|42 (-9,740.75)
|最大连续盈利（次数）：
|68,461.45 (40)
|最大连续亏损（次数）：
|-9,740.75 (42)
|平均连续盈利：
|10
|平均连续亏损：
|14
|相关性（利润，MFE）：
|0.99
|相关性（利润，MAE）：
|0.56
|相关性（MFE，MAE）：
|0.5812
|最短持仓时间：
|0:08:02
|最长持仓时间：
|793:25:05
|平均持仓时间：
|118:25:36
回测结果摘要：
- 总净利润：150,305.26美元
- 利润因子：2.00
- 夏普比率：1.39
- 恢复因子：2.74
- 总交易数：1,268
- 盈利交易：517（40.77%）
- 平均盈利交易：580.23美元
- 最大余额回撤：13.82%
- 最大净值回撤：28.08%
其他资源：
- 多个回测结果：有关不同市场条件和设置的详细性能分析，请查看完整的回测结果这里。
- 设置文件：访问不同交易偏好和风险级别的多个优化设置文件这里。
- HTML测试报告：查看当前测试报告，了解所有性能、回撤和交易统计数据这里。
- 其他HTML测试报告：点击这里
优势：
- 可靠表现：在各种市场条件下表现出持续的盈利能力，使其成为您交易策略的有力补充。
- 内置风险管理：在黄金市场中有效管理账户权益并降低风险，同时捕捉盈利机会。
- 可定制：EA提供多个优化的设置文件，允许您根据交易风格和账户规模调整参数，如手数、每笔交易风险等。
适合人群：
- 希望通过自动化黄金交易策略多元化投资组合的交易者。
- 寻求在H4时间框架上采用中期交易方式的交易者。
- 在适度风险和回撤中，追求高利润潜力的交易者。
通过MR-GOLD TRADER实现黄金盈利，并充分利用其在MetaTrader 5上的可靠性和灵活性！
新测试结果：MR-GOLD TRADER在2019年4月8日至2024年10月28日期间从10,000美元的初始存款增长到341,000美元，获得了3,300%的利润。该额外测试显示了EA在长期时间框架上2.42的利润因子，再次验证了其稳定性和盈利能力。
