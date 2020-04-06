MA7 Viola C2 MT5

Beschreibung der Arbeit

Der MA7 Viola C2 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Viola Indikator. Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position nach der Eröffnung bis zu ihrer Schließung. Nach einem Verlust erhöht der Expert Advisor das Volumen.

Ausführliche Informationen über den Indikator MA7 Viola.


Merkmale der Arbeit

Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten;

Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromausfalls wieder her;

Stoploss und Takeprofit werden nicht auf dem Server installiert; der Expert Advisor selbst schließt die Positionen, wenn diese Werte erreicht werden.


Hinweis: Bevor Sie den Expert Advisor starten, müssen die Einstellungen für ein bestimmtes Finanzinstrument und einen bestimmten Zeitrahmen optimiert werden.

Detaillierte Informationen über die Einstellungen des Expert Advisors finden Sie im Artikel "Expert Advisors der Klasse C2".


Einstellungen des Expert Advisors

Allgemeine Einstellungen:

Zeitrahmen - Zeitrahmen, aus dem die Signale stammen;

Magie - für die Identifizierung Ihrer Positionen.


Einstellungen für die Geldverwaltung:

Positionsvolumen - Positionsvolumen, Lots;

Multiplikator nach Verlust - Multiplikator des Positionsvolumens nach einer Verlustposition;

Verlustanzahl vor Erhöhung des Volumens - Anzahl der Verluste, bevor das Positionsvolumen erhöht wird;

Anzahl der Verluste zum Zurücksetzen des Volumens - Anzahl der Verluste zum Zurücksetzen des Positionsvolumens.


Einstellungen für die Positionseröffnung:

MA7 Viola Einstellungen - Einstellungen des MA7 Viola Indikators:

Differenz - Differenz zwischen den letzten beiden MA-Werten, in Prozent;

Zeitraum;

Methode;

Anwenden auf;

Nachfolgende Pfeile entfernen - entfernt nachfolgende Pfeile in einer Richtung.


Einstellungen für die Positionsschließung:

StopLoss - Abstand zur Verlustbegrenzung, Punkte;

TakeProfit - Abstand zur Gewinnmitnahme, Punkte;


Anzeige-Einstellungen:

StopLoss-Farbe;

StopLoss-Linienstil;

StopLoss-Linienbreite;

TakeProfit-Farbe;

Stil der TakeProfit-Linie;

Breite der TakeProfit-Linie.


MA7 Viola Indikatoren:

MA7 Viola MT4;

MA7 Viola MT5.


Auf dem MA7 Viola-Indikator basierende Expert Advisors:

MA7 Viola C1 MT4;

MA7 Viola C1 MT5.


Abonnieren Sie den MA7 Space Channel, um Benachrichtigungen über neue Programme, Updates und andere Informationen zu erhalten.

Stellen Sie Fragen im Profil auf dem MQL5.

Empfohlene Produkte
MA7 Flax C1 MT5
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Flax C1 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Flax Indikator. Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position, bis sie geschlossen wird. Ausführliche Informationen über den MA7 Flax Indikator. Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromausfalls wieder her; Stoploss und Takeprofit werden nicht auf dem Serv
MA7 Ixora C1 MT5
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der Expert Advisor "MA7 Ixora C1" basiert auf dem Indikator "MA7 Ixora". Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position, bis sie geschlossen wird. Ausführliche Informationen über den Indikator MA7 Ixora" . Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit mit Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromausfalls wieder her; Stoploss und Takeprofit werden nicht auf
MA7 Flax C2 MT5
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der Expert Advisor "MA7 Flax C2" basiert auf dem Indikator "MA7 Flax". Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position, bis sie geschlossen wird. Nach einem Verlust erhöht der Expert Advisor das Volumen. Ausführliche Informationen über den Indikator "MA7 Flax" . Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit mit Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromausf
MA7 Hypnum C1 MT5
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Hypnum C1 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Hypnum Indikator. Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, legt einen Stoploss und Takeprofit fest und begleitet die Position nach der Eröffnung bis zu ihrer Schließung. Ausführliche Informationen über den MA7 Hypnum Indikator. Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromausfalls wieder her; Stoploss und Takeprofit werden
MA7 Viola C1 MT5
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der Expert Advisor "MA7 Viola C1" basiert auf dem Indikator "MA7 Viola". Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position nach der Eröffnung bis zu ihrer Schließung. Ausführliche Informationen über den Indikator MA7 Viola" . Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit mit Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromausfalls wieder her; Stoploss und Takeprofit
MA7 Hypnum C2 MT5
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der Expert Advisor "MA7 Hypnum C2" basiert auf dem Indikator "MA7 Hypnum". Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position, bis sie geschlossen wird. Nach einem Verlust erhöht der Expert Advisor das Volumen. Ausführliche Informationen über den Indikator "MA7 Hypnum" . Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit mit Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Str
MA7 Galega C1 MT5
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der Expert Advisor "MA7 Galega C1" basiert auf dem Indikator "MA7 Galega". Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position, bis sie geschlossen wird. Ausführliche Informationen über den Indikator MA7 Galega" . Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit mit Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromausfalls wieder her; Stoploss und Takeprofit werden nicht
MA7 Galega C2 MT5
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der Expert Advisor "MA7 Galega C2" basiert auf dem Indikator "MA7 Galega". Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position, bis sie geschlossen wird. Nach einem Verlust erhöht der Expert Advisor das Volumen. Ausführliche Informationen über den Indikator "MA7 Galega" . Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stro
MA7 Clover C1 MT5
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Clover C1 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Clover Indikator. Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, legt einen Stoploss und Takeprofit fest und begleitet die Position nach der Eröffnung bis zu ihrer Schließung. Ausführliche Informationen über den MA7 Clover Indikator. Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromausfalls wieder her; Stoploss und Takeprofit werden
MA7 Aster C1 MT5
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Aster C1 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Aster Indikator. Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und Take-Profit und begleitet die Position nach der Eröffnung bis zu ihrer Schließung. Ausführliche Informationen über den MA7 Aster Indikator. Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromausfalls wieder her; Stoploss und Takeprofit werden nich
MA7 Ixora C2 MT5
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der Expert Advisor "MA7 Ixora C2" basiert auf dem Indikator "MA7 Ixora". Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position, bis sie geschlossen wird. Nach einem Verlust erhöht der Expert Advisor das Volumen. Ausführliche Informationen über den Indikator "MA7 Ixora" . Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromau
MA7 Aster C2 MT5
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Aster C2 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Aster Indikator. Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position nach der Eröffnung bis zu ihrer Schließung. Nach einem Verlust erhöht der Expert Advisor das Volumen. Ausführliche Informationen über den Indikator MA7 Aster . Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlic
MA7 Clover C2 MT5
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Clover C2 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Clover Indikator. Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position nach der Eröffnung bis zu ihrer Schließung. Nach einem Verlust erhöht der Expert Advisor das Volumen. Ausführliche Informationen über den MA7 Clover Indikator. Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzl
MA7 Agave C1 MT5
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Agave C1 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Agave Indikator. Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, legt einen Stoploss und Takeprofit fest und begleitet die Position nach der Eröffnung bis zu ihrer Schließung. Ausführliche Informationen über den MA7 Agave Indikator. Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromausfalls wieder her; Stoploss und Takeprofit werden ni
MA7 Agave C2 MT5
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Agave C2 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Agave Indikator. Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position nach der Eröffnung bis zu ihrer Schließung. Nach einem Verlust erhöht der Expert Advisor das Volumen. Ausführliche Informationen über den MA7 Agave Indikator. Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlich
Mafio
Kyaw Zan Tun
Experten
Mafio EA - Smart Trading mit modifizierten gleitenden Durchschnitten und Fibonacci-Logik Mafio EA ist ein Expert Advisor, der auf einer leistungsstarken Kombination aus modifizierten gleitenden Durchschnitten und Fibonacci-basierten Strategien basiert, um potenzielle Marktchancen zu erkennen. Dieser EA wurde mit dem Fokus auf Präzision und Anpassungsfähigkeit an sich ändernde Marktbedingungen entwickelt. Wichtiger Hinweis Vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. D
Hachidori
Noriyuki Suzuki
5 (1)
Experten
Hachidori EA ist ein trendfolgender Expert Advisor, der Dip-Buying und Rallye-Selling durchführt. Er unterstützt EURUSD, USDJPY, GBPUSD und AUDUSD und konfiguriert automatisch Parameter für den Handel basierend auf dem ausgewählten Währungspaar in den EA-Einstellungen. Standardmäßig zielt er auf einen Gewinn von etwa 3 bis 6 Pips pro Handel ab, zielt aber darauf ab, größere Gewinne zu erzielen, indem er einen Trailing-Stop in Abhängigkeit von den Marktbewegungen einsetzt. Sobald ein Währungspaa
FREE
IlanisMT5
Mikhail Sergeev
3.86 (7)
Experten
Ilanis ist ein Expert Advisor für den Aktienhandel, er kann für den Handel auf dem Forex und anderen Märkten, einschließlich Rohstoffen, Metallen und Indexmärkten, verwendet werden. Um den Markteintritt zu bestimmen, verwendet der EA den modernen und ultraleichten adaptiven Indikator FourAverage. Das Prinzip der Positionserhaltung ähnelt dem des beliebten Forex-Roboters Ilan, der Mittelwertbildung verwendet. Aber im Gegensatz zu Ilan verwendet Ilanis einen genauen Einstieg in den Markt. Der Robo
SAWA Netting Grid EA
Alejandro Funes
Experten
Dieser Algorithmus basiert auf der Grid-Strategie und führt ein dynamisches Positionsmanagement durch, damit er auf Netting-Konten funktioniert. Im Gegensatz zu anderen Robotern basiert dieses Grid-System seine Eingaben auf dem Gewinn über die Zeit des Vermögenswerts, anstatt Pips zu verwenden. Dieser Parameter ist derjenige, der dem "durchschnittlichen Abstand" entspricht. Sie können mit allen 28 Hauptwährungen gleichzeitig handeln. Parameter: +-------------------------------------------------
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Experten
Hamster Scalping ist ein vollautomatischer Handelsberater, der kein Martingal verwendet. Nachtskalping-Strategie. Als Eingänge werden der RSI-Indikator und der ATR-Filter verwendet. Der Berater benötigt eine Sicherungskontoart. Di Überwachung der realen Arbeit sowie meine anderen Entwicklungen finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Allgemeine Empfehlungen Mindesteinzahlung von 100 US-Dollar, ECN-Konten mit minimalem Spread verwenden, Standardeinstellungen für eurusd M5 g
Kemet Pro Gold Scaping
Ibrahim Murad Ibrahim Awad
5 (4)
Experten
KEMET PRO GOLD – MT5 EXPERT ADVISOR Ein automatisierter Scalping-Expert Advisor, der hauptsächlich für den Handel mit Gold (XAUUSD) auf der MetaTrader-5-Plattform entwickelt wurde SYSTEMANFORDERUNGEN Plattform: MetaTrader 5 (MT5) Hauptsymbol: XAUUSD Akzeptiert: XAUUSD (Standard-Digit-Symbol) Nicht getestet: XAUUSD.s, XAUUSDm, XAUUSD., GOLD oder andere modifizierte Symbole Andere Gold-Symbole: Unterstützt, jedoch kann die Performance variieren und ist nicht optimiert Zeitrahm
FREE
Nova MFI Scalper
Anita Monus
Experten
Nova MFI Scalper bringt den beliebtesten Oszillator der Buy-Side direkt auf Ihren MT5-Chart. Der EA basiert auf dem Money Flow Index (MFI) - einer volumengewichteten RSI-Variante, die schwache Kursbewegungen herausfiltert - und setzt auf echte Akkumulation und Distribution. Das Ergebnis? Sauberere Einstiege, schnellere Ausstiege und weniger Fake-outs. Warum Händler Nova MFI Trader zu ihrem Werkzeugkasten hinzufügen sollten Volumenbestätigte Signale: MFI kombiniert Preis und Tick-Volumen und fil
Gold Extreme Furious
Aercio Dos Santos Da Silva
Experten
Hier ist die vollständige englische Übersetzung Ihres Textes: --- ### **Arbeitsprinzip** Der **Golden Extreme Furious EA** ist ein intelligentes Buy Recovery- und Akkumulations-System (BUY Recovery Grid), das speziell für **XAUUSD (Gold)** entwickelt wurde. Er kombiniert fortschrittliche technische Analysen (unter Verwendung der AO- und AC-Indikatoren von Bill Williams) mit einem intelligenten Order-Management-System, das stets darauf abzielt, Handelszyklen mit Gewinn zu schließen - selbst n
MAO Trade X MT5
Yu Xin Pu
Experten
MAO Trade X MT5 ist ein EA, der auf dem Moving Average Oscillator basiert. Parameter des Moving Average Oscillators wie FastEMA, SlowEMA, MACDSMA, BuyShift, BuyValue, SellShift und SellValue können eingestellt werden. MAO Trade X MT5 nutzt die hochmoderne intelligente Technologie von BTN TECHNOLOGY, um Ihnen zu helfen, optimale Ergebnisse für Ihre Trades zu erzielen. Mögen Ihre Träume durch MAO Trade X MT5 wahr werden. Viel Erfolg! === Anfragen === E-Mail:support@btntechfx.com
Fusion Pro Scalper EA
Owinne Innocent Lebalelo
Experten
Fusion Pro Scalper EA - Scalping mit flexiblen Exit-Strategien Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Trades mit dem Fusion Pro Scalper EA, der für dynamische Märkte entwickelt wurde. Mit Aroon für die Trenderkennung und ATR für volatilitätsbasierte Einstiege sorgt er für präzise Setups und flexible Ausstiege - ohne sich auf Martingale- oder Grid-Strategien zu verlassen. Hauptmerkmale: Intelligenter Einstieg & Ausstieg : Kombiniert Aroon und ATR für präzise Breakout-Trades. Flexible Ausstiegsop
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experten
Nova WDX Trader ist eine verfeinerte Implementierung des klassischen ADX Wilder Trendstärke-Algorithmus - entwickelt zu einer disziplinierten, automatisierten Handelsstrategie, die Momentum, Struktur und Timing berücksichtigt. Er baut auf der ursprünglichen, von Welles Wilder eingeführten Logik auf und erweitert sie um eine moderne Ausführungs- und Risikokontrolle. Anstatt auf kurzfristige Volatilität zu reagieren, wartet der Nova WDX Trader auf eine bestätigte Richtungsstärke, die auf der ADX-F
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Experten
ID Trade_Bot BS - ein effektives Werkzeug für den automatisierten Handel mit RSI Trade_Bot BS ist eine effiziente Lösung für den automatisierten Handel auf Basis des RSI, die eine flexible Anpassung der Parameter und des Risikomanagements ermöglicht. Dank der Möglichkeit, einen Handelsmodus zu wählen, dynamischen Stop-Loss- und Take-Profit-Levels und der Anpassung des Handelsmodus (Kaufen, Verkaufen oder beides), ist er für verschiedene Handelsstrategien geeignet. Hauptmerkmale: Verwend
Paula Bollinger Bands
Francisco Gomes Da Silva
4.29 (7)
Experten
Transformieren Sie Ihre Anlagestrategie mit dem Expert Advisor für den MetaTrader-Investorenroboter. Basierend auf der leistungsstarken Bollinger Bands-Strategie, die von Joe Ross entwickelt und vom renommierten brasilianischen Trader Rodrigo Cohen Paula genannt wurde, haben Sie Zugang zu fortschrittlicher Technologie, die Ihre Gewinne maximiert und Ihre Risiken minimiert. Verschwenden Sie keine Zeit mehr mit alten und ineffizienten Strategien. Mit unserem Anlegerroboter haben Sie Zugriff auf
FREE
VR Black Box MT5
Vladimir Pastushak
1 (1)
Experten
Der VR Black Box-Handelsroboter basiert auf der beliebten und bewährten Trendfolgestrategie. Im Laufe mehrerer Jahre wurde es auf Live-Handelskonten durch regelmäßige Updates und die Einführung neuer Ideen verbessert. Dadurch ist VR Black Box zu einem leistungsstarken und einzigartigen Handelsroboter geworden, der sowohl Anfänger als auch erfahrene Händler beeindrucken kann. Um sich mit dem Roboter vertraut zu machen und seine Wirksamkeit zu bewerten, reicht es aus, ihn auf einem Demokonto zu in
MACD Trading MT5
Matthieu Jean Baptiste Wambergue
Experten
Automatisieren Sie Ihre MACD-Strategie! Dieser EA alarmiert und/oder platziert Aufträge gemäß MACD-Strategien mit zusätzlichen Filtern. Das bedeutet, dass Sie ihn auf 2 verschiedene Arten nutzen können: Sie erhalten Warnungen auf der Grundlage Ihrer MACD-Strategie mit Filtern für mehrere Symbole gleichzeitig in einem einzigen Chartfenster; Wählen Sie den vollautomatischen Modus und lassen Sie den EA Aufträge auf der Grundlage Ihrer MACD-Strategie, Ihrer Filterauswahl und Ihres Money-Managements
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Weitere Produkte dieses Autors
MA7 Agave MT4
Andrey Minaev
Indikatoren
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Agave Indikator basiert auf dem Standard-Indikator Average Directional Movement Index. Er zeigt den Schnittpunkt der Linien +DI und -DI an. Detaillierte Informationen über den MA7 Agave Indikator. Einstellungen des Indikators Allgemeine Einstellungen: Zeitraum . MA7 Flax Einstellungen: Zeitraum ; Multiplikator ; Nachfolgende Pfeile entfernen - entfernt nachfolgende Pfeile in eine Richtung. Einstellungen für Nachrichten: Nachricht an das Terminal senden (Alert)
MA7 Flax MT4
Andrey Minaev
Indikatoren
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Flax Indikator basiert auf dem Standard Average True Range Indikator und Kerzendaten. Er zeigt Kerzen an, die im Verhältnis zum ATR-Indikatorwert größer sind. Detaillierte Informationen über den MA7 Flax Indikator. Einstellungen des Indikators Allgemeine Einstellungen: Zeitraum ; Multiplikator ; Nachfolgende Pfeile entfernen - entfernt die nachfolgenden Pfeile in einer Richtung. Einstellungen für Nachrichten: Nachricht an das Endgerät senden (Alert) - Erlaubnis
MA7 Viola MT4
Andrey Minaev
Indikatoren
Beschreibung der Arbeit Der Indikator MA7 Viola basiert auf dem Standardindikator Gleitender Durchschnitt. Er zeigt einen starken Anstieg oder Rückgang des gleitenden Durchschnitts an. Detaillierte Informationen über den MA7 Viola Indikator. Einstellungen des Indikators Allgemeine Einstellungen: Zeitraum ; Methode ; Anwenden auf ; Differenz - Differenz zwischen den letzten beiden MA-Werten; Nachfolgende Pfeile entfernen - entfernt die nachfolgenden Pfeile in einer Richtung. Einstellungen für N
MA7 Galega MT4
Andrey Minaev
Indikatoren
Beschreibung der Arbeit Der Indikator MA7 Galega basiert auf dem Standardindikator Gleitender Durchschnitt. Er zeigt einen Durchschlag des gleitenden Durchschnitts an. Ausführliche Informationen über den MA7 Galega Indikator. Einstellungen des Indikators Allgemeine Einstellungen: Zeitraum ; Methode ; Anwenden auf ; Berücksichtigen Sie die Richtung der Kerze . Einstellungen für Nachrichten: Nachricht an das Terminal senden (Alert) - Erlaubnis zum Senden von Nachrichten an das Terminal unter Ver
MA7 Ixora MT4
Andrey Minaev
Indikatoren
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Ixora-Indikator basiert auf dem Standardindikator Gleitender Durchschnitt. Er zeigt den Schnittpunkt der schnellen und langsamen gleitenden Durchschnitte an. Detaillierte Informationen über den MA7 Ixora Indikator. Einstellungen des Indikators Allgemeine Einstellungen: Berücksichtigen Sie die Richtung der Kerze . Einstellungen für den schnellen gleitenden Durchschnitt: Zeitraum ; Methode ; Anwenden auf . Einstellungen für den langsamen gleitenden Durchschnitt:
MA7 Flax C1 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Flax C1 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Flax Indikator. Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position, bis sie geschlossen wird. Ausführliche Informationen über den MA7 Flax Indikator. Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromausfalls wieder her; Stoploss und Takeprofit werden nicht auf dem Serv
MA7 Hypnum MT4
Andrey Minaev
Indikatoren
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Hypnum Indikator basiert auf dem Standard Commodity Channel Index Indikator. Er zeigt überkaufte und überverkaufte Zonen an. Detaillierte Informationen über den MA7 Hypnum Indikator. Einstellungen des Indikators Allgemeine Einstellungen: Zeitraum ; Anwenden auf ; Obere Ebene ; Untere Ebene . Einstellungen für Nachrichten: Nachricht an das Terminal senden (Alarm) - Erlaubnis zum Senden von Nachrichten an das Terminal unter Verwendung der Alarmfunktion; Nachricht
MA7 Hypnum C1 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Hypnum C1 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Hypnum Indikator. Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, legt einen Stoploss und Takeprofit fest und begleitet die Position nach der Eröffnung bis zu ihrer Schließung. Ausführliche Informationen über den MA7 Hypnum Indikator. Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromausfalls wieder her; Stoploss und Takeprofit werden
MA7 Ixora C1 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der Expert Advisor "MA7 Ixora C1" basiert auf dem Indikator "MA7 Ixora". Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position, bis sie geschlossen wird. Ausführliche Informationen über den Indikator MA7 Ixora" . Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit mit Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromausfalls wieder her; Stoploss und Takeprofit werden nicht auf
MA7 Aster MT4
Andrey Minaev
Indikatoren
Beschreibung der Arbeit Der Indikator MA7 Aster basiert auf dem Standardindikator Gleitender Durchschnitt. Er zeigt die Kursabweichung vom gleitenden Durchschnitt an. Detaillierte Informationen über den MA7 Aster Indikator. Einstellungen des Indikators Allgemeine Einstellungen: Zeitraum ; Methode ; Anwenden auf ; Mindestabstand - Mindestabstand zwischen dem gleitenden Durchschnitt und dem Schlusskurs der Kerze. Einstellungen für Nachrichten: Nachricht an das Terminal senden (Alert) - Erlaubnis
MA7 Viola C1 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der Expert Advisor "MA7 Viola C1" basiert auf dem Indikator "MA7 Viola". Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position nach der Eröffnung bis zu ihrer Schließung. Ausführliche Informationen über den Indikator MA7 Viola" . Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit mit Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromausfalls wieder her; Stoploss und Takeprofit
MA7 Flax C2 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der Expert Advisor "MA7 Flax C2" basiert auf dem Indikator "MA7 Flax". Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position, bis sie geschlossen wird. Nach einem Verlust erhöht der Expert Advisor das Volumen. Ausführliche Informationen über den Indikator "MA7 Flax" . Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit mit Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromausf
MA7 Galega C1 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der Expert Advisor "MA7 Galega C1" basiert auf dem Indikator "MA7 Galega". Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position, bis sie geschlossen wird. Ausführliche Informationen über den Indikator MA7 Galega" . Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit mit Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromausfalls wieder her; Stoploss und Takeprofit werden nicht
MA7 Hypnum C2 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der Expert Advisor "MA7 Hypnum C2" basiert auf dem Indikator "MA7 Hypnum". Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position, bis sie geschlossen wird. Nach einem Verlust erhöht der Expert Advisor das Volumen. Ausführliche Informationen über den Indikator "MA7 Hypnum" . Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit mit Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Str
MA7 Clover MT4
Andrey Minaev
Indikatoren
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Clover Indikator basiert auf Kerzenformen. Er zeigt das Kerzenmuster Pin Bar an. Detaillierte Informationen über den MA7 Clover Indikator. Einstellungen des Indikators Allgemeine Einstellungen: Minimale Körpergröße ; Maximale Körpergröße ; Min. Nasengröße ; Maximale Nasengröße ; Minimale Mustergröße ; Maximale Mustergröße ; Analyse der Kerzenrichtung ; Analyse der Position relativ zum MA ; Position relativ zum MA ; Zeitraum . Einstellungen für Nachrichten: Nachr
MA7 Galega C2 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der Expert Advisor "MA7 Galega C2" basiert auf dem Indikator "MA7 Galega". Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position, bis sie geschlossen wird. Nach einem Verlust erhöht der Expert Advisor das Volumen. Ausführliche Informationen über den Indikator "MA7 Galega" . Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stro
MA7 Clover C1 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Clover C1 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Clover Indikator. Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, legt einen Stoploss und Takeprofit fest und begleitet die Position nach der Eröffnung bis zu ihrer Schließung. Ausführliche Informationen über den MA7 Clover Indikator. Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromausfalls wieder her; Stoploss und Takeprofit werden
MA7 Aster C1 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Aster C1 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Aster Indikator. Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und Take-Profit und begleitet die Position nach der Eröffnung bis zu ihrer Schließung. Ausführliche Informationen über den MA7 Aster Indikator. Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromausfalls wieder her; Stoploss und Takeprofit werden nich
MA7 Moss MT4
Andrey Minaev
Indikatoren
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Moss Indikator basiert auf dem Standard Accelerator Oscillator Indikator. Er zeigt überkaufte und überverkaufte Zonen an. Detaillierte Informationen über den MA7 Moss Indikator. Einstellungen des Indikators Allgemeine Einstellungen: Obere Ebene ; Untere Ebene . Einstellungen für Nachrichten: Nachricht an das Terminal senden (Alarm) - Erlaubnis zum Senden von Nachrichten an das Terminal unter Verwendung der Alarmfunktion; Nachricht an das mobile Endgerät senden (
MA7 Ixora C2 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der Expert Advisor "MA7 Ixora C2" basiert auf dem Indikator "MA7 Ixora". Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position, bis sie geschlossen wird. Nach einem Verlust erhöht der Expert Advisor das Volumen. Ausführliche Informationen über den Indikator "MA7 Ixora" . Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromau
MA7 Moss C1 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Moss C1 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Moss Indikator. Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, legt einen Stoploss und Takeprofit fest und begleitet die Position nach der Eröffnung bis zu ihrer Schließung. Ausführliche Informationen über den MA7 Moss Indikator. Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit mit Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromausfalls wieder her; Stoploss und Takeprofit werden nicht
MA7 Aster C2 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Aster C2 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Aster Indikator. Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position nach der Eröffnung bis zu ihrer Schließung. Nach einem Verlust erhöht der Expert Advisor das Volumen. Ausführliche Informationen über den Indikator MA7 Aster . Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlic
MA7 Clover C2 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Clover C2 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Clover Indikator. Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position nach der Eröffnung bis zu ihrer Schließung. Nach einem Verlust erhöht der Expert Advisor das Volumen. Ausführliche Informationen über den MA7 Clover Indikator. Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzl
MA7 Moss C2 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Moss C2 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Moss Indikator. Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position nach der Eröffnung bis zu ihrer Schließung. Nach einem Verlust erhöht der Expert Advisor das Volumen. Ausführliche Informationen über den MA7 Moss Indikator. Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen
MA7 Viola C2 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Viola C2 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Viola Indikator. Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position nach der Eröffnung bis zu ihrer Schließung. Nach einem Verlust erhöht der Expert Advisor das Volumen. Ausführliche Informationen über den Indikator MA7 Viola . Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlic
MA7 Agave C1 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Agave C1 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Agave Indikator. Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und Take-Profit und begleitet die Position nach der Eröffnung bis zu ihrer Schließung. Ausführliche Informationen über den MA7 Agave Indikator. Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromausfalls wieder her; Stoploss und Takeprofit werden nich
MA7 Agave C2 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Agave C2 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Agave Indikator. Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position nach der Eröffnung bis zu ihrer Schließung. Nach einem Verlust erhöht der Expert Advisor das Volumen. Ausführliche Informationen über den MA7 Agave Indikator. Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlich
MA7 Agave C3 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Agave C3 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Agave Indikator. Wenn ein Signal des eingebauten Indikators erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt den Takeprofit und das Niveau für die Eröffnung einer Durchschnittsposition. Wenn das Raster vollständig geöffnet ist, legt der Expertenberater einen Stoploss fest. Detaillierte Informationen über den MA7 Agave Indikator. Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten
MA7 Aster C3 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Aster C3 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Aster Indikator. Wenn ein Signal des eingebauten Indikators erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt den Takeprofit und das Niveau für die Eröffnung einer Durchschnittsposition. Wenn das Raster vollständig geöffnet ist, setzt der Expert Advisor einen Stop-Loss. Detaillierte Informationen über den MA7 Aster Indikator. Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im
MA7 Lavender MT4
Andrey Minaev
Indikatoren
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Lavender-Indikator basiert auf dem Standard-Indikator Stochastic Oscillator. Er zeigt den Schnittpunkt der Haupt- und Signallinien in überkauften und überverkauften Zonen an. Detaillierte Informationen über den MA7 Lavender Indikator. Einstellungen des Indikators Allgemeine Einstellungen Diese Gruppe enthält Einstellungen für den Stochastik Oszillator Indikator. Einstellungen für Meldungen Diese Gruppe enthält die Einstellungen für die Benachrichtigung, wenn die
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension