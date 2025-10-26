Becktester Telegram Signals

Becktester Telegram Signals - Telegram-Signale in echte Backtests verwandeln

Lesen Sie automatisch Signale von echten Telegram-Kanälen, analysieren Sie sie (Kauf/Verkauf/Einstieg/SL/TP) und führen Sie Backtests im MetaTrader 4 Strategy Tester durch. Überprüfen Sie das Parsing zunächst mit dem Live-Parsing-Testmodus.

Wichtige Informationen

Nach dem Kauf des Produkts hinterlassen Sie bitte einen Kommentar auf der Produktseite, und ich sende Ihnen die Telegram Signal History Parser Datei. Diese Datei ist im Moment nicht öffentlich verfügbar und wird nur verifizierten Käufern zur Verfügung gestellt. Sie können eine Video-Demonstration, wie es funktioniert, in der Produktbeschreibung sehen.

Es gibt keinen Grund, die Demoversion herunterzuladen - sie wird im Strategy Tester nicht funktionieren. Diese Einschränkung besteht, weil der Hauptzweck dieses Produkts darin besteht, Telegram-Signale direkt im MetaTrader Strategy Tester zu testen. Wenn das Testen der Demoversion erlaubt wäre, würde dies die Notwendigkeit des Kaufs der Vollversion vollständig beseitigen.

Anleitung

Wichtigste Vorteile

  • Telegram Login (persönliches Konto) - Verbindung zu öffentlichen/privaten Kanälen.
  • Automatisches Parsing - extrahiert Buy/Sell, Entry, SL, Multi-TP Levels.
  • Echtes Backtesting in MT4 - objektive Statistiken, bevor Sie echtes Geld riskieren.
  • Live-Parsing-Testmodus - fügen Sie einen Nachrichtenlink oder Rohtext ein und sehen Sie sich die geparste Struktur an.
  • Flexibles Mapping - z.B. GOLD → XAUUSD, NAS100 → USTEC.
  • Profi-Management - benutzerdefinierte SL/TP, Breakeven, Trailing (innerhalb des EA).

Wie es funktioniert

  1. Python Parser meldet sich bei Telegram an, liest Kanalnachrichten, analysiert Signale und exportiert signals.csv .
  2. MT4 EA lädt signals.csv und führt den Backtest durch (Visualisierung + vollständige Statistiken).

Test-Modus (Live-Parsing)

  • Wählen Sie den Eingabetyp: Nach Link (z.B. https://t. me/test_signals/1234 ) oder Nach Text.
  • Klicken Sie auf PreTest, um eine Vorschau der geparsten Struktur anzuzeigen und optional test_signal.csv zu speichern.

Backtest-Modus

  • Wählen Sie Datumsbereich und Kanal; der Parser erstellt signals.csv .
  • Führen Sie den EA im MT4 Strategy Tester aus (ein einzelnes Symbol pro MT4 Beschränkungen).

Beispiel Signal

GOLD KAUFEN @2385 SL 2375 | TP1 2390 | TP2 2395 | TP3 2400

Gegliedert als: Symbol: XAUUSD, Typ: BUY, Einstieg: 2385, SL: 2375, TP1-TP3 erkannt.

Statistiken & Berichte

  • Total Trades, Gewinnrate %, Nettogewinn/-verlust
  • Max Drawdown, Profit Factor, Durchschnittliches R:R, Durchschnittliche Handelsdauer
  • CSV-Export: ergebnisse.csv

Einschränkung der Demo-Version

Die Market-Demo läuft mit eingeschränktem Backtesting (nur wenige Beispieltrades) und zeigt eine Aufforderung auf dem Chart: "Für ein vollständiges Backtesting von Telegram-Kanälen erwerben Sie bitte die Vollversion."

Anmerkungen

  • MT4 Strategy Tester verarbeitet jeweils ein Symbol. Multi-Symbol-Backtests sind für MT5 geplant.
  • CSV-Dateien ( signals.csv , test_signal.csv ) sollten in MQL4/Files abgelegt werden, die Platzierung erfolgt automatisch.
  • Проверка сигналов по ссылке с защитой от копирования доступна только для публичных каналов, для приватных вам нужно самостоятельно переписать текст сигнала и вставить в окно проверки.
Überprüfen Sie jeden Telegram-Kanal mit echten Zahlen - nicht mit Versprechungen. Testen Sie es jetzt mit Becktester Telegram Signals.

