FlyWithGold Trend Filter Dashboard

Fliegen mit Gold - Szenario Dashboard PRO

Marktzustand & Trendanalyse Dashboard für MT4 / MT5

Fly With Gold - Scenario Dashboard PRO ist ein professioneller Indikator zur Marktzustandsanalyse, der Händlern hilft, Trend-, Range- (seitliche) und neutrale Marktphasen in Echtzeit zu erkennen.

Dieses Produkt ist ein Analyse- und Entscheidungshilfetool.
Es erzeugt keine Handelssignale, eröffnet keine Trades und garantiert keine Gewinne.

Was der Indikator tut

  • Analysiert die Marktbedingungen und klassifiziert sie in:

    • Trend

    • Seitwärts / Spanne

    • Neutral

  • Zeigt die aktuelle Marktrichtung an (Long / Short / Flat)

  • Bietet eine klare Dashboard-Ansicht des Marktzustands und der Volatilitätsbedingungen

  • Kann als Filter für diskretionären Handel, halbautomatische Systeme oder Expert Advisors verwendet werden

Analyse-Logik

Das Dashboard kombiniert mehrere analytische Komponenten, darunter:

  • Bollinger Bands Expansion und Kontraktion

  • ATR relativ zur historischen Volatilität

  • Bewertung der ADX-Stärke

  • Kurzfristige Volatilitätsstruktur

Diese Elemente werden kombiniert, um eine kontextbezogene Markteinschätzung und keine Handelseinträge zu liefern.

Algorithmische und visuelle Modi

Algorithmischer Modus (für EA-Integration):
Der Indikator zeigt logische Zustände an, die über iCustom ausgelesen werden können, wie z.B.:

  • Trend / Seitwärts / Neutraler Zustand

  • Marktrichtung

  • Trend vs. Spanne in Prozent

Visueller Modus (für diskretionäre Trader):
Alle Informationen werden in einem übersichtlichen und lesbaren Dashboard angezeigt, das für die Echtzeitanalyse konzipiert ist.

Alarme und Benachrichtigungen

  • Optionale Warnmeldungen auf dem Bildschirm

  • Optionale Push-Benachrichtigungen, wenn sich die Marktbedingungen ändern

Alarme dienen nur der Information und stellen keine Handelssignale dar.

Praktische Anwendungsfälle

Fly With Gold - Scenario Dashboard PRO kann verwendet werden, um:

  • Ungünstige Marktbedingungen zu filtern

  • Vermeiden von Handel während starker direktionaler Phasen bei der Verwendung von Range-Strategien

  • diskretionäre Entscheidungsfindung zu unterstützen

  • halbautomatische oder automatisierte Strategien als Marktbedingungsfilter zu unterstützen

Unterstützte Märkte & Zeitrahmen

  • Optimiert für Gold (XAUUSD)

  • Geeignet für Forex-Paare, Indizes und CFDs

  • Funktioniert auf allen Zeitrahmen von M5 bis H4

Technische Merkmale

  • Kein Repainting

  • Berechnung in Echtzeit

  • Leichtgewichtig und CPU-effizient

  • Übersichtliches, kontrastreiches Dashboard-Layout

  • Kompatibel mit Multi-Chart-Setups

  • Verfügbar für MetaTrader 4 und MetaTrader 5

Demo-Version

Eine Demoversion ist über den MetaTrader Strategy Tester verfügbar, der automatisch von MQL5 verwaltet wird.

Haftungsausschluss

Dieses Produkt ist ein Dienstprogramm für die technische Analyse, kein Handelssystem.
Der Handel ist mit Risiken verbunden, und alle Handelsentscheidungen liegen in der alleinigen Verantwortung des Benutzers.

Unterstützung

Für Unterstützung oder Fragen zur Nutzung können Sie den Autor über Telegram kontaktieren:
https://t.me/xhunterx86


