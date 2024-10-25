MR Gold Trader

MR-GOLD TRADER 在回测期间实现了1503%的利润，相较初始存款表现非常优异，是一款适用于交易XAUUSD（黄金）H4时间框架的高收益专家顾问（EA）。起始余额为10,000美元，在2019年4月8日2024年10月25日的测试期间实现了150,305.26美元的净利润。

该EA适合新手和经验丰富的交易者，兼具盈利性、风险管理和可靠性。

关键特性：

  • 目标交易品种：XAUUSD（黄金）
  • 时间框架：H4（4小时图）
  • 初始存款：10,000美元
  • 杠杆：1:100
  • 建模模式：每个Tick
  • 测试周期：2019年4月8日至2024年10月25日
  • 交易策略：结合技术指标、价格行为和趋势跟随策略。EA旨在利用黄金市场的波动，通过及时的市场进出获得利润。


结果
历史质量： 98%
柱： 8558 Tick数： 188407056 品种： 1
总净利润： 150,305.26 绝对回撤： 947.01 净值回撤： 2,291.08
毛利润： 299,980.25 最大回撤： 22,594.62 (13.82%) 净值最大回撤： 54,931.11 (28.08%)
毛亏损： -149,674.99 相对回撤： 35.10% (11,852.42) 相对净值回撤： 54.64% (24,329.89)
利润因子： 2.00 预期收益： 118.54 保证金水平： 38251.17%
恢复因子： 2.74 夏普比率： 1.39 Z得分： -29.37 (99.74%)
AHPR： 1.0022 (0.22%) LR相关性： 0.87 OnTester结果： 0
GHPR： 1.0022 (0.22%) LR标准误差： 28,541.34
总交易次数： 1268 空头交易（胜率%）： 6 (16.67%) 多头交易（胜率%）： 1262 (40.89%)
总订单数： 2536 盈利交易（总交易数%）： 517 (40.77%) 亏损交易（总交易数%）： 751 (59.23%)
最大单笔盈利交易： 2,133.33 最大单笔亏损交易： -364.02
平均盈利交易： 580.23 平均亏损交易： -199.30
最大连续盈利次数（美元）： 40 (68,461.45) 最大连续亏损次数（美元）： 42 (-9,740.75)
最大连续盈利（次数）： 68,461.45 (40) 最大连续亏损（次数）： -9,740.75 (42)
平均连续盈利： 10 平均连续亏损： 14
相关性（利润，MFE）： 0.99 相关性（利润，MAE）： 0.56 相关性（MFE，MAE）： 0.5812
最短持仓时间： 0:08:02 最长持仓时间： 793:25:05 平均持仓时间： 118:25:36


回测结果摘要：

  • 总净利润：150,305.26美元
  • 利润因子：2.00
  • 夏普比率：1.39
  • 恢复因子：2.74
  • 总交易数：1,268
  • 盈利交易：517（40.77%）
  • 平均盈利交易：580.23美元
  • 最大余额回撤：13.82%
  • 最大净值回撤：28.08%

其他资源：

  • 多个回测结果：有关不同市场条件和设置的详细性能分析，请查看完整的回测结果这里
  • 设置文件：访问不同交易偏好和风险级别的多个优化设置文件这里
  • HTML测试报告：查看当前测试报告，了解所有性能、回撤和交易统计数据这里
  • 其他HTML测试报告：点击这里 

优势：

  • 可靠表现：在各种市场条件下表现出持续的盈利能力，使其成为您交易策略的有力补充。
  • 内置风险管理：在黄金市场中有效管理账户权益并降低风险，同时捕捉盈利机会。
  • 可定制：EA提供多个优化的设置文件，允许您根据交易风格和账户规模调整参数，如手数、每笔交易风险等。

适合人群：

  • 希望通过自动化黄金交易策略多元化投资组合的交易者。
  • 寻求在H4时间框架上采用中期交易方式的交易者。
  • 在适度风险和回撤中，追求高利润潜力的交易者。

通过MR-GOLD TRADER实现黄金盈利，并充分利用其在MetaTrader 5上的可靠性和灵活性！


新测试结果：MR-GOLD TRADER在2019年4月8日至2024年10月28日期间从10,000美元的初始存款增长到341,000美元，获得了3,300%的利润。该额外测试显示了EA在长期时间框架上2.42的利润因子，再次验证了其稳定性和盈利能力。

测试结果 (HTML)
下载设置文件


筛选:
anderson310577
14
anderson310577 2025.07.24 21:10 
 

用户没有留下任何评级信息

Mujeeb J
3807
来自开发人员的回复 Mujeeb J 2025.09.21 10:04
Hi @anderson310577, We’re glad to hear you’ve had good results with MR GOLD TRADER. Your observation about trade closing is very valuable to us, and we’re already working on improvements for the next version, which will include more configuration options and optimizations 🚀. If you’d like, we’ll be happy to share the next version with you as soon as it’s published. Thank you again for trusting our work! 🙌
Benjamin Afedzie
3428
Benjamin Afedzie 2025.07.02 22:12 
 

用户没有留下任何评级信息

Mujeeb J
3807
来自开发人员的回复 Mujeeb J 2025.09.21 10:00
Thank you @Benjamin Afedzie
Aleks_77
14
Aleks_77 2025.05.22 14:12 
 

用户没有留下任何评级信息

Mujeeb J
3807
来自开发人员的回复 Mujeeb J 2025.09.21 10:00
Hi @Aleks_77, Thank you for taking the time to share your feedback 🙏. We truly appreciate it, as it helps us improve MR GOLD TRADER PRO. We understand your experience and want you to know that we are already working on a new and improved version with significant enhancements and bug fixes. 🚀 Once it is published, we will update you right away. Your support means a lot to us, and we’re committed to delivering a more stable and profitable EA. Thank you again for testing and helping us grow together.
Mustafa Bilgic
132
Mustafa Bilgic 2025.05.11 15:23 
 

用户没有留下任何评级信息

Mujeeb J
3807
来自开发人员的回复 Mujeeb J 2025.09.21 09:55
Hi @Mustafa Bilgic, could you please check here https://mt5ea.mr-innovations.com/test_reports/
aangarita
59
aangarita 2025.04.27 12:20 
 

用户没有留下任何评级信息

Mujeeb J
3807
来自开发人员的回复 Mujeeb J 2025.09.21 09:43
Thank you @aangarita
Peter Dietrich
151
Peter Dietrich 2024.11.18 16:03 
 

用户没有留下任何评级信息

Mujeeb J
3807
来自开发人员的回复 Mujeeb J 2024.11.19 11:20
Thank you Peter Dietrich. I have translated your review into English, and here it is: "My first review: I have tested many bots, and this one has delivered the BEST results of all the ones tested. Top! The test period was from 01.01.2024 to 18.11.2024. If the bot delivers the same results in live trading, there will be a bonus! Adjustments to the Moving Average settings, lot size, and automatic position closing were the key! Thank you, thank you, and thank you!" I'm glad to inform you that an improved version is currently being tested and will be released on January 1st, 2025. During testing, the bot grew an account from $10,000 to $900,000. This will be a paid version, but I would be happy to provide it to you for free as a token of appreciation for your review. Thank you again for your kind words!
回复评论